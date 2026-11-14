Seni Menjadi Introvert: 7 Cara Brilian Menghabiskan Waktu Sendiri tanpa Merasa Kesepian

JawaPos.com - Cara memandang waktu saat sendiri menentukan apa yang bisa diperoleh darinya..Jika merasa cemas atau takut, maka perasaan kesepian akan muncul.



Tapi, jika memanfaatkan waktu saat sendiri dengan baik, maka waktu tersebut justru bisa menjadi pengalaman yang luar biasa, demikian yang diungkapkan sebuah studi tahun 2020.



Sementara itu, introvert terkenal dengan kecenderungan menghabiskan lebih banyak waktu sendiri, karena bagi mereka, kesendirian memberikan ruang untuk memulihkan energi sekaligus memperkuat pemahaman tentang diri sendiri.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (13/11), supaya tidak merasa kesepian saat menghabiskan waktu sendiri, berikut tujuh cara brilian yang dapat dilakukan.



1. Menonton Film atau Acara Favorit yang Memberi Rasa Nyaman



Saat introvert merasa energi sosial menipis, tapi tetap ingin menjalin keterikatan, beralihlah ke acara atau film favorit, namun yang bisa membuat nyaman supaya perasaan kesepian tidak muncul.



Jadi, mereka tidak perlu menguras tenaga untuk basa-basi, namun tetap bisa merasa terhubung dengan karakter-karakter dalam comfort movies kesukaannya.



Selain memberi rasa nyaman, introvert yang menonton ulang comfort movies atau acara favorit juga bisa menjadi sarana membangun keterikatan.



Bagi seorang ekstrovert, hal ini mungkin terdengar aneh, namun bagi kaum introvert, ini adalah cara yang sempurna untuk menjaga energi emosional dan sosial mereka.



2. Menjalani Rutinitas yang Sangat Konsisten



Saat introvert memiliki banyak waktu luang tanpa struktur apa pun dan berada di rumah sendirian, maka situasi tersebut dapat dengan cepat berkembang menjadi rasa kesepian.



Tapi, introvert yang memang membutuhkan banyak waktu sendiri untuk memulihkan energi, rutinitas yang konsisten saat menyendiri bisa membantu mereka menikmati waktu sendiri tanpa merasa kesepian.



Entah berupa ritual pagi dan malam atau hobi yang secara khusus diluangkan waktunya.

Hal-hal tersebut memberikan tujuan dan makna dalam hidup seorang introvert.



3. Mencoba Hobi Baru untuk Menantang Diri Sendiri



Sebuah studi dari Penn State mengungkapkan bahwa waktu luang terkadang bisa memicu rasa kesepian jika seseorang menghabiskan banyak waktu sendirian.



Tapi, memiliki hobi yang bermakna dan menantang dapat mencegah munculnya perasaan tersebut.



Jadi, untuk untuk para introvert, tantanglah diri sendiri supaya terhindar dari perasaan sepi yang menyiksa.



Meski waktu menyendiri bukan sepenuhnya pilihan introvert, hobi baru bisa menjadi pelarian yang sehat dan sempurna.



4. Membaca Buku agar Otak Tetap Tajam



Banyak orang introvert gemar membaca, karena mereka bisa merasa terhubung dengan karakter dan alur cerita yang membuatnya menjadi lebih empatik.



Selain itu, membaca juga menjaga otak seorang introvert tetap tajam dan sehat.



Secara teknis, mereka memang sedang sendirian, tapi kegiatan membaca membuat mereka merasa nyaman.



Membaca juga bisa menjadi cara brilian untuk menantang diri sendiri dengan membaca buku-buku yang belum pernah diketahui sebelumnya.



5. Menghabiskan Banyak Waktu untuk Berpikir Mendalam



Meskipun terdengar agak samar, berpikir mendalam adalah hal yang biasa dilakukan orang introvert untuk meningkatkan kualitas waktu saat sendiri.



Hal ini juga menciptakan nilai dan makna yang lebih besar.



Kaum introvert memanfaatkan momen saat tidak ada orang di sekitar dengan cara menyelami emosi pribadi secara lebih dalam.



Sama seperti orang cerdas yang memperoleh banyak manfaat dari introspeksi, orang introvert dapat mengubah waktu sendiri mereka dengan menciptakan ruang untuk menggali lebih dalam secara mental.



6. Menemukan Berbagai Sarana untuk Menyalurkan Kreativitas



Orang-orang introvert pada dasarnya lebih kreatif dibandingkan orang pada umumnya, karena mereka memanfaatkan waktu luang untuk memicu pemikiran inovatif dan kreativitas.



Mengisi waktu saat sendiri dengan kegiatan kreatif memberikan makna tersendiri yang mampu menangkal rasa kesepian.



7. Meluangkan Waktu untuk Memroses Emosi



Alih-alih menekan emosi dan menggunakan kesibukan sebagai pengalih perhatian, introvert yang bahagia justru menghadapi perasaan-perasaan tersebut secara langsung.



Mereka menciptakan ruang aman bagi diri sendiri untuk menulis jurnal atau berbicara dengan lantang guna memroses apa yang dirasakannya.



Semakin banyak waktu yang dihabiskan sendirian, maka semakin terasa pula hal itu sebagai bentuk perawatan diri.



Introvert pun tidak lagi menghindari emosi-emosi yang mendesak untuk diungkapkan.