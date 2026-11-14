6 Alasan Mengapa Kita Kesulitan Menghadapi Ketidakpastian dan Bagaimana Cara Menghadapinya!

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa gelisah ketika tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok? Merasa cemas ketika menunggu kabar dari seseorang, takut mengambil keputusan karena belum mengetahui hasilnya, atau terus-menerus memikirkan masa depan karena khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi?

Jika pernah, kamu tidak sendirian.

Salah satu hal yang paling sulit diterima manusia adalah ketidakpastian. Kita ingin mengetahui apakah keputusan yang kita ambil sudah benar, apakah hubungan yang sedang dijalani akan bertahan, apakah pekerjaan yang kita lakukan akan membuahkan hasil, dan apakah kehidupan akan berjalan sesuai dengan harapan.

Sayangnya, kehidupan tidak pernah memberikan semua jawaban yang kita inginkan.

Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak selalu bisa mengetahui apa yang akan terjadi, bagaimana orang lain akan bersikap, atau apakah usaha yang dilakukan hari ini akan menghasilkan sesuatu di masa depan.

Menariknya, dalam psikologi, kesulitan menghadapi ketidakpastian bukan sekadar persoalan kurangnya keberanian atau lemahnya mental. Ada berbagai proses psikologis yang membuat manusia cenderung merasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan sesuatu yang belum jelas.

Salah satu konsep yang menjelaskan fenomena ini adalah intolerance of uncertainty, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengalami reaksi negatif ketika menghadapi situasi yang tidak pasti.

Ketidakpastian dapat memicu kekhawatiran, kecemasan, pikiran negatif, bahkan perilaku menghindar. Namun, kabar baiknya, kemampuan menghadapi ketidakpastian bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap. Kita dapat melatih diri untuk menjadi lebih toleran terhadap hal-hal yang belum diketahui.

Lantas, mengapa kita begitu kesulitan menghadapi ketidakpastian? Dan bagaimana cara menghadapinya dengan lebih baik?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya menurut psikologi.

1. Otak Manusia Memiliki Kebutuhan untuk Merasa Aman dan Memiliki Kendali

Salah satu alasan utama mengapa kita kesulitan menghadapi ketidakpastian adalah karena manusia secara psikologis membutuhkan rasa aman.

Kita menyukai sesuatu yang bisa diprediksi. Kita merasa lebih nyaman ketika mengetahui apa yang akan terjadi, memahami situasi yang sedang dihadapi, dan memiliki gambaran mengenai langkah berikutnya.

Misalnya, seseorang mungkin merasa tenang ketika memiliki pekerjaan tetap, jadwal harian yang teratur, hubungan yang stabil, serta rencana masa depan yang jelas.

Namun, ketika salah satu hal tersebut berubah secara tiba-tiba, rasa aman yang sebelumnya dimiliki bisa terganggu.

Kehilangan pekerjaan, menghadapi perubahan hubungan, mengalami masalah keuangan, atau harus mengambil keputusan besar tanpa informasi yang cukup dapat membuat seseorang merasa kehilangan kendali atas kehidupannya.

Dalam psikologi, kebutuhan akan prediktabilitas berkaitan dengan bagaimana manusia berusaha memahami lingkungan agar dapat mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi.

Ketika situasi menjadi tidak jelas, otak harus bekerja lebih keras untuk menilai berbagai kemungkinan. Hal ini dapat meningkatkan kewaspadaan dan memunculkan respons stres.

Masalahnya, kita sering kali mengartikan ketidakmampuan mengendalikan keadaan sebagai tanda bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat.

Padahal, tidak mengetahui apa yang akan terjadi bukan berarti sesuatu yang buruk pasti terjadi.

Bagaimana cara menghadapinya?

Mulailah dengan membedakan dua hal: apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak bisa kamu kendalikan.

Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain, kondisi ekonomi, hasil akhir sebuah usaha, atau bagaimana seseorang memperlakukanmu.

Namun, kamu masih bisa mengendalikan cara merespons keadaan, keputusan yang kamu ambil, usaha yang kamu lakukan, dan bagaimana kamu memperlakukan diri sendiri.

