Ingin Menemukan Harapan di Masa-Masa Sulit? Lakukan 7 Strategi Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa berjalan tidak sesuai harapan. Masalah datang silih berganti, rencana yang sudah disusun dengan matang tiba-tiba berantakan, hubungan dengan orang lain tidak berjalan baik, pekerjaan terasa semakin berat, atau keadaan ekonomi membuat kita terus-menerus merasa cemas. Bahkan, terkadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi keadaan seolah tidak kunjung membaik.

Dalam situasi seperti itu, mempertahankan harapan bukanlah perkara mudah.

Ada hari-hari ketika kita bangun tidur dengan perasaan lelah, meskipun belum melakukan apa pun. Pikiran dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, sementara hati masih terbebani oleh pengalaman masa lalu. Kita mulai bertanya-tanya apakah keadaan akan benar-benar berubah atau justru akan terus seperti ini.

Namun, ada satu hal penting yang perlu kita pahami: masa-masa sulit tidak berarti kehidupan kita telah kehilangan harapan.

Dalam psikologi, harapan bukan sekadar berpikir positif atau meyakinkan diri bahwa semuanya pasti baik-baik saja. Harapan merupakan kemampuan psikologis untuk melihat kemungkinan masa depan yang lebih baik sekaligus menemukan jalan untuk bergerak ke arah tersebut.

Psikolog Charles R. Snyder mengembangkan teori Hope Theory yang menjelaskan bahwa harapan melibatkan dua komponen utama, yaitu kemampuan menemukan jalan menuju tujuan (pathways thinking) dan keyakinan bahwa diri sendiri mampu mengambil langkah untuk mencapai tujuan tersebut (agency thinking).

Artinya, memiliki harapan bukan berarti kita harus selalu merasa bahagia. Kita tetap boleh sedih, kecewa, takut, bahkan kehilangan semangat. Namun, di tengah semua perasaan tersebut, kita berusaha menemukan alasan untuk melanjutkan perjalanan.

Lantas, bagaimana cara menemukan harapan ketika kehidupan sedang terasa begitu berat?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat tujuh strategi berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang bisa membantu kita membangun kembali harapan, memperkuat ketahanan mental, dan menghadapi masa-masa sulit dengan lebih bijaksana.

1. Terima Kenyataan Tanpa Terus-Menerus Menyalahkan Diri Sendiri

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika menghadapi masa-masa sulit adalah terus berusaha menyangkal kenyataan.

Kita mungkin berkata kepada diri sendiri bahwa seharusnya keadaan tidak seperti ini. Kita membandingkan kehidupan sekarang dengan kehidupan yang pernah kita bayangkan. Kita juga sering menyalahkan diri sendiri karena merasa kurang berusaha, kurang pintar, atau mengambil keputusan yang salah.

Tanpa disadari, kebiasaan tersebut justru membuat beban emosional semakin berat.

Dalam psikologi, menerima kenyataan merupakan bagian penting dari proses adaptasi terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Penerimaan bukan berarti menyerah, membenarkan perlakuan buruk, atau berhenti memperjuangkan perubahan.

Penerimaan berarti mengakui bahwa sesuatu memang sedang terjadi, meskipun kita tidak menyukainya.

Misalnya, ketika mengalami kegagalan dalam pekerjaan, daripada terus berkata, "Hidup saya hancur karena kegagalan ini," cobalah mengubah sudut pandang menjadi, "Saya sedang mengalami kegagalan, tetapi kegagalan ini bukan keseluruhan hidup saya."

Perbedaan kalimat tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat membantu kita memisahkan identitas diri dari peristiwa yang sedang dialami.

Kita bukan kegagalan yang pernah kita alami. Kita bukan kesalahan yang pernah kita buat. Kita juga bukan masalah yang sedang kita hadapi.

Cara menerapkannya:

Akui perasaan yang sedang muncul tanpa menghakimi diri sendiri.

Berhenti memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat.

Bedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan hal yang berada di luar kendali.

Berikan waktu kepada diri sendiri untuk memproses kesedihan dan kekecewaan.

Hindari membandingkan perjalanan hidup dengan pencapaian orang lain.

Ingatlah bahwa menerima kenyataan bukanlah akhir dari perjuangan. Justru, penerimaan bisa menjadi titik awal untuk menentukan langkah berikutnya.

Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana menghadapi hari esok.

2. Fokus pada Hal-Hal Kecil yang Masih Bisa Dikendalikan

Ketika menghadapi masalah besar, pikiran manusia sering kali berusaha memikirkan semuanya sekaligus.

Kita memikirkan masa depan, kemungkinan terburuk, tanggung jawab yang belum selesai, masalah keuangan, pekerjaan, hubungan, hingga berbagai hal yang belum tentu terjadi.

Akibatnya, pikiran menjadi semakin penuh dan kita merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan.

Salah satu strategi yang dapat membantu adalah mengalihkan perhatian dari hal-hal besar yang sulit dikendalikan menuju tindakan kecil yang masih bisa kita lakukan.

Dalam psikologi, pendekatan ini berkaitan dengan konsep perceived control, yaitu persepsi seseorang mengenai sejauh mana dirinya memiliki kendali terhadap situasi yang dihadapi.

Ketika seseorang merasa masih mempunyai kendali atas sebagian aspek kehidupannya, ia cenderung lebih mampu menghadapi tekanan.

Contohnya, seseorang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi mungkin tidak bisa langsung mengubah seluruh kondisi keuangannya. Namun, ia masih bisa mencatat pengeluaran, mengevaluasi kebutuhan, mencari peluang pekerjaan tambahan, atau mulai menyusun anggaran sederhana.

Begitu pula ketika sedang menghadapi masalah pekerjaan. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan keputusan atasan, kondisi perusahaan, atau persaingan dengan rekan kerja. Akan tetapi, kita masih bisa meningkatkan keterampilan, memperbaiki kualitas pekerjaan, dan mempersiapkan peluang baru.

Jangan meremehkan tindakan kecil.

Terkadang, harapan tidak muncul melalui perubahan besar, melainkan melalui keberhasilan sederhana yang kita lakukan secara konsisten.

Cara menerapkannya:

Setiap pagi, tanyakan tiga hal kepada diri sendiri:

Apa satu hal yang bisa saya selesaikan hari ini?

Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat keadaan sedikit lebih baik?

Hal apa yang perlu saya berhenti khawatirkan karena berada di luar kendali saya?

Kemudian, pilih satu tindakan sederhana dan lakukan.

Tidak perlu menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu hari. Cukup pastikan bahwa hari ini Anda mengambil satu langkah yang membawa kehidupan sedikit lebih dekat pada keadaan yang diinginkan.

3. Bangun Kebiasaan Bersyukur Tanpa Mengabaikan Kesulitan

Ketika kehidupan sedang sulit, kita cenderung lebih mudah memperhatikan hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan.

Kita mengingat kegagalan, memikirkan kekurangan, dan terus membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki orang lain.

Akibatnya, berbagai hal baik yang sebenarnya masih ada dalam kehidupan menjadi kurang terlihat.

Di sinilah kebiasaan bersyukur dapat memberikan manfaat.

Dalam psikologi positif, rasa syukur atau gratitude merupakan salah satu aspek yang banyak diteliti karena berkaitan dengan kesejahteraan psikologis, emosi positif, dan kepuasan hidup.

Bersyukur membantu kita mengarahkan perhatian pada hal-hal yang masih bernilai dalam kehidupan.

Namun, ada satu hal yang perlu dipahami: bersyukur bukan berarti kita harus menganggap semua masalah sebagai sesuatu yang baik.

Anda boleh bersyukur sekaligus merasa sedih. Anda boleh menghargai hal-hal sederhana sekaligus mengakui bahwa kehidupan sedang tidak mudah.

Kedua hal tersebut bisa hadir secara bersamaan.

Misalnya, seseorang yang kehilangan pekerjaan mungkin masih bisa bersyukur karena memiliki keluarga yang mendukung, tubuh yang masih sehat, atau kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru.

Hal-hal tersebut tidak otomatis menyelesaikan masalah pekerjaan. Akan tetapi, menyadari bahwa masih ada sesuatu yang berharga dapat membantu seseorang mempertahankan perspektif yang lebih seimbang.

Cara menerapkannya:

Cobalah membuat jurnal syukur setiap malam.

Tuliskan tiga hal sederhana yang Anda syukuri hari itu. Tidak perlu sesuatu yang luar biasa.

Misalnya:

Hari ini saya masih bisa menikmati makanan dengan tenang.

Ada seseorang yang bersedia mendengarkan cerita saya.

Saya berhasil menyelesaikan satu pekerjaan yang sebelumnya terasa sulit.

Lakukan kebiasaan ini secara konsisten.

