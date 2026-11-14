8 Cara Unik yang Dilakukan oleh Orang Cerdas saat Berpikir Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kecerdasan sering kali dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan sulit, memiliki nilai akademis tinggi, atau menguasai banyak pengetahuan.

Padahal, menurut psikologi, kecerdasan tidak hanya terlihat dari seberapa banyak hal yang diketahui seseorang, tetapi juga dari bagaimana ia memproses informasi, menghadapi masalah, mengambil keputusan, dan memahami dunia di sekitarnya.

Menariknya, orang-orang yang memiliki pola pikir cerdas sering menunjukkan kebiasaan yang tidak selalu terlihat istimewa bagi orang lain. Bahkan, beberapa kebiasaan mereka mungkin dianggap aneh, terlalu banyak berpikir, pendiam, atau berbeda dari kebanyakan orang.

Mereka mungkin lebih suka menghabiskan waktu sendirian untuk merenungkan sesuatu, mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa, atau justru berani mengakui bahwa dirinya belum mengetahui jawaban atas suatu persoalan.

Dalam psikologi, kemampuan berpikir seperti ini berkaitan dengan beberapa konsep, seperti metakognisi, pemikiran kritis, fleksibilitas kognitif, kreativitas, dan keterbukaan terhadap pengalaman.

Lantas, apa saja cara unik yang sering dilakukan orang cerdas ketika sedang berpikir?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat delapan di antaranya yang menarik untuk dipahami.

1. Mereka Sering Berbicara dengan Diri Sendiri

Pernahkah kamu melihat seseorang berbicara sendiri ketika sedang mengerjakan sesuatu? Mungkin sebagian orang menganggap perilaku tersebut aneh. Namun, berbicara dengan diri sendiri sebenarnya dapat menjadi salah satu cara otak mengatur dan memproses informasi.

Dalam psikologi, kebiasaan ini dikenal sebagai self-talk atau percakapan internal.

Orang yang menggunakan self-talk secara konstruktif biasanya sedang mencoba menyusun pemikiran, mengevaluasi pilihan, atau mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi.

Misalnya, ketika menghadapi pekerjaan yang rumit, seseorang mungkin berkata dalam hati:

"Kalau saya mengerjakan bagian ini terlebih dahulu, apakah hasilnya akan lebih efektif?"

Atau ketika menghadapi kesalahan:

"Apa yang sebenarnya membuat keputusan saya sebelumnya kurang tepat?"

Percakapan semacam ini membantu seseorang mengarahkan perhatian dan mengatur langkah berikutnya.

Menurut penelitian psikologi perkembangan, Lev Vygotsky menjelaskan bahwa percakapan dengan diri sendiri memiliki peran dalam perkembangan kemampuan berpikir dan pengaturan perilaku.

Orang cerdas tidak selalu membutuhkan orang lain untuk membantu menyusun setiap pemikirannya. Terkadang, mereka menggunakan dialog internal untuk menguji gagasan sebelum menyampaikannya kepada orang lain.

Namun, perlu dipahami bahwa berbicara sendiri bukan bukti mutlak seseorang memiliki kecerdasan tinggi. Manfaatnya lebih bergantung pada bagaimana kebiasaan tersebut digunakan.

2. Mereka Suka Mempertanyakan Hal-Hal yang Dianggap Biasa

Salah satu karakteristik menarik dari orang yang memiliki pola pikir kritis adalah mereka tidak mudah menerima sesuatu begitu saja.

Ketika kebanyakan orang menerima sebuah informasi sebagai fakta, mereka justru tertarik untuk mencari tahu alasan di balik informasi tersebut.

Mereka sering mengajukan pertanyaan seperti:

Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Apakah ada penjelasan lain yang belum dipertimbangkan?

Dari mana informasi ini berasal?

Apakah kesimpulan tersebut benar-benar didukung bukti?

Bagaimana jika kita melihat persoalan dari sudut pandang berbeda?

Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan critical thinking atau berpikir kritis.

Berpikir kritis merupakan kemampuan mengevaluasi informasi secara objektif, mempertimbangkan bukti, mengenali asumsi, serta membedakan fakta dari opini.

Orang dengan kebiasaan berpikir kritis biasanya tidak mudah terpengaruh oleh pendapat mayoritas. Mereka memahami bahwa sesuatu yang dipercaya banyak orang belum tentu sepenuhnya benar.

Misalnya, ketika mendengar sebuah berita viral, mereka tidak langsung membagikannya. Mereka akan memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan mencari bukti pendukung.

