7 Strategi Penting untuk Menghadapi Setiap Percakapan yang Sulit Menurut Psikologi

Seseorang yang menghadapi percakapan yang sulit. (Magnific) JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah benar-benar bisa menghindari percakapan yang sulit. Ada kalanya kita harus menyampaikan kekecewaan kepada seseorang, membicarakan masalah dengan pasangan, memberikan kritik kepada rekan kerja, menghadapi perbedaan pendapat dengan keluarga, atau mengungkapkan sesuatu yang selama ini kita pendam.

Percakapan seperti ini sering kali terasa menegangkan. Bahkan, sebelum percakapan dimulai, kita mungkin sudah membayangkan berbagai kemungkinan buruk: lawan bicara akan marah, hubungan menjadi renggang, perkataan kita disalahartikan, atau situasi justru semakin memburuk.



Tidak jarang, ketakutan tersebut membuat seseorang memilih diam, menghindar, atau menunda pembicaraan. Padahal, masalah yang tidak dibicarakan sering kali tidak benar-benar menghilang. Sebaliknya, masalah tersebut dapat berkembang menjadi kesalahpahaman, kekecewaan, kebencian, dan konflik yang lebih besar.



Dalam perspektif psikologi, kemampuan menghadapi percakapan sulit merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional, regulasi emosi, komunikasi interpersonal, dan keterampilan membangun hubungan yang sehat.



Percakapan sulit bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemahaman, menyampaikan kebutuhan, menemukan solusi, dan menjaga hubungan tanpa harus mengorbankan harga diri.

Lantas, bagaimana cara menghadapi percakapan yang sulit dengan lebih tenang, dewasa, dan bijaksana?

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat tujuh strategi penting berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dapat membantu kita menghadapi percakapan sulit dalam berbagai situasi kehidupan.

1. Kendalikan Emosi Sebelum Memulai Percakapan

Salah satu kesalahan terbesar ketika menghadapi percakapan sulit adalah memulainya dalam kondisi emosi yang belum stabil.

Ketika seseorang merasa marah, kecewa, tersinggung, atau terancam, tubuh dapat memasuki kondisi stres. Sistem saraf menjadi lebih waspada, detak jantung meningkat, dan kemampuan berpikir jernih bisa menurun.

Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan respons stres atau fight, flight, and freeze. Seseorang bisa terdorong untuk menyerang, menghindar, atau justru membeku ketika menghadapi situasi emosional.

Itulah sebabnya, percakapan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik terkadang berubah menjadi pertengkaran panjang.

Misalnya, ketika pasangan melakukan sesuatu yang membuat kita kecewa, kita mungkin langsung mengatakan, "Kamu memang tidak pernah peduli dengan perasaanku!"

Kalimat tersebut mungkin muncul karena rasa sakit hati. Namun, cara penyampaiannya cenderung membuat lawan bicara bersikap defensif.

Strategi yang lebih baik adalah memberikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan emosi sebelum berbicara.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

Tarik napas perlahan dan berikan waktu kepada tubuh untuk lebih rileks.

Kenali emosi yang sedang dirasakan, apakah marah, kecewa, takut, atau merasa tidak dihargai.

Hindari mengirim pesan atau mengambil keputusan ketika sedang sangat emosional.

Tanyakan kepada diri sendiri apa tujuan sebenarnya dari percakapan tersebut.

Jika perlu, tunda pembicaraan sampai kedua pihak berada dalam kondisi yang lebih tenang.

Dalam pendekatan psikologi, kemampuan mengenali dan mengatur emosi merupakan bagian dari emotional regulation atau regulasi emosi.

Mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaan atau berpura-pura tidak terluka. Artinya, kita mampu memilih bagaimana merespons perasaan tersebut tanpa membiarkannya sepenuhnya mengendalikan tindakan.

Ingat, kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi kita bisa belajar mengendalikan bagaimana kita meresponsnya.

2. Dengarkan untuk Memahami, Bukan Sekadar untuk Membalas

Dalam percakapan yang sulit, banyak orang sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk membantah, menjelaskan diri, atau membuktikan bahwa dirinya benar.

Akibatnya, percakapan berubah menjadi perlombaan mempertahankan pendapat.

Padahal, salah satu keterampilan komunikasi paling penting dalam psikologi adalah active listening atau mendengarkan secara aktif.

Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara, berusaha memahami sudut pandangnya, serta menunjukkan bahwa apa yang disampaikan benar-benar didengar.