Tujuannya bukan memaksa diri untuk merasa bahagia, melainkan melatih pikiran agar tidak hanya terpaku pada kesulitan.

Sebab, meskipun kehidupan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, sering kali masih ada hal-hal kecil yang layak kita hargai.

4. Ubah Cara Pandang terhadap Kegagalan dan Kesulitan

Cara kita menafsirkan suatu peristiwa dapat memengaruhi bagaimana kita meresponsnya.

Dua orang bisa mengalami kegagalan yang sama, tetapi memiliki reaksi psikologis yang berbeda.

Seseorang mungkin menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu. Sementara orang lain melihatnya sebagai pengalaman yang dapat memberikan pelajaran untuk masa depan.

Perbedaan tersebut berkaitan dengan pola pikir dan cara seseorang memaknai pengalaman.

Salah satu pendekatan psikologi yang relevan adalah cognitive reappraisal, yaitu proses mengubah cara menafsirkan suatu situasi untuk memengaruhi respons emosional terhadapnya.

Misalnya, ketika sebuah rencana tidak berjalan sesuai harapan, daripada terus berpikir, "Saya tidak pernah berhasil melakukan sesuatu," cobalah mengatakan, "Rencana kali ini belum berhasil. Saya perlu mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki."

Perhatikan bahwa mengubah sudut pandang bukan berarti mengabaikan fakta atau berpura-pura bahwa kegagalan tidak menyakitkan.

Kita tetap mengakui bahwa kegagalan memang mengecewakan. Namun, kita tidak membiarkan satu pengalaman buruk menentukan penilaian terhadap seluruh kehidupan.

Strategi ini juga berkaitan dengan konsep growth mindset, yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck.

Pola pikir bertumbuh mendorong seseorang untuk melihat kemampuan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran, latihan, dan pengalaman.

Dengan pola pikir seperti ini, kesulitan tidak selalu dianggap sebagai tanda bahwa kita harus berhenti. Kesulitan juga bisa menjadi kesempatan untuk memahami diri sendiri dan menemukan pendekatan yang lebih baik.

Cara menerapkannya:

Ketika mengalami masalah, cobalah menjawab pertanyaan berikut:

Apa yang sebenarnya terjadi?

Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini?

Apakah saya sedang menarik kesimpulan terlalu negatif?

Jika teman saya mengalami hal yang sama, nasihat apa yang akan saya berikan kepadanya?

Apa langkah yang bisa saya lakukan agar situasi berikutnya menjadi lebih baik?

Latihan tersebut membantu kita mengambil jarak dari pikiran negatif yang muncul secara otomatis.

Ingat, satu kegagalan tidak menentukan seluruh masa depan Anda. Terkadang, jalan yang tidak berhasil justru membantu kita menemukan jalan lain yang lebih sesuai.

5. Jangan Mengisolasi Diri, Bangun Hubungan dengan Orang-Orang yang Mendukung

Ketika sedang menghadapi masa-masa sulit, sebagian orang memilih menarik diri dari lingkungan sosial.

Mereka merasa tidak ingin merepotkan orang lain, takut dianggap lemah, atau berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami masalah mereka.

Padahal, dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam menghadapi tekanan kehidupan.

Dalam psikologi, social support mengacu pada dukungan emosional, informasi, bantuan praktis, dan rasa keterhubungan yang diperoleh seseorang dari orang lain.

Kehadiran orang yang tepat dapat membantu kita merasa tidak sendirian ketika menghadapi situasi yang berat.

Terkadang, kita tidak membutuhkan seseorang yang mampu menyelesaikan semua masalah. Kita hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi.

Seseorang yang berkata, "Saya mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang kamu rasakan, tetapi saya bersedia mendengarkan."

Kalimat sederhana seperti itu dapat memberikan rasa aman secara emosional.

Dukungan sosial juga dapat membantu seseorang melihat persoalan dari sudut pandang berbeda. Ketika pikiran sedang dipenuhi kecemasan, orang lain mungkin bisa membantu menemukan pilihan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Namun, penting untuk memilih lingkungan yang sehat.

Tidak semua orang mampu memberikan dukungan yang kita butuhkan. Hindari terlalu sering membuka diri kepada orang yang meremehkan perasaan, menyalahkan, atau memanfaatkan kerentanan kita.

Cara menerapkannya:

Hubungi teman atau anggota keluarga yang bisa dipercaya.

Ceritakan perasaan tanpa merasa harus menyembunyikan semuanya.

