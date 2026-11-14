6 Alasan Mengapa Kamu Tidak Bisa Menyembuhkan Trauma Pasangan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mencintai seseorang yang memiliki luka masa lalu bukanlah perkara mudah. Ada kalanya kamu harus menghadapi ketakutannya, memahami perubahan emosinya, bersabar ketika ia sulit percaya, bahkan meyakinkannya berulang kali bahwa kamu tidak akan menyakitinya seperti orang-orang sebelumnya.

Kamu mungkin sudah berusaha menjadi pasangan yang paling pengertian. Kamu mencoba memberikan perhatian, menciptakan rasa aman, menghindari hal-hal yang bisa memicu kecemasannya, dan membuktikan bahwa hubungan kalian berbeda dari pengalaman buruk yang pernah ia alami.

Namun, setelah semua usaha itu, kamu mungkin masih menemukan pasangan yang mudah curiga, takut ditinggalkan, sulit terbuka, terlalu sensitif terhadap perkataan tertentu, atau justru menjauh ketika hubungan mulai terasa semakin dekat.

Pada titik tertentu, kamu mungkin bertanya dalam hati: Mengapa semua usaha dan cintaku belum cukup untuk membuatnya sembuh?

Jawabannya mungkin tidak mudah diterima, tetapi penting untuk dipahami: kamu tidak bisa menyembuhkan trauma pasangan hanya dengan mencintainya.

Dalam psikologi, trauma bukan sekadar kenangan buruk yang bisa dihapus dengan pengalaman baru. Trauma dapat memengaruhi cara seseorang memandang dunia, membangun kepercayaan, mengelola emosi, dan merespons ancaman. Bahkan ketika seseorang sudah berada dalam hubungan yang relatif aman, tubuh dan pikirannya terkadang masih bereaksi seolah-olah bahaya yang sama akan terulang.

Bukan berarti pasanganmu tidak bisa pulih. Bukan pula berarti hubungan kalian tidak memiliki harapan. Namun, ada batas antara mendukung proses pemulihan seseorang dan mengambil tanggung jawab untuk menyembuhkan luka yang bukan milikmu.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat enam alasan mengapa kamu tidak bisa menyembuhkan trauma pasangan menurut perspektif psikologi.

1. Trauma adalah pengalaman psikologis yang harus diproses oleh orang yang mengalaminya sendiri

Salah satu kesalahan terbesar dalam hubungan adalah menganggap bahwa cinta yang cukup besar bisa menghilangkan luka masa lalu seseorang.

Kamu mungkin berpikir bahwa jika kamu memberikan perhatian yang konsisten, tidak pernah berbohong, selalu menepati janji, dan tidak melakukan kesalahan seperti mantan pasangannya, perlahan-lahan semua ketakutannya akan menghilang.

Sayangnya, proses pemulihan trauma tidak sesederhana itu.

Dalam psikologi, trauma dapat memengaruhi sistem respons stres seseorang. Pengalaman yang menyakitkan bisa membuat otak menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan ancaman. Akibatnya, situasi yang sebenarnya tidak berbahaya terkadang terasa mengancam.

Misalnya, pasanganmu pernah mengalami pengkhianatan dalam hubungan sebelumnya. Ketika kamu terlambat membalas pesan, ia mungkin langsung berpikir bahwa kamu sedang menyembunyikan sesuatu.

Padahal, kamu hanya sedang sibuk bekerja.

Secara logika, ia mungkin mengetahui bahwa tidak semua orang akan mengkhianatinya. Namun, secara emosional, pengalaman sebelumnya membuatnya kesulitan merasa tenang.

Di sinilah kamu perlu memahami bahwa trauma tidak selalu bisa dikendalikan hanya melalui pemikiran rasional.

Kamu bisa menjelaskan bahwa kamu sedang sibuk. Kamu bisa menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Kamu bahkan bisa memberikan bukti bahwa kamu tidak melakukan kesalahan.

Namun, keputusan untuk menghadapi ketakutan tersebut dan memproses pengalaman traumatis tetap merupakan bagian dari perjalanan pasanganmu sendiri.

Kamu dapat menjadi orang yang mendukung proses pemulihannya, tetapi kamu tidak bisa menjalani proses itu menggantikannya.

