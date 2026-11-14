5 Alasan Mengapa Penanganan Kecanduan Kerap Mengalami Kegagalan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kecanduan merupakan salah satu persoalan psikologis yang kompleks dan tidak mudah diatasi. Seseorang yang mengalami kecanduan sering kali sudah mengetahui bahwa perilakunya membawa dampak buruk bagi kesehatan, hubungan sosial, pekerjaan, maupun kehidupan keluarganya. Namun, pengetahuan tersebut tidak selalu cukup kuat untuk membuatnya berhenti.

Tidak sedikit orang yang berulang kali berusaha melepaskan diri dari kecanduan, tetapi kembali melakukan perilaku yang sama.

Ada yang berhasil berhenti selama beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi kemudian mengalami kekambuhan.

Ada pula yang sudah menjalani rehabilitasi, mendapatkan dukungan keluarga, dan mengikuti berbagai bentuk terapi, tetapi tetap kesulitan mempertahankan perubahan.

Fenomena ini sering kali menimbulkan kekecewaan, baik bagi individu yang mengalami kecanduan maupun orang-orang di sekitarnya. Keluarga mungkin menganggap individu tersebut tidak sungguh-sungguh ingin sembuh.

Sementara itu, individu yang mengalami kecanduan bisa merasa dirinya lemah, gagal, atau tidak memiliki kemampuan untuk berubah.

Padahal, menurut psikologi, kecanduan bukan sekadar persoalan kurangnya kemauan atau lemahnya pengendalian diri. Kecanduan melibatkan berbagai aspek, mulai dari sistem penghargaan di otak, regulasi emosi, pengalaman traumatis, pola pikir, kebiasaan, hingga lingkungan sosial.

Karena itulah, penanganan kecanduan sering mengalami kegagalan ketika hanya berfokus pada penghentian perilaku tanpa memahami faktor psikologis yang mempertahankannya.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat lima alasan mengapa penanganan kecanduan kerap mengalami kegagalan menurut perspektif psikologi.

1. Penanganan Hanya Berfokus pada Menghentikan Perilaku, Bukan Mengatasi Akar Masalah Psikologis

Salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi dalam penanganan kecanduan adalah terlalu berfokus pada penghentian perilaku yang dianggap bermasalah.

Misalnya, seseorang yang mengalami kecanduan alkohol diminta berhenti minum. Seseorang yang kecanduan judi diminta menjauhi tempat perjudian. Sementara itu, individu yang mengalami kecanduan pornografi diminta menghindari konten seksual.

Langkah tersebut memang penting. Namun, persoalan muncul ketika penghentian perilaku dianggap sebagai keseluruhan proses pemulihan.

Dalam perspektif psikologi, perilaku adiktif sering kali memiliki fungsi tertentu bagi individu yang melakukannya. Kecanduan bisa menjadi cara seseorang menghadapi emosi yang tidak nyaman, mengurangi tekanan psikologis, menghindari konflik batin, atau melarikan diri dari pengalaman hidup yang menyakitkan.

Sebagai contoh, seseorang mungkin menggunakan alkohol untuk mengurangi kecemasan. Individu lain mungkin berjudi untuk melupakan tekanan ekonomi atau mendapatkan sensasi kemenangan yang membuatnya merasa berharga. Ada pula orang yang menggunakan aktivitas tertentu sebagai pelarian dari kesepian, kehampaan, atau pengalaman traumatis.

Dalam kondisi tersebut, perilaku adiktif bukan hanya kebiasaan buruk, melainkan telah menjadi mekanisme koping atau cara menghadapi tekanan emosional.

Ketika perilaku tersebut dihentikan tanpa menyediakan cara alternatif untuk mengelola emosi, individu dapat kembali mengalami tekanan psikologis yang sebelumnya berusaha dihindari.

Akibatnya, dorongan untuk kembali pada perilaku adiktif menjadi semakin kuat.

Dalam psikologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep negative reinforcement. Konsep tersebut merujuk pada proses ketika suatu perilaku semakin kuat karena berhasil menghilangkan atau mengurangi pengalaman yang tidak menyenangkan.

Misalnya, seseorang merasa cemas, kemudian mengonsumsi zat tertentu. Setelah mengonsumsinya, kecemasan berkurang untuk sementara. Otak kemudian mempelajari bahwa perilaku tersebut dapat memberikan kelegaan.

Lama-kelamaan, individu semakin terbiasa menggunakan perilaku yang sama setiap kali menghadapi tekanan emosional.

Inilah sebabnya mengapa penanganan kecanduan perlu menggali persoalan psikologis yang mendasarinya. Terapi tidak cukup hanya mengajarkan seseorang untuk berhenti, tetapi juga perlu membantunya memahami mengapa ia melakukan perilaku tersebut.

Individu perlu belajar mengenali emosi, mengelola stres, menghadapi konflik, membangun toleransi terhadap ketidaknyamanan, serta mengembangkan strategi koping yang lebih sehat.

Intinya, seseorang akan lebih sulit mempertahankan pemulihan apabila perilaku adiktif dihentikan, tetapi kebutuhan emosional yang selama ini dipenuhi oleh kecanduan tetap tidak tertangani.

2. Tidak Memahami Mekanisme Otak dan Sistem Penghargaan dalam Kecanduan

Alasan kedua berkaitan dengan perubahan cara kerja otak akibat perilaku adiktif.

Kecanduan memiliki hubungan erat dengan sistem penghargaan atau reward system di otak. Sistem ini berperan dalam membentuk motivasi, pembelajaran, dorongan, dan pengulangan perilaku yang dianggap memberikan pengalaman menyenangkan atau melegakan.

Salah satu neurotransmiter yang banyak dibahas dalam mekanisme tersebut adalah dopamin.

Dopamin sering disalahartikan sebagai zat kimia kebahagiaan. Padahal, perannya lebih kompleks. Dopamin terlibat dalam proses motivasi, pembelajaran berbasis penghargaan, antisipasi, dan pembentukan dorongan untuk mengulangi perilaku tertentu.

Pada kecanduan, paparan zat atau aktivitas tertentu dapat memperkuat hubungan antara pemicu dan perilaku adiktif.

Contohnya, seseorang yang kecanduan judi mungkin merasakan dorongan kuat ketika melihat tempat perjudian, mendengar suara mesin permainan, atau mengingat pengalaman pernah memperoleh kemenangan besar.

Demikian pula seseorang yang mengalami kecanduan zat dapat merasakan dorongan ketika bertemu dengan lingkungan, teman, atau situasi yang sebelumnya berkaitan dengan penggunaan zat tersebut.

Dalam psikologi pembelajaran, fenomena ini berkaitan dengan pengondisian atau conditioning. Otak mempelajari hubungan antara rangsangan tertentu, perilaku, dan konsekuensi yang mengikutinya.

Akibatnya, dorongan untuk melakukan perilaku adiktif tidak selalu muncul karena individu secara sadar menginginkannya. Dorongan tersebut juga dapat dipicu oleh rangsangan lingkungan yang telah memiliki hubungan kuat dengan pengalaman kecanduan.

Selain itu, kecanduan dapat melibatkan perubahan pada fungsi pengendalian diri dan pengambilan keputusan. Individu mungkin mengalami kesulitan menahan dorongan sesaat meskipun memahami konsekuensi jangka panjangnya.

Inilah yang membuat nasihat sederhana seperti "ingat akibatnya", "gunakan logika", atau "jangan mengulangi kesalahan" sering kali tidak cukup efektif.

Bukan berarti individu kehilangan seluruh kemampuan untuk mengambil keputusan. Namun, dalam kondisi tertentu, dorongan yang telah terbentuk melalui proses pembelajaran dan penguatan dapat mengalahkan pertimbangan rasional.

Penanganan kecanduan karena itu membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan mekanisme otak dan perilaku.

Individu perlu belajar mengenali pemicu, mengubah respons terhadap rangsangan, mengembangkan kebiasaan baru, dan melatih kemampuan pengendalian diri secara bertahap.

Dalam kasus tertentu, intervensi medis dan psikologis juga diperlukan, terutama apabila kecanduan melibatkan zat yang menyebabkan ketergantungan fisik.

Kegagalan sering terjadi ketika kecanduan diperlakukan semata-mata sebagai persoalan kemauan, padahal terdapat mekanisme pembelajaran dan perubahan fungsi otak yang ikut mempertahankan perilaku tersebut.

3. Mengabaikan Trauma, Stres, dan Gangguan Psikologis yang Menyertai Kecanduan

Alasan ketiga adalah tidak diperhatikannya kondisi psikologis lain yang mungkin menyertai kecanduan.

Dalam banyak kasus, kecanduan tidak berdiri sendiri. Individu dapat mengalami kecemasan, depresi, trauma psikologis, gangguan tidur, kesulitan mengendalikan emosi, atau masalah kesehatan mental lainnya.

Sebagian individu menggunakan perilaku adiktif untuk mengurangi penderitaan psikologis yang mereka alami.

Misalnya, seseorang dengan pengalaman traumatis mungkin menggunakan alkohol untuk menekan ingatan yang menyakitkan. Individu yang mengalami depresi bisa mencari kesenangan sesaat melalui aktivitas tertentu karena merasa kehidupannya kehilangan makna.

Ada pula seseorang yang menggunakan zat atau perilaku tertentu untuk meredakan kecemasan sosial, mengurangi rasa kesepian, atau menghadapi tekanan kehidupan.

Dalam perspektif psikologi, kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep self-medication hypothesis, yaitu gagasan bahwa sebagian individu menggunakan zat atau perilaku tertentu sebagai upaya mengatasi gejala emosional dan psikologis yang tidak tertangani.

Meskipun memberikan kelegaan sementara, cara tersebut justru berpotensi memperburuk masalah dalam jangka panjang.

Ketika kecanduan ditangani tanpa memperhatikan gangguan psikologis yang menyertainya, individu mungkin berhasil menghentikan perilaku adiktif untuk sementara. Namun, sumber penderitaan yang sebelumnya mendorong perilaku tersebut masih tetap ada.

Akibatnya, individu dapat kembali mencari cara lain untuk menghindari atau mengurangi penderitaan emosionalnya.

Bahkan, dalam beberapa kondisi, penghentian perilaku adiktif dapat membuat individu menghadapi kembali emosi yang selama ini ditekan.

Di sinilah pentingnya asesmen psikologis yang menyeluruh.

Penanganan kecanduan sebaiknya tidak hanya menilai jenis perilaku adiktif, frekuensi, dan tingkat keparahannya, tetapi juga mengevaluasi kondisi kesehatan mental, riwayat trauma, pola hubungan interpersonal, serta kemampuan individu dalam mengelola emosi.

Pendekatan seperti terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dapat membantu individu mengenali hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku.

Sementara itu, pendekatan lain seperti terapi berbasis trauma dapat dipertimbangkan apabila terdapat pengalaman traumatis yang relevan dan individu sudah berada dalam kondisi yang cukup stabil untuk mengolah pengalaman tersebut.

Apabila terdapat gangguan mental yang menyertai, penanganannya juga perlu dilakukan secara terintegrasi oleh tenaga profesional yang kompeten.

Pemulihan akan lebih sulit apabila kecanduan ditangani sebagai masalah tunggal, sementara depresi, kecemasan, trauma, atau tekanan emosional yang menyertainya dibiarkan tanpa penanganan.

4. Lingkungan Sosial dan Keluarga Justru Mempertahankan Pola Kecanduan

Banyak orang menganggap bahwa keberhasilan pemulihan sepenuhnya bergantung pada individu yang mengalami kecanduan.

Padahal, manusia merupakan makhluk sosial yang perilakunya sangat dipengaruhi oleh lingkungan.

Dalam psikologi sosial, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh norma kelompok, hubungan interpersonal, dukungan sosial, serta kebiasaan yang berkembang dalam lingkungannya.

Hal ini juga berlaku dalam kecanduan.

Seseorang yang berusaha berhenti menggunakan zat, misalnya, mungkin masih tinggal bersama teman-teman yang memiliki kebiasaan menggunakannya. Individu yang sedang berusaha berhenti berjudi bisa saja masih memiliki akses mudah ke lingkungan perjudian.

Dalam situasi seperti ini, upaya pemulihan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar.

Lingkungan tersebut terus memberikan pemicu yang dapat mengaktifkan kembali dorongan adiktif.

Selain pengaruh lingkungan pertemanan, pola hubungan keluarga juga dapat berperan dalam mempertahankan masalah kecanduan.

Sebagai contoh, keluarga yang terlalu sering menyalahkan, mempermalukan, atau mengancam individu dapat menciptakan tekanan emosional tambahan.

Sebaliknya, keluarga yang terus-menerus menyelesaikan seluruh konsekuensi perilaku adiktif tanpa batasan yang jelas juga dapat secara tidak sengaja mempertahankan pola ketergantungan.

Dalam konteks tertentu, kondisi ini berkaitan dengan konsep enabling behavior, yaitu perilaku orang terdekat yang tanpa disadari mempermudah seseorang untuk terus mempertahankan perilaku bermasalah.

Misalnya, anggota keluarga terus memberikan uang untuk menutupi kerugian akibat perjudian tanpa disertai batasan dan upaya penanganan yang tepat.

Namun, penting dipahami bahwa memberikan dukungan kepada individu yang mengalami kecanduan tidak sama dengan membenarkan perilaku adiktifnya.

Dukungan yang sehat justru membutuhkan kombinasi antara empati, batasan yang tegas, komunikasi terbuka, dan keterlibatan dalam proses pemulihan.

Keluarga dapat membantu dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman, mengurangi akses terhadap pemicu, memberikan dukungan emosional, dan mendorong individu mengikuti proses terapi secara konsisten.

Dalam beberapa kasus, terapi keluarga juga dapat menjadi bagian penting dari proses pemulihan.

Hal ini karena kecanduan tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga dapat mengubah dinamika hubungan dalam keluarga.

Ketika keluarga memahami mekanisme kecanduan, mereka akan lebih mampu membedakan antara memberikan dukungan dan mempertahankan perilaku yang merugikan.

Penanganan kecanduan dapat mengalami kegagalan apabila individu diminta berubah, tetapi lingkungan sosial yang selama ini memperkuat perilaku adiktif tidak ikut mengalami perubahan.

5. Menganggap Kekambuhan sebagai Kegagalan Total dan Tidak Memiliki Strategi Pemulihan Jangka Panjang

Alasan kelima adalah cara pandang yang keliru terhadap kekambuhan.

Dalam proses pemulihan kecanduan, kekambuhan atau relapse merupakan salah satu risiko yang perlu diantisipasi.

Namun, banyak individu dan keluarga masih menganggap kekambuhan sebagai bukti bahwa seluruh proses pemulihan telah gagal.

Ketika seseorang kembali melakukan perilaku adiktif setelah berhasil berhenti selama beberapa waktu, keluarga mungkin merasa bahwa semua usaha sebelumnya sia-sia.

Individu yang mengalami kekambuhan juga bisa merasakan rasa bersalah, malu, kecewa, dan kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.

Dalam psikologi, kondisi ini dapat memperburuk masalah melalui mekanisme yang dikenal sebagai abstinence violation effect.

Konsep tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang yang sedang berusaha mempertahankan pantangan melakukan pelanggaran, ia dapat mengalami reaksi emosional dan kognitif yang justru meningkatkan risiko melanjutkan perilaku tersebut.

Misalnya, seseorang yang sudah berhenti berjudi selama enam bulan kemudian kembali berjudi satu kali.

Ia mungkin berpikir, "Saya sudah gagal. Semua usaha saya sia-sia. Kalau sudah terlanjur, sekalian saja."

Pola pikir hitam-putih seperti ini dapat membuat satu kejadian kekambuhan berkembang menjadi rangkaian perilaku adiktif yang lebih panjang.

Padahal, kekambuhan seharusnya dipahami sebagai sinyal bahwa strategi pemulihan perlu dievaluasi.

Individu dan tenaga profesional perlu mengidentifikasi apa yang terjadi sebelum kekambuhan, situasi apa yang menjadi pemicu, emosi apa yang muncul, dan strategi apa yang belum berjalan dengan baik.

Pendekatan ini dikenal sebagai relapse prevention atau pencegahan kekambuhan.

Salah satu prinsip penting dalam pendekatan tersebut adalah membantu individu mengenali situasi berisiko tinggi dan menyiapkan respons yang lebih sehat ketika menghadapi situasi tersebut.

Contohnya, individu dapat belajar:

Mengenali situasi, tempat, dan orang yang memicu dorongan adiktif.

Mengidentifikasi perubahan emosi yang mendahului perilaku adiktif.

Mengembangkan kemampuan menghadapi stres tanpa kembali pada kebiasaan lama.

Membangun jaringan dukungan sosial yang sehat.

Menyusun langkah konkret ketika dorongan adiktif muncul.

Meminta bantuan profesional ketika mulai mengalami kesulitan mempertahankan pemulihan.

