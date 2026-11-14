6 Alasan Mengapa Belas Kasih terhadap Diri Sendiri Merupakan Rahasia Kesehatan yang Baik

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain daripada memaafkan kesalahan sendiri?

Ketika seorang teman mengalami kegagalan, kita mungkin akan menghiburnya dengan mengatakan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan kedua.

Namun, ketika diri sendiri melakukan kesalahan, tidak jarang kita justru menjadi orang pertama yang memberikan kritik paling keras.

Kita menyebut diri sendiri tidak kompeten, terlalu lemah, tidak cukup pintar, atau bahkan merasa tidak pantas mendapatkan kebahagiaan hanya karena sebuah kegagalan.

Tanpa disadari, kebiasaan berbicara negatif kepada diri sendiri dapat menjadi sumber tekanan emosional yang berlangsung lama.

Dalam psikologi, terdapat sebuah konsep penting yang dikenal sebagai self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri. Konsep ini mengajarkan seseorang untuk memperlakukan dirinya dengan kebaikan, pengertian, dan penerimaan, terutama ketika menghadapi kesulitan, kegagalan, atau penderitaan.

Psikolog Kristin Neff, salah satu tokoh utama dalam penelitian tentang self-compassion, menjelaskan bahwa belas kasih terhadap diri sendiri terdiri atas tiga unsur utama: kebaikan terhadap diri sendiri (self-kindness), kesadaran bahwa penderitaan merupakan bagian dari pengalaman manusia (common humanity), dan kesadaran penuh terhadap pengalaman emosional (mindfulness).

Menariknya, belas kasih terhadap diri sendiri bukan sekadar cara untuk membuat seseorang merasa lebih nyaman. Berbagai penelitian psikologi menghubungkan sikap ini dengan kesejahteraan emosional, kemampuan menghadapi stres, hubungan sosial yang lebih sehat, dan perilaku yang mendukung kesehatan.

Artinya, menjadi lebih baik kepada diri sendiri bukanlah bentuk kemanjaan atau kelemahan. Sebaliknya, hal tersebut dapat menjadi salah satu fondasi penting untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam alasan mengapa belas kasih terhadap diri sendiri merupakan salah satu rahasia kesehatan yang baik menurut psikologi.

1. Membantu Mengurangi Stres dan Tekanan Emosional

Salah satu alasan terpenting mengapa belas kasih terhadap diri sendiri baik bagi kesehatan adalah kemampuannya membantu seseorang menghadapi stres dengan lebih sehat.

Dalam kehidupan sehari-hari, stres dapat muncul dari berbagai sumber. Tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, konflik keluarga, hubungan yang tidak berjalan baik, hingga ekspektasi pribadi yang terlalu tinggi dapat membuat seseorang merasa tertekan.

Masalahnya, terkadang tekanan yang kita alami bukan hanya berasal dari situasi eksternal, melainkan juga dari cara kita memperlakukan diri sendiri ketika menghadapi situasi tersebut.

Bayangkan seseorang yang baru saja melakukan kesalahan di tempat kerja. Alih-alih mengevaluasi kesalahannya secara objektif, ia terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Ia mungkin berpikir bahwa dirinya tidak berguna, tidak cukup cerdas, atau selalu mengecewakan orang lain.

Pikiran semacam ini dapat memperpanjang penderitaan emosional. Kesalahan yang sebenarnya sudah berlalu terus dihidupkan kembali melalui kritik dan penyesalan yang berlebihan.

Di sinilah self-compassion memainkan peran penting.

Dengan mengembangkan belas kasih terhadap diri sendiri, seseorang belajar menghadapi kesulitan tanpa menambahkan penderitaan melalui penghukuman diri. Ia dapat mengakui bahwa situasinya memang tidak menyenangkan, tetapi tetap memberikan ruang bagi dirinya untuk beristirahat, memahami perasaan, dan mencari solusi.

Sebagai contoh, daripada mengatakan, "Saya memang selalu gagal dan tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar," seseorang dapat menggantinya dengan, "Saya memang melakukan kesalahan kali ini, tetapi saya masih bisa belajar dan memperbaikinya."

Perubahan cara berbicara kepada diri sendiri tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, hal itu dapat membantu mengurangi tekanan emosional yang muncul akibat penilaian negatif terhadap diri sendiri.

Dalam perspektif psikologi, self-compassion juga berkaitan dengan kemampuan mengatur emosi. Seseorang tidak harus menyangkal kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan. Ia hanya perlu belajar menerima emosi tersebut tanpa membiarkannya menguasai seluruh kehidupannya.