Hal ini tidak berarti kita harus selalu setuju dengan pendapat orang lain.

Kita hanya perlu memberikan ruang agar orang lain dapat menjelaskan apa yang mereka pikirkan dan rasakan.

Sebagai contoh, seorang rekan kerja mengatakan bahwa dirinya merasa tidak dihargai karena pendapatnya sering diabaikan dalam rapat.

Respons yang kurang tepat adalah langsung mengatakan, "Kamu terlalu sensitif. Kami hanya ingin pekerjaan cepat selesai."

Respons yang lebih baik adalah, "Jadi, kamu merasa pendapatmu kurang mendapatkan perhatian ketika rapat berlangsung. Bisa ceritakan bagian mana yang paling membuatmu merasa seperti itu?"

Respons kedua menunjukkan kesediaan untuk memahami sebelum memberikan penilaian.

Ada beberapa teknik mendengarkan aktif yang bisa diterapkan:

Pertama, jangan memotong pembicaraan. Biarkan lawan bicara menyelesaikan kalimatnya sebelum kita memberikan tanggapan.

Kedua, lakukan parafrasa. Ulangi inti perkataannya menggunakan bahasa sendiri untuk memastikan bahwa kita memahami maksudnya.

Ketiga, ajukan pertanyaan terbuka. Gunakan pertanyaan seperti "Apa yang membuatmu merasa demikian?" atau "Menurutmu, bagaimana sebaiknya kita menyelesaikan masalah ini?"

Keempat, perhatikan komunikasi nonverbal. Kontak mata yang wajar, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh dapat membantu menunjukkan perhatian.

Dalam psikologi humanistik, pendekatan Carl Rogers menekankan pentingnya empati dan pemahaman terhadap pengalaman subjektif orang lain.

Ketika seseorang merasa didengarkan tanpa langsung dihakimi, ia cenderung lebih terbuka untuk berdialog.

Terkadang, orang tidak membutuhkan kita untuk segera memberikan solusi. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang bersedia memahami apa yang sedang mereka alami.

3. Gunakan Kalimat "Saya Merasa", Bukan "Kamu Selalu"

Cara kita menyampaikan sesuatu memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana pesan tersebut diterima.

Dalam percakapan yang sensitif, penggunaan kata-kata yang menyalahkan sering kali membuat lawan bicara merasa diserang.

Contohnya:

"Kamu selalu egois."

"Kamu tidak pernah mendengarkan saya."

"Semua masalah ini terjadi karena kamu."

Kalimat seperti itu mengandung penilaian terhadap karakter seseorang, bukan hanya membicarakan perilaku yang menjadi masalah.

Ketika seseorang merasa diserang, respons alaminya sering kali adalah membela diri atau menyerang balik.

Salah satu strategi komunikasi yang lebih sehat adalah menggunakan I-statements atau pernyataan berpusat pada diri sendiri.

Alih-alih menuduh orang lain, kita menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana perasaan kita, dan apa yang kita butuhkan.

Misalnya:

Daripada mengatakan, "Kamu tidak pernah menghargai waktu saya," kita bisa mengatakan, "Saya merasa kecewa ketika harus menunggu terlalu lama tanpa mendapatkan kabar. Saya berharap ke depannya kita bisa saling memberi informasi jika ada perubahan rencana."

Perhatikan perbedaannya.

Kalimat pertama menyerang karakter seseorang. Sementara kalimat kedua menjelaskan pengalaman pribadi dan kebutuhan yang ingin disampaikan.

Kita juga bisa menggunakan pola sederhana berikut:

Situasi: Jelaskan kejadian yang benar-benar terjadi tanpa melebih-lebihkan.

Perasaan: Sampaikan emosi yang muncul akibat kejadian tersebut.

Kebutuhan: Jelaskan hal yang sebenarnya kita harapkan.

Permintaan: Sampaikan tindakan konkret yang bisa dilakukan.

Contoh:

"Ketika pembagian tugas berubah tanpa pemberitahuan, saya merasa kesulitan mengatur pekerjaan. Saya membutuhkan komunikasi yang lebih jelas. Bisakah kita membicarakan perubahan tugas terlebih dahulu sebelum menerapkannya?"

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Nonviolent Communication yang dikembangkan oleh Marshall Rosenberg.

Inti pendekatannya adalah mengomunikasikan pengamatan, perasaan, kebutuhan, dan permintaan tanpa menyalahkan atau menghakimi.

