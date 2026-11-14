Tak Takut Menua, Ini 10 Rahasia Gaya Hidup Orang Prancis agar Tetap Menawan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Bertambahnya usia kerap dianggap sebagai sesuatu yang harus dikhawatirkan. Perubahan fisik, munculnya kerutan, hingga berkurangnya energi sering kali membuat seseorang merasa kehilangan daya tarik ketika memasuki usia matang. Namun, pandangan tersebut tidak selalu berlaku bagi masyarakat Prancis. Di negara yang terkenal dengan dunia mode dan kulinernya ini, proses menua justru sering dikaitkan dengan kedewasaan, pengalaman, dan kemampuan menikmati kehidupan secara lebih utuh. Bagi sebagian masyarakatnya, tampil menarik tidak harus berarti memiliki wajah tanpa kerutan atau mempertahankan penampilan seperti saat masih muda. Mereka lebih mengutamakan kenyamanan, kepercayaan diri, serta kualitas hidup yang seimbang. Cara pandang tersebut juga berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari yang membantu seseorang menerima perubahan diri dan menjaga kesejahteraan emosional. Dilansir dari Geediting, terdapat sepuluh kebiasaan gaya hidup masyarakat Prancis yang dapat memberikan perspektif berbeda dalam menjalani proses penuaan. Kebiasaan ini bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga cara seseorang menghargai kehidupan. 1. Menerima Pertambahan Usia dengan Lapang Dada Salah satu kebiasaan yang sering dikaitkan dengan masyarakat Prancis adalah tidak terlalu memaksakan diri untuk terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Munculnya kerutan, rambut beruban, dan perubahan fisik lainnya dipandang sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Mereka tidak selalu menganggap tanda-tanda tersebut sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Dalam psikologi, penerimaan diri berkaitan dengan kemampuan seseorang berdamai dengan keadaan yang tidak selalu bisa dikendalikan. Sikap ini dapat membantu mengurangi tekanan emosional akibat tuntutan penampilan. Ketika seseorang tidak lagi sibuk melawan proses penuaan, perhatian dapat dialihkan pada hal-hal yang lebih bermakna, seperti kesehatan, hubungan sosial, dan kebahagiaan pribadi. 2. Lebih Menghargai Kualitas daripada Kuantitas Masyarakat Prancis juga sering diasosiasikan dengan kebiasaan memilih sesuatu berdasarkan kualitas, bukan sekadar jumlah. Prinsip tersebut dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari makanan, pakaian, hingga hubungan pertemanan. Mereka cenderung menghargai sesuatu yang memberikan kepuasan dibandingkan terus-menerus mengejar lebih banyak hal. Kebiasaan ini sejalan dengan konsep konsumsi secara sadar atau mindful consumption. Seseorang belajar mempertimbangkan kebutuhan dan menikmati apa yang dimiliki tanpa terus membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Dari sisi psikologis, pola hidup seperti ini dapat membantu mengurangi tekanan akibat keinginan yang tidak ada habisnya. 3. Merawat Penampilan Tanpa Terobsesi Kesempurnaan Menjaga penampilan memang menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Namun, merawat diri tidak harus dilakukan dengan obsesi untuk memenuhi standar kecantikan tertentu. Pendekatan yang sering dikaitkan dengan gaya hidup Prancis adalah memilih perawatan sederhana dan konsisten. Penggunaan produk perawatan kulit sesuai kebutuhan, aktivitas fisik, serta pola makan seimbang menjadi bagian dari perhatian terhadap kesehatan tubuh. Mereka tidak harus selalu mengejar penampilan sempurna untuk merasa percaya diri. Dalam psikologi kesehatan, penerimaan terhadap kondisi tubuh dapat membantu membangun hubungan yang lebih positif dengan diri sendiri. Dengan demikian, perawatan tubuh dilakukan sebagai bentuk penghargaan, bukan karena rasa takut menghadapi perubahan usia. 4. Menjadikan Waktu Makan sebagai Momen Menyenangkan Budaya makan di Prancis sering dikenal dengan kebiasaan menikmati hidangan secara perlahan. Makan bukan sekadar aktivitas untuk menghilangkan rasa lapar, melainkan kesempatan untuk menikmati rasa, suasana, dan kebersamaan. Mereka cenderung memberikan perhatian pada makanan yang dikonsumsi serta tidak terburu-buru menyelesaikan hidangan. Kebiasaan ini memiliki kesamaan dengan konsep mindful eating, yaitu menikmati makanan dengan kesadaran penuh terhadap rasa, aroma, tekstur, dan sinyal kenyang dari tubuh. Selain membantu seseorang lebih mengenali kebutuhan tubuh, aktivitas makan bersama juga dapat mempererat hubungan sosial. Dengan menjadikan waktu makan sebagai pengalaman yang menyenangkan, kehidupan sehari-hari terasa lebih berkualitas tanpa harus bergantung pada aturan diet yang terlalu ketat. 