Dengan demikian, belas kasih terhadap diri sendiri membantu kita menghadapi stres bukan dengan melarikan diri dari masalah, melainkan dengan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan untuk menghadapinya.

2. Meningkatkan Kesehatan Mental dan Mengurangi Kecenderungan Menyalahkan Diri Sendiri

Kesehatan mental tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang, tetapi juga oleh bagaimana ia memandang dan menanggapi pengalaman tersebut.

Seseorang yang terbiasa mengkritik dirinya sendiri mungkin akan lebih mudah terjebak dalam perasaan bersalah, malu, tidak berharga, dan kecewa terhadap kehidupannya.

Ketika mengalami kegagalan, ia sulit menerima kenyataan. Ketika mendapatkan kritik, ia merasa harga dirinya runtuh. Bahkan ketika berhasil mencapai sesuatu, ia mungkin tetap merasa belum cukup baik.

Kondisi semacam ini dapat menjadi beban psikologis yang melelahkan.

Belas kasih terhadap diri sendiri menawarkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih menjadikan kesalahan sebagai bukti bahwa dirinya tidak berharga, seseorang belajar memandang kesalahan sebagai bagian dari proses kehidupan.

Hal ini penting karena manusia tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa melakukan kesalahan. Setiap orang memiliki keterbatasan, mengalami kegagalan, membuat keputusan yang kurang tepat, dan menghadapi masa-masa sulit.

Menurut penelitian psikologi, self-compassion berkaitan dengan tingkat kecemasan dan gejala depresi yang lebih rendah. Namun, hubungan tersebut tidak berarti bahwa belas kasih terhadap diri sendiri merupakan obat untuk seluruh gangguan kesehatan mental. Self-compassion lebih tepat dipahami sebagai salah satu faktor psikologis yang dapat mendukung kesejahteraan mental.

Salah satu manfaatnya adalah membantu seseorang mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan pikirannya sendiri.

Misalnya, ketika muncul pikiran, "Saya tidak cukup baik," seseorang yang memiliki self-compassion tidak langsung menerima pikiran tersebut sebagai kebenaran mutlak.

Ia dapat berhenti sejenak dan bertanya: Apakah saya sedang menilai diri sendiri secara tidak adil? Apakah satu kegagalan benar-benar menentukan seluruh nilai diri saya?

Pertanyaan semacam ini membantu menciptakan jarak antara pikiran negatif dan identitas pribadi.

Kita mulai memahami bahwa mengalami pikiran negatif bukan berarti kita harus mempercayai semuanya.

Pada akhirnya, kesehatan mental yang baik bukan berarti selalu merasa bahagia atau tidak pernah mengalami kesedihan. Kesehatan mental juga berarti mampu menerima emosi yang sulit, memahami kebutuhan diri, dan tetap menghargai diri sendiri dalam keadaan apa pun.

3. Membantu Membangun Hubungan yang Lebih Sehat dengan Tubuh dan Kesehatan Fisik

Salah satu hal yang menarik dari self-compassion adalah manfaatnya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan psikologis, tetapi juga dapat memengaruhi cara seseorang merawat tubuhnya.

Sering kali, kita memperlakukan tubuh sendiri dengan standar yang sangat keras. Kita merasa bersalah ketika berat badan berubah, kecewa ketika penampilan tidak sesuai harapan, atau menganggap diri sendiri gagal hanya karena belum berhasil menjalankan pola hidup sehat.

Akibatnya, menjaga kesehatan justru berubah menjadi sumber tekanan.

Sebagai contoh, seseorang yang ingin menurunkan berat badan mungkin merasa sangat bersalah setelah mengonsumsi makanan yang dianggap tidak sehat. Ia kemudian menghukum dirinya dengan melewatkan waktu makan atau melakukan olahraga secara berlebihan.

Pendekatan semacam ini tidak selalu menghasilkan kebiasaan sehat yang berkelanjutan.

Sebaliknya, belas kasih terhadap diri sendiri mengajarkan bahwa tubuh bukan musuh yang harus terus-menerus dikendalikan, melainkan bagian dari diri yang perlu dirawat dan dihargai.

Seseorang dapat mengakui bahwa dirinya ingin meningkatkan kesehatan fisik tanpa harus membenci kondisi tubuhnya saat ini.

Ia dapat mulai berolahraga karena ingin memiliki tubuh yang lebih kuat, bukan semata-mata karena merasa jijik terhadap penampilannya. Ia dapat memilih makanan bergizi karena ingin memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh, bukan karena takut mendapatkan penilaian negatif dari orang lain.

