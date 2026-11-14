Jika Kamu Ingin Memilih Pasangan Hidup dengan Tepat, Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memilih pasangan hidup bukanlah keputusan sederhana. Ini bukan hanya tentang menemukan seseorang yang membuat kita jatuh cinta, merasa nyaman, atau bahagia ketika sedang bersama.

Lebih dari itu, memilih pasangan hidup berarti menentukan dengan siapa kita akan menjalani berbagai fase kehidupan, menghadapi kesulitan, membangun keluarga, dan tumbuh bersama dalam jangka panjang.

Tidak sedikit orang yang akhirnya menyesal karena terlalu terburu-buru dalam memilih pasangan. Ada yang hanya mempertimbangkan penampilan fisik, ada yang terbuai oleh perhatian di awal hubungan, dan ada pula yang mengabaikan tanda-tanda buruk karena sudah terlanjur jatuh cinta.

Padahal, menurut perspektif psikologi, hubungan yang sehat dan bertahan lama tidak hanya dibangun oleh perasaan cinta. Ada banyak faktor lain yang turut menentukan kualitas sebuah hubungan, seperti kematangan emosional, kecocokan nilai kehidupan, kemampuan berkomunikasi, rasa saling menghargai, serta komitmen untuk berkembang bersama.

Cinta memang penting, tetapi cinta saja tidak selalu cukup untuk membuat dua orang mampu menjalani kehidupan bersama.

Lantas, bagaimana cara memilih pasangan hidup dengan baik?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat enam cara yang bisa kamu pertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Perhatikan karakter dan kepribadiannya, bukan hanya penampilan fisiknya

Ketertarikan fisik memang sering menjadi alasan pertama seseorang tertarik kepada orang lain. Wajah yang menarik, penampilan yang rapi, gaya berpakaian, atau pembawaan yang menyenangkan bisa membuat seseorang terlihat istimewa.

Namun, ketika berbicara tentang pasangan hidup, karakter jauh lebih penting untuk diperhatikan.

Mengapa demikian?

Karena penampilan fisik bisa berubah seiring bertambahnya usia, sedangkan karakter merupakan bagian penting yang memengaruhi bagaimana seseorang memperlakukan pasangannya setiap hari.

Dalam psikologi kepribadian, terdapat konsep Big Five Personality Traits, yaitu lima dimensi utama kepribadian manusia. Kelimanya meliputi keterbukaan terhadap pengalaman, kedisiplinan dan tanggung jawab, ekstraversi, keramahan, serta kestabilan emosional.

Konsep ini dapat membantu kita memahami beberapa karakter yang penting dalam hubungan.

Misalnya, seseorang yang memiliki tanggung jawab cenderung lebih mampu menjalankan komitmen. Seseorang yang memiliki keramahan dan empati cenderung lebih memperhatikan perasaan orang lain. Sementara itu, kestabilan emosional dapat membantu seseorang menghadapi konflik tanpa mudah kehilangan kendali.

Cobalah memperhatikan bagaimana calon pasanganmu bersikap dalam kehidupan sehari-hari.

Apakah dia menghargai orang lain? Apakah dia bertanggung jawab atas perkataannya? Bagaimana caranya memperlakukan orang yang tidak memiliki kepentingan dengannya? Apakah dia bisa mengakui kesalahan?

Jangan hanya menilai seseorang dari bagaimana dia memperlakukanmu ketika sedang ingin mendapatkan hatimu. Perhatikan juga bagaimana sikapnya ketika sedang marah, kecewa, lelah, atau menghadapi masalah.

Sebab, karakter seseorang sering kali terlihat lebih jelas ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya.

Ingat, pilihlah seseorang yang bukan hanya menarik untuk dicintai, tetapi juga memiliki karakter yang baik untuk diajak menjalani kehidupan.

2. Pastikan kalian memiliki nilai kehidupan dan tujuan masa depan yang sejalan

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika memilih pasangan adalah terlalu fokus pada kesamaan hobi, selera musik, makanan favorit, atau aktivitas yang disukai.

Padahal, kesamaan tersebut belum tentu menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan hubungan jangka panjang.

Dalam psikologi hubungan, keselarasan nilai dan tujuan hidup merupakan hal yang penting karena dapat memengaruhi cara pasangan mengambil keputusan bersama.

Bayangkan jika kamu menginginkan kehidupan rumah tangga yang sederhana, sementara pasanganmu memiliki ambisi finansial dan gaya hidup yang sangat berbeda. Atau kamu menginginkan kehidupan yang dekat dengan keluarga, sedangkan dia ingin tinggal jauh dan membangun kehidupan sendiri tanpa banyak keterlibatan keluarga besar.

Perbedaan seperti ini tidak selalu menjadi masalah. Namun, jika tidak dibicarakan sejak awal, perbedaan tersebut bisa berkembang menjadi konflik yang berulang.

Ada beberapa hal penting yang sebaiknya kamu diskusikan sebelum memutuskan untuk menikah, antara lain:

Pandangan tentang pernikahan: Apa arti pernikahan bagi kalian? Apakah kalian sama-sama menginginkan hubungan yang serius dan berkomitmen?

Keuangan: Bagaimana cara mengatur penghasilan, tabungan, utang, dan pengeluaran rumah tangga?

Anak dan keluarga: Apakah kalian ingin memiliki anak? Bagaimana pandangan tentang pola asuh dan tanggung jawab sebagai orang tua?

Karier: Bagaimana kalian mendukung pekerjaan dan perkembangan karier satu sama lain?

Agama dan prinsip hidup: Seberapa besar peran keyakinan dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari?

Tempat tinggal: Di mana kalian ingin membangun kehidupan setelah menikah?

Jangan takut membicarakan hal-hal serius hanya karena khawatir hubungan menjadi terasa kaku.

Justru, kemampuan membicarakan masa depan merupakan salah satu bentuk kedewasaan dalam hubungan.

Kalian tidak harus memiliki semua pendapat yang sama. Yang lebih penting adalah memiliki kesediaan untuk saling memahami, bernegosiasi, dan mencari keputusan yang bisa diterima bersama.

3. Perhatikan bagaimana dia mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah

Jangan hanya memilih pasangan berdasarkan bagaimana dia membuatmu tertawa dan bahagia. Perhatikan juga bagaimana dia bersikap ketika sedang marah, kecewa, atau menghadapi tekanan.

Sebab, kehidupan bersama tidak selalu dipenuhi oleh momen romantis.

Akan ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, masalah keuangan, tekanan pekerjaan, dan berbagai situasi yang menguji kesabaran kedua belah pihak.

Dalam psikologi, kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya berkaitan dengan konsep regulasi emosi.

Seseorang yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik biasanya lebih mampu menyampaikan perasaan tanpa harus menyakiti orang lain.

Misalnya, ketika terjadi pertengkaran, dia tidak langsung menghina, mengancam, merendahkan, atau menggunakan kesalahan masa lalu untuk menyerangmu.

Dia mungkin tetap merasa marah atau kecewa, tetapi berusaha menyampaikan perasaannya dengan cara yang lebih sehat.

Sebaliknya, kamu perlu berhati-hati jika seseorang memiliki kebiasaan seperti:

Mudah meledak dan sulit mengendalikan kemarahan.

Selalu menyalahkan orang lain ketika terjadi masalah.

Tidak mau mengakui kesalahan meskipun sudah terbukti.

Menggunakan ancaman putus untuk mengendalikan pasangan.

Melakukan silent treatment sebagai hukuman atau bentuk manipulasi.

Merendahkan perasaanmu dengan mengatakan bahwa kamu terlalu sensitif.

Perlu dipahami bahwa setiap orang bisa mengalami emosi negatif. Marah, sedih, cemburu, dan kecewa adalah hal yang manusiawi.

Yang perlu diperhatikan bukan apakah seseorang pernah marah, melainkan bagaimana dia mengelola kemarahan tersebut.