5. Menemukan Kebahagiaan dari Hal-Hal Sederhana Ada istilah Prancis yang cukup terkenal, yaitu joie de vivre, yang berarti kegembiraan dalam menjalani kehidupan. Filosofi ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk menemukan kesenangan dari aktivitas sederhana. Misalnya, menikmati secangkir kopi di kafe, membaca buku di taman, berjalan santai, atau menghabiskan waktu bersama orang terdekat. Kebahagiaan tidak harus selalu berasal dari pencapaian besar maupun kemewahan materi. Dalam psikologi positif, kemampuan menghargai pengalaman menyenangkan sehari-hari berkaitan dengan peningkatan emosi positif dan kesejahteraan subjektif. Kebiasaan tersebut dapat membantu seseorang menjalani perubahan hidup dengan lebih tenang, termasuk ketika memasuki usia yang semakin matang. 6. Mempertahankan Percakapan yang Bermakna Menjaga hubungan sosial tidak hanya sebatas bertemu atau berbincang mengenai hal-hal ringan. Percakapan yang mendalam juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan seseorang. Masyarakat Prancis sering diasosiasikan dengan budaya diskusi mengenai seni, sastra, sejarah, hingga berbagai persoalan sosial. Kebiasaan bertukar pikiran membuat seseorang terus berinteraksi dengan sudut pandang yang berbeda. Aktivitas tersebut juga dapat merangsang kemampuan berpikir dan memperluas wawasan. Dari sisi psikologis, hubungan sosial yang berkualitas berperan penting dalam memberikan dukungan emosional. Memiliki orang-orang yang bisa diajak berbicara dapat membantu mengurangi perasaan kesepian, terutama ketika usia bertambah. 7. Memilih Penampilan Sederhana tetapi Berkarakter Gaya berpakaian masyarakat Prancis sering identik dengan kesan klasik, minimalis, dan tidak berlebihan. Alih-alih selalu mengikuti tren terbaru, pendekatan ini lebih mengutamakan pakaian yang nyaman, sesuai kepribadian, dan mudah dipadukan. Kesederhanaan dalam berpakaian bukan berarti mengabaikan penampilan. Justru, seseorang dapat menunjukkan karakter melalui pilihan busana tanpa harus mengikuti setiap standar kecantikan yang berkembang. Secara psikologis, kebebasan mengekspresikan diri dapat mendukung rasa percaya diri dan penerimaan terhadap identitas pribadi. Dengan mengenali gaya yang sesuai, seseorang tidak perlu merasa tertekan untuk selalu tampil mengikuti ekspektasi orang lain. 8. Menjaga Keseimbangan antara Pekerjaan dan Kehidupan Pribadi Bekerja keras memang penting, tetapi memberikan waktu untuk beristirahat juga tidak kalah diperlukan. Salah satu prinsip yang sering dikaitkan dengan gaya hidup Prancis adalah kemampuan menikmati waktu di luar pekerjaan. Aktivitas bersama keluarga, menikmati makanan, berlibur, atau sekadar bersantai tetap dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan. Keseimbangan tersebut membantu seseorang tidak terus-menerus berada dalam tekanan pekerjaan. Dalam psikologi, pengelolaan stres dan waktu istirahat yang cukup berkaitan dengan kesehatan mental serta kemampuan menghadapi tuntutan kehidupan sehari-hari. Ketika pekerjaan dan kehidupan pribadi memiliki porsi yang lebih seimbang, seseorang dapat menjalani aktivitas dengan lebih nyaman dan tidak mudah mengalami kelelahan emosional. 9. Terus Mengembangkan Pengetahuan dan Pengalaman Baru Bertambahnya usia bukan alasan untuk berhenti mempelajari sesuatu. Justru, masa dewasa dan usia lanjut dapat menjadi kesempatan untuk memperluas pengetahuan serta mencoba pengalaman yang sebelumnya belum sempat dilakukan. Membaca buku, mengunjungi museum, mempelajari bahasa asing, hingga mengikuti kegiatan budaya merupakan beberapa aktivitas yang dapat menjaga pikiran tetap aktif. Kebiasaan belajar juga berkaitan dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk dan menyesuaikan koneksi saraf sepanjang kehidupan. Melalui stimulasi mental yang berkelanjutan, seseorang dapat terus mengembangkan keterampilan dan mempertahankan keterlibatan intelektual. Selain itu, memiliki sesuatu yang ingin dipelajari dapat memberikan tujuan baru dan membuat kehidupan terasa lebih bermakna. 10. Menghargai Keunikan dan Nilai Diri Sendiri Kecantikan tidak selalu harus mengikuti satu standar yang sama. Setiap orang memiliki karakteristik, pengalaman, dan keunikan yang membentuk identitas dirinya. Cara pandang ini membuat seseorang lebih mudah menerima perubahan penampilan seiring bertambahnya usia. Daripada terus berusaha menghilangkan setiap kekurangan, mereka dapat memilih menonjolkan kelebihan dan merawat diri sesuai kebutuhan. Dalam psikologi humanistik, penghargaan terhadap diri sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kesejahteraan psikologis. Ketika seseorang mampu menerima dirinya secara lebih utuh, kepercayaan diri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penampilan fisik. Pada akhirnya, proses penuaan dapat menjadi kesempatan untuk mengenali diri lebih dalam, menikmati pengalaman hidup, dan menghargai perjalanan yang telah dilalui.