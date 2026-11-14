Sering Disebut Malas, 10 Perilaku Ini Bisa Menandakan Mental Seseorang Sedang Kewalahan

JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat kurang produktif atau kehilangan semangat dapat langsung disebut pemalas. Ada kalanya perubahan perilaku tersebut muncul karena seseorang sedang menghadapi tekanan batin yang cukup berat.

Kelelahan emosional merupakan kondisi ketika energi mental dan perasaan terkuras akibat tekanan yang berlangsung terus-menerus. Dampaknya tidak hanya membuat seseorang mudah merasa lelah, tetapi juga dapat memengaruhi cara berpikir, mengambil keputusan, hingga menjalani aktivitas sehari-hari.

Menariknya, kondisi ini sering tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Mereka mungkin tetap menjalankan rutinitas, tetapi berbagai hal sederhana yang sebelumnya terasa mudah kini justru membutuhkan usaha lebih besar.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang bisa menggambarkan seseorang sedang mengalami kelelahan emosional, bukan sekadar kehilangan motivasi.

Berikut penjelasannya.

1. Kesulitan Menentukan Pilihan Penting Seseorang yang mengalami kelelahan emosional biasanya masih mampu mengambil keputusan sederhana, seperti menentukan menu makanan atau memilih pakaian.

Namun, ketika dihadapkan pada pilihan yang berkaitan dengan masa depan, mereka justru merasa kebingungan. Bahkan, tidak jarang jawaban seperti "terserah" atau "apa saja boleh" menjadi respons yang paling sering muncul.

Hal ini bisa terjadi karena proses mengambil keputusan membutuhkan konsentrasi dan energi mental yang cukup besar.

Ketika pikiran sudah dipenuhi berbagai tekanan, mempertimbangkan risiko dan menentukan langkah selanjutnya terasa semakin melelahkan.

2. Sibuk dengan Pekerjaan Kecil, tetapi Menunda Hal Penting Perilaku lain yang dapat terlihat adalah kecenderungan menyelesaikan banyak pekerjaan sederhana, tetapi terus menghindari tugas yang sebenarnya lebih penting.

Misalnya, mereka mampu merapikan meja, membalas pesan singkat, atau menyiram tanaman. Namun, pekerjaan seperti memperbarui daftar riwayat hidup, membuat janji konsultasi, maupun menyelesaikan urusan besar justru terus ditunda.

Bukan berarti mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab.

Tugas-tugas kecil cenderung lebih mudah diselesaikan dan memberikan kepuasan sesaat. Sebaliknya, pekerjaan besar membutuhkan konsentrasi, perencanaan, serta tenaga mental yang mungkin sedang sulit mereka kumpulkan.

3. Tidak Lagi Menikmati Rutinitas Perawatan Diri Perubahan juga bisa terlihat dari cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri.

Kegiatan sederhana yang dahulu dilakukan dengan penuh perhatian, seperti menikmati kopi pagi, merawat kulit, atau mandi dengan santai, kini hanya dilakukan sekadarnya.

Mereka mungkin mulai mengabaikan kebiasaan kecil yang sebelumnya membuat nyaman. Selama kebutuhan dasar terpenuhi, hal tersebut dianggap sudah cukup.

Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa seseorang sedang kesulitan menyediakan energi untuk menikmati aktivitas sehari-hari.

Perawatan diri bukan lagi menjadi momen menyenangkan, melainkan sekadar kewajiban yang harus diselesaikan.

4. Lebih Sering Mengeluarkan Komentar Pesimistis Orang yang mengalami kelelahan emosional terkadang menunjukkan perubahan dalam cara berbicara.

Mereka lebih sering mengucapkan kalimat bernada pesimis, seperti "percuma saja", "sudah pasti gagal", atau "memang selalu begini".

Ucapan tersebut bisa muncul karena mereka terbiasa mengantisipasi kemungkinan buruk sebelum sesuatu benar-benar terjadi.

Secara tidak langsung, sikap ini menjadi cara untuk mengurangi risiko kekecewaan. Mereka merasa lebih aman ketika tidak menaruh harapan terlalu tinggi.

Sayangnya, apabila berlangsung terus-menerus, pola pikir tersebut dapat membuat seseorang semakin sulit melihat kemungkinan positif dalam kehidupannya.

5. Kehilangan Dorongan untuk Memulai Sesuatu Salah satu perubahan yang cukup terlihat adalah hilangnya inisiatif.

Barang-barang yang baru dibeli mungkin dibiarkan begitu saja. Buku yang ingin dibaca tetap tersimpan di rak, sedangkan perlengkapan hobi yang sebelumnya membuat bersemangat tidak kunjung digunakan.