Ketika menghadapi situasi yang tidak pasti, tanyakan kepada diri sendiri:

Apa yang sebenarnya berada dalam kendaliku?

Apa yang tidak bisa aku ubah meskipun terus memikirkannya?

Langkah kecil apa yang masih bisa aku lakukan sekarang?

Dengan cara ini, perhatianmu tidak lagi sepenuhnya terserap oleh hal-hal yang tidak bisa dikendalikan.

Kamu mulai mengalihkan energi dari usaha mengendalikan masa depan menuju tindakan yang bisa dilakukan pada saat ini.

2. Kita Cenderung Membayangkan Kemungkinan Terburuk

Alasan kedua berkaitan dengan kecenderungan otak manusia untuk memperhatikan ancaman.

Ketika menghadapi situasi yang belum jelas, pikiran kita sering kali tidak berhenti pada kemungkinan yang netral. Sebaliknya, kita justru membayangkan berbagai skenario negatif.

Contohnya, ketika seseorang belum mendapatkan balasan pesan, ia mungkin mulai berpikir:

"Apakah dia marah kepadaku?"

"Apakah aku melakukan kesalahan?"

"Jangan-jangan dia sudah tidak tertarik lagi."

Padahal, ada banyak kemungkinan lain. Orang tersebut mungkin sedang sibuk, kehabisan baterai, sedang beristirahat, atau belum sempat membuka pesan.

Namun, pikiran kita terkadang lebih cepat menghasilkan kesimpulan negatif daripada mempertimbangkan berbagai kemungkinan secara objektif.

Dalam psikologi kognitif, pola seperti ini berkaitan dengan catastrophizing, yaitu kecenderungan membayangkan atau membesar-besarkan kemungkinan terburuk dari suatu situasi.

Ketika pola ini muncul berulang kali, ketidakpastian dapat berubah menjadi sumber kecemasan yang melelahkan.

Kita bukan hanya menghadapi masalah yang benar-benar terjadi, tetapi juga menghadapi berbagai masalah yang sebenarnya baru ada di dalam pikiran.

Akibatnya, seseorang bisa mengalami stres bahkan sebelum sesuatu yang dikhawatirkannya benar-benar terjadi.

Bagaimana cara menghadapinya?

Latih kemampuan untuk membedakan fakta dan asumsi.

Misalnya, ketika kamu sedang menunggu hasil wawancara kerja, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu gagal hanya karena belum menerima kabar.

Cobalah mengajukan tiga pertanyaan:

Apa fakta yang benar-benar aku ketahui?

Apa asumsi negatif yang sedang aku buat?

Apakah ada kemungkinan lain yang belum aku pertimbangkan?

Kamu juga bisa menggunakan teknik cognitive restructuring, yaitu mengevaluasi dan menyusun ulang pola pikir yang kurang realistis.

Alih-alih berkata, "Semuanya pasti akan berakhir buruk," cobalah menggantinya dengan:

"Aku belum mengetahui hasilnya. Memang ada kemungkinan hasilnya tidak sesuai harapan, tetapi ada kemungkinan lain. Apa pun hasilnya, aku bisa menentukan langkah berikutnya."

Tujuannya bukan memaksa diri berpikir positif setiap saat, melainkan belajar berpikir lebih seimbang dan berdasarkan kenyataan.

3. Kita Terjebak dalam Kebutuhan untuk Mendapatkan Kepastian Sebelum Bertindak

Pernahkah kamu menunda mengambil keputusan karena merasa belum memiliki informasi yang cukup?

Kamu ingin memulai bisnis, tetapi menunggu sampai kondisi benar-benar ideal. Kamu ingin pindah pekerjaan, tetapi terus mencari jaminan bahwa pekerjaan baru akan lebih baik. Kamu ingin memulai sesuatu, tetapi takut hasilnya tidak sesuai harapan.

Akhirnya, kamu terus menunggu.