Namun, penting untuk diingat bahwa menggunakan kalimat "saya merasa" bukan berarti semua pernyataan otomatis menjadi sehat. Kalimat seperti "Saya merasa kamu orang yang tidak berguna" tetap merupakan serangan terselubung.

Kuncinya adalah membicarakan perilaku dan dampaknya, bukan merendahkan pribadi seseorang.

4. Jangan Terjebak dalam Kebutuhan untuk Selalu Menang

Salah satu penyebab percakapan sulit menjadi semakin rumit adalah keinginan untuk selalu benar.

Ketika terjadi perbedaan pendapat, sebagian orang merasa harus membuktikan bahwa pandangannya paling tepat. Mereka terus memberikan argumen, mencari kesalahan lawan bicara, dan sulit menerima perspektif yang berbeda.

Dalam psikologi sosial, fenomena ini dapat berkaitan dengan bias konfirmasi, yaitu kecenderungan seseorang mencari atau menafsirkan informasi yang mendukung keyakinan yang sudah dimilikinya.

Akibatnya, seseorang bisa menjadi kurang terbuka terhadap informasi yang bertentangan dengan pandangannya.

Padahal, tidak semua percakapan harus menghasilkan satu pihak yang menang dan pihak lain yang kalah.

Dalam hubungan yang sehat, tujuan komunikasi bukan sekadar mempertahankan ego, melainkan mencari pemahaman bersama.

Misalnya, dalam sebuah keluarga terjadi perbedaan pendapat mengenai keputusan keuangan. Satu pihak menganggap pengeluaran tertentu penting, sementara pihak lain merasa pengeluaran tersebut tidak diperlukan.

Jika keduanya hanya berusaha mempertahankan pendapat, percakapan akan berubah menjadi perdebatan.

Namun, jika keduanya mencoba memahami alasan di balik keputusan masing-masing, kemungkinan menemukan jalan tengah akan lebih besar.

Cobalah menerapkan beberapa prinsip berikut:

Terima bahwa orang lain bisa memiliki sudut pandang yang berbeda.

Jangan menganggap perbedaan pendapat sebagai bentuk serangan pribadi.

Bersedia mengakui kesalahan jika memang terdapat informasi yang keliru.

Fokus pada persoalan yang sedang dibicarakan, bukan pada kelemahan pribadi lawan bicara.

Cari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.

Salah satu kalimat yang bisa digunakan adalah:

"Mungkin kita melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Saya ingin memahami alasanmu, sekaligus menjelaskan bagaimana saya melihat situasinya."

Kalimat tersebut membantu mengubah suasana dari kompetisi menjadi kolaborasi.

Perlu dipahami bahwa mengalah bukan selalu berarti kalah. Mengakui kesalahan juga bukan tanda kelemahan.

Justru, kemampuan mengesampingkan ego demi menemukan solusi merupakan salah satu bentuk kedewasaan emosional.

5. Pilih Waktu dan Tempat yang Tepat untuk Membicarakan Masalah

Tidak semua waktu merupakan waktu yang tepat untuk melakukan percakapan sulit.

Membahas masalah ketika seseorang sedang kelelahan, terburu-buru, lapar, atau berada di bawah tekanan pekerjaan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman.

Begitu juga membicarakan persoalan pribadi di depan banyak orang dapat membuat lawan bicara merasa dipermalukan atau terpojok.

Dalam psikologi interpersonal, konteks komunikasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas interaksi.

Karena itu, selain memperhatikan isi pembicaraan, kita juga perlu memperhatikan kapan dan di mana percakapan dilakukan.

Bayangkan seorang atasan ingin memberikan kritik kepada karyawannya.

Jika kritik tersebut disampaikan dengan nada keras di depan seluruh anggota tim, karyawan tersebut mungkin akan merasa dipermalukan.

Akibatnya, ia lebih sibuk mempertahankan harga dirinya daripada memahami masukan yang diberikan.

Sebaliknya, jika pembicaraan dilakukan secara pribadi, dengan suasana tenang dan bahasa yang konstruktif, pesan tersebut lebih mungkin diterima dengan baik.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pilih waktu ketika kedua pihak cukup tenang.

Hindari memulai pembicaraan penting ketika salah satu pihak sedang mengalami tekanan emosional yang tinggi.

Cari tempat yang memberikan privasi.

Persoalan pribadi sebaiknya dibicarakan di tempat yang memungkinkan kedua pihak berbicara dengan nyaman.

Berikan pemberitahuan sebelumnya.

Jangan selalu memulai percakapan sensitif secara tiba-tiba. Kita bisa mengatakan, "Ada hal yang ingin saya bicarakan. Kapan kamu punya waktu untuk membahasnya dengan tenang?"

Jangan memaksakan penyelesaian dalam satu kesempatan.

Beberapa persoalan membutuhkan lebih dari satu percakapan. Tidak masalah jika kedua pihak membutuhkan waktu untuk berpikir.

Memilih waktu yang tepat bukan berarti menghindari masalah. Justru, hal tersebut menunjukkan bahwa kita menghargai proses komunikasi dan kondisi emosional orang lain.

6. Tetapkan Batasan yang Sehat Tanpa Harus Bersikap Kasar

Salah satu tantangan terbesar dalam percakapan sulit adalah menyampaikan batasan pribadi.

Banyak orang merasa tidak nyaman mengatakan tidak, menolak permintaan, atau menyampaikan bahwa suatu perilaku sudah melewati batas.

Mereka takut dianggap egois, tidak peduli, tidak sopan, atau tidak menghargai orang lain.

Akibatnya, mereka terus mengalah meskipun merasa tidak nyaman.

Dalam psikologi, kemampuan menyampaikan kebutuhan dan mempertahankan hak pribadi secara sehat dikenal sebagai assertive communication atau komunikasi asertif.

Komunikasi asertif berada di antara dua pola komunikasi yang kurang sehat, yaitu pasif dan agresif.

Orang yang pasif cenderung mengabaikan kebutuhannya sendiri demi menyenangkan orang lain.

Sebaliknya, orang yang agresif berusaha mempertahankan kepentingannya dengan mengabaikan perasaan dan hak orang lain.

Sementara itu, orang yang asertif mampu menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan batasannya secara jelas tanpa merendahkan pihak lain.

Contohnya:

Jika seseorang terus-menerus menghubungi kita di luar jam kerja untuk urusan yang tidak mendesak, kita bisa mengatakan:

"Saya memahami bahwa pekerjaan ini penting. Namun, setelah jam kerja saya perlu waktu untuk beristirahat. Jika tidak mendesak, mari kita lanjutkan pembahasannya besok pagi."

Atau ketika seseorang berbicara dengan nada merendahkan:

"Saya bersedia membicarakan masalah ini, tetapi saya tidak nyaman jika kita saling menghina. Mari kita lanjutkan ketika kita bisa berbicara dengan lebih tenang."

Beberapa prinsip komunikasi asertif yang perlu diterapkan adalah:

Sampaikan batasan dengan jelas dan spesifik.

Hindari meminta maaf secara berlebihan atas kebutuhan yang wajar.

Jangan menggunakan ancaman atau penghinaan.

Konsisten dengan batasan yang sudah disampaikan.

Hormati batasan orang lain sebagaimana kita ingin batasan kita dihormati.

Penting untuk diingat bahwa menetapkan batasan bukan berarti mengendalikan perilaku orang lain.

Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk selalu berbicara dengan cara yang kita inginkan. Namun, kita bisa menentukan tindakan yang akan kita ambil ketika komunikasi sudah tidak sehat.

Misalnya, kita bisa menghentikan sementara percakapan yang dipenuhi hinaan dan melanjutkannya ketika situasi lebih kondusif.

Menghargai orang lain tidak berarti harus membiarkan diri sendiri terus-menerus diperlakukan dengan buruk.

7. Akhiri Percakapan dengan Kesepakatan dan Tindak Lanjut yang Jelas

Banyak percakapan sulit berakhir tanpa penyelesaian yang konkret.

Kedua pihak sudah saling berbicara, mengungkapkan perasaan, bahkan mungkin meminta maaf. Namun, tidak ada kejelasan mengenai apa yang akan dilakukan setelah percakapan selesai.

Akibatnya, masalah yang sama bisa kembali muncul beberapa hari atau minggu kemudian.

Dalam komunikasi yang efektif, percakapan sebaiknya tidak hanya berhenti pada pemahaman emosional, tetapi juga menghasilkan langkah nyata.

Misalnya, jika dua rekan kerja mengalami konflik karena pembagian tugas yang tidak jelas, keduanya perlu menyepakati siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan.

Jika pasangan sering bertengkar karena kurangnya komunikasi, mereka dapat menyepakati waktu khusus untuk membicarakan aktivitas dan kebutuhan masing-masing.

