5 Cara Tak Terduga Stres Kerja Menyusup ke Dalam Kehidupan Pribadimu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa stres kerja hanya muncul ketika seseorang sedang berada di kantor, menghadapi tenggat waktu, menyelesaikan tugas yang menumpuk, atau berhadapan dengan atasan yang penuh tuntutan. Namun, kenyataannya, stres akibat pekerjaan tidak selalu berhenti ketika jam kerja berakhir.

Ada kalanya tubuh sudah berada di rumah, tetapi pikiran masih tertinggal di kantor. Ada pula saat seseorang sedang menikmati waktu bersama keluarga, tetapi pikirannya justru sibuk memikirkan pekerjaan yang belum selesai.

Fenomena ini menunjukkan bahwa batas antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi tidak selalu mudah dipisahkan.

Dalam psikologi, kondisi tersebut berkaitan dengan work-life spillover, yaitu proses ketika pengalaman, emosi, tekanan, dan kebiasaan yang muncul dalam lingkungan kerja terbawa ke kehidupan di luar pekerjaan.

Menariknya, stres kerja tidak selalu menyusup melalui cara yang jelas. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa menjadi lebih mudah marah, kehilangan minat terhadap hobi, atau merasa bersalah ketika sedang beristirahat sebenarnya berkaitan dengan tekanan pekerjaan yang terus menumpuk.

Jika dibiarkan, stres kerja dapat memengaruhi kualitas hubungan, kesehatan emosional, pola tidur, hingga cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat lima cara tak terduga stres kerja menyusup ke dalam kehidupan pribadimu menurut perspektif psikologi.

1. Kamu Menjadi Lebih Mudah Marah kepada Orang-Orang Terdekat

Pernahkah kamu mengalami hari yang melelahkan di tempat kerja, kemudian pulang ke rumah dan merasa kesal hanya karena pasangan bertanya tentang makan malam? Atau mungkin kamu tiba-tiba kehilangan kesabaran ketika anak, saudara, atau teman mengajak berbicara?

Padahal, mereka tidak melakukan sesuatu yang benar-benar menyebalkan.

Salah satu cara stres kerja menyusup ke kehidupan pribadi adalah melalui perubahan regulasi emosi. Ketika seseorang menghadapi tekanan pekerjaan secara terus-menerus, kapasitas mental untuk mengelola emosi dapat berkurang.

Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep ego depletion yang dahulu digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengendalian diri dapat terasa lebih sulit setelah seseorang mengerahkan banyak upaya mental. Meskipun teori ini masih diperdebatkan dan tidak sepenuhnya menjelaskan pengendalian diri, pengalaman kelelahan mental akibat tuntutan yang berkepanjangan tetap relevan dalam memahami perubahan emosi.

Bayangkan kamu menghabiskan delapan jam untuk menghadapi pelanggan yang sulit, menyelesaikan masalah mendadak, memenuhi target, dan menjaga sikap profesional. Sepanjang hari, kamu berusaha menahan frustrasi agar tetap terlihat tenang.

Ketika sampai di rumah, lingkungan yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru menjadi tempat keluarnya emosi yang selama ini tertahan.

Akibatnya, orang-orang terdekat bisa menjadi sasaran pelampiasan tanpa mereka memahami penyebab sebenarnya.

Hal yang perlu disadari adalah bahwa kemarahan tersebut belum tentu berasal dari masalah hubungan pribadi. Bisa jadi, itu merupakan akumulasi tekanan yang belum sempat diproses.

Apa yang bisa dilakukan?

Cobalah memberikan jeda transisi setelah bekerja. Luangkan waktu sekitar 15–30 menit untuk mandi, berjalan santai, mendengarkan musik, atau sekadar duduk tanpa memikirkan tuntutan apa pun.

Jika kamu merasa mulai mudah marah, berhentilah sejenak sebelum merespons orang lain. Kenali emosi yang sedang muncul dan tanyakan kepada diri sendiri apakah masalah yang membuatmu kesal benar-benar berasal dari situasi saat ini atau justru dari tekanan pekerjaan sebelumnya.

2. Kamu Sulit Menikmati Waktu Istirahat karena Pikiran Terus Memikirkan Pekerjaan

Salah satu tanda stres kerja yang sering tidak disadari adalah ketidakmampuan menikmati waktu luang.

Kamu mungkin sudah berada di rumah, mengenakan pakaian santai, menonton film, atau berkumpul bersama keluarga. Namun, pikiranmu terus kembali kepada pekerjaan.

Kamu mengingat tugas yang belum selesai, mengkhawatirkan pesan dari atasan, memikirkan presentasi besok, atau membayangkan kemungkinan melakukan kesalahan.

Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai psychological detachment, yaitu kemampuan seseorang untuk melepaskan diri secara mental dari pekerjaan ketika sedang tidak bekerja.

Penelitian dalam psikologi kerja menunjukkan bahwa kemampuan melepaskan diri secara psikologis dari pekerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pemulihan setelah bekerja.

Sebaliknya, ketika seseorang terus memikirkan pekerjaan di luar jam kerja, proses pemulihan mental menjadi kurang optimal.

Masalahnya, otak tidak selalu membedakan antara menghadapi masalah pekerjaan secara langsung dan terus-menerus mengkhawatirkan masalah tersebut. Pikiran yang berulang dapat mempertahankan respons stres, terutama ketika kekhawatiran disertai perasaan tidak berdaya.

Kondisi ini juga dapat berhubungan dengan rumination, yaitu kecenderungan memikirkan pengalaman atau masalah secara berulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang berarti.

Misalnya, kamu terus mengulang percakapan dengan atasan di kepala. Kamu bertanya-tanya apakah jawabanmu tadi salah, apakah rekan kerja sedang membicarakanmu, atau apakah keputusan yang kamu ambil akan berdampak buruk.

Padahal, tidak ada sesuatu yang bisa kamu selesaikan pada malam itu.

Lama-kelamaan, waktu istirahat tidak lagi terasa seperti waktu untuk memulihkan diri. Kamu justru membawa beban pekerjaan ke setiap aktivitas pribadi.

Apa yang bisa dilakukan?

Buatlah ritual penutup pekerjaan. Sebelum meninggalkan kantor atau mematikan laptop, tuliskan tiga hal:

Pekerjaan apa saja yang sudah selesai hari ini?

Apa yang masih perlu dikerjakan besok?

Apa langkah pertama yang akan dilakukan ketika kembali bekerja?

Cara ini membantu memberikan struktur pada pikiran sehingga kamu tidak perlu terus mengingat semua tanggung jawab sekaligus.

Selain itu, cobalah menetapkan batas waktu untuk memeriksa pesan pekerjaan. Tidak semua pesan harus dijawab saat itu juga, terutama jika tidak berkaitan dengan keadaan darurat.

3. Hubungan Pribadimu Mulai Terasa seperti Beban Tambahan

Ketika stres kerja meningkat, kamu mungkin mulai menganggap interaksi sosial sebagai sesuatu yang melelahkan.

Ajakan makan malam terasa merepotkan. Percakapan dengan pasangan terasa menguras energi. Berkumpul bersama teman yang biasanya menyenangkan justru membuatmu ingin segera pulang.

Hal ini bukan selalu berarti kamu tidak lagi menyayangi orang-orang terdekat. Bisa jadi, kapasitas emosionalmu sedang terkuras oleh tuntutan pekerjaan.

Dalam psikologi, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep emotional exhaustion atau kelelahan emosional.

Kelelahan emosional merupakan salah satu dimensi utama burnout menurut kerangka yang dikembangkan dalam penelitian psikologi organisasi. Kondisi ini ditandai dengan perasaan terkuras secara emosional dan sulit mendapatkan kembali energi psikologis setelah menghadapi tuntutan pekerjaan.

Ketika seseorang mengalami kelelahan emosional, aktivitas yang sebelumnya terasa menyenangkan dapat berubah menjadi sesuatu yang membutuhkan usaha besar.

Bahkan, seseorang mungkin mulai menarik diri dari hubungan sosial karena merasa tidak memiliki cukup energi untuk berinteraksi.

Ada pula mekanisme lain yang disebut social withdrawal, yaitu kecenderungan mengurangi interaksi sosial ketika menghadapi tekanan atau kesulitan emosional.

Misalnya, seseorang yang biasanya senang mengobrol dengan pasangan mulai lebih sering menjawab singkat. Ia tidak lagi tertarik menceritakan pengalaman sehari-hari dan lebih memilih menghabiskan waktu sendirian.

Jika berlangsung terus-menerus, jarak emosional dapat terbentuk tanpa disadari.

Orang-orang terdekat mungkin menganggap kamu sedang berubah, tidak peduli, atau kehilangan ketertarikan terhadap hubungan. Sementara itu, kamu sendiri mungkin merasa tidak memiliki tenaga untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Di sinilah stres kerja menjadi berbahaya: tekanan yang awalnya berasal dari lingkungan profesional perlahan dapat memengaruhi kualitas kehidupan sosial.

Apa yang bisa dilakukan?

Jangan memaksakan diri untuk selalu hadir dalam setiap aktivitas sosial ketika sedang kelelahan. Namun, jangan pula membiarkan diri terisolasi sepenuhnya.