Masalahnya, semakin lama menunggu kepastian, semakin banyak alasan yang mungkin muncul untuk menunda tindakan.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan intolerance of uncertainty. Seseorang yang memiliki tingkat intoleransi ketidakpastian tinggi cenderung merasa bahwa dirinya harus mengetahui hasil terlebih dahulu sebelum berani mengambil tindakan.

Mereka sering menganggap bahwa kepastian merupakan syarat untuk merasa aman.

Padahal, banyak keputusan penting dalam kehidupan memang harus dibuat ketika informasi yang tersedia masih terbatas.

Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti apakah sebuah hubungan akan berhasil sebelum menjalaninya. Kita tidak bisa mengetahui apakah suatu pekerjaan cocok sebelum mencobanya. Kita juga tidak bisa menjamin keberhasilan sebuah usaha sebelum mengambil risiko.

Jika selalu menunggu kepastian, kita berisiko kehilangan banyak kesempatan.

Lebih jauh lagi, perilaku menghindari ketidakpastian dapat memberikan rasa lega sementara, tetapi justru mempertahankan ketakutan dalam jangka panjang.

Sebab, kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar bahwa ternyata kita mampu menghadapi situasi yang belum jelas.

Bagaimana cara menghadapinya?

Belajarlah mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cukup, bukan menunggu informasi yang sempurna.

Kamu tidak harus mengetahui seluruh kemungkinan untuk mulai melangkah.

Cobalah membagi keputusan menjadi dua kategori:

Keputusan yang membutuhkan pertimbangan mendalam karena konsekuensinya besar.

Keputusan yang relatif aman untuk dicoba dan dievaluasi kembali.

Untuk keputusan yang risikonya dapat dikelola, mulailah dari langkah kecil.

Jika ingin membangun bisnis, kamu bisa memulai dengan menguji produk dalam skala sederhana.

Jika ingin mempelajari keterampilan baru, mulailah dengan latihan singkat.

Jika ingin mengubah arah karier, kamu bisa terlebih dahulu mencari informasi, membangun portofolio, dan berbicara dengan orang yang berpengalaman.

Kuncinya adalah memahami bahwa keberanian bukan berarti memiliki jaminan keberhasilan.

Keberanian adalah kesediaan mengambil langkah yang masuk akal meskipun hasil akhirnya belum diketahui.

4. Kita Terlalu Banyak Berpikir dan Terjebak dalam Siklus Overthinking

Ketidakpastian sering kali menjadi bahan bakar bagi overthinking.

Ketika tidak mengetahui apa yang akan terjadi, pikiran kita berusaha mencari jawaban dengan terus menganalisis berbagai kemungkinan.

Kita mengulang percakapan yang sudah berlalu, mempertanyakan keputusan yang pernah diambil, membayangkan berbagai skenario masa depan, dan mencoba menemukan jawaban yang mungkin sebenarnya belum tersedia.

Pada awalnya, berpikir secara mendalam mungkin terasa seperti usaha untuk menyelesaikan masalah.

Namun, ada perbedaan antara berpikir produktif dan merenungkan sesuatu secara berulang tanpa menghasilkan solusi.

Dalam psikologi, pola pikiran berulang yang berfokus pada masalah, penyebab, atau konsekuensi negatif sering dikaitkan dengan rumination.

Rumination dapat membuat seseorang terus memikirkan sesuatu tanpa benar-benar bergerak menuju penyelesaian.

Misalnya, seseorang yang sedang menunggu hasil pemeriksaan kesehatan mungkin terus mencari informasi di internet, membandingkan berbagai kemungkinan penyakit, dan membayangkan hasil yang paling menakutkan.

Semakin banyak informasi yang dikonsumsi, semakin banyak pula kemungkinan yang muncul dalam pikirannya.

Akhirnya, alih-alih merasa lebih tenang, ia justru semakin cemas.

Hal serupa dapat terjadi dalam pekerjaan, hubungan, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari.

Kita sering mengira bahwa dengan memikirkan sesuatu lebih lama, kita akan mendapatkan kepastian. Padahal, ada persoalan yang memang tidak bisa diselesaikan hanya dengan berpikir.

Bagaimana cara menghadapinya?

