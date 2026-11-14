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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 15 November 2026 | 06.56 WIB

6 Cara Meminta Maaf yang Benar, Bukan Sekadar Ucapan Tanpa Komitmen Berubah

Ilustrasi minta maaf/Pexels - Image

Ilustrasi minta maaf/Pexels

JawaPos.com - Anda tentu pernah melakukan suatu kesalahan yang membuat orang lain terasa terluka.

Anda mungkin tidak pernah tahu apakah seseorang yang anda sakiti benar-benar memaafkan anda. Sebab, keputusan untuk memaafkan harus datang dari diri mereka sendiri.

Terkadang, ada orang-orang yang belum siap memaafkan, sehingga anda juga harus menerima kemungkinan tersebut.

Meski begitu, melansir informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (12/11) ada beberapa langkah yang dapat anda lakukan untuk memperbesar peluang mendapat maaf.

Ada sejumlah sikap yang bisa anda tunjukkan untuk membantu mereka melihat kesungguhan anda dalam memperbaiki keadaan sekaligus memulihkan perasaan sakit yang telah terjadi. 

Cara terbaik untuk menunjukkan penyesalan adalah dengan menyebutkan secara langsung tindakan yang telah menyakiti mereka. 

Bagi sebagian orang, meminta maaf bukanlah hal yang mudah. Namun, jangan menghindari kesalahan yang telah dilakukan. Skui tindakan tersebut sebagai tanggungjawab anda. 

Terkadang, anda perlu memberikan sedikit penjelasan mengenai alasan di balik tindakan yang dilakukan.

Penjelasan sebaiknya tidak perlu dibuat rumit atau berlebihan. Jika orang yang anda sakiti ingin mengetahui lebih lanjut, maka sampaikanlah secara jujur dan apa adanya.

Permintaan maaf seharusnya berfokus pada penyesalan atas tindakan yang dilakukan dan dampaknya terhadap orang lain.

Jika terus membenarkan tindakan dengan menyalahkan orang lain maupun situasi, anda sebenarnya sedang menghindari tanggung jawab.

Sikap ini dapat membuat orang yang ingin anda mintai maaf semakin sulit untuk menerimanya. 

Permintaan maaf akan terasa lebih berarti saat anda menjelaskan perubahan yang dilakukan untuk menghargai perasaan mereka dan mencegah kesalahan serupa terulang.

Cobalah untuk berbicara secara terbuka dengan orang yang telah disakiti maupun dirugikan. Kejujuran tersebut dapat membantu orang lain lebih memahami keadaan dan bersikap lebih terbuka. 

Selalu tawarkan bantuan untuk memperbaiki masalah yang muncul akibat tindakan anda. Jika tidak ada persoalan langsung yang bisa diperbaiki, anda dapat bertanya pada orang tersebut apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan.

Anda juga mungkin akan lebih mudah mendapatkan maaf jika bersedia memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan.

Pastikan bahwa anda benar-benar meminta maaf dan memohon agar orang tersebut bersedia memaafkan anda.

Akui kesalahan anda, minta maaf, dan berusaha perbaiki keadaan. Dengan melakukan hal tersebut anda dapat membangun sekaligus mempertahankan hubungan pertemanan dan relasi yang lebih sehat dengan orang lain. 

Editor: Hanny Suwindari
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