Padahal, sebelumnya mereka mempunyai banyak rencana dan keinginan untuk mencoba berbagai hal.

Kelelahan emosional dapat membuat aktivitas yang membutuhkan usaha baru terasa sangat berat.

Bukan berarti keinginan mereka sepenuhnya menghilang, tetapi energi untuk mewujudkannya mungkin sedang tidak mencukupi.

6. Selalu Menyerahkan Pilihan kepada Orang Lain Ketika ditanya ingin makan di mana, mereka menjawab tidak tahu. Saat diminta menentukan film yang ingin ditonton, jawabannya kembali sama, yakni terserah.

Jika terjadi sesekali, hal tersebut tentu bukan masalah. Namun, apabila menjadi kebiasaan, perubahan ini patut diperhatikan.

Orang yang sedang terkuras secara emosional bisa kehilangan keinginan untuk menentukan preferensinya sendiri.

Mereka merasa lebih mudah mengikuti keputusan orang lain daripada harus memikirkan berbagai pilihan.

Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan kelelahan mental yang membuat proses sederhana sekalipun terasa membutuhkan banyak tenaga.

7. Tidak Lagi Antusias Merayakan Pencapaian Biasanya, kabar baik menjadi alasan seseorang untuk tersenyum, bersyukur, atau merayakan keberhasilan.

Namun, pada individu yang mengalami kelelahan emosional, respons tersebut bisa berubah.

Mereka mungkin menerima kabar promosi pekerjaan tanpa menunjukkan kegembiraan berarti. Pencapaian pribadi hanya ditanggapi dengan biasa saja, bahkan keberhasilan yang sudah lama dinantikan tidak lagi memberikan kepuasan seperti sebelumnya.

Hal ini bukan selalu berarti mereka tidak menghargai pencapaian tersebut.

Bisa jadi, kondisi emosional yang sedang terkuras membuat mereka kesulitan merasakan dan mengekspresikan kegembiraan secara maksimal.

8. Terlalu Bergantung pada Kebiasaan Pelarian Ketika menghadapi tekanan batin, sebagian orang mencari aktivitas yang dapat memberikan kenyamanan sementara.

Contohnya adalah terus-menerus menggulir media sosial, menonton serial hingga larut malam, atau mengonsumsi makanan tertentu sebagai pelampiasan emosi.

Aktivitas tersebut mungkin memberikan rasa nyaman dalam waktu singkat, sehingga sulit dihentikan meskipun mulai mengganggu rutinitas.

Bagi seseorang yang sedang kelelahan secara emosional, kebiasaan tersebut bisa menjadi cara untuk mengalihkan perhatian dari persoalan yang belum terselesaikan.

Karena itu, perubahan kebiasaan sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan memahami terlebih dahulu alasan seseorang bergantung pada aktivitas tersebut.

9. Kondisi Rumah Mulai Kurang Terurus Lingkungan tempat tinggal terkadang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi seseorang.

Orang yang sedang mengalami kelelahan emosional mungkin mulai kesulitan menjaga kerapian rumah seperti biasanya.

Pakaian menumpuk di kursi, tanaman tidak terawat, surat-surat belum dibuka, hingga berbagai pekerjaan rumah sederhana terus tertunda.

Satu atau dua hal tersebut tentu tidak langsung menunjukkan adanya masalah emosional.

Namun, apabila berbagai tugas kecil terus terbengkalai karena seseorang merasa tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengurusnya, hal itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa dirinya sedang kewalahan.

Aktivitas rumah tangga yang terlihat sederhana ternyata juga membutuhkan perhatian dan energi mental.

10. Menghindari Penyelesaian Masalah karena Takut Semakin Terbebani Ketika terjadi konflik atau kesalahpahaman, menyelesaikannya membutuhkan keberanian untuk berkomunikasi dan menghadapi perasaan yang muncul.

Namun, seseorang yang sedang mengalami kelelahan emosional mungkin justru memilih menghindar.

Percakapan yang belum selesai dibiarkan menggantung, permintaan maaf terus ditunda, dan persoalan yang seharusnya dibicarakan tidak kunjung mendapatkan penyelesaian.

Hal tersebut tidak selalu berarti mereka sudah tidak peduli.

Dalam beberapa keadaan, menghadapi konflik justru terasa seperti beban tambahan yang belum sanggup mereka tanggung.