Luangkan waktu untuk bertemu orang-orang yang memberikan energi positif.

Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki minat atau tujuan serupa.

Jangan ragu mencari bantuan profesional ketika tekanan emosional terasa terlalu berat.

Anda tidak harus menghadapi semuanya sendirian.

Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Justru, menyadari bahwa kita membutuhkan dukungan merupakan bentuk keberanian dan kepedulian terhadap diri sendiri.

6. Tetapkan Tujuan Kecil agar Memiliki Alasan untuk Terus Melangkah

Salah satu hal yang membuat masa-masa sulit terasa semakin berat adalah hilangnya arah.

Kita mungkin tidak lagi tahu apa yang ingin dicapai. Hari-hari terasa berjalan begitu saja, sementara masa depan tampak tidak jelas.

Dalam kondisi seperti ini, menetapkan tujuan kecil dapat membantu mengembalikan rasa memiliki arah dalam kehidupan.

Strategi ini sejalan dengan teori harapan dari Charles Snyder.

Menurut teori tersebut, harapan bukan hanya tentang memiliki keinginan. Seseorang juga perlu memiliki kemampuan menemukan beberapa jalan untuk mencapai tujuan serta motivasi untuk terus bergerak.

Artinya, tujuan yang jelas dapat membantu kita mempertahankan harapan, terutama ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana.

Namun, jangan langsung menetapkan target yang terlalu besar.

Jika sedang mengalami kelelahan mental, memaksakan diri untuk mengubah seluruh kehidupan dalam waktu singkat justru dapat menambah tekanan.

Mulailah dari sesuatu yang realistis.

Misalnya:

Jika sedang kehilangan pekerjaan, targetkan mengirim satu lamaran berkualitas setiap hari.

Jika sedang merasa kesepian, mulailah menghubungi satu teman yang dipercaya.

Jika sedang kehilangan semangat, buat rutinitas sederhana untuk menjaga aktivitas harian.

Jika sedang menghadapi masalah keuangan, mulai dengan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran.

Jika ingin meningkatkan kemampuan, luangkan waktu 15–20 menit untuk belajar setiap hari.

Tujuan kecil memberikan kesempatan bagi kita untuk merasakan kemajuan.

Setiap kali berhasil menyelesaikan sesuatu, kita mendapatkan bukti bahwa diri sendiri masih mampu mengambil tindakan.

Cara menerapkannya:

Gunakan prinsip tujuan SMART:

Specific: Tujuan harus jelas dan spesifik.

Measurable: Kemajuannya bisa diukur.

Achievable: Tujuan realistis untuk dicapai.

Relevant: Tujuan sesuai dengan kebutuhan.

Time-bound: Memiliki batas waktu yang jelas.

Sebagai contoh, daripada mengatakan, "Saya ingin hidup lebih baik," ubahlah menjadi, "Selama tujuh hari ke depan, saya akan berjalan kaki selama 20 menit setiap pagi."

Tujuan yang kecil bukan berarti tidak penting.

Sering kali, perubahan besar dalam kehidupan dimulai dari keputusan sederhana yang dilakukan berulang kali.

7. Rawat Kesehatan Fisik dan Mental, Karena Harapan Membutuhkan Energi

Ada satu hal yang sering dilupakan ketika membicarakan cara menghadapi masa-masa sulit: kondisi tubuh memiliki hubungan erat dengan kondisi psikologis.

Ketika seseorang mengalami tekanan berkepanjangan, pola tidur bisa terganggu, nafsu makan berubah, tubuh terasa lelah, dan konsentrasi menurun.

Akibatnya, masalah yang sebenarnya masih bisa dihadapi terasa jauh lebih berat.

Karena itu, menjaga kesehatan fisik merupakan bagian penting dari upaya membangun ketahanan mental.

Dalam psikologi kesehatan, hubungan antara kondisi fisik dan kesejahteraan psikologis merupakan aspek yang banyak mendapat perhatian.

Tidur yang cukup, aktivitas fisik teratur, pola makan seimbang, dan waktu istirahat dapat mendukung regulasi emosi serta kemampuan menghadapi stres.

Kita tidak harus langsung menjalani rutinitas yang sempurna.

Mulailah dengan memperbaiki kebiasaan sederhana.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan:

Pertama, prioritaskan tidur.

Usahakan memiliki jadwal tidur yang konsisten. Kurang tidur dapat memengaruhi suasana hati, konsentrasi, dan kemampuan mengelola emosi.

