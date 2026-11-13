Bukan Sekadar Kebiasaan, Orang yang Suka Mengecek HP saat Bicara Punya 5 Karakter Ini

ilustrasi orang yang mengobrol. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Berbicara dengan seseorang seharusnya menjadi momen untuk saling bertukar cerita dan memberikan perhatian. Namun, tidak sedikit orang yang justru beberapa kali mengalihkan pandangan ke layar handphone ketika sedang terlibat dalam percakapan. Kebiasaan tersebut terkadang terlihat sepele, tetapi bisa memengaruhi kualitas komunikasi. Ketika seseorang lebih sering memperhatikan notifikasi atau menggulir layar ponselnya, lawan bicara mungkin merasa kurang dihargai atau tidak mendapatkan perhatian sepenuhnya. Dilansir dari Geediting, kebiasaan terus-menerus memeriksa handphone saat berbincang dapat berkaitan dengan sejumlah kecenderungan psikologis. Mulai dari keinginan untuk selalu mengetahui informasi terbaru hingga upaya mengatasi perasaan tidak nyaman, berikut lima karakter yang mungkin melatarbelakanginya. 1. Takut Tertinggal Informasi (Fear of Missing Out) Orang yang sering mengecek handphone ketika berbicara dengan orang lain bisa memiliki kecenderungan takut melewatkan sesuatu yang sedang terjadi. Dalam psikologi populer, kondisi ini dikenal dengan istilah Fear of Missing Out (FOMO). Mereka merasa perlu terus mengikuti perkembangan informasi, pesan masuk, maupun aktivitas terbaru di media sosial. Akibatnya, muncul dorongan untuk berulang kali membuka ponsel meskipun sebenarnya sedang melakukan aktivitas bersama orang lain. Mereka khawatir ada informasi penting atau kabar menarik yang terlewat jika terlalu lama tidak memeriksa perangkatnya. 2. Membutuhkan Pengakuan dari Orang Lain Kebiasaan memeriksa handphone juga dapat dikaitkan dengan kebutuhan memperoleh perhatian atau validasi sosial. Sebagian orang merasa lebih nyaman ketika mendapatkan respons dari lingkungan digitalnya, seperti pesan masuk, komentar, tanda suka, maupun pemberitahuan di media sosial. Respons tersebut bisa memberikan kepuasan tersendiri karena membuat mereka merasa diperhatikan dan diakui. Ketika sedang mengobrol, dorongan untuk melihat apakah ada respons baru terkadang membuat perhatian mereka terpecah antara lawan bicara dan layar ponsel. 3. Menggunakan HP untuk Menghindari Situasi Tidak Nyaman Pernah merasa canggung ketika percakapan mendadak berhenti atau suasana menjadi membosankan? Dalam kondisi seperti itu, sebagian orang secara spontan mengambil handphone sebagai pengalihan perhatian. Kebiasaan ini bisa menjadi cara untuk menghindari kecanggungan ketika tidak tahu harus mengatakan atau melakukan sesuatu. Ponsel seolah menjadi tempat berlindung sementara ketika seseorang merasa kurang nyaman berada dalam situasi sosial tertentu. Mereka mungkin memilih membaca pesan atau menggulir media sosial daripada menghadapi keheningan dalam percakapan. 4. Berusaha Mengatasi Kecemasan Bagi sebagian individu, handphone bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga benda yang memberikan rasa aman ketika menghadapi situasi yang membuat gugup. Memeriksa layar, membuka aplikasi, atau membaca pesan dapat menjadi aktivitas pengalih perhatian saat pikiran sedang dipenuhi kekhawatiran. Ketika merasa cemas, seseorang terkadang lebih memilih berfokus pada ponselnya agar tidak terlalu memikirkan situasi di sekitarnya. Karena itu, kebiasaan tersebut tidak selalu berarti mereka tidak menghargai lawan bicara. Bisa saja ada perasaan gelisah yang sedang berusaha mereka kendalikan. 5. Menyukai Hal-Hal Baru Orang yang sering memeriksa handphone juga mungkin mempunyai ketertarikan tinggi terhadap informasi dan pengalaman baru. Setiap kali membuka ponsel, selalu ada kemungkinan menemukan sesuatu yang berbeda, mulai dari pesan terbaru, berita, video menarik, hingga unggahan di media sosial. Rangsangan yang terus berganti tersebut dapat membuat seseorang terdorong untuk kembali membuka perangkatnya. Rasa penasaran terhadap hal baru akhirnya membuat mereka sulit menahan keinginan untuk mengecek layar, bahkan ketika sedang berbicara dengan orang lain. Pada akhirnya, kebiasaan melihat handphone saat mengobrol tidak selalu menggambarkan kepribadian seseorang secara keseluruhan. Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhinya, mulai dari kebiasaan sehari-hari, kondisi emosional, hingga tuntutan pekerjaan. Meski demikian, memberikan perhatian penuh ketika berkomunikasi tetap penting agar hubungan sosial dapat terjalin dengan lebih baik.