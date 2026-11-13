5 Alasan Mengapa Orang Skeptis Kerap Menyangkal Kebenaran di Depan Mata Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu berhadapan dengan seseorang yang tetap menyangkal sebuah kenyataan, meskipun bukti sudah terlihat begitu jelas? Kamu sudah menjelaskan dengan tenang, menunjukkan fakta, bahkan memberikan contoh nyata. Namun, orang tersebut tetap bersikeras bahwa dirinya benar. Seolah-olah apa pun yang kamu sampaikan tidak pernah cukup untuk mengubah pandangannya.

Fenomena seperti ini cukup menarik jika dilihat dari sudut pandang psikologi. Sebab, manusia tidak selalu menerima kenyataan berdasarkan seberapa kuat bukti yang tersedia. Terkadang, cara seseorang memandang dunia lebih banyak dipengaruhi oleh keyakinan pribadi, pengalaman masa lalu, kebutuhan emosional, dan ketakutan untuk mengakui kesalahan.



Orang yang skeptis sebenarnya tidak selalu memiliki kecenderungan buruk. Sikap skeptis dalam batas yang sehat justru merupakan bagian penting dari pemikiran kritis. Orang yang skeptis biasanya tidak mudah percaya sebelum mendapatkan alasan atau bukti yang memadai.



Namun, ada perbedaan besar antara skeptisisme yang sehat dan sikap menyangkal kenyataan. Skeptisisme yang sehat membuka ruang untuk mempertimbangkan bukti baru, sedangkan skeptisisme yang berlebihan justru bisa membuat seseorang terus mencari alasan untuk menolak sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya.



Lalu, mengapa sebagian orang yang skeptis kerap menyangkal kebenaran meskipun kenyataan sudah berada tepat di depan mata?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat lima alasan yang dapat menjelaskannya menurut perspektif psikologi.



1. Mereka Terlalu Terikat pada Keyakinan yang Sudah Lama Dibangun



Salah satu alasan seseorang sulit menerima kebenaran adalah karena dirinya sudah terlalu lama hidup dengan keyakinan tertentu.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan belief perseverance, yaitu kecenderungan seseorang untuk mempertahankan keyakinan meskipun bukti yang mendukungnya sudah dipertanyakan atau bahkan terbantahkan.



Bayangkan seseorang yang sejak kecil percaya bahwa dirinya selalu mampu mengambil keputusan paling tepat. Ketika suatu hari ia terbukti melakukan kesalahan, ia mungkin merasa sangat sulit mengakuinya.



Bukan karena bukti yang diberikan kurang jelas, melainkan karena menerima bukti tersebut berarti harus mempertanyakan sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari cara ia memahami dirinya sendiri.



Bagi sebagian orang, mengubah keyakinan bukan sekadar mengubah pendapat. Hal itu bisa terasa seperti meruntuhkan fondasi pemikiran yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.



Itulah sebabnya mereka mungkin akan mencari berbagai alasan untuk mempertahankan pendapat lama. Mereka bisa menganggap bukti sebagai kebetulan, meragukan orang yang menyampaikan fakta, atau mencari pengecualian agar keyakinannya tetap terlihat benar.



Semakin kuat seseorang mengikatkan identitasnya pada suatu keyakinan, terkadang semakin sulit pula baginya menerima informasi yang bertentangan.



Pelajaran psikologisnya: Tidak semua orang menolak kebenaran karena tidak mampu memahaminya. Sebagian orang menolaknya karena belum siap menghadapi perubahan besar dalam cara mereka memandang dunia.



2. Mereka Mengalami Bias Konfirmasi dan Hanya Memercayai Hal yang Sesuai dengan Pikiran Sendiri



Alasan kedua berkaitan dengan confirmation bias atau bias konfirmasi.



Ini merupakan kecenderungan kognitif ketika seseorang lebih mudah mencari, menerima, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinannya sendiri dibandingkan informasi yang bertentangan dengannya.