Pendekatan ini juga dapat membantu seseorang kembali menjalankan kebiasaan sehat setelah mengalami kegagalan.

Misalnya, seseorang yang sedang membangun kebiasaan berolahraga mungkin melewatkan latihan selama beberapa hari. Tanpa self-compassion, ia bisa merasa bahwa seluruh usahanya sia-sia.

Namun, dengan belas kasih terhadap diri sendiri, ia dapat menerima bahwa perubahan perilaku membutuhkan waktu dan konsistensi.

Ia tidak perlu menyerah hanya karena mengalami kemunduran sementara.

Dari sudut pandang psikologi perilaku, penerimaan diri dapat membantu seseorang menghindari pola pikir serba-atau-tidak-sama-sekali (all-or-nothing thinking). Pola pikir ini membuat seseorang merasa bahwa jika ia tidak mampu melakukan sesuatu secara sempurna, maka lebih baik tidak melakukannya sama sekali.

Padahal, kesehatan lebih banyak dibangun melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten daripada perubahan ekstrem yang sulit dipertahankan.

Dengan kata lain, merawat tubuh seharusnya lahir dari rasa menghargai diri sendiri, bukan dari kebencian terhadap diri sendiri.

4. Meningkatkan Ketahanan Mental Ketika Menghadapi Kegagalan dan Kesulitan Hidup

Tidak ada manusia yang selalu berhasil dalam segala hal. Setiap orang pasti menghadapi masa ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, usaha tidak membuahkan hasil, atau kehidupan menghadirkan masalah yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Perbedaan antara seseorang yang mampu bangkit dan seseorang yang terus terjebak dalam kegagalan sering kali terletak pada cara mereka merespons kesulitan.

Dalam psikologi, kemampuan untuk bangkit dan beradaptasi setelah mengalami tekanan atau peristiwa sulit dikenal sebagai resilience atau ketahanan psikologis.

Self-compassion dapat mendukung kemampuan tersebut.

Mengapa demikian?

Karena orang yang memiliki belas kasih terhadap diri sendiri cenderung tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk menghancurkan harga dirinya.

Ia dapat menerima bahwa kegagalan memang menyakitkan, tetapi tidak harus menjadi akhir dari perjalanan hidupnya.

Sebagai contoh, seseorang yang gagal dalam ujian penting mungkin memiliki dua pilihan dalam merespons keadaan.

Pilihan pertama adalah menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Ia merasa bodoh, tidak memiliki masa depan, dan tidak akan pernah berhasil.

Pilihan kedua adalah mengakui kekecewaannya, memahami faktor yang menyebabkan kegagalan, kemudian menyusun strategi belajar yang lebih baik.

Pilihan kedua menunjukkan bentuk self-compassion yang sehat.

Hal ini bukan berarti seseorang tidak perlu bertanggung jawab atas kesalahannya. Justru, belas kasih terhadap diri sendiri dapat membantu seseorang melihat masalah dengan lebih jernih karena ia tidak terlalu sibuk mempertahankan diri dari rasa malu atau menghukum dirinya.

Ada perbedaan besar antara menerima diri sendiri dan membenarkan semua tindakan.

Menerima diri berarti menyadari bahwa nilai diri tidak hilang hanya karena melakukan kesalahan. Sementara itu, bertanggung jawab berarti bersedia memperbaiki tindakan yang memang perlu diperbaiki.

Keduanya dapat berjalan bersama.

Orang yang memiliki self-compassion juga dapat lebih mudah memberikan dirinya kesempatan untuk mencoba kembali. Ia memahami bahwa proses belajar sering kali melibatkan kesalahan, ketidaknyamanan, dan pengalaman yang tidak menyenangkan.

Pada akhirnya, ketahanan mental bukan tentang menjadi seseorang yang tidak pernah terluka. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap melangkah meskipun pernah mengalami luka, kegagalan, dan kekecewaan.

5. Membantu Menciptakan Hubungan Sosial yang Lebih Baik

Hubungan sosial merupakan salah satu bagian penting dari kehidupan manusia. Hubungan yang sehat dengan keluarga, pasangan, teman, dan lingkungan dapat memberikan dukungan emosional yang sangat berarti.

Namun, hubungan dengan orang lain sering kali dipengaruhi oleh hubungan yang kita miliki dengan diri sendiri.

Seseorang yang terus-menerus merasa tidak berharga mungkin akan lebih mudah mencari pengakuan dari orang lain. Ia bisa menjadi terlalu bergantung pada pujian, takut ditolak, atau sulit menetapkan batasan dalam hubungan.