Kedua, lakukan aktivitas fisik.

Berjalan kaki, bersepeda, melakukan peregangan, atau olahraga ringan dapat membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi ketegangan.

Ketiga, perhatikan pola makan.

Usahakan mengonsumsi makanan bergizi secara teratur. Jangan mengabaikan kebutuhan tubuh hanya karena pikiran sedang dipenuhi masalah.

Keempat, berikan waktu untuk beristirahat.

Tidak semua waktu harus digunakan untuk bekerja atau menyelesaikan persoalan. Sesekali, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menikmati aktivitas yang menenangkan.

Kelima, batasi paparan informasi yang membuat stres.

Jika terlalu sering melihat berita buruk atau membandingkan kehidupan dengan orang lain di media sosial membuat pikiran semakin terbebani, cobalah mengurangi waktu penggunaannya.

Merawat diri bukan tindakan egois.

Kita membutuhkan kondisi fisik dan mental yang cukup baik agar mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih jernih.

Jika kesedihan, kecemasan, atau kelelahan emosional terus berlangsung hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, mencari bantuan psikolog atau tenaga kesehatan mental juga merupakan langkah yang bijaksana.

Mengapa Harapan Sangat Penting dalam Menghadapi Masa Sulit?

Harapan bukan sekadar perasaan menyenangkan. Harapan dapat menjadi sumber motivasi yang membantu seseorang tetap bergerak ketika menghadapi ketidakpastian.

Ketika memiliki harapan, kita cenderung lebih mudah melihat kemungkinan, mencari alternatif, dan mempertahankan tujuan meskipun mengalami hambatan.

Sebaliknya, ketika seseorang merasa tidak memiliki harapan, ia mungkin mulai kehilangan motivasi, menarik diri dari lingkungan, dan kesulitan membayangkan masa depan yang lebih baik.

Itulah sebabnya membangun harapan merupakan bagian penting dari ketahanan psikologis.

Namun, perlu diingat bahwa harapan tidak selalu muncul secara tiba-tiba.

Ada kalanya kita harus membangunnya sedikit demi sedikit melalui kebiasaan sederhana, hubungan yang sehat, perubahan cara berpikir, dan keberanian untuk mengambil langkah baru.

Kita juga perlu memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda.

Ada orang yang mampu bangkit dalam beberapa minggu, sementara orang lain membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih lama untuk kembali menemukan arah hidupnya.

Jangan menjadikan proses pemulihan orang lain sebagai standar untuk mengukur diri sendiri.

Anda tidak terlambat. Anda hanya sedang menjalani perjalanan dengan kecepatan yang berbeda.

Kesimpulan: Masa Sulit Bukan Berarti Masa Depan Anda Telah Berakhir

Menemukan harapan di masa-masa sulit memang tidak selalu mudah. Ada situasi yang membuat kita merasa kehilangan arah, tidak berdaya, dan sulit membayangkan kehidupan yang lebih baik.

Namun, kondisi hari ini tidak harus menjadi gambaran permanen tentang masa depan.

Melalui tujuh strategi psikologis di atas, kita dapat mulai membangun kembali harapan secara bertahap:

Menerima kenyataan tanpa menyalahkan diri sendiri.

Fokus pada hal-hal kecil yang masih bisa dikendalikan.

Membiasakan diri untuk bersyukur.

Mengubah cara pandang terhadap kegagalan.

Membangun hubungan dengan orang-orang yang mendukung.

Menetapkan tujuan kecil yang realistis.

Merawat kesehatan fisik dan mental.

Pada akhirnya, menemukan harapan bukan berarti kita harus yakin bahwa semua hal akan berjalan sesuai keinginan.

Menemukan harapan berarti menyadari bahwa meskipun kita belum mengetahui bagaimana masa depan akan berlangsung, masih ada sesuatu yang bisa dilakukan hari ini.

Mungkin Anda belum bisa menyelesaikan semua masalah. Mungkin beberapa impian harus ditunda. Mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa kembali seperti semula.

Tidak apa-apa.

Jangan memaksa diri untuk menyelesaikan seluruh perjalanan dalam satu waktu.

Cukup ambil satu langkah kecil hari ini. Kemudian, ambil langkah berikutnya ketika Anda sudah siap.

Sebab, terkadang harapan tidak datang sebelum kita melangkah. Justru, harapan tumbuh ketika kita berani melangkah meskipun belum tahu ke mana jalan akan membawa kita.