Cinta bisa menjadi bagian dari lingkungan yang mendukung pemulihan, tetapi bukan pengganti proses penyembuhan itu sendiri.

2. Kamu tidak bisa mengubah keyakinan yang sudah terbentuk dari pengalaman masa lalunya

Trauma sering kali tidak hanya meninggalkan kenangan buruk, tetapi juga membentuk keyakinan tertentu tentang diri sendiri, orang lain, dan hubungan.

Seseorang yang pernah dikhianati mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa semua orang pada akhirnya akan berbohong.

Seseorang yang pernah ditinggalkan tanpa penjelasan mungkin merasa bahwa hubungan yang baik sekalipun bisa berakhir kapan saja.

Sementara seseorang yang pernah mengalami kekerasan emosional mungkin percaya bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk dicintai dengan sehat.

Keyakinan seperti ini dapat memengaruhi cara seseorang menafsirkan perilaku pasangannya.

Contohnya, kamu memberikan kritik kecil karena ingin menyampaikan sesuatu yang perlu diperbaiki. Namun, pasanganmu justru merasa sedang direndahkan atau tidak dihargai.

Kamu mungkin hanya mengatakan bahwa kamu tidak bisa bertemu malam ini karena memiliki pekerjaan. Akan tetapi, ia menafsirkannya sebagai tanda bahwa kamu mulai kehilangan ketertarikan.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Dalam psikologi kognitif, pengalaman masa lalu dapat membentuk pola pikir atau skema kognitif. Skema tersebut menjadi semacam kerangka yang digunakan seseorang untuk memahami berbagai situasi.

Ketika seseorang memiliki skema negatif tentang hubungan, ia bisa cenderung mencari tanda-tanda yang membenarkan keyakinan tersebut.

Bahkan, perilaku pasangan yang sebenarnya netral dapat ditafsirkan sebagai ancaman.

Kamu bisa memberikan pengalaman baru. Kamu bisa menunjukkan bahwa hubungan yang sehat tidak harus dipenuhi kebohongan, manipulasi, atau pengabaian.

Namun, kamu tidak bisa memaksa pasanganmu untuk langsung mempercayai pengalaman baru tersebut.

Perubahan keyakinan membutuhkan kesadaran, proses refleksi, dan pengalaman yang berulang. Dalam beberapa situasi, bantuan psikolog atau terapis juga diperlukan untuk membantu seseorang mengenali dan mengubah pola pikir yang merugikan dirinya.

Ingat, kamu tidak bertanggung jawab untuk membuktikan setiap hari bahwa dunia tidak seburuk pengalaman masa lalunya.

Kamu bertanggung jawab untuk menjadi pasangan yang jujur dan sehat. Sementara itu, pasanganmu bertanggung jawab untuk belajar membedakan pengalaman masa lalu dengan kenyataan yang sedang ia hadapi.

3. Cinta tidak otomatis memperbaiki sistem regulasi emosi seseorang

Pernahkah kamu menghadapi pasangan yang tiba-tiba marah, menangis, panik, atau menarik diri ketika terjadi konflik kecil?

Kamu mungkin merasa kebingungan karena persoalan yang sedang kalian hadapi sebenarnya tidak terlalu besar.

Namun, reaksi emosional pasanganmu terasa jauh lebih kuat daripada situasinya.

Misalnya, kamu menyampaikan ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Alih-alih membicarakannya dengan tenang, pasanganmu justru merasa ditolak, takut kehilangan, atau menganggap hubungan kalian sedang berada di ambang kehancuran.

Hal ini bisa berkaitan dengan kesulitan regulasi emosi.

Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola respons emosionalnya.

Pengalaman traumatis dapat membuat kemampuan ini terganggu. Seseorang mungkin menjadi sangat sensitif terhadap pemicu tertentu, kesulitan menenangkan diri, atau bereaksi secara impulsif ketika merasa terancam.

Dalam kondisi seperti itu, kamu mungkin mencoba menenangkannya dengan berbagai cara.

Kamu memeluknya, meminta maaf, menjelaskan maksud perkataanmu, atau berusaha mengalihkan perhatiannya.

Terkadang cara tersebut berhasil. Namun, pada kesempatan lain, pasanganmu tetap merasa marah atau terluka meskipun kamu sudah melakukan banyak hal.