Sebaliknya, seseorang yang mampu memperlakukan dirinya dengan penuh pengertian cenderung memiliki dasar emosional yang lebih stabil ketika berinteraksi dengan orang lain.

Ia tidak harus selalu mendapatkan persetujuan orang lain untuk merasa berharga.

Ia juga lebih mungkin memahami bahwa setiap orang memiliki keterbatasan dan dapat melakukan kesalahan.

Salah satu unsur self-compassion yang dikemukakan Kristin Neff adalah common humanity, yaitu kesadaran bahwa penderitaan, kegagalan, dan ketidaksempurnaan merupakan bagian dari pengalaman manusia secara umum.

Kesadaran ini membantu seseorang memahami bahwa dirinya tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan.

Ketika seseorang mengalami masalah dalam hubungan, misalnya, ia tidak harus langsung menyimpulkan bahwa dirinya adalah orang yang paling tidak beruntung di dunia. Ia dapat menyadari bahwa konflik dan kesalahpahaman merupakan bagian dari dinamika hubungan manusia.

Pemahaman tersebut dapat membuat seseorang lebih terbuka terhadap komunikasi yang sehat.

Selain itu, belas kasih terhadap diri sendiri dapat membantu seseorang mengembangkan empati. Ketika kita belajar memahami penderitaan sendiri tanpa menghakimi, kita juga dapat menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain.

Namun, penting untuk dipahami bahwa self-compassion tidak berarti selalu mengalah, membiarkan orang lain menyakiti kita, atau mempertahankan hubungan yang tidak sehat.

Justru, menghargai diri sendiri juga berarti mengetahui kapan harus menetapkan batasan.

Seseorang yang memiliki belas kasih terhadap dirinya dapat mengatakan tidak ketika sesuatu bertentangan dengan kebutuhan dan nilai pribadinya. Ia tidak harus mengorbankan kesehatan emosional demi mendapatkan penerimaan orang lain.

Dengan demikian, hubungan yang sehat tidak hanya dibangun melalui kemampuan mencintai orang lain, tetapi juga melalui kemampuan menghargai diri sendiri.

6. Mendorong Kebiasaan Hidup Sehat yang Lebih Konsisten dan Berkelanjutan

Banyak orang memulai perubahan hidup dengan motivasi yang sangat besar. Mereka berjanji akan berolahraga setiap hari, mengatur pola makan, tidur lebih awal, mengurangi kebiasaan buruk, dan menjadi pribadi yang lebih disiplin.

Namun, setelah beberapa waktu, motivasi tersebut sering kali menurun.

Ketika gagal mempertahankan kebiasaan baru, mereka mulai menyalahkan diri sendiri. Mereka menganggap dirinya malas, tidak disiplin, atau tidak memiliki kemauan yang cukup kuat.

Ironisnya, kritik yang berlebihan justru dapat membuat seseorang semakin sulit melanjutkan perubahan.

Self-compassion menawarkan pendekatan yang lebih realistis.

Alih-alih menggunakan rasa malu dan hukuman sebagai sumber motivasi, seseorang belajar menggunakan dukungan dan pemahaman terhadap diri sendiri.

Misalnya, seseorang yang sedang berusaha tidur lebih teratur mungkin kembali tidur larut malam karena pekerjaan yang menumpuk.

Daripada menganggap dirinya gagal total, ia dapat mengevaluasi penyebabnya dan mencari cara untuk memperbaiki rutinitas pada hari berikutnya.

Pendekatan ini membantu menjaga motivasi tanpa harus terus-menerus menciptakan tekanan psikologis.

Dalam berbagai penelitian, self-compassion dikaitkan dengan motivasi yang lebih berorientasi pada pertumbuhan, kemampuan menghadapi kesalahan, serta perilaku yang mendukung kesehatan.

Hal penting lainnya adalah bahwa belas kasih terhadap diri sendiri tidak membuat seseorang kehilangan ambisi.

Justru, seseorang tetap dapat memiliki tujuan besar, bekerja keras, dan berusaha meningkatkan kualitas hidup tanpa harus membenci dirinya ketika hasil yang diinginkan belum tercapai.

Ia dapat memiliki standar yang tinggi sekaligus memperlakukan dirinya dengan manusiawi.

Misalnya, seseorang dapat mengatakan:

"Saya ingin menjadi lebih sehat, tetapi saya tidak harus mengubah semuanya dalam satu hari."

