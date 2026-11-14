6 Alasan Mengapa Membiasakan Diri dengan Hal Negatif Bukanlah Kebiasaan yang Buruk Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar nasihat bahwa seseorang harus selalu berpikir positif, menghindari hal-hal negatif, dan berusaha menjauh dari segala sesuatu yang dapat merusak suasana hati.

Seolah-olah, memiliki pikiran negatif, menghadapi pengalaman tidak menyenangkan, atau terbiasa melihat sisi buruk kehidupan merupakan sesuatu yang harus dihindari.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang psikologi, kenyataannya tidak sesederhana itu.

Manusia bukanlah makhluk yang hanya bisa berkembang melalui pengalaman menyenangkan. Ada kalanya seseorang justru belajar lebih banyak dari kegagalan, kekecewaan, penolakan, kehilangan, bahkan pengalaman yang membuatnya merasa tidak nyaman.

Bukan berarti kita harus mencari masalah, menikmati penderitaan, atau sengaja menempatkan diri dalam lingkungan yang merugikan.

Akan tetapi, kemampuan untuk menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan tanpa selalu melarikan diri darinya merupakan bagian penting dari perkembangan psikologis manusia.

Terlalu memaksakan diri untuk selalu positif juga bisa menjadi masalah. Seseorang mungkin akhirnya menekan emosi, mengabaikan kenyataan, atau merasa bersalah hanya karena sedang mengalami kesedihan dan kekecewaan.

Oleh karena itu, membiasakan diri dengan hal-hal negatif dalam arti belajar menghadapi, memahami, dan menerima kenyataan yang tidak menyenangkan ternyata memiliki beberapa manfaat psikologis.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam alasannya.

1. Membantu Seseorang Menjadi Lebih Tahan terhadap Tekanan Hidup

Salah satu alasan mengapa terbiasa menghadapi hal-hal negatif tidak selalu buruk adalah karena pengalaman tersebut dapat membantu seseorang mengembangkan ketahanan mental atau psychological resilience.

Ketahanan mental merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi, bertahan, dan memulihkan diri ketika menghadapi tekanan, perubahan, maupun pengalaman yang tidak menyenangkan.

Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya selalu berusaha menghindari konflik, kegagalan, kritik, dan penolakan. Ketika suatu hari ia harus menghadapi masalah besar, kemungkinan besar pengalaman tersebut terasa sangat mengejutkan karena ia belum terbiasa mengelola tekanan semacam itu.

Sebaliknya, seseorang yang pernah mengalami kegagalan, menerima kritik, menghadapi penolakan, dan melewati masa-masa sulit mungkin memiliki lebih banyak pengalaman untuk memahami bagaimana dirinya harus bereaksi ketika masalah serupa muncul kembali.

Bukan berarti orang yang sering mengalami kesulitan pasti lebih kuat daripada orang lain. Namun, pengalaman menghadapi kesulitan yang disertai proses belajar dan dukungan yang memadai dapat membantu seseorang mengembangkan strategi untuk menghadapi tekanan berikutnya.

Dalam psikologi, ketahanan mental bukan berarti tidak pernah merasa sedih, takut, atau kecewa. Justru, seseorang yang tangguh secara psikologis tetap bisa merasakan semua emosi tersebut tanpa harus kehilangan kemampuan untuk menjalani kehidupannya.

Contohnya, seseorang yang terbiasa menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukainya mungkin tidak lagi terlalu terpukul ketika mendapatkan komentar negatif. Ia memahami bahwa penilaian orang lain merupakan bagian dari kehidupan yang tidak selalu bisa dikendalikan.

Dari sini, kita bisa memahami bahwa membiasakan diri menghadapi pengalaman negatif dapat menjadi proses pembelajaran emosional.

Intinya, seseorang tidak harus hidup tanpa masalah untuk menjadi sehat secara mental. Terkadang, ia justru perlu belajar menghadapi masalah agar tidak selalu merasa hancur ketika kenyataan berjalan di luar harapannya.

Penelitian mengenai ketahanan psikologis menunjukkan bahwa respons manusia terhadap kesulitan sangat beragam. Ada yang mengalami gangguan fungsi psikologis berkepanjangan, sementara sebagian lainnya mampu mempertahankan atau memulihkan kesejahteraannya.