Pasangan yang baik bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan. Namun, dia memiliki kemauan untuk memperbaiki diri dan tidak menjadikan emosinya sebagai alasan untuk menyakiti orang lain.

4. Pilih seseorang yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur

Komunikasi merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan romantis.

Banyak hubungan mengalami masalah bukan semata-mata karena tidak ada cinta, melainkan karena kedua orang di dalamnya tidak mampu menyampaikan kebutuhan, perasaan, dan harapan dengan baik.

Dalam penelitian psikologi hubungan, kualitas komunikasi berkaitan erat dengan kepuasan hubungan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pasangan untuk mendengarkan dan merespons satu sama lain secara penuh perhatian.

Coba bayangkan kamu sedang mengalami hari yang buruk dan ingin menceritakan masalahmu.

Pasangan yang memiliki komunikasi sehat tidak selalu harus memberikan solusi. Terkadang, dia cukup mendengarkan, memahami perasaanmu, dan menunjukkan bahwa apa yang kamu rasakan memang penting.

Begitu juga ketika terjadi perbedaan pendapat.

Dia tidak selalu harus setuju dengan semua perkataanmu, tetapi mampu menyampaikan ketidaksetujuannya tanpa merendahkan atau menyerang pribadimu.

Ada beberapa tanda bahwa seseorang memiliki pola komunikasi yang sehat:

Berani membicarakan masalah tanpa terus-menerus menghindarinya.

Mau mendengarkan ketika kamu sedang menyampaikan perasaan.

Tidak memutarbalikkan fakta untuk membenarkan dirinya sendiri.

Mampu menyampaikan kebutuhan tanpa memaksakan kehendak.

Bersedia meminta maaf ketika melakukan kesalahan.

Tidak merasa bahwa mengalah atau mengakui kesalahan berarti kehilangan harga diri.

Kamu juga perlu belajar melakukan hal yang sama.

Jangan berharap pasangan selalu memahami isi pikiranmu tanpa kamu mengomunikasikannya. Hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak.

Ingatlah bahwa pasangan hidup bukan seseorang yang harus selalu memiliki jawaban atas semua masalahmu. Dia adalah seseorang yang bersedia duduk bersama, mendengarkan, dan mencari jalan keluar ketika kehidupan sedang terasa sulit.

5. Perhatikan bagaimana dia memperlakukanmu dan orang-orang di sekitarnya

Salah satu cara terbaik untuk mengenal seseorang adalah memperhatikan perilakunya terhadap orang lain.

Ketika sedang jatuh cinta, seseorang mungkin menunjukkan perhatian yang luar biasa. Dia bisa bersikap romantis, memberikan hadiah, mengirim pesan setiap saat, dan selalu berusaha membuatmu bahagia.

Namun, jangan sampai perhatian tersebut membuatmu mengabaikan cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya.

Cobalah memperhatikan bagaimana dia berbicara kepada orang tua, teman, saudara, rekan kerja, bahkan orang yang sedang memberikan pelayanan kepadanya.

Apakah dia memperlakukan mereka dengan hormat?

Apakah dia mudah merendahkan orang lain ketika merasa lebih unggul?

Apakah dia menghargai pendapat yang berbeda?

Dalam psikologi sosial, empati dan perilaku prososial merupakan aspek penting dalam hubungan antarmanusia. Empati membantu seseorang memahami sudut pandang serta perasaan orang lain, sedangkan perilaku prososial berkaitan dengan tindakan yang bertujuan memberikan manfaat kepada orang lain.

Kedua hal ini dapat mendukung terciptanya hubungan yang saling menghargai.

Selain itu, perhatikan apakah dia menghormati batasan pribadimu.

Pasangan yang baik tidak akan memaksamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip atau kenyamananmu. Dia tidak merasa berhak mengatur seluruh kehidupanmu, membatasi pertemananmu secara tidak sehat, atau meminta akses terhadap semua hal pribadi dengan alasan cinta.

Cinta bukan tentang memiliki kendali penuh atas kehidupan seseorang.

Cinta yang sehat justru memberikan ruang bagi kedua individu untuk tetap menjadi dirinya sendiri.