"Saya ingin mencapai kesuksesan, tetapi kegagalan tidak membuat saya menjadi manusia yang tidak berharga."

"Saya ingin menjadi lebih baik, tetapi saya juga berhak beristirahat ketika tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk pulih."

Inilah salah satu prinsip penting dari self-compassion: perubahan yang sehat tidak harus dibangun melalui kebencian terhadap diri sendiri.

Sebaliknya, perubahan dapat tumbuh dari kepedulian terhadap kesejahteraan diri sendiri.

Bagaimana Cara Melatih Belas Kasih terhadap Diri Sendiri?

Setelah memahami keenam manfaat tersebut, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menerapkan self-compassion dalam kehidupan sehari-hari?

Kabar baiknya, belas kasih terhadap diri sendiri dapat dilatih melalui kebiasaan sederhana.

1. Ubah cara berbicara kepada diri sendiri.

Perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Apakah Anda menggunakan kata-kata yang terlalu keras?

Cobalah mengganti kritik yang merusak dengan kalimat yang lebih mendukung.

Misalnya, ubah kalimat "Saya memang tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar" menjadi "Saya sedang belajar dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya."

2. Terima bahwa menjadi manusia berarti tidak sempurna.

Jangan menganggap bahwa hanya Anda yang mengalami kegagalan, penolakan, atau kesulitan.

Setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Kesadaran ini dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi ketika menghadapi masalah.

3. Berikan ruang bagi emosi yang sedang dirasakan.

Ketika merasa sedih, kecewa, marah, atau takut, jangan langsung memaksa diri untuk merasa bahagia.

Kenali emosi tersebut dan berikan waktu untuk memahaminya. Menerima perasaan bukan berarti menyerah pada keadaan.

4. Hindari membandingkan perjalanan hidup secara berlebihan.

Setiap orang memiliki latar belakang, kemampuan, kesempatan, dan tantangan yang berbeda.

Membandingkan diri secara terus-menerus dengan pencapaian orang lain dapat membuat kita lupa menghargai perkembangan sendiri.

5. Rawat tubuh sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.

Tidur yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik, dan menyediakan waktu untuk beristirahat merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.

6. Belajar memaafkan diri sendiri tanpa menghindari tanggung jawab.

Jika melakukan kesalahan, akui dan perbaiki. Namun, jangan menjadikan kesalahan tersebut sebagai alasan untuk terus menghukum diri sendiri.

Anda boleh menyesali tindakan tertentu tanpa harus membenci seluruh diri Anda.

Kesimpulan: Kesehatan yang Baik Dimulai dari Cara Kita Memperlakukan Diri Sendiri

Belas kasih terhadap diri sendiri merupakan salah satu fondasi penting bagi kesejahteraan manusia. Dalam perspektif psikologi, self-compassion membantu seseorang membangun hubungan yang lebih sehat dengan pikiran, emosi, tubuh, dan pengalaman hidupnya.

Enam manfaat yang telah dibahas menunjukkan bahwa memperlakukan diri sendiri dengan penuh pengertian dapat membantu mengurangi tekanan emosional, mendukung kesehatan mental, membangun hubungan yang lebih sehat dengan tubuh, meningkatkan ketahanan menghadapi kesulitan, memperbaiki hubungan sosial, serta mendorong kebiasaan hidup sehat yang lebih berkelanjutan.

Namun, ada satu hal yang perlu diingat: mencintai diri sendiri bukan berarti menganggap diri selalu benar atau menghindari tanggung jawab. Belas kasih terhadap diri sendiri justru mengajarkan kita untuk mengakui kekurangan tanpa kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri.

Kita tetap boleh memiliki impian besar, berusaha menjadi lebih baik, dan mengejar kesuksesan. Namun, semua itu tidak harus dilakukan dengan terus-menerus menyiksa pikiran melalui kritik yang berlebihan.

Cobalah membayangkan bagaimana kehidupan akan terasa jika Anda mulai memperlakukan diri sendiri sebagaimana Anda memperlakukan seseorang yang benar-benar Anda sayangi.

Ketika gagal, Anda memberikan pengertian. Ketika lelah, Anda mengizinkan diri untuk beristirahat. Ketika melakukan kesalahan, Anda belajar memperbaikinya. Dan ketika menghadapi masa sulit, Anda tidak meninggalkan diri sendiri.

Mungkin inilah salah satu rahasia kesehatan yang sering kita lupakan: kita tidak hanya membutuhkan makanan bergizi, tidur cukup, dan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan. Kita juga membutuhkan hubungan yang sehat dengan diri sendiri.