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2. Membantu Seseorang Menerima Emosi Negatif Tanpa Merasa Bersalah

Banyak orang menganggap bahwa merasa sedih, marah, kecewa, takut, iri, atau pesimis merupakan tanda bahwa dirinya memiliki mental yang lemah.

Akibatnya, mereka berusaha keras menghindari emosi tersebut. Bahkan, ada yang memaksakan diri untuk selalu terlihat bahagia meskipun sebenarnya sedang mengalami masalah.

Dalam psikologi, kecenderungan untuk menerima emosi negatif tanpa menghakimi diri sendiri justru dapat menjadi bagian penting dari kesehatan mental.

Konsep ini berkaitan dengan emotional acceptance, yaitu kemampuan untuk mengakui dan menerima emosi yang sedang dirasakan tanpa langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang salah.

Misalnya, ketika seseorang mengalami kegagalan, ia tidak harus langsung mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja.

Ia boleh merasa kecewa. Ia boleh merasa marah. Ia bahkan boleh mengakui bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja.

Hal terpenting adalah bagaimana ia merespons perasaan tersebut.

Seseorang yang mampu menerima kesedihannya biasanya memiliki kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang terus-menerus menolak emosinya bisa mengalami tekanan tambahan karena merasa harus melawan sesuatu yang sebenarnya merupakan bagian alami dari pengalaman manusia.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology oleh Brett Q. Ford dan rekan-rekannya pada 2018 menemukan hubungan antara kebiasaan menerima pikiran dan emosi negatif dengan kesehatan psikologis yang lebih baik.

Penelitian tersebut melibatkan beberapa studi, termasuk penelitian terhadap 1.003 orang, eksperimen laboratorium, serta pengamatan jangka panjang. Hasilnya menunjukkan bahwa penerimaan terhadap pengalaman mental berkaitan dengan respons emosional negatif yang lebih rendah ketika menghadapi tekanan.

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Hal ini memberikan pemahaman bahwa membiasakan diri dengan emosi negatif bukan berarti seseorang sedang membangun kebiasaan buruk.

Justru, ia sedang belajar bahwa tidak semua perasaan harus dilawan.

Contohnya, seseorang yang terbiasa mengakui rasa takutnya mungkin akan lebih mudah memahami penyebab ketakutan tersebut. Ia dapat mengambil tindakan yang diperlukan tanpa harus berpura-pura bahwa dirinya tidak memiliki rasa takut.

Dengan demikian, menerima emosi negatif bukanlah bentuk kelemahan, melainkan salah satu bentuk kedewasaan emosional.

3. Membantu Seseorang Memiliki Pandangan Hidup yang Lebih Realistis

Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam memahami pola pikir positif adalah menganggap bahwa semua hal harus dilihat dari sisi baiknya.

Padahal, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tidak semua orang memiliki niat baik. Tidak semua usaha menghasilkan keberhasilan. Dan tidak semua keputusan membawa konsekuensi yang menyenangkan.

Jika seseorang terlalu terbiasa melihat segala sesuatu secara positif, ia berisiko mengabaikan kemungkinan buruk yang sebenarnya perlu diperhitungkan.

Di sinilah pentingnya membiasakan diri untuk memahami sisi negatif dari kehidupan.

Dalam psikologi, terdapat konsep yang disebut defensive pessimism atau pesimisme defensif.

Konsep ini menjelaskan strategi kognitif ketika seseorang membayangkan kemungkinan hasil yang buruk sebelum menghadapi suatu situasi, kemudian menggunakan bayangan tersebut untuk mempersiapkan diri.

Misalnya, seorang mahasiswa yang akan menghadapi ujian tidak hanya membayangkan dirinya mendapatkan nilai bagus. Ia juga mempertimbangkan kemungkinan gagal, materi yang belum dikuasai, dan pertanyaan yang mungkin sulit dijawab.

Alih-alih membuatnya menyerah, pemikiran tersebut dapat mendorongnya belajar lebih serius dan mempersiapkan strategi menghadapi berbagai kemungkinan.

Penelitian Julie Norem dan Nancy Cantor pada 1986 menunjukkan bahwa pesimisme defensif dapat membantu sebagian orang mengelola kecemasan dan menghadapi situasi yang dianggap berisiko.

