Trik untuk Anda yang Sering Lupa Nama Orang Lain, Ucapkan 7 Kalimat Ini untuk Menutupinya



1. 'Hei, Kamu!'



Ketika Anda lupa nama orang yang Anda ajak bicara, lalu Anda menanyakannya lagi, itu akan memberikan kesan negatif dalam benak lawan bicara Anda.



Jadi, ucapkan kalimat ini untuk menutupi kelupaan Anda dengan menyebut 'Kamu' sebagai ungkapan pengganti nama orang tersebut.



2. 'Senang Sekali Bisa Bertemu dengan Anda'



Alih-alih menggunakan kata 'berkenalan' yang menyiratkan bahwa perjumpaan Anda adalah pertemuan pertama, Anda yang sering lupa nama lebih baik menggunakan kata 'bertemu'.



Ini adalah kalimat aman untuk Anda sekaligus membuat orang yang ada di hadapan Anda merasa dihargai dan diperhatikan, terlepas dari apakah Anda pernah bertemu sebelumnya atau belum.



Mudah memang menyalahkan seseorang karena daya ingatnya yang buruk atau ketidakmampuannya mengingat nama.



Tapi, jika Anda menggunakan kalimat ini, maka Anda tetap berupaya menjaga perasaan orang tersebut.



3. 'Boleh Saya Minta Nomor Anda?'



Jika Anda tidak bisa bertanya lagi atau tidak ada orang lain yang bisa memperkenalkan diri Anda kepada seseorang yang namanya sudah Anda lupakan, mintalah nomor telepon orang itu dengan kalimat ini.



Jadi, mau tidak mau, orang yang Anda lupa Namanya tersebut harus memasukkan kontak ke dalam ponsel Anda dan mencantumkan Namanya di sana.



Dengan begitu, Anda bisa menutupi fakta bahwa Anda sebenarnya tidak ingat siapa nama orang itu.



4. 'Saya Ingat Percakapan Kita Tentang...'



Seseorang cenderung lebih mengingat apa yang disampaikan dalam percakapan dimasa lalu daripada apa yang diceritakan orang lain.



Itulah sebabnya, mengingat detail tentang seseorang, seperti namanya terasa begitu istimewa.



Demikian halnya dengan mengingat apa yang pernah seseorang ceritakan kepada Anda, itu akan membuat orang tersebut merasa benar-benar dihargai.



Jadi, meski Anda lupa nama orang lain, kalimat ini bisa menjadi cara efektif untuk menutupinya.



Bahkan jika pada akhirnya Anda harus mengakui bahwa Anda tidak mengetahui namanya, tapi mengawalinya dengan kalimat seperti 'Saya terus teringat saat Anda bercerita tentang...' dapat membuat situasi terasa lebih nyaman.



5. 'Apakah Anda Sudah Kenal dengan Teman Saya?'



Memfasilitasi perkenalan dengan teman lain atau pasangan dapat mempermudah Anda dalam mengatasi rasa canggung saat harus menanyakan nama orang lain.



Bagi Anda yang sering sekali lupa nama orang, kebiasaan ini justru membuat orang lain mungkin mengira mereka memang gemar menjalin hubungan antar sesama.



Jadi, alih-alih berkata, 'Saya lupa siapa namamu', lebih baik mengatakan, 'Apakah kalian sudah saling kenal?' sehingga orang-orang di hadapan Anda bisa saling memperkenalkan diri dan menyebutkan nama mereka kembali.



6. 'Hai, Namaku…'



Jika Anda hanya pernah bertemu sekilas atau mengenal seseorang melalui media sosial, menyebutkan nama Anda terlebih dahulu bisa menjadi trik yang ampuh untuk membuat mereka mengungkapkan namanya.



Tapi, perlu diingat, kalimat ini hanya akan efektif jika Anda belum pernah mengobrol atau bertemu dengan orang itu sebelumnya.



Jika ternyata sudah pernah, orang itu mungkin akan merasa tidak enak hati karena ternyata Anda sama sekali tidak mengingatnya.



7. 'Ceritakan Lebih Lanjut'



Mendengar nama Anda sendiri akan mengaktifkan bagian otak yang berkaitan dengan identitas dan kesadaran diri.



Tidak mengherankan jika mendengar orang lain menyebut nama Anda dapat membuat Anda merasa istimewa dan unik, meski terkadang Anda mengabaikan betapa pentingnya hal tersebut.



Begitu pula, saat seseorang menjadi pendengar yang aktif, pusat penghargaan di otak akan terstimulasi, sehingga seseorang merasa dihargai.



Itu sebabnya Anda yang lupa nama orang lain mungkin akan terus mengajak orang tersebut berbicara dan melontarkan pertanyaan supaya tidak perlu menyebut namanya.



Kalimat ini dapat membuat orang lain tetap merasa diperhatikan, meski kenyataannya Anda tidak bisa menyebut nama orang lain tersebut.