Cobalah menjelaskan keadaanmu kepada orang terdekat dengan komunikasi sederhana, misalnya:

"Aku sedang cukup lelah dengan pekerjaan belakangan ini. Kalau aku terlihat lebih diam, bukan berarti aku tidak ingin menghabiskan waktu bersamamu."

Pernyataan seperti ini dapat membantu mencegah kesalahpahaman.

Kamu juga bisa memilih aktivitas bersama yang tidak terlalu menguras energi, seperti berjalan santai, makan bersama, atau menonton film di rumah.

4. Kamu Mulai Merasa Bersalah Ketika Tidak Sedang Produktif

Ini merupakan salah satu bentuk stres kerja yang cukup sulit dikenali karena sering disamarkan sebagai ambisi, kedisiplinan, atau keinginan untuk sukses.

Kamu mungkin merasa tidak nyaman ketika sedang bersantai. Bahkan saat libur, muncul pikiran bahwa seharusnya kamu bisa mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat.

Ketika melihat orang lain mencapai target, kamu merasa tertinggal. Ketika tidak mengerjakan apa pun selama beberapa jam, kamu merasa membuang waktu.

Akhirnya, istirahat bukan lagi kebutuhan yang kamu penuhi, melainkan sesuatu yang harus kamu perjuangkan agar tidak merasa bersalah.

Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan workaholism atau kecanduan kerja, terutama ketika seseorang memiliki dorongan internal yang kuat untuk terus bekerja meskipun hal tersebut mulai mengganggu kesejahteraan dan kehidupan pribadinya.

Hal ini juga bisa berkaitan dengan contingent self-worth, yaitu kondisi ketika harga diri seseorang sangat bergantung pada pencapaian, performa, atau penilaian eksternal.

Dengan kata lain, kamu mulai menilai nilai dirimu berdasarkan seberapa banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan.

Jika target tercapai, kamu merasa berharga. Namun, ketika produktivitas menurun, kamu merasa gagal.

Pola pikir tersebut dapat menciptakan lingkaran yang melelahkan.

Semakin keras kamu bekerja untuk membuktikan kemampuan diri, semakin sulit kamu merasa cukup. Ketika satu target tercapai, muncul target berikutnya. Ketika satu tugas selesai, kamu merasa harus segera mengerjakan tugas lain.

Pada akhirnya, kehidupan pribadi hanya menjadi ruang kosong di antara dua periode pekerjaan.

Kamu mungkin masih memiliki waktu untuk berlibur, bertemu teman, atau melakukan hobi. Namun, pikiran tentang produktivitas terus mengganggu pengalaman tersebut.

Apa yang bisa dilakukan?

Mulailah mengubah cara memandang istirahat.

Istirahat bukan hadiah yang hanya boleh diperoleh setelah semua pekerjaan selesai. Istirahat merupakan kebutuhan dasar yang membantu menjaga kemampuan fisik dan mental untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Cobalah melakukan satu aktivitas yang tidak memiliki target pencapaian, seperti berkebun, membaca buku, memasak, atau berjalan santai.

Jangan mengukur keberhasilan aktivitas tersebut berdasarkan hasilnya.

Jika kamu menghabiskan satu jam untuk melakukan hobi dan merasa lebih tenang, itu sudah merupakan sesuatu yang bermanfaat.

Ingatlah bahwa nilai dirimu sebagai manusia tidak ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang mampu kamu selesaikan.

5. Kualitas Tidur dan Kehidupan Sehari-hari Mulai Terganggu

Cara terakhir yang sering tidak disadari adalah bagaimana stres kerja mengubah pola tidur dan kebiasaan sehari-hari.

Kamu mungkin merasa sangat lelah setelah bekerja, tetapi justru kesulitan tidur ketika malam tiba.

Pikiran terasa aktif, tubuh sulit rileks, dan berbagai kemungkinan buruk muncul ketika suasana mulai tenang.

Ada pula orang yang mengalami kebalikannya: mereka merasa sangat mengantuk, sulit bangun pagi, dan tetap merasa lelah meskipun sudah tidur cukup lama.

Stres kerja dapat memengaruhi kualitas tidur melalui aktivasi sistem respons stres tubuh. Ketika seseorang menghadapi tekanan berkepanjangan, respons fisiologis yang berkaitan dengan kewaspadaan dapat membuat tubuh lebih sulit memasuki kondisi relaksasi.

Dalam konteks psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan hyperarousal, yaitu keadaan ketika sistem saraf berada dalam tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi sehingga seseorang sulit menenangkan pikiran dan tubuh.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada malam hari.

Kurang tidur dapat memengaruhi konsentrasi, kemampuan mengambil keputusan, regulasi emosi, dan tingkat energi pada keesokan harinya.

Akibatnya, kamu mungkin menjadi lebih mudah tersinggung, sulit fokus ketika bekerja, atau kehilangan motivasi melakukan aktivitas pribadi.

Kemudian terbentuk sebuah lingkaran yang saling memperkuat:

Stres kerja mengganggu tidur. Tidur yang buruk membuat tubuh dan pikiran kurang pulih. Kondisi tersebut membuat pekerjaan terasa semakin berat. Beban pekerjaan yang meningkat kemudian kembali memperburuk kualitas tidur.

Selain tidur, stres kerja juga dapat memengaruhi kebiasaan makan dan aktivitas fisik. Sebagian orang kehilangan nafsu makan, sementara yang lain justru makan berlebihan sebagai cara menghadapi emosi negatif.

Ada pula yang berhenti berolahraga, mengurangi aktivitas menyenangkan, atau lebih sering menghabiskan waktu dengan menatap layar.

Perubahan kecil tersebut mungkin terlihat tidak berbahaya pada awalnya. Namun, jika terus berlangsung, kualitas hidup secara keseluruhan dapat mengalami penurunan.

Apa yang bisa dilakukan?

Bangun rutinitas malam yang membantu tubuh mengenali waktu istirahat.

Beberapa langkah sederhana yang dapat dicoba antara lain:

Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif konsisten.

Hindari memeriksa pesan pekerjaan menjelang tidur.

Kurangi konsumsi kafein pada sore dan malam hari.

Lakukan aktivitas menenangkan sebelum tidur, seperti membaca atau mandi air hangat.

Sisihkan waktu untuk aktivitas fisik ringan pada siang atau sore hari.

Jika gangguan tidur berlangsung terus-menerus dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional.

Mengapa Stres Kerja Bisa Begitu Mudah Memengaruhi Kehidupan Pribadi?

Pada dasarnya, manusia tidak memiliki dua sistem emosi yang sepenuhnya terpisah untuk kehidupan profesional dan kehidupan pribadi.

Pengalaman emosional yang terjadi di kantor dapat memengaruhi suasana hati ketika berada di rumah. Sebaliknya, masalah pribadi juga dapat memengaruhi konsentrasi dan produktivitas di tempat kerja.

Dalam psikologi organisasi, hubungan dua arah ini sering dibahas melalui konsep work-family spillover.

Tekanan pekerjaan dapat meluas ke kehidupan keluarga, sementara tuntutan kehidupan pribadi juga dapat terbawa ke lingkungan kerja.

Salah satu faktor yang membuat kondisi ini semakin rumit adalah kurangnya batas psikologis antara kedua lingkungan tersebut.

Ketika seseorang terus memikirkan pekerjaan setelah jam kerja, tidak memiliki kesempatan memulihkan energi, dan merasa harus selalu tersedia untuk memenuhi tuntutan profesional, kehidupan pribadinya perlahan kehilangan ruang untuk berkembang.

Itulah sebabnya keseimbangan kehidupan kerja bukan sekadar persoalan membagi waktu antara kantor dan rumah. Hal tersebut juga berkaitan dengan kemampuan seseorang mengelola energi, emosi, perhatian, dan batasan pribadi.

Penutup: Jangan Sampai Pekerjaan Mengambil Seluruh Ruang dalam Hidupmu

Stres kerja tidak selalu datang dalam bentuk yang dramatis. Terkadang, ia muncul melalui perubahan kecil yang perlahan menjadi kebiasaan.

Kamu menjadi lebih mudah marah kepada pasangan. Kamu sulit menikmati akhir pekan karena terus memikirkan pekerjaan. Kamu mulai menarik diri dari teman-teman, merasa bersalah ketika beristirahat, hingga mengalami gangguan tidur.

Semua itu dapat menjadi sinyal bahwa tekanan profesional mulai memengaruhi kehidupan pribadi.

Namun, penting untuk diingat bahwa mengalami stres bukan berarti kamu lemah, tidak kompeten, atau tidak mampu menghadapi tantangan. Stres merupakan respons manusia terhadap tuntutan yang dirasakan melebihi sumber daya yang tersedia.

Hal terpenting adalah mengenali sinyal tersebut sebelum dampaknya semakin luas.

Cobalah membangun batasan yang lebih sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Berikan ruang bagi tubuh untuk beristirahat, pertahankan hubungan dengan orang-orang terdekat, dan jangan menjadikan produktivitas sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan hidup.

Jika stres terasa berkepanjangan, mengganggu fungsi sehari-hari, atau sulit dikelola sendiri, mencari bantuan psikolog atau tenaga kesehatan profesional merupakan langkah yang bijaksana.

Sebab, pekerjaan memang merupakan bagian penting dari kehidupan, tetapi pekerjaan bukanlah keseluruhan kehidupan.