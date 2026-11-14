Tanpa Banyak Bicara, 7 Sikap Ini Mengungkap Kedewasaan dan Kebijaksanaan Seseorang

JawaPos.com – Kebijaksanaan tidak selalu bisa diukur melalui tingkat pendidikan, prestasi akademis, ataupun kemampuan seseorang dalam menjawab berbagai persoalan. Ada hal lain yang justru lebih menggambarkan kedalaman pemikiran seseorang, yakni bagaimana ia bersikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Orang yang bijaksana biasanya mampu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Mereka tidak mudah terbawa emosi, tidak terburu-buru memberikan penilaian, serta memahami bahwa setiap pengalaman dapat memberikan pelajaran berharga.

Menariknya, kebijaksanaan terkadang terlihat melalui tindakan sederhana yang dilakukan tanpa banyak disadari. Cara mendengarkan orang lain, menyikapi kesalahan, hingga menggunakan waktu bisa menjadi gambaran kedewasaan seseorang.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh sikap yang dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kebijaksanaan lebih dalam daripada yang selama ini disadarinya.

1. Lebih Memilih Mengamati Sebelum Menyampaikan Pendapat Seseorang yang bijaksana biasanya tidak terburu-buru memberikan komentar ketika menghadapi suatu persoalan. Mereka lebih senang memahami situasi terlebih dahulu sebelum menentukan sikap atau menyampaikan pendapat.

Kebiasaan mendengarkan dengan saksama membantu mereka menangkap informasi yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Mereka juga berusaha memahami sudut pandang berbeda sebelum menarik sebuah kesimpulan.

Bagi orang seperti ini, percakapan bukanlah ajang untuk menunjukkan siapa yang paling banyak berbicara atau paling benar.

Mereka memahami bahwa mendengarkan dapat memberikan pengetahuan yang tidak selalu diperoleh melalui banyak bicara. Karena itu, ketika akhirnya menyampaikan pendapat, perkataan mereka cenderung lebih terarah dan memiliki pertimbangan.

2. Tidak Malu Mengakui Bahwa Dirinya Belum Mengetahui Sesuatu Salah satu tanda kedewasaan berpikir adalah kemampuan menerima bahwa pengetahuan manusia memiliki batas. Orang bijaksana tidak merasa harus selalu mengetahui jawaban atas setiap pertanyaan.

Mereka justru berani mengatakan belum memahami suatu hal ketika memang tidak memiliki informasi yang cukup.

Sikap tersebut bukan menunjukkan kelemahan, melainkan mencerminkan kejujuran terhadap kemampuan diri sendiri.

Dengan mengakui keterbatasan pengetahuan, seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk menerima informasi baru, belajar dari pengalaman orang lain, dan memperluas wawasannya.

Mereka juga tidak mudah mempertahankan pendapat hanya demi menjaga gengsi. Sebaliknya, mereka bersedia memperbaiki pemikiran ketika menemukan fakta atau penjelasan yang lebih tepat.

3. Mampu Menyesuaikan Diri Ketika Menghadapi Perubahan Tidak semua orang nyaman ketika harus menghadapi perubahan. Sebagian memilih bertahan dalam kebiasaan lama karena merasa lebih aman dengan sesuatu yang sudah dikenal.

Namun, individu yang bijaksana memahami bahwa perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan.

Mereka tidak selalu memandang perubahan sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk mempelajari hal baru dan mengembangkan kemampuan diri.

Dalam dunia yang terus berkembang, kemampuan beradaptasi menjadi semakin penting. Seseorang perlu bersedia mengevaluasi cara berpikir, memperbarui keterampilan, dan menyesuaikan strategi ketika keadaan tidak lagi sama.

Contohnya dapat dilihat dalam dunia bisnis. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan konsumen berisiko kehilangan daya saing, seperti yang pernah dialami Blockbuster ketika industri hiburan beralih menuju layanan streaming.

Kemampuan menerima perubahan tanpa kehilangan prinsip hidup merupakan salah satu gambaran kebijaksanaan yang penting.

