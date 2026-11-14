6 Alasan Mengapa di Tengah Banyaknya Kekacauan Terjadi, Kita Sebaiknya Masih Tetap Menaruh Harapan!

JawaPos.com - Ada masa ketika dunia terasa begitu sulit untuk dipahami. Berita tentang peperangan, konflik sosial, krisis ekonomi, bencana alam, ketidakpastian politik, hingga berbagai persoalan kehidupan sehari-hari seolah datang tanpa henti.

Belum selesai satu masalah, muncul masalah lainnya. Belum sempat kita merasa tenang, sudah ada sesuatu yang kembali membuat pikiran dipenuhi kekhawatiran.

Di tengah situasi seperti ini, tidak mengherankan jika banyak orang mulai merasa lelah secara emosional. Sebagian merasa pesimis terhadap masa depan, sebagian lainnya kehilangan semangat untuk merencanakan sesuatu, bahkan tidak sedikit yang mulai mempertanyakan apakah keadaan benar-benar bisa menjadi lebih baik.

Ketika terlalu banyak hal buruk terjadi, berharap mungkin terasa seperti sesuatu yang naif. Ada anggapan bahwa menjadi realistis berarti harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk.

Sementara itu, menaruh harapan sering kali dianggap sebagai bentuk menghibur diri sendiri agar tidak perlu menghadapi kenyataan.

Namun, psikologi memiliki sudut pandang yang berbeda.

Harapan bukan sekadar keinginan agar sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Harapan merupakan bagian penting dari cara manusia menghadapi kesulitan, mempertahankan motivasi, mengelola tekanan emosional, dan menemukan alasan untuk terus melangkah.

Psikolog Charles R. Snyder, misalnya, mengembangkan teori Hope Theory yang menjelaskan bahwa harapan melibatkan dua unsur penting: kemampuan menemukan jalan untuk mencapai tujuan (pathways thinking) dan keyakinan bahwa kita mampu mengambil langkah untuk menempuh jalan tersebut (agency thinking).

Dengan kata lain, berharap bukan berarti menganggap dunia baik-baik saja. Berharap berarti menyadari bahwa dunia memang sedang menghadapi banyak persoalan, tetapi kita masih memiliki kemungkinan untuk melakukan sesuatu, menemukan jalan keluar, dan membangun masa depan yang lebih baik.

Lantas, mengapa di tengah banyaknya kekacauan yang terjadi saat ini, kita justru sebaiknya tetap menaruh harapan?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam alasannya menurut perspektif psikologi.

1. Harapan Membantu Kita Bertahan Menghadapi Ketidakpastian

Salah satu hal yang paling melelahkan dari kehidupan bukan hanya menghadapi masalah, melainkan tidak mengetahui kapan masalah tersebut akan berakhir.

Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, menghadapi persoalan keuangan, mengalami kegagalan, atau hidup dalam situasi sosial yang tidak stabil, ketidakpastian dapat menjadi sumber tekanan psikologis yang sangat besar.

Manusia pada dasarnya membutuhkan rasa aman dan gambaran mengenai masa depan. Kita ingin mengetahui bahwa usaha yang dilakukan hari ini memiliki arti bagi kehidupan esok hari. Kita ingin percaya bahwa kesulitan yang sedang dihadapi bukanlah keadaan yang akan berlangsung selamanya.

Namun, kenyataannya, tidak semua hal dapat kita kendalikan.

Kita tidak selalu bisa menghentikan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kita tidak dapat memastikan kondisi ekonomi akan segera membaik. Kita juga tidak bisa menjamin bahwa semua rencana kehidupan akan berjalan sesuai harapan.

Di sinilah harapan memiliki peran penting.

Dalam psikologi, harapan membantu seseorang mempertahankan orientasi terhadap masa depan. Ketika seseorang masih memiliki sesuatu yang ingin diperjuangkan, pikirannya tidak sepenuhnya terjebak pada keadaan buruk yang sedang dialami.

Misalnya, seseorang yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi mungkin belum mengetahui kapan kondisi keuangannya akan pulih. Namun, selama ia masih memiliki harapan untuk memperbaiki keadaan, ia dapat mulai mencari pekerjaan baru, mempelajari keterampilan tambahan, mengatur pengeluaran, atau mencari peluang lain.

Harapan tidak menghilangkan ketidakpastian, tetapi membantu kita menjalani ketidakpastian tanpa harus menyerah kepada ketakutan.

Ada perbedaan besar antara mengatakan, "Saya tidak tahu bagaimana masa depan saya," dan mengatakan, "Saya tidak tahu bagaimana masa depan saya, tetapi saya masih bisa melakukan sesuatu untuk membuatnya lebih baik."