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Artinya, memikirkan kemungkinan negatif tidak selalu identik dengan berpikir buruk.

Terkadang, memikirkan skenario terburuk justru membantu seseorang menghindari keputusan yang ceroboh.

Contoh lainnya adalah seseorang yang ingin memulai bisnis. Ia tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian, persaingan, perubahan pasar, dan kegagalan produk.

Dengan mempertimbangkan sisi negatif, ia dapat membuat perencanaan yang lebih matang.

Namun, ada satu hal yang perlu dibedakan: berpikir realistis tidak sama dengan menganggap semua hal pasti berakhir buruk.

Pesimisme defensif yang adaptif tetap menghasilkan tindakan persiapan. Jika pikiran negatif justru membuat seseorang terus-menerus khawatir, kehilangan motivasi, dan menghindari tindakan, maka pola tersebut sudah tidak membantu.

Kedewasaan berpikir bukan tentang selalu melihat sisi baik atau sisi buruk, melainkan kemampuan melihat keduanya secara seimbang.

4. Membantu Mengurangi Ketakutan terhadap Pengalaman yang Tidak Menyenangkan

Sebagian orang merasa takut menghadapi situasi tertentu bukan karena situasi tersebut benar-benar berbahaya, melainkan karena mereka belum terbiasa menghadapinya.

Misalnya, seseorang yang selalu menghindari kritik mungkin merasa sangat tertekan ketika mendapatkan masukan negatif dari orang lain.

Seseorang yang selalu menghindari konflik mungkin menganggap setiap perbedaan pendapat sebagai ancaman terhadap hubungan sosialnya.

Begitu pula seseorang yang selalu menghindari kegagalan mungkin merasa bahwa satu kesalahan kecil merupakan bukti bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan.

Dalam kondisi seperti ini, membiasakan diri menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan secara bertahap dapat membantu mengurangi respons ketakutan yang berlebihan.

Dalam psikologi klinis, terdapat pendekatan yang dikenal sebagai exposure therapy atau terapi paparan.

Pendekatan ini digunakan dalam penanganan berbagai gangguan kecemasan dengan membantu seseorang menghadapi situasi, objek, atau sensasi yang ditakutinya secara terencana dan bertahap, biasanya dengan pendampingan profesional.

Tujuannya bukan membuat seseorang menderita, melainkan membantu dirinya mempelajari bahwa sesuatu yang sebelumnya dianggap sangat mengancam belum tentu benar-benar berbahaya.

Sebagai contoh, seseorang yang takut berbicara di depan umum dapat berlatih terlebih dahulu di hadapan beberapa teman, kemudian kelompok yang lebih besar, sebelum akhirnya berbicara di depan audiens yang lebih banyak.

Melalui proses tersebut, ia dapat belajar mengelola rasa gugup dan meningkatkan keyakinan terhadap kemampuannya sendiri.

Penelitian mengenai mekanisme terapi paparan menunjukkan bahwa proses ini dapat membantu meningkatkan toleransi terhadap ketidaknyamanan dan mengubah ekspektasi seseorang mengenai ancaman yang ditakutinya.

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Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini juga bisa diterapkan pada berbagai pengalaman sederhana.

Contohnya:

- Belajar menerima kritik tanpa langsung merasa diserang.

- Berani mengakui kesalahan tanpa terus-menerus menyalahkan diri sendiri.

- Membiasakan diri menghadapi penolakan tanpa menganggapnya sebagai akhir dari segalanya.

- Berani mencoba sesuatu meskipun ada kemungkinan gagal.

- Belajar menghadapi percakapan sulit tanpa selalu melarikan diri.

Semakin seseorang memiliki pengalaman menghadapi ketidaknyamanan secara sehat, semakin besar pula kesempatan baginya untuk mengembangkan keterampilan mengelola situasi tersebut.

Namun, proses ini harus dilakukan secara proporsional. Tidak semua pengalaman negatif perlu dihadapi secara langsung, terutama jika berkaitan dengan kekerasan, pelecehan, ancaman keselamatan, atau lingkungan yang membahayakan.

Membiasakan diri menghadapi ketidaknyamanan berbeda dengan memaksa diri bertahan dalam situasi yang merusak.

5. Membantu Seseorang Lebih Peka terhadap Bahaya dan Risiko

Menariknya, kecenderungan manusia untuk lebih memperhatikan hal-hal negatif sebenarnya memiliki fungsi psikologis tertentu.