Contohnya, seseorang sangat yakin bahwa seorang teman memiliki niat buruk terhadap dirinya.



Ketika temannya terlambat membalas pesan, ia menganggap hal tersebut sebagai bukti bahwa temannya tidak menghargainya. Ketika temannya bersikap baik, ia justru menganggapnya sebagai kepura-puraan.



Apa pun yang terjadi akhirnya selalu ditafsirkan untuk memperkuat keyakinan awal.



Hal serupa bisa terjadi ketika seseorang berhadapan dengan fakta yang sebenarnya cukup jelas. Alih-alih mempertimbangkan bukti secara objektif, ia justru sibuk mencari bagian kecil yang bisa digunakan untuk membantah keseluruhan informasi.



Dalam situasi seperti ini, seseorang tidak lagi benar-benar berusaha menemukan kebenaran. Tanpa disadari, ia lebih sibuk mencari pembenaran atas sesuatu yang sudah dipercayainya.



Bias konfirmasi juga dapat diperkuat oleh lingkungan sosial. Jika seseorang terus-menerus berada di tengah orang-orang yang memiliki pandangan serupa, ia mungkin semakin jarang berhadapan dengan sudut pandang yang berbeda.



Akibatnya, keyakinan pribadi terasa semakin benar, bukan selalu karena memiliki bukti yang lebih kuat, melainkan karena jarang mendapatkan tantangan.



Pelajaran psikologisnya: Pikiran manusia tidak selalu bekerja seperti hakim yang netral. Terkadang, pikiran justru bertindak seperti pengacara yang berusaha membela keyakinan yang sudah telanjur dipercaya.



3. Mereka Takut Mengakui Kesalahan karena Merasa Harga Dirinya Terancam



Bagi sebagian orang, mengakui kesalahan merupakan pengalaman yang sangat tidak nyaman.



Mereka mungkin menganggap bahwa jika mengakui dirinya keliru, orang lain akan memandangnya lemah, tidak cerdas, tidak kompeten, atau kehilangan wibawa.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan konsep cognitive dissonance atau disonansi kognitif.



Disonansi kognitif terjadi ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan psikologis akibat adanya pertentangan antara keyakinan, sikap, dan kenyataan yang dihadapinya.



Misalnya, seseorang selalu menganggap dirinya sebagai pribadi yang sangat bijaksana. Namun, sebuah keputusan yang dibuatnya justru menimbulkan kerugian besar.



Di satu sisi, ia memiliki gambaran bahwa dirinya selalu mampu mengambil keputusan yang tepat. Di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa ia telah melakukan kesalahan.



Pertentangan ini dapat menimbulkan ketegangan emosional.



Untuk mengurangi ketegangan tersebut, seseorang bisa memilih beberapa cara. Ia dapat mengakui kesalahan, mengevaluasi keputusannya, atau justru mencari alasan untuk menyalahkan keadaan dan orang lain.



Sayangnya, pilihan terakhir terkadang terasa lebih mudah bagi mereka yang memiliki harga diri rapuh atau sangat bergantung pada pengakuan orang lain.



Mereka mungkin berkata bahwa orang lain tidak memahami situasi, bukti yang diberikan tidak lengkap, atau semua orang sedang berusaha menjatuhkan dirinya.



Pada akhirnya, menyangkal kenyataan menjadi mekanisme untuk melindungi gambaran positif tentang diri sendiri.



Padahal, orang yang benar-benar matang secara emosional tidak harus selalu benar. Mereka memahami bahwa melakukan kesalahan tidak serta-merta membuat nilai dirinya sebagai manusia menjadi berkurang.



Pelajaran psikologisnya: Kemampuan mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan. Justru, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang memiliki cukup kedewasaan untuk memisahkan harga dirinya dari pendapat yang pernah ia pertahankan.