Kebiasaan mempertanyakan sesuatu juga mendorong munculnya rasa ingin tahu yang lebih mendalam.

Bagi mereka, pertanyaan sederhana terkadang justru menjadi pintu masuk untuk menemukan pemahaman yang jauh lebih besar.

3. Mereka Tidak Takut Mengakui Bahwa Dirinya Tidak Tahu

Mungkin terdengar bertentangan, tetapi salah satu tanda pola pikir yang matang adalah kemampuan mengakui keterbatasan pengetahuan.

Sebagian orang merasa harus selalu terlihat pintar. Mereka cenderung memberikan jawaban meskipun sebenarnya belum memahami persoalan yang dibicarakan.

Sebaliknya, orang yang memiliki pola pikir terbuka tidak selalu merasa perlu membuktikan bahwa dirinya mengetahui segalanya.

Mereka bisa mengatakan:

"Saya belum tahu jawabannya."

"Saya perlu mempelajari hal itu terlebih dahulu."

"Mungkin ada informasi yang belum saya pahami."

Dalam psikologi, sikap ini berhubungan dengan intellectual humility atau kerendahan hati intelektual.

Konsep ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyadari bahwa pengetahuannya terbatas dan bahwa keyakinannya sendiri mungkin saja keliru.

Sikap tersebut sangat penting karena membuat seseorang lebih mudah menerima informasi baru.

Ketika seseorang menganggap dirinya selalu benar, ia cenderung mempertahankan pendapat meskipun sudah menemukan bukti yang bertentangan.

Sebaliknya, orang yang memiliki kerendahan hati intelektual lebih bersedia mengevaluasi kembali pemikirannya.

Mereka tidak menganggap perubahan pendapat sebagai kekalahan. Justru, mereka melihatnya sebagai bagian dari proses belajar.

Dengan kata lain, bagi orang yang berpikir matang, menjadi benar bukanlah tentang memenangkan perdebatan, melainkan tentang menemukan pemahaman yang paling mendekati kenyataan.

4. Mereka Sering Membayangkan Berbagai Kemungkinan Sebelum Mengambil Keputusan

Orang cerdas biasanya tidak hanya memikirkan satu kemungkinan ketika menghadapi persoalan.

Mereka cenderung mempertimbangkan beberapa skenario sebelum menentukan tindakan.

Misalnya, ketika mendapatkan tawaran pekerjaan baru, mereka tidak hanya memikirkan besarnya gaji.

Mereka mungkin juga mempertimbangkan lingkungan kerja, peluang berkembang, risiko, keseimbangan kehidupan pribadi, dan kemungkinan yang terjadi dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam psikologi kognitif, kebiasaan ini berkaitan dengan counterfactual thinking dan pemikiran prospektif.

Counterfactual thinking adalah proses membayangkan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi secara berbeda dari kenyataan.

Sementara itu, pemikiran prospektif berkaitan dengan kemampuan membayangkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan.

Kedua proses tersebut dapat membantu seseorang mengevaluasi pengalaman dan memperkirakan konsekuensi dari keputusan.

Namun, ada satu hal menarik yang perlu diperhatikan.

Orang yang berpikir mendalam tidak selalu langsung mengambil keputusan. Mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama karena sedang membandingkan beberapa kemungkinan.

Hal ini bukan berarti mereka selalu ragu-ragu. Bisa jadi, mereka sedang berusaha mengurangi risiko sebelum bertindak.

Meski demikian, terlalu banyak mempertimbangkan kemungkinan juga dapat berubah menjadi overthinking.

Karena itu, kemampuan berpikir yang baik bukan sekadar mempertimbangkan sebanyak mungkin skenario, tetapi juga mengetahui kapan harus berhenti menganalisis dan mulai mengambil keputusan.

5. Mereka Menikmati Waktu Sendirian untuk Memikirkan Sesuatu

Tidak semua orang merasa nyaman menghabiskan waktu sendirian.

Sebagian orang justru merasa lebih produktif ketika berada dalam lingkungan yang ramai dan dipenuhi interaksi sosial.

Namun, ada juga orang yang sengaja mencari waktu sendiri untuk membaca, menulis, merenungkan pengalaman, atau memikirkan persoalan tertentu.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan refleksi diri atau self-reflection.

Refleksi diri merupakan proses melihat kembali pikiran, perasaan, pengalaman, dan tindakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri.

