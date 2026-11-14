Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 15 November 2026 | 06.53 WIB

11 Trik Meyakinkan Pasangan Bahwa Anda Tidak Selingkuh, Salah Satunya Hindari Perdebatan Pasangan

Ilustrasi sepasang kekasih/Pexels - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Pexels

JawaPos.com - Saat seseorang sudah sangat kecewa dan marah, tidak banyak hal yang bisa dilakukan untuk meyakinkan apa yang terjadi sebenarnya.

Bukti apapun yang anda tunjukkan kemungkinan besar akan tetap disangkal. Meskipun teori yang mereka cari-cari terkadang tidak pernah masuk akal.

Situasi ini kerap terjadi saat pasangan menuduh anda telah berselingkuh. Padahal sebenarnya tidak demikian.

Menurut informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (12/11) persoalannya tidak hanya sekedar membuktikan bahwa mereka salah sangka.

Anda juga perlu mencari tahu alasan-alasan di balik perasaan tersebut, dengan cara memahami apa yang bisa dilakukan.

Jika anda ingin menyelesaikan permasalahan dan membuktikan dengan jelas bahwa anda tidak selingkuh, maka mulailah dengan beberapa cara berikut.  

Rasanya memang tidak adil jika anda harus diserang atas sesuatu yang tidak dilakukan. Namun, jika benar-benar ingin membuktikan bahwa anda tidak pernah berselingkuh, cobalah untuk menjadi pihak yang lebih dewasa menghadapi situasi tersebut. 

Anda akan jauh lebih meyakinkan saat tetap tenang dan menunjukkan bahwa anda hanya ingin memberikan kepastian bahwa diri anda bukanlah sosok yang dituduhkan.

Dengan tetap tenang, anda menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak membuat anda merasakan takut atau panik sebagaimana seseorang yang baru saja ketahuan menyembunyikan banyak rahasia.

Meskipun menurut anda tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal sampai sulit dipercaya. Namun, terkadang tindakan tersebut terkesan merendahkan atau menggurui.

Akibatnya, pasangan mungkin merasa bahwa anda sedang melakukan gaslighting ataupun berusaha menyembunyikan kebenaran.

Dengan menolak membicarakan perasaan hanya akan membuat berbagai dugaan tersebut terus berkembang.

Memahami kapan pasangan mulai memiliki perasaan demikian dapat membantu anda mengetahui hal-hal yang memicu rasa tidak aman.

Penting untuk mengetahui apakah kekhawatiran pasangan mengenai perselingkuhan merupakan sesuatu yang baru muncul atau justru sudah lama. 

Dengan demikian, anda dapat memahami persoalan yang sebenarnya sedang dihadapi dan mengetahui langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya.

Anda mungkin tidak setuju dengan perasaan mereka maupun tuduhan mengenai sesuatu yang dianggap telah anda lakukan.

Mengakui perasaan pasangan menunjukkan bahwa kebahagiaan mereka masih menjadi prioritas bagi anda.

Namun, saat anda mengabaikan, menertawakan, atau bahkan membentak pasangan hanya karena menganggap mereka salah justru akan membuat perasaannya menjadi semakin buruk.

Jika situasi menjadi cukup tegang, berdebat hanya akan memperburuk keadaan. Anda mungkin merasa perlu membela diri pada pasangan dan akhirnya terbawa emosi.

Namun, berteriak dan meluapkan kemarahan tidak akan menyelesaikan apapun. Mengubah persoalan menjadi perdebatan hanya akan menambah kerumitan.

Jika mulai merasa stres atau pasangan terus memancing anda untuk berdebat, luangkan waktu sejenak dan ambil jarak dari situasi tersebut.

Saat anda dan pasangan sama-sama emosi, percakapan kemungkinan besar tidak berjalan ke arah yang positif. 

Saat sedang emosi, seseorang bisa saja mengatakan sesuatu yang menyakitkan secara tidak sadar. 

Anda akan kesulitan memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan, baik oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Berusaha mengakhiri perdebatan dengan ancaman hanya akan menghentikan kesempatan untuk mencapai perilaku saling memahami.

Ancaman berisiko membuat pasangan benar-benar meninggalkan anda. Pasangan sebenarnya membutuhkan kepastian dan rasa aman, bukan tindakan dramatis atau tekanan.

Saat mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa anda tidak setia, bukti apapun yang ditunjukkan kemungkinan tidak akan mampu mengubah pemikirannya.

Daripada terus berfokus pada membuktikan bahwa anda tidak pernah berselingkuh di masa lalu, lebih baik arahkan perhatian pada kebutuhan pasangan. 

Cobalah untuk mengatasi persoalan tersebut, tunjukkan bahwa ketakutan mereka tidak memiliki dasar yang kuat dan bantu pasangan kembali merasa aman.

Setiap cerita selalu memiliki dua sudut pandang. Kemungkinan perilaku anda selama ini belum mampu memberikan dukungan seperti yang dibutuhkan oleh pasangan.

Hal tersebut yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap situasi yang sedang anda berdua hadapi saat ini. 

Anda tahu bahwa tidak pernah berselingkuh. Oleh karena itu, jelaskan bahwa situasi ini merupakan kesalahpahaman yang perlu diatasi bersama oleh anda dan pasangan. 

Saat anda mengetahui bahwa anda tidak berselingkuh, tapi pasangan tetap tidak percaya, maka mungkin anda tidak memiliki kemampuan cukup untuk menghadapi situasi ini seorang diri.

Mengikuti konseling pasangan bersama-sama bisa menjadi solusi terbaik. Jika anda kesulitan meyakinkan pasangan bahwa tidak pernah berselingkuh, maka berbicara dengan tenaga profesional yang memiliki keahlian membantu pasangan menghadapi situasi sulit ini.

Tidak adil jika salah satu pihak menentukan bagaimana pasangan harus bersikap hanya karena dirinya memiliki rasa tidak aman.

Jika pasangan tidak mampu mengatasi ketakutannya sendiri, maka anda perlu mempertanyakan apakah mereka benar-benar sosok yang tepat untuk anda.

Terkadang hidup sendiri  bisa jauh lebih baik daripada terus menerus merasa tidak bahagia. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google

Tags

tidak selingkuhpasangan

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Tanda Pasangan Mulai Selingkuh, Kenali Perubahan Sikap dan Cara Menghadapinya - Image
Kepribadian

Tanda Pasangan Mulai Selingkuh, Kenali Perubahan Sikap dan Cara Menghadapinya

Minggu, 15 November 2026 | 06.24 WIB

Jika Kamu Ingin Memilih Pasangan Hidup dengan Tepat, Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Kamu Ingin Memilih Pasangan Hidup dengan Tepat, Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

Sabtu, 14 November 2026 | 14.43 WIB

6 Alasan Mengapa Kamu Tidak Bisa Menyembuhkan Trauma Pasangan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Alasan Mengapa Kamu Tidak Bisa Menyembuhkan Trauma Pasangan Menurut Psikologi

Sabtu, 14 November 2026 | 14.13 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore