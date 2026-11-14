6 Alasan Mengapa Begitu Sulit Membuat Orang Lain Diam dan Mendengarkan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu berada dalam situasi ketika sedang berbicara, tetapi orang lain justru sibuk memotong pembicaraan, membantah, memainkan ponsel, atau bahkan terlihat sama sekali tidak tertarik dengan apa yang kamu sampaikan?

Kamu sudah mencoba menjelaskan dengan baik, memilih kata-kata yang tepat, bahkan berbicara dengan tenang. Namun, entah mengapa, mereka tetap tidak benar-benar mendengarkan.

Situasi seperti ini sering kali membuat seseorang merasa frustrasi. Terlebih ketika kita sedang menyampaikan sesuatu yang penting, memberikan nasihat, menjelaskan sebuah masalah, atau sekadar ingin didengar tanpa harus berdebat.

Menariknya, menurut psikologi, kesulitan membuat orang lain diam dan mendengarkan bukan selalu disebabkan oleh cara kita berbicara. Ada banyak faktor psikologis yang memengaruhi bagaimana seseorang menerima informasi, merespons pendapat, dan memberikan perhatian kepada orang lain.

Manusia bukanlah pendengar yang selalu objektif. Pikiran kita dipengaruhi oleh emosi, pengalaman masa lalu, ego, kebutuhan untuk diakui, hingga keinginan untuk mempertahankan keyakinan pribadi.

Itulah sebabnya, terkadang seseorang lebih sibuk memikirkan apa yang akan dia katakan berikutnya daripada benar-benar memahami apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicaranya.

Lantas, mengapa begitu sulit membuat orang lain diam dan mendengarkan?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat enam alasan yang bisa dijelaskan melalui perspektif psikologi.

1. Ego Membuat Seseorang Lebih Ingin Didengar daripada Mendengarkan

Salah satu alasan terbesar mengapa orang sulit mendengarkan adalah ego.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang memiliki kebutuhan untuk merasa benar, dihargai, diakui, dan dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan orang lain. Kebutuhan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari dinamika psikologis manusia.

Namun, ketika kebutuhan untuk mempertahankan harga diri terlalu dominan, seseorang bisa kehilangan kemampuan untuk mendengarkan secara terbuka.

Misalnya, ketika kamu sedang menjelaskan sebuah kesalahan yang dilakukan seseorang, dia mungkin tidak benar-benar memperhatikan penjelasanmu. Sebaliknya, pikirannya sibuk mencari alasan untuk membela diri.

Dia mungkin mulai mengatakan, "Kamu juga pernah melakukan hal yang sama," atau "Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi."

Perhatikan bahwa respons tersebut tidak selalu bertujuan memahami persoalan. Terkadang, respons itu muncul karena seseorang merasa identitas atau harga dirinya sedang terancam.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan self-serving bias, yaitu kecenderungan seseorang menafsirkan situasi dengan cara yang melindungi citra dirinya sendiri.

Ketika merasa disalahkan, seseorang lebih mudah mencari pembenaran daripada mengakui kekeliruan.

Inilah yang membuat percakapan sederhana bisa berubah menjadi perdebatan panjang. Kedua pihak tidak lagi berusaha menemukan pemahaman bersama, melainkan sibuk mempertahankan posisi masing-masing.

Apa yang bisa dipelajari?

Jika ingin membuat orang lain lebih bersedia mendengarkan, jangan selalu memulai percakapan dengan menyerang kesalahan mereka. Gunakan pendekatan yang tidak langsung membuat mereka merasa direndahkan.

Alih-alih mengatakan, "Kamu selalu salah dalam mengambil keputusan," cobalah mengatakan, "Menurutmu, apakah ada kemungkinan cara lain yang bisa membuat situasi ini lebih baik?"

Ketika ego seseorang tidak merasa terancam, peluang untuk menerima informasi baru bisa menjadi lebih besar.

2. Manusia Sering Kali Mendengarkan untuk Membalas, Bukan untuk Memahami

Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang terus-menerus menyela pembicaraan?

Belum selesai kamu menjelaskan sesuatu, dia sudah memberikan tanggapan. Bahkan, terkadang dia langsung menceritakan pengalaman pribadinya tanpa benar-benar memahami persoalan yang sedang kamu sampaikan.

Fenomena ini cukup umum terjadi dalam interaksi sosial.

Banyak orang menganggap mendengarkan sebagai proses menunggu giliran untuk berbicara. Padahal, mendengarkan yang sesungguhnya membutuhkan perhatian, kesabaran, dan kemampuan memahami sudut pandang orang lain.

Dalam psikologi komunikasi, terdapat konsep yang disebut active listening atau mendengarkan secara aktif.

Konsep ini menjelaskan bahwa mendengarkan bukan sekadar menerima suara melalui telinga, melainkan juga melibatkan usaha untuk memahami pesan, emosi, dan maksud yang ingin disampaikan oleh pembicara.

Sayangnya, tidak semua orang terbiasa melakukannya.

Ketika seseorang berbicara, pendengar mungkin justru sibuk menyusun jawaban di dalam pikirannya. Dia memikirkan bantahan, mencari contoh untuk mendukung pendapatnya, atau menunggu kesempatan untuk mengalihkan pembicaraan kepada dirinya sendiri.

Akibatnya, informasi yang disampaikan tidak benar-benar diproses secara utuh.

Hal ini juga menjelaskan mengapa terkadang seseorang merasa tidak didengarkan meskipun lawan bicaranya terlihat diam.

Diam secara fisik belum tentu berarti memperhatikan secara mental.

Apa yang bisa dipelajari?

Untuk meningkatkan kualitas komunikasi, cobalah memberikan ruang kepada orang lain untuk menyelesaikan kalimatnya. Jangan terburu-buru memberikan nasihat atau membantah.

Terkadang, pertanyaan sederhana seperti, "Jadi, maksudmu adalah...?" dapat membantu memastikan bahwa kita benar-benar memahami pesan yang disampaikan.

Semakin seseorang merasa dipahami, semakin besar kemungkinan dia bersedia memberikan perhatian yang sama kepada kita.

3. Emosi yang Terlalu Kuat Membuat Seseorang Sulit Menerima Informasi

Pernahkah kamu mencoba menjelaskan sesuatu kepada orang yang sedang marah?

Meskipun penjelasanmu masuk akal, dia tetap tidak mau mendengarkan. Bahkan, semakin kamu berbicara, semakin tinggi emosinya.

Hal ini dapat dijelaskan melalui hubungan antara emosi dan proses berpikir manusia.

Ketika seseorang mengalami emosi yang intens, seperti kemarahan, ketakutan, kecemasan, atau rasa malu, perhatian dan kemampuan berpikirnya dapat terpengaruh.

Dalam psikologi, salah satu konsep yang berkaitan dengan kondisi ini adalah emotional flooding, yaitu keadaan ketika seseorang merasa begitu kewalahan oleh emosi sehingga kesulitan memproses percakapan secara efektif.

Bayangkan seseorang yang sedang merasa sangat tersinggung. Ketika kamu mencoba memberikan penjelasan, dia mungkin tidak menangkap pesan utamanya.

Sebaliknya, dia lebih fokus pada nada bicaramu, pilihan kata, atau bagian tertentu yang dianggap sebagai serangan terhadap dirinya.

Akibatnya, pembicaraan yang seharusnya menyelesaikan masalah justru berubah menjadi konflik emosional.

Ada hal penting yang perlu dipahami: ketika emosi sedang memuncak, seseorang belum tentu memiliki kapasitas mental yang cukup untuk menerima penjelasan secara rasional.

Itulah sebabnya, memaksakan seseorang untuk mendengarkan ketika sedang marah sering kali justru memperburuk keadaan.

Apa yang bisa dipelajari?

Pilih waktu yang tepat untuk menyampaikan sesuatu.

Jika lawan bicara sedang marah atau terlihat sangat emosional, berikan kesempatan kepadanya untuk menenangkan diri terlebih dahulu.

Kamu bisa mengatakan, "Aku ingin membicarakan ini dengan baik. Bagaimana kalau kita lanjutkan setelah suasananya lebih tenang?"

Terkadang, menunda pembicaraan bukan berarti menghindari masalah. Justru, itu merupakan bentuk pengendalian diri agar komunikasi dapat berlangsung lebih sehat.

4. Setiap Orang Memiliki Keyakinan Sendiri yang Sulit Diubah

Salah satu kenyataan paling menarik tentang psikologi manusia adalah bahwa kita tidak selalu menerima informasi berdasarkan fakta semata.

Sering kali, kita menerima atau menolak informasi berdasarkan apakah informasi tersebut sesuai dengan keyakinan yang sudah kita miliki.

Fenomena ini dikenal sebagai confirmation bias atau bias konfirmasi.

Bias konfirmasi merupakan kecenderungan seseorang untuk lebih memperhatikan, mencari, dan menerima informasi yang mendukung keyakinannya, sekaligus mengabaikan informasi yang bertentangan dengannya.

Contohnya, seseorang yang sudah percaya bahwa dirinya selalu benar mungkin akan kesulitan menerima kritik, sekalipun kritik tersebut disampaikan dengan bukti yang jelas.

Dia cenderung mencari alasan untuk menolak informasi tersebut.

Bukan karena semua informasi yang disampaikan pasti salah, melainkan karena menerima informasi itu berarti dia harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa keyakinannya selama ini tidak sepenuhnya tepat.

Hal ini juga menjelaskan mengapa perdebatan mengenai politik, agama, hubungan, pekerjaan, atau pandangan hidup sering kali sulit menemukan titik temu.

Setiap orang membawa pengalaman, lingkungan, pendidikan, dan keyakinan yang membentuk cara mereka memandang dunia.

Ketika seseorang terlalu melekat pada keyakinannya, mendengarkan pendapat berbeda dapat terasa seperti ancaman.

Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua perbedaan pendapat disebabkan oleh keras kepala. Terkadang, orang memang memiliki pengalaman dan informasi yang berbeda.

Apa yang bisa dipelajari?

Jangan berasumsi bahwa semua orang akan langsung menerima sudut pandangmu hanya karena kamu memiliki argumen yang kuat.

Cobalah memahami alasan di balik keyakinan mereka.

Ajukan pertanyaan terbuka, seperti, "Apa yang membuatmu memiliki pandangan seperti itu?"

Pendekatan ini dapat membuka ruang dialog tanpa harus memaksa seseorang mengubah pendapatnya dalam satu percakapan.

Ingat, tujuan komunikasi yang baik bukan selalu membuat orang lain setuju, melainkan membantu kedua pihak memahami satu sama lain.

5. Terlalu Banyak Informasi Membuat Orang Kehilangan Fokus

Tidak semua orang sulit mendengarkan karena memiliki ego tinggi atau tidak menghargai orang lain.

Terkadang, masalahnya jauh lebih sederhana: otak manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi.

Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep cognitive load atau beban kognitif.

Konsep ini menjelaskan bahwa kapasitas pemrosesan informasi manusia memiliki keterbatasan. Ketika seseorang menerima terlalu banyak informasi dalam waktu bersamaan, kemampuan untuk memahami dan mengingat informasi tersebut dapat menurun.

Bayangkan kamu sedang menjelaskan sebuah persoalan kepada teman.

Kamu menyampaikan latar belakang masalah, berbagai kejadian yang berkaitan, beberapa contoh, kemudian memberikan kesimpulan panjang.

Meskipun semua informasi itu penting menurutmu, belum tentu lawan bicara mampu memproses semuanya sekaligus.

Terlebih jika dia sedang memikirkan pekerjaan, menghadapi masalah pribadi, atau mengalami kelelahan mental.

Akibatnya, dia mungkin terlihat tidak tertarik, sering kehilangan fokus, atau justru mengalihkan pembicaraan.

Di era digital, tantangan ini semakin besar.

Notifikasi ponsel, media sosial, video pendek, dan berbagai rangsangan digital membuat perhatian manusia sering berpindah dari satu hal ke hal lainnya.

Kebiasaan berpindah perhatian ini dapat membuat seseorang lebih mudah terdistraksi ketika harus mendengarkan penjelasan yang panjang.

Itulah mengapa pembicaraan yang terlalu bertele-tele terkadang kehilangan efektivitasnya, bahkan ketika topiknya sebenarnya menarik.

Apa yang bisa dipelajari?

Jika ingin didengarkan, sampaikan gagasan utama terlebih dahulu.