Kalimat kedua menunjukkan adanya ruang bagi kemungkinan.

Karena itu, ketika keadaan dunia terasa tidak menentu, mempertahankan harapan merupakan salah satu cara untuk menjaga pikiran agar tidak terus-menerus dikuasai oleh ketidakpastian.

Kita memang tidak selalu membutuhkan jawaban tentang bagaimana seluruh kehidupan akan berjalan. Terkadang, kita hanya membutuhkan keyakinan bahwa masih ada alasan untuk melanjutkan langkah berikutnya.

2. Harapan Membantu Mengurangi Rasa Tidak Berdaya

Ketika seseorang terlalu sering menyaksikan berbagai peristiwa buruk, ada kemungkinan muncul perasaan bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apa pun.

Berita buruk yang terus-menerus muncul dapat membuat seseorang merasa kecil di hadapan besarnya persoalan dunia. Melihat konflik, ketidakadilan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan berbagai penderitaan manusia bisa menimbulkan pertanyaan: Apa gunanya saya berusaha jika begitu banyak hal tetap berjalan buruk?

Perasaan seperti ini berkaitan dengan konsep psikologis yang dikenal sebagai learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari.

Konsep ini diperkenalkan melalui penelitian psikolog Martin Seligman dan Steven Maier. Secara umum, konsep tersebut menjelaskan bagaimana pengalaman menghadapi situasi yang terasa tidak terkendali dapat membuat seseorang mengembangkan keyakinan bahwa tindakannya tidak akan membawa perubahan.

Akibatnya, seseorang bisa kehilangan motivasi untuk mencoba, bahkan ketika sebenarnya masih terdapat peluang untuk memperbaiki keadaan.

Di sinilah harapan menjadi penting.

Harapan membantu kita menyadari bahwa meskipun tidak semua persoalan berada dalam kendali kita, masih ada bagian kehidupan yang bisa kita pengaruhi.

Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi suatu negara, tetapi kita bisa meningkatkan kemampuan diri, membantu keluarga, mendukung usaha kecil, atau berkontribusi dalam lingkungan sekitar.

Kita mungkin tidak mampu menghentikan semua konflik di dunia, tetapi kita bisa memilih untuk tidak memperbanyak kebencian dalam kehidupan sehari-hari.

Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh sistem yang tidak adil, tetapi kita masih dapat memperlakukan orang lain dengan lebih manusiawi.

Hal-hal tersebut mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan besarnya persoalan dunia. Namun, secara psikologis, menyadari bahwa tindakan kita masih memiliki pengaruh dapat membantu memulihkan rasa kendali.

Harapan membuat kita berhenti memandang diri sendiri sebagai seseorang yang sepenuhnya tidak berdaya.

Kita mulai memahami bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang, perubahan dimulai dari keputusan sederhana untuk tetap belajar, tetap bekerja, tetap membantu, dan tetap melakukan hal yang benar meskipun keadaan sedang sulit.

Sebab, merasa tidak mampu mengendalikan segalanya tidak berarti kita sama sekali tidak memiliki kendali atas kehidupan kita.

3. Harapan Membantu Menjaga Kesehatan Mental dan Menghadapi Stres

Tidak dapat dimungkiri bahwa hidup dalam suasana penuh kekhawatiran dapat memberikan tekanan terhadap kesehatan mental.

Ketika pikiran terus-menerus dipenuhi kemungkinan buruk, seseorang bisa mengalami kecemasan, kesulitan tidur, kehilangan konsentrasi, mudah tersinggung, dan kelelahan emosional.

Apalagi ketika seseorang terlalu sering mengonsumsi berita negatif melalui media sosial. Berbagai informasi tentang tragedi, konflik, bencana, dan ketidakadilan dapat membuat pikiran seolah tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk beristirahat.

Dalam kondisi seperti ini, harapan dapat menjadi salah satu sumber daya psikologis yang membantu seseorang menghadapi stres.

Berbagai penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa tingkat harapan yang lebih tinggi sering kali berkaitan dengan kesejahteraan psikologis yang lebih baik, tingkat gejala depresi dan kecemasan yang lebih rendah, serta kemampuan menghadapi kesulitan yang lebih baik.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Salah satu penjelasannya adalah karena harapan membantu seseorang memiliki perspektif yang lebih luas terhadap masalah.

Orang yang memiliki harapan tidak selalu melihat kesulitan sebagai akhir dari segalanya. Mereka cenderung lebih mampu mempertimbangkan kemungkinan alternatif, mencari strategi penyelesaian, dan memahami bahwa keadaan yang dialami sekarang belum tentu menentukan seluruh masa depan.

Contohnya, ketika seseorang mengalami kegagalan dalam pekerjaan, ia mungkin merasa kecewa dan sedih. Namun, harapan membuatnya mampu melihat kegagalan tersebut sebagai pengalaman yang masih bisa dipelajari.

Ia dapat mengevaluasi kesalahan, memperbaiki keterampilan, dan mencoba kembali dengan pendekatan berbeda.

Ini bukan berarti orang yang penuh harapan tidak pernah mengalami stres. Mereka tetap bisa merasa takut, sedih, marah, dan kecewa.

Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka memaknai dan menghadapi pengalaman tersebut.

Harapan memberikan alasan untuk tidak membiarkan satu pengalaman buruk mendefinisikan seluruh kehidupan.

Namun, penting juga dipahami bahwa harapan bukan pengganti bantuan profesional. Jika tekanan psikologis sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, mencari bantuan psikolog atau tenaga kesehatan mental tetap merupakan langkah yang tepat.

Kita tidak harus selalu terlihat kuat untuk bisa memiliki harapan.

Terkadang, harapan justru dimulai dari keberanian mengakui bahwa kita sedang lelah dan membutuhkan pertolongan.

4. Harapan Membuat Kita Tetap Memiliki Tujuan dan Motivasi Hidup

Salah satu dampak paling menyedihkan dari keadaan yang terus-menerus terasa buruk adalah hilangnya keinginan untuk merencanakan masa depan.

Seseorang mungkin mulai berpikir bahwa tidak ada gunanya membuat rencana karena semuanya bisa berubah sewaktu-waktu. Ia mungkin berhenti mengejar impian, menunda pengembangan diri, atau kehilangan semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Padahal, memiliki tujuan merupakan bagian penting dari kesejahteraan psikologis manusia.

Dalam teori harapan yang dikembangkan Charles Snyder, tujuan atau goals merupakan unsur utama yang menggerakkan harapan.

Seseorang memiliki harapan ketika ia mempunyai sesuatu yang ingin dicapai, mampu memikirkan cara untuk mencapainya, dan percaya bahwa dirinya dapat mengambil langkah menuju tujuan tersebut.

Artinya, harapan tidak dapat dipisahkan dari motivasi.

Ketika kita masih memiliki harapan, kita cenderung lebih bersedia menginvestasikan waktu, tenaga, dan perhatian untuk sesuatu yang dianggap bermakna.

Misalnya, seorang mahasiswa yang melihat situasi ekonomi semakin sulit mungkin merasa khawatir tentang masa depannya. Namun, jika ia masih memiliki harapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, ia akan tetap berusaha menyelesaikan pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan mencari kesempatan kerja.

Begitu pula seseorang yang sedang membangun usaha kecil. Meskipun kondisi pasar tidak selalu menguntungkan, harapan dapat membuatnya tetap berusaha mencari strategi baru, memahami kebutuhan pelanggan, dan memperbaiki kualitas produknya.

Tujuan tidak harus selalu besar atau luar biasa.

Bagi sebagian orang, tujuan hidup mungkin berupa membangun keluarga yang lebih baik. Bagi orang lain, tujuannya adalah mendapatkan pekerjaan yang layak, menyelesaikan pendidikan, membantu orang tua, atau menjalani kehidupan yang lebih tenang.

Hal yang terpenting adalah kita masih mempunyai sesuatu yang membuat kehidupan terasa berarti.

Di tengah dunia yang penuh kekacauan, mempertahankan tujuan membantu kita agar tidak sepenuhnya kehilangan arah.

Kita mungkin tidak mengetahui seperti apa kehidupan lima atau sepuluh tahun mendatang. Namun, kita masih bisa menentukan apa yang ingin kita lakukan hari ini.

Dan terkadang, memiliki satu alasan sederhana untuk bangun setiap pagi sudah cukup untuk membuat seseorang kembali menemukan semangat hidupnya.

5. Harapan Membantu Kita Melihat Kemungkinan, Bukan Hanya Ancaman

Ketika terlalu banyak hal buruk terjadi, otak manusia cenderung lebih mudah memberikan perhatian kepada informasi negatif.

Hal ini berkaitan dengan konsep negativity bias, yaitu kecenderungan psikologis manusia untuk lebih memperhatikan, mengingat, dan memberikan bobot lebih besar kepada pengalaman negatif dibandingkan pengalaman positif.

Secara evolusioner, kepekaan terhadap ancaman memang memiliki fungsi penting. Mengenali bahaya membantu manusia melindungi diri dan bertahan hidup.

