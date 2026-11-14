Tanda Pasangan Mulai Selingkuh, Kenali Perubahan Sikap dan Cara Menghadapinya

JawaPos.com - Perselingkuhan terkadang baru terungkap setelah bertahun-tahun. Termasuk saat anda menjadi korban dari pasangan yang ternyata belum sepenuhnya mengakhiri hubungan sebelumnya.

Tanda-tanda perselingkuhan umumnya dapat terlihat melalui pola perilaku yang berulang. Namun, tanpa disadari anda mungkin kerap melewatkan tanda-tanda tersebut.

Melansir informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (12/11) terdapat sejumlah tanda umum yang terlihat sederhana, tetapi bisa mengindikasikan bahwa pasangan anda sedang selingkuh.

Sebab, menjalani kehidupan bersama seseorang merupakan komitmen jangka panjang.

Oleh karena itu, anda perlu lebih teliti dalam memilih pasangan. Mengetahui kenyataan lebih awal tentu akan lebih baik daripada harus menahan luka dan pura-pura bahagia dalam menjalin hubungan jangka panjang.

Punya riwayat selingkuh

Beberapa orang sering jatuh cinta pada seseorang yang mungkin masih terikat hubungan dengan orang lain. Terlebih saat orang tersebut mengaku tidak bahagia dengan hubungan sebelumnya.

Sebagian orang bisa berubah dan tidak seharusnya terus menerus dihukum atas kesalahan masa lalu. Namun, sebelum hubungan semakin serius, tanyakan pada diri sendiri, bahwa siapkah anda mengambil risiko tersebut.

Pertimbangkan juga apakah anda benar-benar bisa mempercayai mereka untuk membangun hubungan yang aman dan stabil pada masa depan.

Menutup-nutupi kata sandi

Bagaimanapun kepercayaan berlaku dua arah. Jika pasangan anda terbuka dan tidak keberatan anda mengetahui kata sandi HPnya kemungkinan anda juga tidak akan merasa curiga.

Sebaliknya jika pasangan selalu menyembunyikan kata sandi, hal tersebut dapat membangun ketidakpercayaan di antara anda dan pasangan.

Berkirim pesan pada orang lain

Jika pasangan anda menghabiskan waktu secara berlebihan untuk berkirim pesan atau berkomunikasi dengan orang lain, terutama jika mengganti kata sandi, hal tersebut bisa menjadi petunjuk bahwa mereka sedang berselingkuh.

Saat mereka terus menerus sibuk membalas pesan saat sedang bersama anda, cobalah mengusulkan agar anda dengan pasangan sama-sama mematikan HP. jika mereka terlihat enggan melakukannya, anda mungkin perlu mencari tahu alasannya.

Cemburu berlebih

Setiap orang terkadang merasa tidak aman di dalam hubungan. Namun, saat pasangan anda sering menunjukkan sikap paranoid dan cemburu tanpa alasan yang jelas, cobalah untuk memperhatikan perilaku lain untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Saat mereka menunjukkan kekhawatiran berlebih, mereka berusaha meyakinkan anda bahwa dirinya tidak mungkin melakukan hal serupa.

Kerap pergi tanpa mengajak anda

Anda perlu mulai memperhatikan saat pasangan justru lebih sering memilih bersosialisasi tanpa mengajak anda.

Terlebih jika mereka kerap pulang larut malam. Tanyakan dengan cara yang tidak menghakimi apakah ada alasan tertentu mengapa anda tidak pernah diajak lagi ke acara tersebut.

Mudah bosan

Saat mereka terlalu buru-buru menjalin hubungan, anda mungkin belum memiliki cukup waktu untuk mengetahui apakah hubungan tersebut dibangun atas dasar ketertarikan yang kuat atau hanya kegembiraan karena mengenal sosok orang baru.

Pertimbangkan baik-baik sebelum anda mengambil keputusan besar untuk membawa hubungan ke tahap berikutnya.

Jelaskan bahwa anda menikmati proses saling mengenal dan tidak ingin merusak hubungan dengan mengambil langkah yang terlalu cepat.

Kehilangan kedekatan

Jika pasangan tidak menunjukkan ketertarikan, maka pastikan anda membicarakan persoalan tersebut sebelum berkesimpulan.

Namun. Jika pasangan hanya memberikan alasan tidak jelas dan tidak menunjukkan usaha untuk memperbaiki keadaan, anda mungkin perlu memperhatikan tanda-tanda lain yang mengindikasikan bahwa mereka diam-diam berselingkuh.

Tidak berkomitmen

Penting untuk mengetahui apakah anda bersedia mentoleransi perilaku pasangan. Terutama saat mereka tidak menunjukkan tanda-tanda berkomitmen.