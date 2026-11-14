7 Alasan Mengapa Remaja Mengabaikan Peringatan dan Apa yang Sebaiknya Dilakukan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memahami perilaku remaja yang sering mengabaikan nasihat, teguran, dan peringatan bukan sekadar persoalan kedisiplinan.

Ada proses psikologis, perkembangan otak, kebutuhan emosional, hingga dinamika hubungan dengan orang tua yang memengaruhi cara mereka merespons sebuah peringatan.

Pernahkah Anda merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak remaja agar tidak pulang terlalu malam, mengurangi penggunaan ponsel, belajar lebih teratur, atau berhati-hati dalam memilih teman, tetapi semua nasihat tersebut seolah masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri?

Bahkan, terkadang semakin sering orang tua memberikan peringatan, semakin besar pula kecenderungan remaja untuk mengabaikannya.

Situasi seperti ini tentu dapat membuat orang tua frustrasi. Mereka mungkin merasa tidak dihargai, kehilangan kendali, atau khawatir anaknya akan melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah.

Namun, dari sudut pandang psikologi, perilaku remaja yang mengabaikan peringatan tidak selalu berarti mereka keras kepala, tidak peduli, atau sengaja ingin melawan orang tua.

Masa remaja merupakan periode perkembangan yang penuh perubahan. Pada tahap ini, seseorang sedang membangun identitas diri, belajar mengambil keputusan, mengembangkan kemandirian, dan mencoba memahami dunia melalui pengalaman pribadi.

Karena itu, cara remaja menerima nasihat dan peringatan bisa sangat berbeda dibandingkan ketika mereka masih anak-anak.

Lantas, mengapa remaja sering mengabaikan peringatan? Dan apa yang sebaiknya dilakukan orang tua agar nasihat mereka lebih mudah diterima?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat tujuh penjelasan berdasarkan perspektif psikologi.

1. Remaja Sedang Berusaha Membangun Kemandirian

Salah satu alasan utama remaja mengabaikan peringatan adalah keinginan mereka untuk menjadi lebih mandiri.

Dalam psikologi perkembangan, masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan identitas dan otonomi pribadi.

Remaja mulai ingin menentukan pilihan sendiri, memiliki pendapat pribadi, dan membuktikan bahwa mereka mampu mengatur kehidupannya tanpa terlalu banyak campur tangan orang lain.

Keinginan tersebut sebenarnya merupakan bagian normal dari proses pertumbuhan.

Masalahnya, ketika orang tua terlalu sering memberikan perintah, larangan, dan peringatan, remaja dapat merasa bahwa kebebasan mereka sedang dibatasi.

Misalnya, seorang ibu terus mengingatkan anaknya agar tidak terlalu sering bermain dengan teman-temannya.

Alih-alih memahami kekhawatiran sang ibu, remaja tersebut justru merasa tidak dipercaya. Ia kemudian mengabaikan nasihat tersebut sebagai bentuk usaha mempertahankan kebebasannya.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan psychological reactance, yaitu reaksi psikologis ketika seseorang merasa kebebasannya terancam sehingga muncul dorongan untuk mempertahankan kebebasan tersebut.

Semakin seseorang merasa dikendalikan, terkadang semakin kuat keinginannya untuk melakukan hal yang dilarang.

Apa yang sebaiknya dilakukan?

Orang tua perlu belajar membedakan antara memberikan arahan dan mengendalikan seluruh kehidupan anak.

Daripada selalu mengatakan, "Kamu harus mengikuti apa yang Ibu katakan," cobalah menggunakan pendekatan yang memberikan ruang bagi anak untuk berpikir.

Misalnya:

"Menurut kamu, apa risiko kalau pulang terlalu malam? Bagaimana caranya supaya kamu tetap bisa berkumpul dengan teman-teman tetapi juga menjaga keselamatan?"

Pendekatan ini membuat remaja merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Mereka juga belajar bahwa kemandirian bukan berarti bebas melakukan apa saja, melainkan mampu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan konsekuensinya.

2. Bagian Otak yang Mengatur Pengambilan Keputusan Masih Berkembang

Alasan kedua berkaitan dengan perkembangan otak remaja.

Otak manusia tidak berkembang secara bersamaan di semua bagian. Salah satu bagian yang masih mengalami pematangan selama masa remaja hingga awal masa dewasa adalah korteks prefrontal atau prefrontal cortex.