Namun, dalam kehidupan modern, kecenderungan ini bisa membuat kita memiliki gambaran yang terlalu suram mengenai dunia.

Kita mungkin lebih mudah mengingat berita tentang perang dibandingkan cerita tentang orang-orang yang sedang membangun perdamaian. Kita lebih cepat memperhatikan kasus kejahatan daripada tindakan kebaikan yang terjadi setiap hari. Kita lebih sering membicarakan kegagalan daripada keberhasilan kecil yang sebenarnya juga berlangsung di sekitar kita.

Akibatnya, muncul kesan bahwa segala sesuatu sedang memburuk dan tidak ada lagi hal baik yang bisa diharapkan.

Padahal, kenyataan tidak sesederhana itu.

Di tengah berbagai kekacauan, masih ada tenaga medis yang bekerja menyelamatkan pasien, guru yang mendidik anak-anak, relawan yang membantu korban bencana, peneliti yang mengembangkan teknologi, serta masyarakat yang berusaha menciptakan lingkungan lebih baik.

Masih ada orang-orang yang memilih menolong meskipun mereka sendiri sedang menghadapi kesulitan.

Masih ada keluarga yang berusaha mempertahankan kehangatan, anak-anak yang memiliki cita-cita, dan individu yang terus belajar memperbaiki kehidupannya.

Semua hal tersebut juga merupakan bagian dari realitas dunia.

Menaruh harapan membantu kita memberikan perhatian yang lebih seimbang terhadap kehidupan. Bukan dengan mengabaikan masalah, melainkan dengan menyadari bahwa masalah bukan satu-satunya hal yang sedang terjadi.

Kita perlu mengetahui apa yang salah, tetapi kita juga perlu melihat apa yang masih berjalan dengan baik.

Kita perlu memahami ancaman, tetapi kita juga perlu mengenali peluang.

Sikap seperti ini bukan optimisme yang berlebihan. Ini merupakan upaya membangun perspektif yang lebih realistis dan utuh.

Sebab, jika perhatian kita hanya tertuju pada hal-hal yang menakutkan, kita berisiko kehilangan kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan baik yang masih tersedia.

6. Harapan Membantu Kita Mempertahankan Empati dan Kepedulian terhadap Sesama

Ada satu hal yang sering terlupakan ketika membicarakan harapan, yaitu bahwa harapan tidak hanya berhubungan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga dengan hubungan kita bersama orang lain.

Ketika seseorang kehilangan harapan terhadap masa depan, ia bisa menjadi lebih mudah menarik diri, bersikap sinis, atau merasa bahwa kepedulian terhadap orang lain tidak lagi memiliki arti.

Jika dunia dianggap sudah terlalu buruk untuk diperbaiki, mengapa harus repot-repot membantu orang lain?

Jika masa depan dianggap tidak menjanjikan, mengapa harus berusaha membangun sesuatu bersama?

Pola pikir seperti ini dapat membuat seseorang semakin terisolasi dari lingkungan sosialnya.

Padahal, hubungan sosial dan dukungan dari orang lain merupakan unsur penting dalam kesehatan psikologis.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang menghadapi tekanan, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan mengurangi perasaan terisolasi.

Harapan juga dapat menjadi sesuatu yang tumbuh melalui hubungan antarmanusia.

Ketika kita melihat seseorang tetap peduli di tengah keadaan sulit, kita mendapatkan bukti bahwa kebaikan masih mungkin dilakukan.

Ketika seseorang membantu korban bencana tanpa mengharapkan imbalan, kita melihat bahwa solidaritas masih hidup.

Ketika tetangga saling membantu, teman saling menguatkan, dan keluarga tetap berusaha menjaga satu sama lain, kita menyadari bahwa manusia tidak harus menghadapi seluruh kesulitan sendirian.

Hal-hal sederhana seperti mendengarkan seseorang yang sedang mengalami masalah, membantu orang yang membutuhkan, atau memberikan dukungan kepada teman yang sedang kehilangan semangat dapat menciptakan dampak yang berarti.

Lebih dari itu, tindakan menolong juga dapat memberikan seseorang rasa bermakna dan keterhubungan sosial.

Harapan membuat kita percaya bahwa kehidupan bersama masih layak diperjuangkan.

Kita mungkin tidak mampu mengubah seluruh dunia, tetapi kita bisa membuat dunia seseorang menjadi sedikit lebih baik melalui tindakan yang kita lakukan.

Dan ketika semakin banyak orang melakukan hal tersebut, kebaikan tidak lagi menjadi sesuatu yang terisolasi. Ia dapat berkembang menjadi kekuatan sosial yang lebih besar.

Pada akhirnya, harapan bukan hanya tentang bagaimana kita ingin menjalani masa depan, tetapi juga tentang dunia seperti apa yang ingin kita bantu bangun bersama.

Bagaimana Cara Mempertahankan Harapan Ketika Dunia Terasa Semakin Buruk?

Memahami pentingnya harapan tentu belum cukup. Kita juga perlu mengetahui bagaimana cara mempertahankannya ketika kenyataan sehari-hari justru sering membuat kita kecewa.

Berikut beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan.

1. Batasi konsumsi berita yang membuat pikiran terus-menerus tertekan.

Mengikuti perkembangan dunia merupakan hal penting, tetapi bukan berarti kita harus mengonsumsi berita setiap saat. Tentukan waktu khusus untuk membaca informasi dan hindari kebiasaan terus-menerus memeriksa media sosial.

2. Fokus pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan.

Daripada menghabiskan seluruh energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang berada di luar kendali, cobalah mengarahkan perhatian pada tindakan yang bisa dilakukan sekarang.

3. Tetapkan tujuan kecil yang realistis.

Tidak semua perubahan harus dimulai dengan pencapaian besar. Menyelesaikan pekerjaan, belajar keterampilan baru, menjaga kesehatan, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain merupakan bentuk kemajuan yang patut dihargai.

4. Jangan mengisolasi diri ketika sedang menghadapi kesulitan.

Berbicaralah dengan orang-orang yang dipercaya. Hubungan sosial dapat membantu kita mendapatkan perspektif baru dan merasa tidak sendirian.

5. Biasakan memperhatikan hal-hal baik yang masih terjadi.

Kita tidak perlu menyangkal kenyataan buruk. Namun, cobalah memberikan ruang bagi pengalaman positif, sekecil apa pun bentuknya.

6. Jadikan harapan sebagai alasan untuk bertindak.

Jangan hanya menunggu keadaan menjadi baik. Lakukan sesuatu yang dapat membantu memperbaiki kehidupan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Harapan yang sehat bukan sekadar menunggu keajaiban datang, melainkan kesediaan untuk mengambil langkah meskipun hasil akhirnya belum diketahui.

Penutup: Dunia Mungkin Sedang Tidak Baik-Baik Saja, tetapi Bukan Berarti Masa Depan Tidak Layak Diperjuangkan

Kita hidup pada masa ketika berbagai persoalan dapat terlihat begitu dekat. Melalui layar ponsel, kita bisa menyaksikan penderitaan manusia dari berbagai belahan dunia hanya dalam hitungan detik.

Tidak mengherankan jika sebagian dari kita merasa lelah, khawatir, bahkan kehilangan keyakinan terhadap masa depan.

Namun, penting untuk diingat bahwa melihat banyak kekacauan bukan berarti seluruh kehidupan hanya berisi kekacauan.

Masih ada orang-orang yang berjuang untuk kebaikan. Masih ada peluang untuk belajar, bertumbuh, memperbaiki keadaan, dan membangun hubungan yang lebih bermakna. Masih ada kemungkinan bahwa sesuatu yang hari ini terasa sulit suatu saat dapat menemukan jalan keluarnya.

Psikologi mengajarkan bahwa harapan bukan sekadar perasaan positif. Ia merupakan sumber daya mental yang membantu manusia menetapkan tujuan, menemukan jalan keluar, mempertahankan motivasi, dan menghadapi kesulitan.

Karena itu, menaruh harapan bukan berarti kita harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.

Kita boleh merasa takut terhadap masa depan. Kita boleh kecewa dengan keadaan. Kita boleh bersedih melihat berbagai ketidakadilan yang terjadi. Kita bahkan boleh mengakui bahwa ada hari-hari ketika menjalani kehidupan terasa sangat melelahkan.

Namun, jangan sampai semua pengalaman tersebut membuat kita kehilangan keyakinan bahwa sesuatu masih bisa diperbaiki.

Sebab, pesimisme mungkin membuat kita merasa sedang mempersiapkan diri menghadapi kenyataan, tetapi harapan membantu kita tetap memiliki alasan untuk membangun kenyataan yang lebih baik.

Kita tidak harus yakin bahwa semua hal akan berakhir sempurna. Kita hanya perlu percaya bahwa masa depan belum sepenuhnya ditentukan oleh keadaan hari ini.

Dan mungkin, justru ketika dunia sedang dipenuhi kekacauan, harapan menjadi semakin penting untuk dipertahankan.

Bukan karena kita tidak melihat kenyataan, melainkan karena kita masih percaya bahwa kenyataan bisa berubah.