4. Berusaha Memahami Perasaan Orang Lain Empati merupakan kemampuan untuk memahami kondisi emosional seseorang dengan mencoba melihat keadaan dari sudut pandangnya.

Orang yang memiliki kebijaksanaan biasanya tidak mudah menghakimi orang lain hanya berdasarkan tindakan yang terlihat. Mereka menyadari bahwa setiap individu mempunyai pengalaman, persoalan, dan latar belakang kehidupan yang berbeda.

Ketika seseorang sedang mengalami kesulitan, mereka berusaha mendengarkan tanpa langsung menyalahkan atau memberikan penilaian.

Sikap ini membuat komunikasi menjadi lebih sehat karena orang lain merasa didengar dan dihargai.

Selain memperkuat hubungan sosial, empati juga membantu seseorang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain.

Mereka memahami bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan memaksakan kehendak sendiri. Terkadang, memahami perasaan orang lain merupakan langkah pertama untuk menemukan solusi yang tepat.

5. Menjadikan Kesalahan sebagai Bahan Evaluasi Diri Tidak ada manusia yang selalu mengambil keputusan dengan benar. Kesalahan merupakan bagian dari pengalaman hidup yang dapat dialami siapa saja, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial, maupun urusan pribadi.

Perbedaan orang bijaksana terlihat dari cara mereka menyikapi kesalahan tersebut.

Alih-alih terus menyalahkan keadaan atau mencari pihak lain untuk dijadikan kambing hitam, mereka berusaha memahami penyebab terjadinya masalah.

Mereka mengevaluasi keputusan yang pernah diambil, mengenali bagian yang perlu diperbaiki, dan memikirkan langkah agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.

Bukan berarti mereka tidak pernah merasa kecewa atau menyesal. Namun, mereka tidak membiarkan pengalaman buruk menghalangi kesempatan untuk berkembang.

Kemampuan mengambil pelajaran dari kegagalan menunjukkan bahwa seseorang bersedia bertanggung jawab atas tindakannya sekaligus terus memperbaiki kualitas diri.

6. Menganggap Waktu sebagai Aset yang Tidak Tergantikan Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengejar pencapaian materi. Padahal, ada satu hal yang nilainya tidak kalah penting, yaitu waktu yang dimiliki setiap individu.

Orang bijaksana memahami bahwa uang masih bisa dicari kembali, tetapi waktu yang sudah berlalu tidak mungkin diputar ulang.

Karena itu, mereka cenderung lebih selektif dalam menentukan aktivitas yang layak mendapatkan perhatian.

Mereka mempertimbangkan bagaimana menggunakan waktu, dengan siapa menghabiskannya, serta kegiatan apa yang benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan.

Bukan berarti mereka mengabaikan pekerjaan atau tanggung jawab finansial. Sebaliknya, mereka berusaha menjaga keseimbangan antara mengejar tujuan hidup dan menikmati momen bersama orang-orang terdekat.

Kesadaran bahwa waktu memiliki batas membuat mereka lebih menghargai setiap kesempatan yang datang.

7. Merasa Nyaman Menghabiskan Waktu Sendirian Kesendirian tidak selalu berarti kesepian atau menjauhkan diri dari kehidupan sosial. Dalam kondisi tertentu, menyediakan waktu untuk diri sendiri justru dapat membantu seseorang memahami kebutuhan dan perasaannya.

Orang yang bijaksana biasanya tidak merasa harus terus-menerus berada di tengah keramaian untuk mendapatkan kebahagiaan.

Mereka mampu menikmati waktu sendiri dengan membaca, merenungkan pengalaman, melakukan hobi, atau sekadar beristirahat dari berbagai kesibukan.

Momen tersebut memberikan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan hidup dan memikirkan keputusan yang akan diambil berikutnya.

Selain itu, waktu untuk diri sendiri dapat membantu seseorang mengenali emosi serta memahami hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupannya.