Ingin Mengembangkan Kontak Profesional Menjadi Hubungan Pertemanan? Lakukan 7 Cara Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam dunia kerja dan kehidupan profesional, membangun relasi atau networking merupakan salah satu hal penting yang dapat membuka banyak kesempatan.

Kita bisa bertemu dengan berbagai orang dari latar belakang, pengalaman, dan bidang pekerjaan yang berbeda. Awalnya, hubungan tersebut mungkin hanya sebatas rekan kerja, kenalan bisnis, klien, atau seseorang yang pernah bertemu dalam sebuah acara profesional.

Namun, seiring berjalannya waktu, tidak sedikit hubungan profesional yang berkembang menjadi sesuatu yang lebih dekat, yaitu persahabatan.

Memiliki teman dari lingkungan profesional tentu memberikan banyak manfaat. Selain bisa saling bertukar informasi dan pengalaman, hubungan pertemanan juga dapat menjadi sumber dukungan emosional, motivasi, serta rasa nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Bahkan, terkadang seseorang yang awalnya hanya dikenal melalui urusan pekerjaan justru bisa menjadi teman dekat dalam jangka panjang.

Meski demikian, mengubah hubungan profesional menjadi hubungan pertemanan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan proses, komunikasi yang sehat, rasa saling percaya, serta kemampuan memahami batasan pribadi masing-masing.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), menurut psikologi, hubungan yang dekat biasanya terbentuk melalui interaksi yang berulang, pengalaman positif, keterbukaan diri, dan adanya rasa saling menghargai. Artinya, kita tidak perlu memaksakan kedekatan dengan orang lain. Sebaliknya, kita bisa membangun hubungan tersebut secara alami melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana.

Lantas, bagaimana caranya mengembangkan kontak profesional menjadi hubungan pertemanan yang lebih akrab? Berikut tujuh cara yang bisa kamu terapkan.

1. Mulailah dengan Membangun Komunikasi di Luar Urusan Pekerjaan

Salah satu cara pertama untuk mengembangkan hubungan profesional menjadi pertemanan adalah mulai memperluas topik pembicaraan.

Ketika baru mengenal seseorang dalam lingkungan profesional, komunikasi biasanya hanya berpusat pada pekerjaan. Misalnya, membicarakan proyek, target perusahaan, peluang bisnis, rapat, atau hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing.

Komunikasi seperti ini memang penting untuk membangun hubungan profesional. Namun, jika ingin menciptakan kedekatan yang lebih personal, kamu perlu memberikan ruang bagi percakapan di luar pekerjaan.

Cobalah sesekali menanyakan hal-hal ringan, seperti hobi, film favorit, kegiatan akhir pekan, tempat makan yang disukai, atau pengalaman menarik selama menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam psikologi sosial, ketertarikan interpersonal dapat berkembang ketika dua orang menemukan kesamaan minat dan pengalaman. Kesamaan tersebut dapat menciptakan perasaan bahwa mereka memiliki sesuatu yang bisa dibagikan bersama.

Sebagai contoh, kamu mungkin mengetahui bahwa rekan profesionalmu ternyata menyukai olahraga, membaca buku, atau memiliki ketertarikan terhadap dunia fotografi. Dari sana, percakapan bisa berkembang menjadi lebih menarik dan tidak selalu berkaitan dengan pekerjaan.

Namun, penting untuk tetap memperhatikan respons lawan bicara. Jangan terlalu memaksakan pertanyaan pribadi jika orang tersebut belum merasa nyaman.

Intinya, mulailah mengenal seseorang sebagai individu, bukan hanya sebagai rekan profesional.

2. Tunjukkan Ketertarikan yang Tulus terhadap Kehidupan Mereka

Hubungan pertemanan yang sehat tidak hanya dibangun melalui seberapa sering kita berbicara, tetapi juga melalui kualitas perhatian yang diberikan.

Ketika seseorang bercerita tentang kehidupannya, cobalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara atau mengalihkan pembicaraan kembali kepada diri sendiri.

Misalnya, ketika rekan profesionalmu bercerita bahwa ia sedang mengikuti pelatihan, mempersiapkan usaha baru, atau memiliki kegiatan tertentu di luar pekerjaan, tunjukkan ketertarikan dengan mengajukan pertanyaan lanjutan yang relevan.

Kamu juga bisa menanyakan perkembangannya ketika bertemu kembali.

Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan active listening atau mendengarkan secara aktif. Keterampilan tersebut membantu seseorang merasa dihargai, dipahami, dan dianggap penting dalam sebuah interaksi.

Ketika seseorang merasa bahwa kehadirannya diperhatikan, ia cenderung lebih nyaman untuk berkomunikasi dan membangun hubungan yang lebih dekat.

Selain itu, perhatian yang tulus juga dapat memperkuat rasa saling percaya. Seseorang akan lebih mudah membuka diri ketika mengetahui bahwa lawan bicaranya benar-benar peduli terhadap apa yang disampaikan.

Meski begitu, perhatian tidak harus diwujudkan melalui tindakan besar. Mengingat hal kecil yang pernah diceritakan, menanyakan kabar, atau memberikan ucapan selamat atas pencapaiannya sudah bisa menjadi bentuk perhatian yang bermakna.

3. Bangun Kedekatan Melalui Interaksi yang Konsisten

Salah satu faktor penting dalam terbentuknya persahabatan adalah frekuensi interaksi.

Seseorang yang awalnya hanya menjadi kenalan profesional dapat terasa semakin akrab ketika kalian memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara rutin.

Dalam psikologi sosial, terdapat konsep mere exposure effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengembangkan rasa suka atau familiaritas terhadap sesuatu yang sering ditemui. Dalam konteks hubungan sosial, pertemuan berulang yang positif dapat membantu meningkatkan rasa nyaman terhadap orang lain.

Namun, hal ini bukan berarti kamu harus terus-menerus menghubungi seseorang agar hubungan menjadi dekat.

Konsistensi yang dimaksud adalah menjaga komunikasi secara wajar dan tidak hanya muncul ketika membutuhkan bantuan profesional.

Misalnya, sesekali mengirimkan pesan untuk menanyakan kabar, berbagi informasi menarik, mengucapkan selamat atas pencapaian mereka, atau sekadar menyapa ketika bertemu.

Kamu juga bisa mempertahankan komunikasi setelah sebuah proyek selesai atau setelah tidak lagi bekerja dalam lingkungan yang sama.

Hal sederhana seperti ini menunjukkan bahwa hubungan kalian tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan pekerjaan.

Perlu diingat, kualitas interaksi tetap lebih penting daripada kuantitasnya. Komunikasi yang terlalu intens tanpa memperhatikan kenyamanan orang lain justru dapat menimbulkan kesan mengganggu.

Karena itu, bangunlah kedekatan secara bertahap dengan tetap menghormati waktu dan ruang pribadi masing-masing.

4. Berani Menunjukkan Sisi Personal dan Menjadi Diri Sendiri

Hubungan profesional sering kali membuat seseorang merasa harus selalu menjaga citra, bersikap formal, dan menunjukkan sisi terbaiknya.

Hal tersebut memang diperlukan dalam situasi tertentu. Akan tetapi, jika ingin membangun hubungan pertemanan, kamu juga perlu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengenal kepribadianmu yang sebenarnya.

Cobalah sesekali berbagi cerita tentang pengalaman pribadi yang ringan, kesukaan, pandangan terhadap suatu hal, atau pengalaman lucu dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai self-disclosure, yaitu proses mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain.

Keterbukaan diri dapat membantu meningkatkan kedekatan interpersonal, terutama ketika dilakukan secara bertahap dan mendapatkan respons yang positif.

Sebagai contoh, kamu bisa menceritakan bahwa akhir-akhir ini sedang mencoba hobi baru, tertarik mempelajari keterampilan tertentu, atau memiliki pengalaman menarik ketika berlibur.

Ketika kamu memberikan sedikit ruang bagi orang lain untuk mengenal dirimu, mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama.

Namun, bukan berarti kamu harus menceritakan seluruh kehidupan pribadi sejak awal. Tetap ada batasan yang perlu dijaga, terutama ketika hubungan masih berada dalam tahap awal.

Mulailah dari cerita sederhana dan perhatikan bagaimana respons lawan bicara.

Persahabatan yang sehat tidak dibangun melalui tuntutan untuk selalu terlihat sempurna, melainkan melalui kesempatan untuk saling mengenal dengan lebih jujur dan nyaman.

5. Ajak Mereka Melakukan Aktivitas Santai di Luar Lingkungan Kerja

Jika komunikasi mulai terasa lebih akrab, kamu bisa mencoba mengajak mereka melakukan aktivitas santai di luar konteks profesional.

Misalnya, mengajak makan siang bersama, minum kopi setelah bekerja, menghadiri acara komunitas, menonton film, atau mengikuti kegiatan olahraga yang sama-sama disukai.

Mengapa hal ini penting?

Karena lingkungan dan aktivitas yang berbeda dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menunjukkan sisi kepribadian yang mungkin jarang terlihat ketika sedang bekerja.

Ketika bertemu dalam suasana santai, kalian tidak harus terus membicarakan pekerjaan atau tanggung jawab profesional. Ada lebih banyak ruang untuk berbagi pengalaman, bercanda, dan menemukan kesamaan.

Dalam psikologi hubungan interpersonal, pengalaman positif yang dilakukan bersama dapat membantu memperkuat ikatan emosional.

Kegiatan bersama juga bisa menciptakan kenangan yang nantinya menjadi bahan pembicaraan dan mempererat hubungan.

Sebagai contoh, dua orang yang awalnya hanya saling mengenal melalui pekerjaan mungkin menjadi lebih dekat setelah beberapa kali makan bersama atau mengikuti kegiatan komunitas yang sama.

Meski begitu, ajakan tersebut sebaiknya disampaikan dengan santai tanpa memberikan tekanan.

Jika orang tersebut belum bisa menerima ajakanmu, jangan langsung menganggapnya sebagai penolakan pribadi. Bisa jadi ia memang memiliki kesibukan atau belum merasa cukup nyaman.

Berikan ruang dan kesempatan agar hubungan berkembang secara alami.

6. Bangun Kepercayaan dengan Menjadi Pribadi yang Bisa Diandalkan

Kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama dalam hubungan pertemanan.

Tanpa kepercayaan, hubungan mungkin hanya berhenti pada tahap kenalan atau rekan profesional. Sebaliknya, ketika seseorang merasa aman dan yakin terhadap kita, hubungan tersebut memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi persahabatan.

Lantas, bagaimana cara membangun kepercayaan?

Mulailah dengan menunjukkan konsistensi antara perkataan dan tindakan.

Jika kamu berjanji untuk membantu sesuatu, usahakan menepatinya. Jika seseorang menceritakan hal pribadi, hormati privasinya dan jangan menjadikan cerita tersebut sebagai bahan pembicaraan dengan orang lain.

Selain itu, hindari membangun kedekatan hanya ketika sedang membutuhkan bantuan atau keuntungan tertentu.

Dalam psikologi interpersonal, kepercayaan berkaitan erat dengan persepsi seseorang terhadap kejujuran, kepedulian, dan kemampuan orang lain untuk menjaga hubungan.

Seseorang akan lebih nyaman menjalin hubungan ketika ia merasa tidak sedang dimanfaatkan.

Kamu juga perlu memahami bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun hanya melalui satu atau dua interaksi. Dibutuhkan pengalaman berulang yang menunjukkan bahwa kamu merupakan pribadi yang konsisten dan dapat diandalkan.

Ketika rasa percaya mulai terbentuk, komunikasi biasanya menjadi lebih terbuka, hubungan terasa lebih nyaman, dan kedua pihak tidak lagi merasa harus selalu menjaga jarak formal.

7. Berikan Dukungan Tanpa Selalu Mengharapkan Sesuatu sebagai Balasan

Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah belajar memberikan dukungan secara tulus.

Dalam hubungan profesional, seseorang mungkin terbiasa menjalin komunikasi karena adanya kepentingan tertentu. Namun, persahabatan yang sehat membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar pertukaran manfaat.

Cobalah menjadi orang yang turut memberikan dukungan ketika rekan profesionalmu menghadapi tantangan maupun sedang meraih pencapaian.

Misalnya, memberikan semangat ketika mereka menghadapi pekerjaan yang sulit, mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka, atau sekadar menyediakan waktu untuk mendengarkan ketika mereka sedang membutuhkan teman bicara.

Kamu juga bisa memberikan bantuan kecil ketika memang mampu melakukannya, tanpa menjadikan bantuan tersebut sebagai alat untuk menuntut balasan.

Dalam psikologi sosial, perilaku saling mendukung berkaitan dengan terbentuknya hubungan timbal balik yang positif atau reciprocity.

Ketika seseorang menerima perhatian dan dukungan yang tulus, ia mungkin terdorong untuk memberikan perhatian serupa pada kesempatan lain.

Namun, perlu dipahami bahwa dukungan yang sehat bukan berarti harus selalu mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Persahabatan yang baik tetap membutuhkan keseimbangan, batasan, dan rasa saling menghargai.

Jangan menjadikan kebaikan sebagai transaksi. Berikan perhatian karena kamu memang menghargai hubungan tersebut, bukan semata-mata karena mengharapkan keuntungan di kemudian hari.

Pada akhirnya, persahabatan yang kuat tumbuh ketika kedua orang merasa diterima, dihargai, dan nyaman menjadi diri sendiri.

Kesimpulan

Mengembangkan kontak profesional menjadi hubungan pertemanan merupakan proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha dari kedua belah pihak.

Hubungan yang awalnya hanya berpusat pada pekerjaan bisa berkembang menjadi persahabatan ketika terdapat komunikasi yang lebih personal, perhatian yang tulus, interaksi yang konsisten, keterbukaan diri, pengalaman bersama, kepercayaan, serta dukungan yang saling diberikan.

Tujuh cara tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan orang-orang yang kamu temui dalam lingkungan profesional.

Namun, satu hal yang perlu diingat adalah tidak semua kontak profesional harus berakhir menjadi teman dekat. Setiap orang memiliki karakter, kebutuhan, dan batasan sosial yang berbeda.

Karena itu, jangan terburu-buru mengejar kedekatan atau memaksakan hubungan menjadi lebih personal.

Nikmati proses mengenal orang lain, hargai batasan mereka, dan biarkan hubungan berkembang secara alami.