Kamu perlu memahami bahwa dukungan emosional dari pasangan memang dapat membantu seseorang merasa lebih aman. Akan tetapi, kemampuan mengatur emosi tetap perlu dikembangkan oleh individu yang bersangkutan.

Kamu tidak mungkin selalu hadir untuk menenangkan setiap kecemasannya.

Kamu juga tidak mungkin mengendalikan seluruh perkataan, tindakan, dan situasi agar pasanganmu tidak pernah mengalami emosi negatif.

Jika kamu terus-menerus mengambil alih tanggung jawab regulasi emosinya, hubungan kalian berisiko berkembang menjadi hubungan yang tidak seimbang.

Kamu menjadi orang yang selalu menenangkan, sementara pasanganmu tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mengelola emosinya sendiri.

Hubungan yang sehat bukan hubungan ketika satu orang selalu menjadi penenang dan orang lain selalu menjadi pihak yang harus ditenangkan.

Hubungan yang sehat adalah hubungan ketika kedua orang belajar mengelola emosi, berkomunikasi, dan saling memberikan dukungan tanpa kehilangan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

4. Kamu bukan terapisnya, sehingga kamu tidak memiliki kapasitas untuk menangani seluruh luka psikologisnya

Ketika mencintai seseorang yang memiliki trauma, kamu mungkin merasa harus memahami segala sesuatu tentang masa lalunya.

Kamu berusaha mencari tahu apa yang membuatnya takut, apa yang membuatnya marah, mengapa ia sulit percaya, dan bagaimana cara memperlakukannya agar tidak kembali terluka.

Niat tersebut tentu bisa berasal dari kepedulian yang tulus.

Namun, ada perbedaan besar antara memahami pasangan dan mengambil peran sebagai terapisnya.

Seorang pasangan memiliki hubungan emosional yang melibatkan harapan, kebutuhan, konflik, dan kepentingan pribadi. Sementara seorang profesional kesehatan mental memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen dan memberikan intervensi sesuai kebutuhan klien.

Trauma juga bukan kondisi yang selalu bisa ditangani melalui nasihat sederhana atau percakapan dari hati ke hati.

Beberapa orang mungkin membutuhkan pendekatan psikoterapi yang terstruktur, seperti terapi kognitif perilaku yang berfokus pada trauma atau pendekatan lain yang sesuai dengan kondisi mereka.

Misalnya, seseorang yang mengalami gejala gangguan stres pascatrauma (PTSD) mungkin membutuhkan penanganan profesional untuk membantu mengelola ingatan traumatis, penghindaran, kewaspadaan berlebihan, dan berbagai gejala lainnya.

Pasangan bisa memberikan dukungan, tetapi tidak seharusnya menggantikan penanganan profesional tersebut.

Ada alasan lain yang tidak kalah penting.

Ketika kamu terus-menerus mencoba menjadi terapis pasanganmu, kamu berisiko mengabaikan kebutuhan emosional sendiri.

Kamu mungkin merasa bersalah ketika pasanganmu mengalami kecemasan. Kamu takut mengatakan sesuatu yang salah. Kamu selalu memikirkan bagaimana reaksinya sebelum mengambil keputusan.

Lama-kelamaan, hubungan yang seharusnya menjadi tempat saling bertumbuh justru berubah menjadi situasi ketika kamu merasa harus bertanggung jawab atas kondisi psikologis orang lain.

Padahal, kamu juga manusia yang memiliki keterbatasan.

Kamu boleh mencintainya tanpa harus menjadi penyelamatnya.

Kamu boleh mendengarkan ceritanya tanpa harus mengetahui semua jawaban.

Kamu boleh mendukung proses pemulihannya tanpa harus mengambil alih tanggung jawab profesional yang bukan kapasitasmu.

5. Trauma pasangan bisa memengaruhi hubungan, tetapi kamu tidak bisa menghapus masa lalu dengan mengorbankan dirimu sendiri

Ada satu hal yang sering terlupakan ketika seseorang menjalin hubungan dengan pasangan yang memiliki trauma: kebutuhan emosionalmu juga penting.

Ketika pasanganmu memiliki pengalaman buruk, kamu mungkin mulai menyesuaikan banyak hal.

Kamu berhati-hati dalam berbicara. Kamu menghindari topik tertentu. Kamu selalu memberikan kabar. Kamu membatasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan kecemburuan.