Jika terjadi kesalahpahaman dalam keluarga, masing-masing pihak dapat menyepakati cara berkomunikasi yang lebih baik.

Untuk mengakhiri percakapan sulit secara konstruktif, cobalah beberapa langkah berikut:

Pertama, rangkum inti pembicaraan.

Pastikan kedua pihak memahami persoalan yang sudah dibahas.

Kedua, identifikasi kesepakatan.

Tentukan bagian mana yang sudah disepakati dan bagian mana yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

Ketiga, tentukan tindakan konkret.

Jangan hanya mengatakan "Kita harus lebih baik ke depannya." Tentukan perilaku spesifik yang ingin diubah.

Keempat, berikan ruang untuk evaluasi.

Jika masalah belum sepenuhnya selesai, sepakati kapan pembicaraan akan dilanjutkan.

Contoh kalimat penutup:

"Jadi, kita sepakat bahwa ke depannya setiap perubahan rencana akan dibicarakan terlebih dahulu. Saya juga akan berusaha menyampaikan keberatan dengan lebih jelas. Kalau nanti ada masalah lagi, kita akan membicarakannya sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar."

Perlu diingat bahwa tidak semua percakapan harus berakhir dengan kesepakatan penuh.

Terkadang, hasil terbaik adalah kedua pihak memahami perbedaan masing-masing, menghormati batasan, dan sepakat untuk tidak saling memaksakan kehendak.

Yang terpenting adalah percakapan tersebut menghasilkan kejelasan, bukan meninggalkan lebih banyak kebingungan.

Mengapa Kemampuan Menghadapi Percakapan Sulit Sangat Penting?

Kemampuan menghadapi percakapan sulit bukan hanya berguna untuk menyelesaikan konflik. Lebih dari itu, keterampilan ini memiliki peran penting dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh ketika seseorang mampu berkomunikasi secara dewasa.

1. Mengurangi kesalahpahaman

Komunikasi yang terbuka membantu mencegah asumsi dan prasangka berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

2. Meningkatkan kecerdasan emosional

Ketika kita belajar mengenali emosi diri sendiri sekaligus memahami perasaan orang lain, kemampuan mengelola hubungan juga berkembang.

3. Membangun kepercayaan

Orang cenderung lebih mudah mempercayai seseorang yang mampu berbicara jujur, mendengarkan dengan baik, dan menghargai perbedaan.

4. Memperkuat hubungan interpersonal

Hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah mengalami konflik. Justru, kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif merupakan bagian penting dari hubungan yang kuat.

5. Meningkatkan rasa percaya diri

Semakin terbiasa menghadapi percakapan sulit, semakin besar kemampuan seseorang untuk menyampaikan kebutuhan dan pendapat tanpa merasa harus terus-menerus menyenangkan orang lain.

Dengan demikian, menguasai keterampilan komunikasi bukan sekadar tentang berbicara dengan baik, melainkan juga tentang membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang lain.

Kesimpulan

Percakapan sulit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita akan selalu bertemu dengan perbedaan pendapat, kekecewaan, kesalahpahaman, dan situasi yang menuntut kita untuk mengatakan sesuatu yang tidak mudah.

Namun, percakapan sulit tidak harus selalu berakhir dengan pertengkaran atau keretakan hubungan.

Berdasarkan prinsip-prinsip psikologi, ada tujuh strategi penting yang dapat membantu kita menghadapinya: mengendalikan emosi sebelum berbicara, mendengarkan secara aktif, menggunakan kalimat yang berpusat pada pengalaman diri sendiri, tidak terjebak dalam kebutuhan untuk menang, memilih waktu dan tempat yang tepat, menetapkan batasan yang sehat, serta mengakhiri percakapan dengan kesepakatan dan tindak lanjut yang jelas.

Pada akhirnya, kedewasaan dalam berkomunikasi bukan diukur dari seberapa hebat kita memenangkan perdebatan, melainkan dari kemampuan menyampaikan kebenaran tanpa merendahkan orang lain, mendengarkan tanpa harus selalu menyetujui, dan mempertahankan prinsip tanpa kehilangan rasa hormat.

Kita mungkin tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain merespons perkataan kita. Kita juga tidak selalu bisa membuat semua orang memahami sudut pandang kita.

Namun, kita selalu bisa belajar memilih kata-kata yang lebih bijaksana, mengelola emosi dengan lebih baik, dan menghadapi perbedaan dengan sikap yang lebih dewasa.