Bagian otak ini berperan dalam berbagai kemampuan penting, seperti:

Mengendalikan impuls atau dorongan sesaat.

Mempertimbangkan risiko dan konsekuensi.

Merencanakan tindakan.

Mengatur emosi.

Mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan jangka panjang.

Sementara itu, sistem otak yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan penghargaan terhadap pengalaman menyenangkan juga mengalami perubahan selama masa remaja.

Kondisi ini membuat sebagian remaja lebih mudah tertarik pada pengalaman yang memberikan kesenangan langsung dibandingkan manfaat yang baru akan dirasakan di masa depan.

Contohnya, seorang remaja mengetahui bahwa bermain gim hingga larut malam dapat membuatnya mengantuk ketika sekolah.

Namun, ketika sedang bermain bersama teman-temannya, kesenangan saat itu mungkin terasa jauh lebih kuat dibandingkan konsekuensi yang baru akan dirasakan keesokan harinya.

Bukan berarti remaja tidak memahami peringatan tersebut. Mereka mungkin sudah mengetahui risikonya, tetapi belum selalu mampu mengendalikan dorongan sesaat secara konsisten.

Apa yang sebaiknya dilakukan?

Orang tua sebaiknya tidak hanya mengandalkan nasihat verbal.

Bantu remaja membangun kebiasaan dan sistem pengendalian diri melalui aturan yang jelas.

Contohnya:

Menentukan jam tidur yang konsisten.

Membuat kesepakatan mengenai penggunaan ponsel.

Menyusun jadwal belajar bersama.

Membantu mereka mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil keputusan.

Penting juga untuk mengajarkan remaja berpikir melalui pertanyaan sederhana.

"Kalau kamu memilih melakukan ini sekarang, apa dampaknya besok?"

Dengan cara tersebut, orang tua tidak sekadar memberikan larangan, tetapi melatih kemampuan berpikir sebelum bertindak.

3. Mereka Merasa Tidak Didengarkan atau Tidak Dipahami

Tidak semua remaja mengabaikan peringatan karena tidak peduli. Sebagian justru mengabaikannya karena merasa orang tua tidak memahami apa yang sedang mereka alami.

Bayangkan seorang remaja yang sedang mengalami konflik dengan teman-temannya di sekolah.

Ketika ia mencoba menceritakan masalah tersebut, orang tua langsung memberikan nasihat:

"Makanya, jangan terlalu dekat dengan teman seperti itu."

"Sudah, tidak usah dipikirkan."

"Kamu harus lebih pintar memilih teman."

Meskipun maksud orang tua sebenarnya baik, remaja bisa merasa bahwa perasaannya tidak mendapatkan perhatian.

Ia mungkin hanya ingin didengarkan, tetapi yang diterimanya justru ceramah dan penilaian.

Dalam psikologi, kebutuhan untuk merasa dipahami merupakan bagian penting dari hubungan interpersonal dan keterikatan emosional.

Ketika seseorang merasa aman untuk mengungkapkan perasaannya, ia cenderung lebih terbuka terhadap masukan dari orang lain.

Sebaliknya, jika komunikasi selalu diwarnai kritik dan penilaian, seseorang dapat memilih untuk menutup diri.

Apa yang sebaiknya dilakukan?

Sebelum memberikan peringatan, cobalah memahami perasaan anak terlebih dahulu.

Gunakan pendekatan mendengarkan secara aktif atau active listening.

Misalnya:

"Ibu ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kamu boleh cerita dulu, Ibu akan mendengarkan."

Hindari langsung menyela, menyalahkan, atau memberikan solusi sebelum anak selesai berbicara.

Setelah anak merasa didengarkan, barulah orang tua menyampaikan pandangan dan peringatan secara perlahan.

Ingat, terkadang remaja bukan tidak membutuhkan nasihat. Mereka hanya ingin merasa bahwa orang yang memberikan nasihat benar-benar memahami keadaan mereka.

4. Terlalu Sering Mendapat Peringatan Membuat Mereka Kebal

Pernahkah Anda memperingatkan anak dengan kalimat yang sama hampir setiap hari?

"Jangan main ponsel terus!"

"Jangan malas belajar!"

"Jangan pulang malam!"

"Jangan berteman dengan sembarang orang!"

Pada awalnya, mungkin remaja masih memberikan perhatian. Namun, ketika peringatan yang sama terus diulang tanpa perubahan pendekatan, mereka dapat mulai menganggapnya sebagai suara latar yang tidak perlu diperhatikan.

Dalam psikologi perilaku, respons seseorang terhadap stimulus yang berulang dapat mengalami penurunan. Fenomena ini berkaitan dengan habituasi atau pembiasaan.

Jika sebuah peringatan terus disampaikan dengan cara yang sama, tetapi tidak disertai komunikasi yang bermakna atau konsekuensi yang jelas, pesan tersebut berisiko kehilangan daya pengaruhnya.

Bahkan, terlalu banyak teguran dapat membuat hubungan orang tua dan anak terasa seperti hubungan antara pengawas dan orang yang selalu diawasi.

Akibatnya, remaja bisa merasa lelah secara emosional dan semakin enggan mendengarkan.

Apa yang sebaiknya dilakukan?

Kurangi jumlah peringatan yang tidak perlu dan prioritaskan hal-hal yang benar-benar penting.

Orang tua dapat menggunakan prinsip komunikasi yang singkat, jelas, dan konsisten.

Sebagai contoh, daripada mengingatkan anak setiap beberapa menit untuk belajar, buatlah kesepakatan bahwa waktu belajar dimulai pukul 19.00.

Jika kesepakatan tersebut sudah dibuat bersama, orang tua tidak perlu terus-menerus mengulang perintah.

Selain itu, berikan penghargaan ketika anak menunjukkan tanggung jawab.

Misalnya:

"Ibu senang kamu sudah mulai mengatur waktu belajar sendiri. Itu menunjukkan kamu semakin bertanggung jawab."

Penguatan positif seperti ini dapat membantu membangun perilaku yang diharapkan tanpa harus selalu menggunakan teguran.

5. Pengaruh Teman Sebaya Lebih Kuat daripada Nasihat Orang Tua

Pada masa remaja, hubungan dengan teman sebaya menjadi semakin penting.

Remaja mulai mencari penerimaan sosial, ingin menjadi bagian dari kelompok, dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan pertemanannya.

Hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan sosial yang normal.

Namun, kebutuhan untuk diterima oleh kelompok terkadang membuat remaja mengabaikan peringatan orang tua.

Misalnya, seorang remaja mengetahui bahwa merokok atau melakukan tindakan berisiko bukanlah perilaku yang baik.

Namun, ketika teman-teman dekatnya melakukan hal tersebut, ia mungkin merasa tertekan untuk ikut serta agar tidak dianggap berbeda.

Penelitian psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kehadiran teman sebaya dapat meningkatkan kecenderungan sebagian remaja untuk mengambil risiko, terutama dalam situasi yang melibatkan penghargaan sosial.

Dalam kondisi seperti ini, peringatan orang tua dapat terasa kurang menarik dibandingkan penerimaan dari teman-temannya.

Apa yang sebaiknya dilakukan?

Jangan langsung menyerang atau merendahkan teman-teman anak.

Kalimat seperti "Teman-temanmu semuanya tidak baik" justru dapat membuat remaja semakin defensif dan merasa orang tua tidak memahami lingkungannya.

Sebaliknya, bantu mereka mengembangkan kemampuan memilih lingkungan sosial yang sehat.

Ajak anak berdiskusi dengan pertanyaan seperti:

"Bagaimana perasaanmu ketika bersama teman-temanmu?"

"Apakah mereka menghargai keputusanmu ketika kamu tidak ingin melakukan sesuatu?"

"Apakah kamu merasa harus melakukan hal tertentu supaya diterima oleh mereka?"

Ajarkan pula keterampilan mengatakan tidak atau refusal skills.

Remaja perlu memahami bahwa teman yang baik tidak akan memaksa mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai dan keselamatan diri.

Orang tua juga dapat membantu dengan menyediakan kesempatan bagi anak untuk membangun pertemanan yang positif melalui kegiatan olahraga, seni, organisasi, atau komunitas yang sehat.

6. Cara Orang Tua Menyampaikan Peringatan Terasa Menghakimi

Isi sebuah peringatan mungkin benar, tetapi cara menyampaikannya dapat menentukan bagaimana pesan tersebut diterima.

