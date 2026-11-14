Cara Boomer hingga Gen Z Memandang Sebuah Profesi: Pekerjaan yang Diakui, Dihargai, dan Dibanggakan

JawaPos.com - Dari empat generasi, yaitu Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Zdibesarkan dengan ekspektasi yang berbeda mengenai pekerjaan dan kesuksesan.

Jalur karier tradisional tidak lagi menjadi standar mutlak para pekerja muda, demikian sebaliknya.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (13/11), berikut ini cara pandang Baby Boomer hingga Gen Z tentang sebuah profesi, mana yang patut diakui, dihormati, dan dibanggakan dan mana yang tidak.





Generasi Baby Boomer

Generasi kelahiran 1946 – 1964 menghargai profesi yang teruji oleh waktu.

Selain itu, pekerjaan yang memiliki stabilitas dan gaji tetap yang dapat diandalkan juga sangat penting bagi mereka.

Boomer cenderung mengagumi seseorang yang bertahan di perusahaan yang sama selama berpuluh-puluh tahun daripada seseorang yang sering berpindah-pindah pekerjaan demi mencari peluang yang lebih menarik.

Mereka memiliki tolak ukur kesuksesan karier yang umum, seperti menjadi dokter, pengacara, pemilik bisnis, atau profesi lain yang secara tradisional dianggap sukses.

Mereka juga menghormati pekerjaan yang mendatangkan pengakuan serta memberikan sesuatu untuk dibanggakan.

Tidak melulu soal kaya, tapi memiliki profesi yang dipahami oleh banyak orang adalah nilai tambah.

Generasi X (Gen X)



Mereka yang lahir tahun 1965 – 1980 memandang profesi yang layak untuk dihargai adalah yang memungkinkan untuk sepenuhnya mandiri.

Mungkin karena Gen X tumbuh dengan menyaksikan orang tua yang memprioritaskan keamanan kerja, namun banyak pula yang melihat betapa cepatnya keamanan tersebut bisa lenyap.

Akibatnya, banyak dari generasi ini cenderung berupaya untuk memiliki keterampilan yang bermanfaat supaya mampu mengurus diri sendiri tanpa terlalu bergantung pada orang lain.

Secara keseluruhan, Gen X mengakui dan menghargai etos kerja yang kuat tanpa harus meyakini bahwa pekerjaan harus menjadi satu-satunya cerminan kepribadian mereka.

Di saat yang sama, generasi ini mulai memiliki pandangan yang cukup pragmatis mengenai kesuksesan karier.

Maksudnya, mereka mungkin mengagumi seseorang yang menjalankan bisnis sendiri atau telah membangun reputasi yang kokoh di industrinya meski tidak memiliki jabatan yang mentereng.

Generasi Milenial



Kelahiran 1981 – 1996 perlu merasakan kepuasan pribadi dalam pekerjaan mereka agar dapat menganggap pekerjaan tersebut layak dihormati.

Meski memperoleh penghasilan yang baik itu penting bagi Milenial, namun mereka tidak ingin menghabiskan waktu bertahun-tahun melakukan sesuatu yang dibenci hanya untuk mendapatkan gaji yang stabil.

Generasi Milenial justru menaruh hormat kepada seseorang yang berhasil mengubah minatnya menjadi sebuah profesi atau seseorang yang benar-benar menikmati apa yang mereka kerjakan setiap harinya.

Terdapat pula penekanan yang lebih kuat untuk menemukan tujuan dalam apa yang mereka kerjakan.

Kaum Milenial sering kali ingin pekerjaannya memberikan kontribusi yang bermakna, baik membantu orang lain ataupun membawa perubahan bagi komunitas.

Dengan demikian, kemampuan menopang diri sendiri sembari tetap memiliki kehidupan di luar pekerjaan adalah sebuah pencapaian tersendiri.



Generasi Z (Gen Z)

Menurut Gen Z, profesi yang terpandang tidak harus selalu berbentuk konvensional.

Mungkin karena generasi ini tumbuh di dunia dimana orang bisa menghasilkan uang dengan membuat video, menjual produk digital, melakukan siaran langsung saat bermain gim, hingga membangun bisnis utuh dari rumah mereka sendiri.

Itu sebabnya orang-orang yang lahir tahun 1997 – 2012 berpikir 'mengapa meniti jenjang karier di perusahaan korporat harus menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengakuan?'.

Seperti dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, Gen Z menjalani pekerjaan dengan caranya sendiri.

Mereka sangat mendambakan jam kerja yang fleksibel serta kesempatan untuk bekerja dari jarak jauh, karena mereka tidak ingin mengalami burnout seperti yang dialami oleh generasi-generasi sebelumnya.