Pertama, kenali kapan pikiranmu sedang mencari solusi dan kapan kamu hanya mengulang kekhawatiran yang sama.

Ketika mulai overthinking, tanyakan:

"Apakah pemikiran ini membantuku menemukan tindakan yang bisa dilakukan, atau hanya membuatku semakin takut?"

Jika memang ada sesuatu yang bisa dilakukan, tuliskan langkah konkretnya.

Namun, jika persoalan tersebut belum bisa diselesaikan karena kamu masih menunggu informasi atau keputusan dari pihak lain, belajarlah untuk memberikan jeda pada pikiran.

Salah satu strategi yang bisa digunakan adalah worry time, yaitu menyediakan waktu khusus untuk memikirkan kekhawatiran.

Misalnya, kamu memberikan waktu 15–20 menit untuk menuliskan hal-hal yang mengganggu pikiran.

Di luar waktu tersebut, ketika kekhawatiran muncul kembali, kamu bisa mengingatkan diri bahwa persoalan itu sudah memiliki waktu khusus untuk dipikirkan.

Selain itu, kurangi kebiasaan memeriksa sesuatu secara berulang, seperti terus-menerus mengecek pesan, membaca berita, atau mencari kepastian dari orang lain.

Tidak semua ketidaknyamanan harus segera dihilangkan dengan mencari jawaban.

Terkadang, kita perlu belajar membiarkan sebuah pertanyaan tetap belum terjawab.

5. Kita Takut Mengalami Kekecewaan dan Kehilangan Sesuatu yang Berharga

Ketidakpastian juga terasa menakutkan karena kita memiliki sesuatu yang ingin dipertahankan.

Kita takut kehilangan pekerjaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Takut hubungan yang kita perjuangkan berakhir. Takut gagal setelah menginvestasikan banyak waktu, tenaga, dan harapan.

Semakin besar sesuatu yang kita anggap berharga, semakin besar pula ketakutan ketika masa depannya tidak jelas.

Dalam psikologi, pengalaman ini dapat berkaitan dengan loss aversion, yaitu kecenderungan manusia untuk merasakan dampak kehilangan secara lebih kuat dibandingkan kesenangan dari keuntungan yang sebanding.

Misalnya, kemungkinan kehilangan pekerjaan bisa terasa jauh lebih menakutkan daripada kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Begitu pula dalam hubungan. Seseorang mungkin bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena lebih takut menghadapi kehilangan daripada menghadapi ketidaknyamanan yang sudah dialaminya.

Ketakutan terhadap kehilangan juga dapat membuat kita terlalu berhati-hati.

Kita tidak berani mencoba hal baru, sulit melepaskan sesuatu yang sudah tidak sesuai, dan terus mempertahankan keadaan hanya karena keadaan tersebut sudah dikenal.

Padahal, sesuatu yang familiar belum tentu selalu baik untuk kita.

Bagaimana cara menghadapinya?

Pertama, pahami bahwa ketidakpastian tidak selalu berarti kehilangan.

Ketika satu hal berubah, bukan berarti seluruh kehidupan akan menjadi buruk.

Kita perlu belajar memisahkan antara sesuatu yang memang berharga dengan sesuatu yang hanya terasa aman karena sudah terbiasa.

Cobalah bertanya kepada diri sendiri:

Apakah aku mempertahankan sesuatu karena memang baik untukku?

Ataukah aku hanya takut menghadapi kehidupan tanpa hal tersebut?

Jika hal yang aku takutkan benar-benar terjadi, dukungan dan sumber daya apa yang bisa membantuku melewatinya?

Kamu juga bisa melatih kemampuan menerima emosi yang tidak nyaman.

Jika merasa takut, akui bahwa kamu sedang takut. Jika merasa sedih, berikan ruang untuk merasakan kesedihan tersebut.

Tidak perlu memaksa diri untuk selalu kuat atau berpura-pura bahwa kehilangan tidak akan menyakitkan.

Kemampuan menghadapi ketidakpastian bukan berarti tidak takut kehilangan, melainkan memahami bahwa kehilangan, perubahan, dan kekecewaan merupakan bagian dari pengalaman manusia.