Perhatikan dua kalimat berikut:

"Kamu memang tidak pernah mendengarkan orang tua!"

dan:

"Ayah khawatir karena kamu belum memberi kabar ketika pulang terlambat. Ayah ingin memastikan kamu aman."

Kedua kalimat tersebut sama-sama menunjukkan ketidaksetujuan orang tua terhadap perilaku anak.

Namun, dampak emosionalnya bisa sangat berbeda.

Kalimat pertama menyerang karakter anak, sedangkan kalimat kedua menjelaskan perilaku yang menjadi masalah sekaligus mengungkapkan kekhawatiran orang tua.

Dalam psikologi komunikasi, kritik yang menyerang identitas seseorang dapat memicu sikap defensif.

Remaja mungkin lebih fokus mempertahankan harga dirinya daripada memahami pesan yang disampaikan.

Akibatnya, percakapan berubah menjadi pertengkaran.

Ada pula remaja yang memilih diam, menghindar, atau berpura-pura tidak mendengar karena tidak ingin menghadapi kritik.

Apa yang sebaiknya dilakukan?

Gunakan komunikasi yang tegas tetapi tetap menghargai perasaan anak.

Beberapa prinsip yang bisa diterapkan antara lain:

Kritik perilakunya, bukan kepribadiannya.

Hindari membandingkan anak dengan saudara atau teman.

Jangan menggunakan penghinaan atau ancaman.

Jelaskan alasan di balik setiap aturan.

Sampaikan kekhawatiran dengan bahasa yang tidak menyudutkan.

Orang tua juga dapat menggunakan pendekatan I-message, yaitu menyampaikan perasaan dan kebutuhan tanpa langsung menyalahkan orang lain.

Contohnya:

"Ayah merasa khawatir ketika kamu tidak memberi kabar karena Ayah tidak tahu apakah kamu baik-baik saja."

Pendekatan ini membantu remaja memahami dampak perilakunya tanpa merasa dirinya sedang diserang.

7. Mereka Belum Benar-Benar Memahami Konsekuensi dari Tindakannya

Alasan terakhir adalah remaja terkadang belum memiliki pengalaman yang cukup untuk memahami dampak jangka panjang dari keputusan mereka.

Orang dewasa mungkin dapat melihat risiko dari sebuah tindakan berdasarkan pengalaman bertahun-tahun.

Sebaliknya, remaja masih berada dalam proses belajar memahami hubungan antara keputusan, tindakan, dan konsekuensi.

Misalnya, orang tua memperingatkan anak agar tidak menunda tugas sekolah.

Namun, karena sebelumnya anak beberapa kali berhasil menyelesaikan tugas dalam waktu singkat, ia menganggap kebiasaan menunda bukanlah masalah besar.

Dalam pikirannya, konsekuensi buruk belum tentu terjadi.

Hal ini dapat berkaitan dengan kecenderungan mengutamakan hasil yang terasa dekat dibandingkan konsekuensi yang masih jauh.

Karena belum merasakan dampaknya secara langsung, peringatan orang tua terkadang dianggap berlebihan.

Apa yang sebaiknya dilakukan?

Berikan kesempatan kepada remaja untuk belajar dari konsekuensi yang aman dan wajar.

Misalnya, jika anak tidak mengatur waktu belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, ajak ia mengevaluasi penyebabnya.

Jangan langsung mengambil alih seluruh tanggung jawab atau menyelesaikan setiap masalah yang muncul.

Sebaliknya, ajukan pertanyaan:

"Menurut kamu, apa yang menyebabkan hasilnya seperti ini?"

"Apa yang bisa kamu lakukan berbeda pada kesempatan berikutnya?"

"Bagaimana kamu akan mengatur waktumu supaya masalah yang sama tidak terulang?"

Pendekatan ini berkaitan dengan pembelajaran melalui konsekuensi dan pengembangan kemampuan refleksi diri.

Namun, perlu diingat bahwa memberikan kesempatan belajar dari kesalahan bukan berarti membiarkan anak menghadapi bahaya serius.

Untuk persoalan seperti penggunaan narkoba, kekerasan, eksploitasi, tindakan menyakiti diri, atau perilaku yang membahayakan keselamatan, orang tua perlu bertindak tegas dan mencari bantuan profesional bila diperlukan.

Bagaimana Cara Membuat Remaja Lebih Mau Mendengarkan Peringatan?