Dalam psikologi terdapat istilah negativity bias, yaitu kecenderungan manusia untuk memberikan perhatian atau respons yang lebih kuat terhadap informasi negatif dibandingkan informasi positif.

Contohnya, seseorang mungkin menerima sepuluh pujian dalam sehari, tetapi justru terus memikirkan satu komentar buruk yang diterimanya.

Fenomena ini sering dianggap sebagai kelemahan manusia. Padahal, dari sudut pandang evolusi, kepekaan terhadap ancaman memiliki nilai adaptif.

Secara sederhana, bagi manusia, mengenali potensi bahaya terkadang jauh lebih penting daripada hanya memperhatikan peluang yang menguntungkan.

Bayangkan manusia pada masa lampau yang hidup di lingkungan dengan berbagai ancaman. Kemampuan mengenali tanda-tanda bahaya dapat membantu mereka menghindari predator, konflik, dan situasi yang mengancam keselamatan.

Dalam kehidupan modern, mekanisme tersebut masih relevan, meskipun bentuk ancamannya sudah berbeda.

Misalnya, seseorang yang terbiasa mempertimbangkan kemungkinan buruk mungkin akan lebih berhati-hati ketika:

- Bertemu dengan orang yang baru dikenal.

- Mengambil keputusan keuangan.

- Menjalin hubungan dengan orang lain.

- Membagikan informasi pribadi di internet.

- Menentukan apakah suatu lingkungan aman atau tidak.

- Mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan besar.

Penelitian mengenai negativity bias yang ditulis Catherine J. Norris dan diterbitkan dalam Social Neuroscience pada 2021 membahas bukti bahwa informasi negatif dapat memberikan dampak yang lebih kuat dibandingkan informasi positif. Salah satu penjelasan yang dibahas berkaitan dengan keuntungan evolusioner dari kemampuan manusia mendeteksi ancaman.

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Karena itu, tidak selamanya memperhatikan sisi negatif merupakan kebiasaan yang harus dihilangkan.

Ada kalanya kewaspadaan justru melindungi seseorang dari keputusan yang merugikan.

Akan tetapi, kewaspadaan yang sehat tetap harus dibedakan dari kecurigaan berlebihan.

Seseorang tidak perlu menganggap semua orang memiliki niat buruk hanya karena pernah dikecewakan. Ia juga tidak perlu melihat semua situasi sebagai ancaman hanya karena pernah mengalami kegagalan.

Tujuannya adalah membangun kemampuan mengenali risiko, bukan hidup dalam ketakutan.

6. Membantu Seseorang Mengembangkan Kedewasaan dan Pemahaman terhadap Kehidupan

Alasan terakhir adalah bahwa pengalaman negatif dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kehidupan.

Seseorang yang hanya mengenal keberhasilan mungkin akan kesulitan memahami bagaimana rasanya gagal. Seseorang yang selalu mendapatkan penerimaan mungkin belum memahami bagaimana rasanya ditolak. Begitu pula seseorang yang belum pernah menghadapi kekecewaan mungkin membutuhkan waktu untuk belajar menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan.

Pengalaman negatif dapat menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi diri.

Ketika seseorang mengalami kegagalan, ia mungkin mulai mempertanyakan keputusan yang telah diambilnya. Ketika menghadapi penolakan, ia mungkin belajar bahwa tidak semua hal berada dalam kendalinya. Ketika mengalami konflik, ia mungkin mulai memahami pentingnya komunikasi, batasan pribadi, dan kemampuan menghargai sudut pandang orang lain.

Proses tersebut dapat membantu seseorang membangun pemahaman yang lebih realistis tentang dirinya sendiri maupun orang lain.

Dalam psikologi, hal ini memiliki hubungan dengan konsep post-traumatic growth, yaitu kemungkinan munculnya perubahan psikologis positif setelah seseorang berjuang menghadapi pengalaman hidup yang sangat sulit atau traumatis.

Perubahan tersebut dapat berupa penghargaan yang lebih besar terhadap kehidupan, hubungan interpersonal yang lebih bermakna, kesadaran terhadap kekuatan diri, atau perubahan prioritas hidup.