Kita mungkin tidak bisa menghindari semua rasa sakit, tetapi kita bisa belajar bahwa rasa sakit tidak selalu menghentikan kehidupan.

6. Kita Belum Terbiasa Hidup dengan Sesuatu yang Tidak Bisa Dijelaskan

Alasan terakhir yang sering tidak disadari adalah kita terlalu terbiasa mencari penjelasan untuk segala sesuatu.

Kita ingin mengetahui alasan seseorang berubah, mengapa suatu kesempatan tidak datang, mengapa usaha yang dilakukan belum berhasil, dan mengapa kehidupan tidak berjalan sesuai rencana.

Kita merasa lebih nyaman ketika memiliki penjelasan yang jelas.

Namun, kehidupan tidak selalu memberikan jawaban yang bisa kita pahami dengan segera.

Ada hubungan yang berakhir tanpa penjelasan memuaskan. Ada usaha yang gagal meskipun sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada kesempatan yang tidak datang meskipun kita merasa sudah siap.

Dalam situasi seperti ini, seseorang dapat mengalami kesulitan menerima bahwa tidak semua hal memiliki jawaban yang bisa diperoleh sekarang.

Keinginan untuk mendapatkan penjelasan terkadang membuat kita terus mencari alasan, menyalahkan diri sendiri, atau berusaha menghubungkan berbagai peristiwa untuk menemukan makna.

Padahal, tidak semua hal harus segera dimengerti.

Dalam pendekatan psikologi modern, kemampuan untuk menerima pengalaman yang tidak nyaman tanpa harus selalu menghindarinya berkaitan dengan konsep psychological flexibility atau fleksibilitas psikologis.

Fleksibilitas psikologis merupakan kemampuan untuk tetap hadir menghadapi pengalaman yang sedang terjadi, menerima pikiran dan emosi yang muncul, serta mengambil tindakan berdasarkan nilai-nilai yang dianggap penting.

Dengan kata lain, kita tidak harus menunggu semua hal menjadi jelas untuk tetap menjalani kehidupan.

Bagaimana cara menghadapinya?

Belajarlah menerima bahwa beberapa pertanyaan mungkin belum memiliki jawaban.

Kamu boleh merasa bingung tanpa harus segera menemukan penjelasan.

Kamu boleh merasa takut tanpa harus membatalkan semua rencana.

Kamu boleh tidak mengetahui masa depan tanpa harus berhenti menjalani kehidupan hari ini.

Salah satu latihan yang bisa dilakukan adalah mindfulness, yaitu mengarahkan perhatian pada pengalaman saat ini tanpa terus-menerus menghakimi atau terbawa oleh pikiran.

Ketika pikiran mulai sibuk memikirkan masa depan, kembalikan perhatian pada sesuatu yang sedang kamu lakukan.

Rasakan napas, perhatikan lingkungan sekitar, dan sadari apa yang sedang terjadi saat ini.

Selain itu, cobalah menentukan nilai-nilai yang ingin kamu pegang dalam kehidupan.

Misalnya, kamu ingin menjadi seseorang yang bertanggung jawab, berani belajar, menghargai orang lain, dan tetap berkembang meskipun keadaan tidak selalu sesuai harapan.

Nilai-nilai tersebut dapat menjadi arah ketika masa depan belum memberikan kepastian.

Kamu mungkin tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok, tetapi kamu tetap bisa menentukan bagaimana ingin menjalani hari ini.

Bagaimana Melatih Diri agar Lebih Mampu Menghadapi Ketidakpastian?

Memahami alasan mengapa kita kesulitan menghadapi ketidakpastian merupakan langkah awal. Namun, pemahaman saja tidak cukup jika tidak disertai latihan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan secara bertahap.

1. Berhenti Menuntut Kepastian yang Tidak Mungkin Didapatkan

Tidak semua hal bisa diprediksi. Semakin keras kita berusaha memastikan sesuatu yang berada di luar kendali, semakin besar kemungkinan kita mengalami kelelahan mental.