Setelah memahami tujuh alasan di atas, satu hal menjadi jelas: semakin sering orang tua memperingatkan anak, belum tentu semakin besar kemungkinan anak akan mendengarkan.

Pendekatan yang lebih efektif adalah membangun hubungan yang memungkinkan remaja menerima nasihat tanpa merasa kehilangan harga diri dan kebebasannya.

Berikut beberapa prinsip yang dapat diterapkan.

1. Bangun hubungan sebelum memberikan nasihat

Remaja lebih mudah menerima masukan dari orang yang mereka percaya.

Karena itu, jangan biarkan komunikasi dengan anak hanya berisi perintah, larangan, dan evaluasi kesalahan.

Luangkan waktu untuk berbicara mengenai hal-hal yang mereka sukai, pengalaman sehari-hari, cita-cita, dan perasaan mereka.

2. Berikan alasan, bukan sekadar larangan

Remaja sedang mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Mereka perlu memahami mengapa suatu tindakan dianggap berisiko dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Daripada mengatakan "Pokoknya jangan!", jelaskan alasan yang masuk akal dan sesuai dengan usia mereka.

3. Libatkan anak dalam membuat aturan

Aturan yang disepakati bersama berpotensi lebih mudah diterima dibandingkan aturan yang hanya dipaksakan.

Ajak remaja berdiskusi mengenai jam pulang, penggunaan ponsel, tanggung jawab sekolah, dan kewajiban di rumah.

Tetap tetapkan batasan yang jelas, tetapi berikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat.

4. Jadilah contoh dalam perilaku sehari-hari

Orang tua tidak bisa berharap anak selalu mendengarkan ketika mereka sendiri tidak menunjukkan perilaku saling menghargai.

Jika orang tua ingin anak mendengarkan, mereka juga perlu bersedia mendengarkan.

Jika orang tua ingin anak mengendalikan emosi, mereka juga perlu menunjukkan cara mengelola kemarahan.

Keteladanan merupakan salah satu bentuk pembelajaran sosial yang penting.

5. Hargai proses, bukan hanya hasil

Ketika remaja mulai menunjukkan perubahan positif, berikan apresiasi.

Jangan hanya memperhatikan kesalahan mereka.

Mengakui usaha anak dapat membantu membangun kepercayaan diri, motivasi, dan rasa tanggung jawab.

6. Tetapkan batasan yang tegas dan konsisten

Menghargai kemandirian remaja bukan berarti membiarkan semua perilaku.

Orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dan menetapkan aturan yang berkaitan dengan keselamatan, pendidikan, serta tanggung jawab.

Batasan harus dijelaskan secara rasional, diterapkan secara konsisten, dan disesuaikan dengan usia serta tingkat kematangan anak.

7. Jangan mengharapkan perubahan dalam semalam

Mengubah kebiasaan membutuhkan waktu.

Jika selama bertahun-tahun komunikasi dalam keluarga didominasi perintah dan teguran, hubungan tersebut tidak akan langsung berubah hanya karena orang tua mulai menggunakan pendekatan yang lebih baik.

Dibutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kesediaan untuk saling memahami.

Kesimpulan: Remaja Tidak Selalu Membutuhkan Lebih Banyak Peringatan, tetapi Membutuhkan Cara yang Lebih Baik untuk Memahaminya

Remaja yang mengabaikan peringatan bukan selalu anak yang tidak patuh atau tidak menghormati orang tua.

Ada banyak faktor psikologis yang dapat memengaruhi perilaku tersebut, mulai dari kebutuhan membangun kemandirian, perkembangan otak, pengaruh teman sebaya, kebutuhan emosional, hingga cara orang tua berkomunikasi.

Karena itu, respons orang tua sebaiknya tidak selalu berupa teguran yang lebih keras atau larangan yang lebih banyak.

Justru, orang tua perlu membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan, komunikasi terbuka, batasan yang sehat, dan penghargaan terhadap proses perkembangan anak.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa tujuan mendidik remaja bukan sekadar membuat mereka selalu mengikuti perintah.

Tujuan yang lebih besar adalah membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mampu berpikir kritis, mengendalikan diri, mempertimbangkan risiko, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, peringatan yang paling bermakna bukanlah peringatan yang membuat anak takut kepada orang tua, melainkan nasihat yang membantu mereka memahami alasan di balik sebuah keputusan.