Gunakan kalimat yang jelas, sederhana, dan langsung menuju inti pembicaraan.

Jangan memasukkan terlalu banyak persoalan dalam satu percakapan.

Berikan jeda agar lawan bicara memiliki waktu untuk memahami informasi yang kamu sampaikan.

Komunikasi yang efektif bukan tentang seberapa banyak kata yang berhasil kita ucapkan, melainkan seberapa baik pesan tersebut dapat dipahami.

6. Tidak Semua Orang Memiliki Empati dan Keterampilan Mendengarkan yang Baik

Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah perbedaan kemampuan empati dan keterampilan sosial.

Empati merupakan kemampuan untuk memahami atau ikut merasakan keadaan emosional orang lain dari sudut pandangnya.

Seseorang yang memiliki empati baik biasanya lebih mampu memperhatikan perasaan lawan bicara, memahami konteks pembicaraan, dan memberikan respons yang sesuai.

Sebaliknya, orang yang kurang terampil dalam mendengarkan mungkin hanya berfokus pada isi perkataan tanpa memperhatikan emosi di baliknya.

Misalnya, ketika seseorang berkata, "Aku sedang mengalami masa yang sulit," pendengar yang kurang peka mungkin langsung menjawab, "Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan."

Padahal, orang yang berbicara mungkin tidak sedang mencari solusi. Dia hanya ingin didengar dan mendapatkan pengertian.

Perbedaan kebutuhan inilah yang sering menyebabkan komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain empati, keterampilan mendengarkan juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang dibentuk sejak kecil, lingkungan sosial, pola komunikasi keluarga, serta pengalaman dalam berinteraksi dengan orang lain.

Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan pentingnya mendengarkan tanpa menghakimi.

Sebagian orang terbiasa dengan komunikasi yang penuh interupsi, saling menyalahkan, atau berlomba-lomba menunjukkan siapa yang paling benar.

Kebiasaan tersebut dapat terbawa hingga dewasa.

Namun, kemampuan mendengarkan bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap. Keterampilan ini dapat dikembangkan melalui latihan dan kesadaran diri.

Apa yang bisa dipelajari?

Jangan hanya mengharapkan orang lain memahami dirimu. Belajarlah juga memahami mereka.

Ketika seseorang berbicara, perhatikan bukan hanya kata-katanya, tetapi juga perasaan dan kebutuhan yang mungkin ingin disampaikan.

Terkadang, kalimat seperti, "Aku mengerti mengapa kamu merasa seperti itu," jauh lebih bermakna daripada memberikan sepuluh nasihat sekaligus.

Komunikasi yang baik bukan perlombaan untuk menjadi orang yang paling banyak berbicara, melainkan kemampuan untuk menciptakan hubungan di mana kedua pihak merasa dihargai.

Kesimpulan: Membuat Orang Lain Mendengarkan Bukan Berarti Harus Membuat Mereka Diam

Pada akhirnya, membuat orang lain diam dan mendengarkan bukanlah perkara sederhana.

Ada banyak faktor psikologis yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam menerima informasi, mulai dari ego, bias konfirmasi, emosi, keterbatasan perhatian, beban kognitif, hingga kemampuan empati.

Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua orang yang diam berarti mendengarkan, dan tidak semua orang yang banyak berbicara berarti tidak menghargai orang lain.

Terkadang, seseorang hanya membutuhkan waktu untuk memahami. Terkadang, dia sedang berjuang dengan emosinya sendiri. Dan terkadang, memang ada orang yang belum memiliki keterampilan mendengarkan dengan baik.

Namun, ada satu hal yang penting untuk diingat: kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan apakah orang lain mau mendengarkan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu.

Jangan menghabiskan seluruh energi untuk memaksa orang lain menerima pendapatmu. Belajarlah menyampaikan gagasan dengan jelas, memilih waktu yang tepat, mengendalikan emosi, dan menghargai perbedaan sudut pandang.

Sebab, orang yang benar-benar memiliki kemampuan komunikasi yang baik bukanlah orang yang selalu berhasil membuat orang lain terdiam.

Melainkan orang yang mampu membuat orang lain merasa cukup dihargai untuk bersedia mendengarkan.