Pada awalnya, semua itu mungkin terasa seperti bentuk pengertian.

Namun, jika berlangsung terus-menerus tanpa batas yang sehat, kamu bisa kehilangan kebebasan untuk menjadi diri sendiri.

Misalnya, pasanganmu pernah mengalami pengkhianatan sehingga ia tidak nyaman ketika kamu berteman dengan lawan jenis.

Kamu kemudian memutuskan untuk membatasi pertemanan agar ia merasa aman.

Masalahnya, semakin banyak kamu mengalah, semakin banyak pula tuntutan yang mungkin muncul.

Pasanganmu mulai meminta akses terhadap ponsel, ingin mengetahui seluruh aktivitasmu, atau merasa berhak mengatur dengan siapa kamu boleh berkomunikasi.

Kamu mungkin menerima semuanya karena tidak ingin memicu traumanya.

Namun, perlu dipahami bahwa trauma dapat menjelaskan mengapa seseorang memiliki ketakutan tertentu, tetapi tidak otomatis membenarkan perilaku yang menyakiti orang lain.

Dalam psikologi hubungan, batasan pribadi atau personal boundaries merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.

Batasan membantu seseorang memahami bahwa mencintai orang lain tidak berarti harus mengorbankan seluruh kebutuhan, privasi, dan kesejahteraan dirinya sendiri.

Kamu bisa bersikap transparan tanpa harus kehilangan privasi.

Kamu bisa memberikan kepastian tanpa harus selalu tersedia selama 24 jam.

Kamu bisa memahami rasa takut pasangan tanpa harus menerima tuduhan, penghinaan, manipulasi, atau perilaku mengontrol.

Ingatlah bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun dengan cara satu orang terus-menerus mengorbankan dirinya agar orang lain tidak terluka.

Kamu tidak harus terluka untuk membuktikan bahwa kamu mencintai seseorang yang pernah terluka.

Pemulihan pasangan tidak seharusnya dibayar dengan kehancuran kesehatan mentalmu sendiri.

6. Proses penyembuhan membutuhkan kemauan dan keterlibatan pasanganmu sendiri

Alasan terakhir mungkin menjadi bagian paling sulit untuk diterima.

Kamu bisa memberikan dukungan terbaik, menciptakan lingkungan yang aman, berkomunikasi dengan penuh empati, dan mengajak pasangan mencari bantuan profesional.

Namun, semua itu tidak akan cukup jika pasanganmu sama sekali tidak bersedia terlibat dalam proses pemulihannya.

Pemulihan trauma membutuhkan partisipasi aktif dari orang yang mengalaminya.

Artinya, pasanganmu perlu mulai mengenali pola reaksinya, memahami pemicu emosionalnya, belajar menghadapi ketakutannya, dan bersedia mencari bantuan ketika diperlukan.

Ini bukan berarti seseorang yang mengalami trauma harus selalu mampu mengendalikan dirinya.

Proses pemulihan memang bisa mengalami kemajuan dan kemunduran. Ada hari ketika seseorang merasa lebih baik, tetapi ada pula hari ketika pengalaman lama kembali terasa menyakitkan.

Namun, terdapat perbedaan antara seseorang yang sedang berjuang untuk pulih dan seseorang yang sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab atas perilakunya kepada pasangan.

Contohnya, seseorang yang sedang berproses mungkin berkata:

"Aku tahu aku terkadang terlalu mudah curiga karena pengalaman masa laluku. Aku sedang berusaha memahami reaksiku dan belajar mengomunikasikan ketakutanku dengan lebih baik."

Sementara itu, seseorang yang tidak bersedia mengambil tanggung jawab mungkin terus berkata:

"Aku seperti ini karena masa laluku. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus menerima semuanya."

Pernyataan kedua menunjukkan masalah yang perlu diperhatikan.

Memiliki trauma bukan berarti seseorang tidak bertanggung jawab atas cara ia memperlakukan orang lain.

Trauma bisa menjadi penjelasan atas kesulitan emosional seseorang, tetapi bukan pembenaran untuk terus menyakiti pasangannya.

Kamu bisa mengajak pasangan mencari psikolog. Kamu bisa memberikan dukungan ketika ia menjalani terapi. Kamu juga bisa mengapresiasi setiap kemajuan kecil yang berhasil dicapainya.