Mulailah menerima bahwa sebagian hal memang harus dijalani tanpa mengetahui hasil akhirnya.

2. Fokus pada Proses, Bukan Hanya Hasil Akhir

Jangan menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

Ketika sedang membangun karier, fokuslah pada kemampuan yang sedang dikembangkan. Ketika menjalani hubungan, fokuslah pada bagaimana kamu membangun komunikasi yang sehat.

Hasil akhir memang penting, tetapi kualitas tindakan yang kamu lakukan hari ini juga memiliki nilai.

3. Biasakan Diri Menghadapi Ketidaknyamanan dalam Skala Kecil

Kamu bisa melatih toleransi terhadap ketidakpastian melalui pengalaman sederhana.

Misalnya, mencoba aktivitas baru, mengambil keputusan kecil tanpa meminta terlalu banyak validasi, atau membiarkan sesuatu berjalan tanpa terus-menerus memeriksanya.

Dalam pendekatan terapi perilaku kognitif, latihan menghadapi situasi yang memicu kecemasan secara bertahap dapat membantu seseorang belajar bahwa ketidakpastian tidak selalu berakhir dengan sesuatu yang buruk.

4. Bangun Rutinitas yang Memberikan Stabilitas

Meskipun tidak semua hal bisa dikendalikan, kamu masih bisa menciptakan struktur dalam kehidupan sehari-hari.

Menjaga waktu tidur, berolahraga, makan secara teratur, dan menyusun prioritas dapat membantu memberikan rasa stabilitas ketika keadaan di luar diri sedang berubah.

Rutinitas tidak menghilangkan ketidakpastian, tetapi membantu kita memiliki pijakan ketika menghadapinya.

5. Belajar Meminta Dukungan

Menghadapi ketidakpastian bukan berarti harus melakukan semuanya sendirian.

Berbicara dengan orang yang dipercaya dapat membantu kita melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Jika kecemasan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan, pekerjaan, atau kualitas tidur, berkonsultasi dengan psikolog juga dapat menjadi langkah yang tepat.

Penutup: Kita Tidak Harus Mengetahui Masa Depan untuk Bisa Menjalani Kehidupan

Pada akhirnya, ketidakpastian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Kita tidak bisa memastikan apakah semua rencana akan berjalan sesuai harapan. Kita tidak bisa menjamin bahwa orang-orang yang kita sayangi akan selalu berada di sisi kita. Kita juga tidak bisa mengetahui apakah setiap keputusan yang diambil hari ini akan menghasilkan sesuatu yang baik di masa depan.

Namun, bukan berarti kita harus terus-menerus hidup dalam ketakutan.

Psikologi mengajarkan bahwa salah satu kemampuan penting dalam menghadapi kehidupan adalah membangun toleransi terhadap ketidakpastian.

Kita perlu belajar bahwa tidak semua hal harus diketahui sekarang, tidak semua masalah harus segera mendapatkan jawaban, dan tidak semua kemungkinan buruk harus dipikirkan berulang kali.

Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari jaminan bahwa kehidupan akan baik-baik saja, sampai lupa bahwa kehidupan memang tidak pernah menawarkan jaminan semacam itu.

Kita ingin memastikan bahwa langkah yang diambil tidak akan salah, bahwa keputusan yang dibuat tidak akan disesali, dan bahwa masa depan akan berjalan sesuai dengan keinginan.

Padahal, kedewasaan emosional bukan tentang kemampuan memprediksi semua hal yang akan terjadi.

Kedewasaan emosional justru terlihat dari kemampuan untuk tetap berpikir jernih, mengambil keputusan yang bijaksana, dan melanjutkan kehidupan meskipun belum mengetahui bagaimana semuanya akan berakhir.

Jadi, ketika kamu sedang menghadapi masa depan yang terasa tidak jelas, ingatlah satu hal:

Kamu tidak harus memiliki semua jawaban untuk tetap melangkah. Kamu hanya perlu belajar menghadapi apa yang belum kamu ketahui, sambil melakukan hal terbaik yang bisa kamu lakukan hari ini.