Ketika seseorang memiliki waktu tanpa banyak gangguan, ia dapat lebih leluasa menyusun pemikiran dan mengevaluasi berbagai pengalaman.

Contohnya, setelah mengalami kegagalan, seseorang mungkin memilih duduk sendirian untuk memikirkan apa yang sebenarnya terjadi.

Ia tidak hanya menyalahkan keadaan, tetapi juga mencoba memahami keputusan yang diambil, kesalahan yang dilakukan, dan hal-hal yang bisa diperbaiki.

Waktu sendirian juga dapat memberikan ruang bagi munculnya kreativitas.

Namun, menikmati kesendirian bukan berarti seseorang harus menghindari hubungan sosial. Interaksi dengan orang lain tetap penting untuk mendapatkan perspektif baru dan menguji gagasan.

Intinya, orang yang berpikir matang memahami bahwa ada kalanya mereka membutuhkan percakapan dengan orang lain, tetapi ada kalanya mereka juga membutuhkan ketenangan untuk mendengarkan pikirannya sendiri.

6. Mereka Sering Menghubungkan Dua Hal yang Terlihat Tidak Berkaitan

Salah satu kemampuan yang menarik dalam proses berpikir adalah kemampuan menghubungkan informasi dari bidang yang berbeda.

Orang dengan pemikiran kreatif tidak selalu melihat suatu persoalan secara terpisah. Mereka sering mencoba menemukan hubungan antara pengalaman, pengetahuan, dan ide yang tampaknya tidak memiliki kaitan.

Dalam psikologi, hal ini berhubungan dengan associative thinking atau pemikiran asosiatif.

Misalnya, seseorang yang sedang mempelajari bisnis mungkin mendapatkan inspirasi dari cara kerja ekosistem alam.

Ia melihat bahwa dalam alam, setiap organisme memiliki peran yang saling berhubungan. Dari situ, ia mendapatkan gagasan bahwa sebuah bisnis juga membutuhkan kerja sama antara berbagai bagian agar dapat berkembang.

Contoh lainnya, seorang desainer mungkin mendapatkan inspirasi dari bentuk bangunan, gerakan alam, musik, atau benda-benda sederhana di sekitarnya.

Kemampuan menghubungkan berbagai informasi ini dapat membantu menghasilkan ide yang lebih orisinal.

Orang kreatif sering kali tidak hanya bertanya, "Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini?"

Mereka juga bertanya, "Apakah ada cara lain yang belum pernah dicoba?"

Mereka memahami bahwa inspirasi tidak selalu datang dari bidang yang sedang dipelajari.

Terkadang, solusi dari suatu masalah justru muncul ketika seseorang melihatnya melalui sudut pandang yang berbeda.

Itulah sebabnya membaca berbagai topik, mencoba pengalaman baru, dan mempelajari hal-hal di luar bidang utama dapat memperkaya cara seseorang berpikir.

7. Mereka Mampu Mengubah Pendapat Ketika Menemukan Bukti Baru

Bagi sebagian orang, mengubah pendapat bisa terasa seperti mengakui kekalahan.

Terutama ketika pendapat tersebut sudah dipertahankan dalam sebuah perdebatan.

Namun, orang yang memiliki pola pikir fleksibel memahami bahwa pendapat bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan selamanya.

Jika terdapat bukti baru yang lebih kuat, mereka bersedia mengevaluasi kembali keyakinannya.

Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif.

Fleksibilitas kognitif merupakan kemampuan menyesuaikan cara berpikir ketika menghadapi perubahan informasi, situasi, atau tuntutan lingkungan.

Misalnya, seseorang awalnya percaya bahwa kesuksesan hanya ditentukan oleh kerja keras.

Namun, setelah mempelajari lebih banyak pengalaman dan penelitian, ia mulai memahami bahwa kesuksesan juga dipengaruhi oleh kesempatan, lingkungan, sumber daya, dan faktor sosial lainnya.

Ia tidak harus membuang seluruh keyakinan awalnya, tetapi mampu memperbaikinya agar menjadi lebih realistis.

Kemampuan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Sebab, dunia terus berubah dan informasi baru selalu bermunculan. Orang yang terlalu kaku dalam berpikir akan lebih sulit menyesuaikan diri.

Sebaliknya, orang dengan fleksibilitas kognitif cenderung lebih terbuka terhadap alternatif dan lebih mampu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.

Mereka tidak mengubah pendapat hanya karena ingin menyenangkan orang lain, tetapi karena memiliki alasan dan bukti yang lebih baik.