Namun, penting dipahami bahwa pertumbuhan setelah trauma bukan sesuatu yang otomatis terjadi pada semua orang. Pengalaman traumatis tetap dapat menimbulkan dampak serius dan membutuhkan dukungan maupun penanganan profesional.

Selain itu, seseorang tidak perlu mengalami trauma untuk menjadi dewasa.

Pengalaman sehari-hari seperti menerima kritik, mengalami kegagalan, menghadapi perbedaan pendapat, dan belajar bertanggung jawab atas kesalahan juga dapat menjadi sarana refleksi.

Misalnya, seseorang yang pernah dikecewakan oleh temannya mungkin menjadi lebih memahami pentingnya batasan dalam hubungan sosial.

Ia belajar bahwa memercayai orang lain merupakan sesuatu yang baik, tetapi tetap perlu disertai kemampuan mengenali perilaku yang tidak sehat.

Contoh lainnya adalah seseorang yang pernah gagal mencapai target hidupnya. Setelah melalui proses evaluasi, ia mungkin memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang seberapa keras seseorang berusaha, tetapi juga tentang strategi, waktu, kemampuan, dan kondisi yang dihadapi.

Pada akhirnya, pengalaman negatif dapat membantu seseorang memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai keinginannya.

Dan justru dari pemahaman tersebut, seseorang bisa mengembangkan sikap yang lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai keadaan.

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Mengapa Membiasakan Diri dengan Hal Negatif Tetap Memiliki Batas?

Setelah memahami keenam alasan tersebut, kita perlu menyadari bahwa ada perbedaan besar antara membiasakan diri menghadapi hal negatif dan membiarkan hal negatif menjadi bagian permanen dari kehidupan.

Psikologi tidak mengajarkan bahwa seseorang harus selalu menerima keadaan buruk. Sebaliknya, psikologi membantu manusia memahami kapan harus menerima kenyataan, kapan harus mengubah keadaan, dan kapan harus meninggalkan sesuatu yang merugikan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, menerima emosi negatif bukan berarti menikmati penderitaan. Seseorang boleh merasa sedih, tetapi bukan berarti ia harus terus-menerus mempertahankan kesedihannya.

Kedua, terbiasa menghadapi kritik bukan berarti harus menerima penghinaan. Kritik yang membangun dapat menjadi bahan evaluasi, sedangkan perlakuan merendahkan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Ketiga, terbiasa menghadapi kegagalan bukan berarti harus berhenti berusaha. Justru pengalaman gagal seharusnya membantu seseorang memperbaiki strategi dan mengambil keputusan yang lebih baik.

Keempat, memahami sisi buruk kehidupan bukan berarti harus selalu berpikir pesimis. Seseorang tetap membutuhkan harapan, optimisme, dan keyakinan untuk menjalani kehidupannya.

Dengan kata lain, tujuan membiasakan diri dengan hal negatif adalah membangun kemampuan menghadapi kenyataan, bukan membangun kebiasaan untuk hidup dalam penderitaan.

Kesimpulan

Membiasakan diri dengan hal-hal negatif tidak selalu merupakan kebiasaan yang buruk. Dalam perspektif psikologi, kemampuan menghadapi pengalaman tidak menyenangkan dapat membantu seseorang mengembangkan ketahanan mental, menerima emosi negatif, berpikir lebih realistis, mengurangi ketakutan terhadap ketidaknyamanan, mengenali risiko, dan memperoleh pemahaman hidup yang lebih matang.

Kita tidak harus menghindari setiap hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Sebab, terkadang ada pelajaran penting yang justru hanya bisa ditemukan ketika kita berani menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan.

Tidak semua kesedihan harus segera dihilangkan. Tidak semua kegagalan harus dianggap sebagai kehancuran. Tidak semua kritik harus dipandang sebagai serangan. Dan tidak semua pikiran negatif harus dianggap sebagai musuh.

Ada kalanya kita perlu mengakui bahwa sesuatu memang buruk, menerima bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, lalu memutuskan langkah terbaik untuk menghadapinya.

Pada akhirnya, kesehatan mental bukan tentang menjadi seseorang yang selalu positif, melainkan tentang memiliki kemampuan untuk tetap berpikir jernih dan mengambil keputusan yang sehat, bahkan ketika kehidupan sedang tidak berjalan sesuai harapan.