Selain itu, pemulihan perlu dipandang sebagai proses jangka panjang, bukan sekadar program singkat yang selesai ketika individu berhasil berhenti.

Perubahan perilaku membutuhkan waktu, konsistensi, evaluasi, dan dukungan yang berkelanjutan.

Dalam beberapa kasus, individu juga memerlukan terapi lanjutan, kelompok dukungan, pemantauan kesehatan mental, atau pengobatan sesuai kebutuhan klinisnya.

Penting pula dipahami bahwa kekambuhan bukan sesuatu yang harus dianggap wajar atau disepelekan. Kekambuhan tetap perlu ditangani secara serius karena dapat membawa risiko kesehatan dan keselamatan, terutama pada kecanduan zat tertentu.

Pemulihan yang efektif bukan berarti seseorang tidak pernah menghadapi dorongan atau kekambuhan, melainkan memiliki kemampuan dan dukungan untuk menghadapi risiko tersebut tanpa membiarkannya berkembang menjadi pola kecanduan yang berulang.

Mengapa Penanganan Kecanduan Membutuhkan Pendekatan Psikologis yang Menyeluruh?

Dari kelima alasan tersebut, dapat dipahami bahwa kecanduan merupakan persoalan yang melibatkan banyak aspek kehidupan manusia.

Kecanduan tidak hanya berhubungan dengan zat atau aktivitas yang dikonsumsi dan dilakukan seseorang, tetapi juga berkaitan dengan cara otak memproses penghargaan, bagaimana individu mengelola emosi, bagaimana ia menghadapi tekanan, serta bagaimana lingkungan sosial memengaruhi perilakunya.

Oleh karena itu, pendekatan yang hanya mengandalkan larangan, ancaman, hukuman, atau motivasi sesaat sering kali tidak cukup untuk menghasilkan perubahan jangka panjang.

Penanganan kecanduan perlu disesuaikan dengan kondisi setiap individu.

Beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Asesmen psikologis dan medis

Langkah awal adalah memahami tingkat keparahan kecanduan, faktor pemicu, kondisi kesehatan mental, dan kemungkinan adanya ketergantungan fisik.

2. Terapi perilaku kognitif (CBT)

Membantu individu mengenali pola pikir, emosi, dan perilaku yang mempertahankan kecanduan, kemudian mengembangkan respons yang lebih adaptif.

3. Motivational Interviewing (MI)

Membantu individu mengeksplorasi ambivalensi atau konflik batin mengenai perubahan sehingga motivasi untuk pulih dapat berkembang dari dalam dirinya sendiri.

4. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial

Menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan melalui komunikasi sehat, batasan yang jelas, serta dukungan emosional yang konsisten.

5. Perawatan dan pemantauan jangka panjang

Memastikan individu memperoleh dukungan berkelanjutan, termasuk terapi lanjutan, pengobatan apabila diperlukan, serta strategi pencegahan kekambuhan.

Perlu ditekankan bahwa untuk kecanduan alkohol, obat-obatan, atau zat tertentu, penghentian mendadak tanpa pengawasan medis dapat berbahaya. Penanganan harus mempertimbangkan risiko putus zat dan kebutuhan detoksifikasi secara medis.

Kesimpulan

Penanganan kecanduan kerap mengalami kegagalan bukan semata-mata karena individu tidak memiliki kemauan untuk berubah. Ada berbagai mekanisme psikologis, biologis, dan sosial yang membuat perilaku adiktif sulit dihentikan dan dipertahankan agar tidak berulang.

Lima faktor utama yang perlu diperhatikan adalah kegagalan memahami akar masalah psikologis, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme otak dan sistem penghargaan, pengabaian trauma serta gangguan psikologis yang menyertai, pengaruh lingkungan sosial yang mempertahankan kecanduan, dan ketidakmampuan menghadapi kekambuhan sebagai bagian dari risiko pemulihan.

Pada akhirnya, kecanduan tidak cukup ditangani dengan meminta seseorang berhenti. Individu juga perlu dibantu untuk memahami dirinya, mengembangkan keterampilan mengelola emosi, membangun kebiasaan baru, memperbaiki hubungan sosial, dan menemukan cara yang lebih sehat dalam menghadapi kehidupan.

Pemulihan bukan hanya tentang menghilangkan perilaku adiktif, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang membuat individu tidak lagi harus bergantung pada perilaku tersebut untuk merasa tenang, nyaman, atau berharga.