8. Mereka Tidak Terburu-Buru Mengisi Setiap Keheningan dengan Jawaban

Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang tidak langsung menjawab ketika diberikan pertanyaan?

Ia mungkin diam beberapa saat, melihat ke arah tertentu, atau tampak sedang memikirkan sesuatu sebelum akhirnya berbicara.

Kebiasaan ini tidak selalu menunjukkan ketidaktahuan.

Dalam beberapa situasi, jeda sebelum menjawab merupakan bagian dari proses pengolahan informasi.

Otak membutuhkan waktu untuk memahami pertanyaan, mengambil informasi dari ingatan, membandingkan kemungkinan, dan menyusun respons.

Dalam psikologi kognitif, proses tersebut berkaitan dengan pengolahan informasi dan kontrol kognitif.

Orang yang terbiasa berpikir secara mendalam terkadang lebih memilih memberikan jawaban yang telah dipertimbangkan daripada menjawab secara spontan tanpa memahami persoalannya.

Misalnya, ketika ditanya tentang sebuah keputusan penting, mereka mungkin tidak langsung mengatakan setuju atau tidak setuju.

Mereka akan meminta waktu untuk memikirkan dampak, risiko, dan konsekuensi dari keputusan tersebut.

Mereka juga cenderung memahami bahwa tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban cepat.

Ada persoalan yang memang membutuhkan pengamatan, diskusi, dan pertimbangan lebih lanjut.

Namun, diam sebelum menjawab tentu bukan ukuran kecerdasan secara langsung. Kecepatan dan gaya komunikasi setiap orang berbeda-beda.

Hal terpenting adalah kemampuan menggunakan waktu berpikir untuk menghasilkan respons yang lebih tepat, bukan sekadar terlihat tenang atau misterius.

Mengapa Cara Berpikir Orang Cerdas Bisa Terlihat Berbeda?

Delapan kebiasaan di atas menunjukkan bahwa kecerdasan bukan hanya tentang kemampuan mengingat informasi atau menyelesaikan soal yang sulit.

Cara seseorang memproses informasi juga memiliki peran penting.

Dalam psikologi, terdapat beberapa kemampuan yang saling mendukung proses berpikir tersebut.

Pertama, metakognisi. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri. Orang dengan metakognisi yang baik dapat mengenali ketika dirinya belum memahami sesuatu dan menentukan strategi untuk belajar lebih efektif.

Kedua, pemikiran kritis. Kemampuan ini membantu seseorang memeriksa informasi, mempertimbangkan bukti, dan menghindari kesimpulan yang terlalu cepat.

Ketiga, fleksibilitas kognitif. Kemampuan ini membuat seseorang lebih mudah menyesuaikan cara berpikir ketika menghadapi informasi atau situasi baru.

Keempat, keterbukaan terhadap pengalaman. Dalam model kepribadian Big Five, openness to experience menggambarkan kecenderungan seseorang untuk tertarik pada ide, pengalaman, dan perspektif baru.

Kelima, regulasi diri. Kemampuan ini membantu seseorang mengelola perhatian, emosi, dan perilakunya agar tetap terarah pada tujuan.

Semua kemampuan tersebut dapat berkembang melalui proses belajar, pengalaman, latihan, dan kebiasaan sehari-hari.

Artinya, cara berpikir yang baik bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu sejak lahir.

Setiap orang memiliki kesempatan untuk melatihnya.

Kesimpulan

Orang cerdas tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara, paling cepat menjawab pertanyaan, atau paling sering menunjukkan pengetahuannya.

Terkadang, kecerdasan justru terlihat dari kebiasaan sederhana yang jarang diperhatikan orang lain.

Mereka mungkin berbicara dengan diri sendiri untuk menyusun pemikiran, mempertanyakan informasi yang diterima, berani mengakui ketidaktahuan, membayangkan berbagai kemungkinan, menikmati waktu untuk refleksi, menghubungkan ide yang berbeda, mengubah pendapat berdasarkan bukti, serta tidak terburu-buru memberikan jawaban.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak satu pun dari kebiasaan tersebut dapat dijadikan alat untuk memastikan tingkat kecerdasan seseorang. Kecerdasan merupakan konsep yang kompleks dan memiliki banyak dimensi.

Hal yang paling penting bukanlah meniru seluruh perilaku orang yang dianggap cerdas, melainkan mengembangkan kebiasaan berpikir yang lebih terbuka, kritis, reflektif, dan fleksibel.