Namun, kamu tidak bisa memaksanya untuk berubah.

Pemulihan harus melibatkan kesediaan orang yang mengalami luka tersebut.

Dan jika ia belum siap, kamu tetap berhak menentukan batasan yang melindungi dirimu sendiri.

Jadi, apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan ketika pasangan memiliki trauma?

Memahami bahwa kamu tidak bisa menyembuhkan trauma pasangan bukan berarti kamu harus meninggalkannya atau berhenti memberikan kasih sayang.

Justru pemahaman ini dapat membantumu membangun hubungan yang lebih realistis dan sehat.

Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan.

1. Berikan rasa aman melalui konsistensi.

Jangan hanya memberikan janji bahwa kamu tidak akan menyakitinya. Tunjukkan melalui tindakan sehari-hari bahwa kamu adalah pasangan yang jujur, dapat dipercaya, dan menghargai komitmen.

2. Dengarkan tanpa merasa harus selalu memperbaiki semuanya.

Terkadang pasangan hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Kamu tidak harus selalu memberikan solusi atas setiap perasaan yang ia ceritakan.

3. Jangan menganggap semua reaksinya sebagai kesalahanmu.

Jika pasangan merasa cemas, marah, atau takut, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Cobalah memahami situasinya, tetapi tetap bedakan antara tanggung jawabmu dan tanggung jawabnya.

4. Dorong pasangan untuk mendapatkan bantuan profesional.

Jika pengalaman masa lalu terus mengganggu kehidupan sehari-hari atau hubungan kalian, pertimbangkan untuk mencari bantuan psikolog atau psikiater. Penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasangan.

5. Tetapkan batasan yang sehat.

Kamu berhak memiliki waktu sendiri, pertemanan, privasi, dan kebutuhan emosional. Menjadi pasangan yang suportif bukan berarti harus menerima perilaku yang merugikan dirimu.

6. Jangan lupakan kesehatan mentalmu sendiri.

Mendampingi seseorang yang sedang berjuang dengan trauma bisa melelahkan secara emosional. Kamu juga berhak mendapatkan dukungan, beristirahat, dan mencari bantuan profesional jika hubungan tersebut mulai memengaruhi kesejahteraanmu.

Penutup: Kamu Bisa Menemaninya Pulih, Tetapi Kamu Tidak Bisa Pulih Menggantikannya

Mencintai seseorang yang memiliki trauma membutuhkan lebih dari sekadar kesabaran.

Kamu perlu memahami bahwa ada luka yang tidak terlihat, ketakutan yang sulit dijelaskan, dan respons emosional yang mungkin tidak selalu bisa dipahami hanya melalui logika.

Namun, kamu juga perlu mengingat bahwa hubungan bukan tempat untuk menjadi penyelamat seseorang dengan mengorbankan diri sendiri.

Kamu tidak bisa mengubah masa lalunya. Kamu tidak bisa menghapus semua pengalaman buruk yang pernah dialaminya. Kamu juga tidak bisa menjamin bahwa ia tidak akan pernah merasa takut, cemas, atau terluka lagi.

Yang bisa kamu lakukan adalah menciptakan hubungan yang sehat, memberikan dukungan emosional, berkomunikasi dengan jujur, dan menghargai proses pemulihannya.

Sementara itu, ia perlu mengambil bagian dalam perjalanan penyembuhannya sendiri.

Sebab, pada akhirnya, cinta bukan tentang seberapa banyak luka seseorang sanggup kamu tanggung.

Cinta juga bukan tentang seberapa jauh kamu bersedia mengorbankan diri agar seseorang tidak lagi takut kehilangan.

Cinta yang sehat adalah ketika dua orang saling mendukung untuk bertumbuh, bukan ketika satu orang harus menghancurkan dirinya sendiri demi memperbaiki orang lain.

Kamu boleh menjadi tempat yang aman bagi pasanganmu. Namun, jangan sampai kamu lupa bahwa dirimu sendiri juga pantas memiliki tempat yang aman.

Dan terkadang, bentuk cinta yang paling dewasa bukanlah berusaha menyembuhkan seseorang dengan segala cara, melainkan memahami bahwa kamu bisa menemaninya dalam proses pemulihan tanpa mengambil tanggung jawab atas seluruh luka yang ia miliki.