Jika seseorang mampu menghargai batasan, menghormati keputusan, dan memperlakukan orang lain dengan baik, hal tersebut merupakan kualitas positif yang patut kamu pertimbangkan.

6. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, kenali dia dalam berbagai situasi

Ini adalah salah satu hal yang sering dilupakan ketika seseorang sedang jatuh cinta.

Ketika perasaan sedang berbunga-bunga, kita cenderung melihat pasangan dari sisi terbaiknya. Bahkan, terkadang kita lebih banyak memperhatikan potensi dirinya daripada kenyataan tentang siapa dia saat ini.

Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan idealisasi pasangan, yaitu kecenderungan melihat seseorang secara lebih positif atau sempurna daripada kenyataannya.

Tidak ada yang salah dengan melihat sisi baik seseorang. Namun, masalah muncul ketika kita mulai mengabaikan perilaku yang sebenarnya perlu diperhatikan.

Karena itu, jangan terburu-buru menentukan pasangan hidup hanya berdasarkan pengalaman indah selama beberapa minggu atau bulan pertama hubungan.

Berikan waktu untuk mengenal satu sama lain.

Perhatikan bagaimana dia menghadapi situasi yang berbeda, seperti ketika sedang mengalami kegagalan, menghadapi tekanan pekerjaan, memiliki masalah keuangan, atau berhadapan dengan perbedaan pendapat.

Kamu juga perlu melihat apakah perkataan dan tindakannya konsisten.

Apakah dia benar-benar menepati janji? Apakah dia tetap menunjukkan perhatian ketika hubungan tidak sedang romantis? Apakah dia bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan?

Hal-hal tersebut bisa memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kesiapan seseorang untuk menjalani hubungan jangka panjang.

Selain itu, jangan mengabaikan tanda-tanda kekerasan, manipulasi, kebohongan berulang, atau perilaku mengontrol yang berlebihan hanya karena kamu sudah telanjur mencintainya.

Kamu tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan seseorang dengan mengorbankan kesehatan emosional dan keselamatan dirimu sendiri.

Hubungan yang baik tidak seharusnya membuatmu terus-menerus merasa takut, tidak berharga, atau kehilangan kebebasan.

Jangan hanya bertanya apakah kamu mencintainya. Tanyakan juga apakah hubungan ini membuat kalian berdua tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Kesimpulan

Memilih pasangan hidup merupakan salah satu keputusan besar dalam kehidupan. Karena itu, jangan hanya mengandalkan perasaan jatuh cinta ketika menentukan seseorang yang akan menemanimu dalam jangka panjang.

Menurut berbagai prinsip psikologi hubungan, kualitas hubungan yang sehat juga berkaitan dengan karakter, keselarasan nilai kehidupan, kematangan emosional, komunikasi, empati, serta kemampuan membangun komitmen.

Enam cara yang bisa kamu terapkan adalah:

Perhatikan karakter dan kepribadiannya, bukan hanya penampilan fisiknya.

Pastikan kalian memiliki nilai kehidupan dan tujuan masa depan yang sejalan.

Perhatikan bagaimana dia mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah.

Pilih seseorang yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur.

Perhatikan bagaimana dia memperlakukanmu dan orang-orang di sekitarnya.

Jangan terburu-buru mengambil keputusan, kenali dia dalam berbagai situasi.

Pada akhirnya, pasangan hidup yang baik bukanlah seseorang yang sempurna tanpa kekurangan. Dia adalah seseorang yang bersedia bertumbuh, belajar, bertanggung jawab, dan memperjuangkan hubungan bersama-sama.

Jangan sampai kamu terlalu sibuk mencari seseorang yang bisa membuatmu jatuh cinta, tetapi lupa mencari seseorang yang juga mampu membangun kehidupan bersamamu.

Sebab, pernikahan bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat untuk diajak bahagia. Pernikahan juga tentang menemukan seseorang yang bersedia menghadapi masa-masa sulit, saling menguatkan, dan tetap memilih untuk berjalan bersama.