4. Mereka Menggunakan Sikap Skeptis sebagai Bentuk Pertahanan Diri



Tidak semua penolakan terhadap kenyataan berasal dari pemikiran yang logis. Dalam beberapa situasi, penolakan bisa menjadi cara seseorang melindungi dirinya dari perasaan yang menyakitkan.



Misalnya, seseorang mendapatkan informasi bahwa hubungan yang selama ini ia pertahankan sebenarnya sudah tidak sehat.



Meskipun tanda-tandanya terlihat jelas, ia terus menyangkal. Ia meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa keadaan akan berubah, dan bahwa orang lain hanya salah memahami situasi.



Mengapa hal itu terjadi?



Karena menerima kenyataan terkadang berarti harus menghadapi rasa kehilangan, kekecewaan, ketakutan, atau ketidakpastian.



Dalam psikologi, terdapat konsep defense mechanisms atau mekanisme pertahanan diri. Salah satu bentuknya adalah penyangkalan (denial), yaitu kecenderungan menolak mengakui kenyataan yang terasa terlalu mengancam atau menyakitkan secara emosional.



Seseorang mungkin menggunakan berbagai alasan rasional untuk menutupi ketidaknyamanan yang sebenarnya bersifat emosional.



Ia mengatakan bahwa dirinya hanya membutuhkan lebih banyak bukti, padahal secara emosional ia belum siap menerima kesimpulan yang ada.



Hal ini juga bisa terjadi dalam pekerjaan, keluarga, persahabatan, maupun kehidupan pribadi.



Seseorang yang takut kehilangan posisi mungkin menyangkal bahwa kinerjanya sedang menurun. Seseorang yang takut menghadapi perubahan mungkin terus mempertahankan pola hidup yang sudah tidak lagi memberikan manfaat.



Dalam keadaan seperti ini, sikap skeptis bisa menjadi tameng psikologis.



Namun, penting dipahami bahwa tidak setiap orang yang meminta bukti tambahan sedang melakukan penyangkalan. Bisa saja ia memang sedang berhati-hati dan ingin memastikan informasi secara objektif.



Pelajaran psikologisnya: Terkadang, seseorang tidak membutuhkan lebih banyak bukti untuk memahami kenyataan. Ia justru membutuhkan keberanian emosional untuk menerima konsekuensi dari kenyataan tersebut.



5. Mereka Terjebak dalam Kebutuhan untuk Selalu Merasa Benar dan Memiliki Kendali



Alasan terakhir adalah kebutuhan psikologis untuk mempertahankan kendali atas keadaan dan pandangan pribadi.



Ada orang yang merasa sangat tidak nyaman ketika pendapatnya dipertanyakan. Mereka ingin menjadi pihak yang paling memahami keadaan, paling mengetahui fakta, dan paling benar dalam sebuah perdebatan.



Ketika seseorang menunjukkan bukti yang bertentangan dengan pendapat mereka, respons yang muncul bukanlah rasa ingin tahu, melainkan dorongan untuk melawan.



Dalam beberapa kasus, hal ini dapat berkaitan dengan kebutuhan mempertahankan status, citra diri, dan posisi sosial.



Misalnya, seorang pemimpin yang sudah lama dihormati mungkin merasa terancam ketika bawahannya menunjukkan bahwa sebuah keputusan yang dibuatnya ternyata keliru.



Alih-alih mengevaluasi keputusan tersebut, ia justru menyerang orang yang memberikan kritik.



Ia mungkin menganggap kritik sebagai bentuk pembangkangan, bukan sebagai kesempatan untuk memperbaiki keadaan.



Perilaku ini juga dapat berkaitan dengan rendahnya keterbukaan terhadap pengalaman baru (openness to experience), salah satu dimensi dalam model kepribadian Big Five.



Orang dengan keterbukaan yang lebih rendah pada umumnya cenderung kurang tertarik pada gagasan atau pengalaman yang berbeda, meskipun hal ini tidak otomatis membuat seseorang menyangkal fakta.



Persoalannya muncul ketika kebutuhan untuk mempertahankan pendapat menjadi lebih penting daripada keinginan untuk memahami kenyataan.



Mereka akhirnya tidak lagi berdiskusi untuk menemukan jawaban terbaik, tetapi berdebat untuk mempertahankan posisi.



Padahal, kebenaran tidak berubah hanya karena seseorang tidak menyukainya. Fakta juga tidak kehilangan nilainya hanya karena bertentangan dengan pendapat orang yang paling keras membantahnya.



Pelajaran psikologisnya: Kematangan intelektual bukan diukur dari seberapa sering seseorang memenangkan perdebatan, tetapi dari kesediaannya mengubah pandangan ketika menemukan bukti yang lebih kuat.



Mengapa Menerima Kebenaran Terkadang Lebih Sulit daripada Mempercayai Kebohongan?



Ada satu hal menarik yang perlu dipahami: manusia tidak selalu mengambil keputusan berdasarkan fakta semata.



Pikiran, emosi, pengalaman, kebutuhan akan rasa aman, dan lingkungan sosial dapat memengaruhi cara seseorang menafsirkan informasi.



Itulah sebabnya dua orang bisa melihat peristiwa yang sama, tetapi menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda.



Seseorang mungkin melihat sebuah fakta sebagai kesempatan untuk belajar. Orang lain justru melihatnya sebagai ancaman terhadap harga diri.



Seseorang mungkin menganggap perubahan pendapat sebagai tanda perkembangan. Namun, orang lain menganggapnya sebagai kekalahan.



Perbedaan cara memaknai kenyataan inilah yang dapat membuat sebuah diskusi sederhana berubah menjadi perdebatan panjang.



Namun, kita juga perlu berhati-hati agar tidak buru-buru memberikan label kepada orang yang tidak sependapat dengan kita.



Sikap skeptis bukanlah sesuatu yang buruk. Justru, dunia membutuhkan orang-orang yang berani mempertanyakan informasi, memeriksa sumber, dan tidak mudah percaya pada sesuatu tanpa bukti.



Yang perlu diwaspadai adalah ketika skeptisisme berubah menjadi penolakan otomatis terhadap semua informasi yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi.



Skeptis yang sehat akan bertanya, "Apakah bukti ini cukup kuat untuk mengubah pendapat saya?"



Sementara itu, orang yang terjebak dalam penyangkalan mungkin justru bertanya, "Apa lagi yang bisa saya gunakan untuk membuktikan bahwa saya tetap benar?"



Keduanya terlihat sama-sama mempertanyakan sesuatu, tetapi memiliki tujuan psikologis yang sangat berbeda.



Penutup: Orang yang Bijaksana Tidak Takut Mengubah Pendapatnya



Pada akhirnya, salah satu tanda kedewasaan berpikir adalah kemampuan menerima bahwa diri sendiri tidak selalu benar.



Kita semua memiliki bias, prasangka, pengalaman masa lalu, dan keyakinan yang terkadang memengaruhi cara melihat dunia.



Tidak ada manusia yang sepenuhnya kebal terhadap kesalahan berpikir.



Namun, kita selalu memiliki kesempatan untuk memperbaikinya.



Ketika berhadapan dengan fakta yang bertentangan dengan keyakinan pribadi, cobalah berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri: apakah saya benar-benar sedang mencari kebenaran, atau hanya sedang berusaha mempertahankan pendapat?



Pertanyaan sederhana tersebut dapat menjadi awal dari perubahan cara berpikir yang lebih dewasa.



Sebab, kecerdasan bukan hanya tentang kemampuan mengumpulkan informasi, menyampaikan argumen, atau membantah pendapat orang lain.



Kecerdasan juga terlihat dari kesediaan untuk berkata, "Ternyata selama ini saya keliru."



