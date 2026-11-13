Orang yang Suka Lagu Sedih Ternyata Punya Kedalaman Emosi, Ini 7 Karakteristiknya

ilustrasi orang yang mendengarkan lagu sedih. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Musik memiliki cara tersendiri untuk menyentuh perasaan seseorang. Ada kalanya sebuah lagu mampu menggambarkan emosi yang sulit diungkapkan melalui kata-kata, terutama ketika seseorang sedang menghadapi kesedihan atau masalah dalam hidupnya. Menariknya, tidak semua orang berusaha menghindari lagu bernuansa melankolis ketika suasana hati sedang buruk. Sebagian justru sengaja memutar musik sedih karena merasa lebih tenang, dipahami, dan tidak sendirian dalam menghadapi perasaannya. Dilansir dari Geediting, orang yang menjadikan lagu sedih sebagai sarana untuk menghibur diri sering dikaitkan dengan sejumlah karakteristik menarik. Mulai dari kemampuan memahami emosi hingga kebiasaan merenungkan pengalaman hidup, berikut tujuh sifat yang mungkin dimiliki mereka. 1. Mempunyai Kecerdasan Emosional yang Baik Orang yang menikmati lagu sedih untuk menenangkan diri sering kali memiliki kemampuan mengenali dan memahami perasaan pribadi. Mereka tidak selalu berusaha menghindari emosi negatif, melainkan mencoba menerima apa yang sedang dirasakan. Musik menjadi salah satu sarana untuk membantu mereka memahami kondisi emosional tersebut. Melalui lirik dan melodi, mereka dapat menemukan gambaran tentang perasaan yang mungkin sulit dijelaskan secara langsung. Kemampuan mengenali emosi ini berkaitan dengan kecerdasan emosional, yaitu keterampilan memahami serta mengelola perasaan diri sendiri maupun orang lain. 2. Memiliki Empati yang Tinggi Lagu sedih sering menceritakan pengalaman kehilangan, kekecewaan, kerinduan, hingga perjuangan seseorang menghadapi kehidupan. Bagi sebagian pendengar, cerita tersebut terasa begitu dekat dengan pengalaman pribadi. Mereka dapat memahami pesan emosional yang disampaikan penyanyi dan merasakan hubungan dengan kisah di balik lagu tersebut. Kecenderungan ini sering dikaitkan dengan empati, yakni kemampuan memahami perasaan serta sudut pandang orang lain. Tidak heran jika mereka terkadang merasa lebih dimengerti oleh sebuah lagu dibandingkan ketika harus menceritakan masalahnya kepada orang lain. 3. Cenderung Memiliki Sisi Kreatif Ada orang yang justru mendapatkan inspirasi ketika mendengarkan musik dengan suasana melankolis. Perpaduan lirik, nada, dan emosi yang mendalam dapat memunculkan berbagai ide serta imajinasi. Mereka mungkin lebih mudah menemukan inspirasi untuk menulis, menggambar, menciptakan karya, atau sekadar memikirkan sesuatu dari sudut pandang berbeda. Musik sedih juga dapat menjadi ruang untuk mengeksplorasi perasaan dan pengalaman hidup. Hal inilah yang membuat kebiasaan tersebut terkadang dikaitkan dengan kreativitas dan pemikiran reflektif. 4. Mampu Menghadapi Emosi dengan Lebih Terbuka Seseorang yang memilih mendengarkan lagu sedih ketika sedang mengalami masalah tidak selalu berarti larut dalam kesedihan. Bisa jadi, mereka sedang memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk merasakan dan memahami emosi tersebut. Mereka tidak terburu-buru memaksakan diri agar selalu terlihat bahagia. Sebaliknya, mereka membiarkan perasaan muncul, kemudian mencoba mengelolanya secara perlahan. Kebiasaan ini dapat berkaitan dengan ketahanan emosional atau kemampuan menghadapi tekanan psikologis. Dengan mengenali perasaan yang muncul, seseorang berpeluang belajar menghadapi situasi sulit dengan lebih baik. 5. Suka Melakukan Introspeksi Musik dengan lirik mendalam sering menjadi teman bagi orang yang senang menghabiskan waktu untuk merenung. Ketika mendengarkan lagu sedih, mereka mungkin teringat pengalaman masa lalu, mengevaluasi keputusan yang pernah diambil, atau memikirkan hal-hal yang sedang terjadi dalam hidupnya. Momen tersebut memberikan kesempatan untuk mengenal diri sendiri secara lebih mendalam. Mereka juga cenderung menggunakan waktu sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan dan dirasakan. Kebiasaan introspeksi ini dapat membantu seseorang memperoleh sudut pandang baru dalam menghadapi berbagai persoalan. 6. Menghargai Kejujuran terhadap Perasaan Orang yang merasa nyaman mendengarkan musik sedih sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu memaksakan kebahagiaan. Mereka memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada saatnya merasa bahagia, kecewa, kehilangan, atau bahkan tidak memiliki semangat untuk melakukan sesuatu. Alih-alih menyembunyikan seluruh perasaan tersebut, mereka cenderung memberikan ruang untuk mengakuinya. Sikap ini berkaitan dengan keaslian diri atau autentisitas, yaitu kemampuan menjalani kehidupan sesuai dengan perasaan dan nilai pribadi tanpa harus selalu mengikuti ekspektasi orang lain. 7. Memiliki Kesadaran Diri yang Baik Kesadaran diri merupakan kemampuan mengenali kondisi, pikiran, serta emosi yang sedang dialami. Karakter ini juga sering dikaitkan dengan orang yang menikmati lagu sedih sebagai sarana untuk menghibur diri. Mereka mungkin menyadari bahwa dirinya sedang kecewa, kesepian, atau membutuhkan waktu untuk menenangkan pikiran. Musik kemudian digunakan sebagai salah satu cara untuk menerima dan memahami keadaan tersebut. Dengan mengenali apa yang sedang dirasakan, seseorang bisa lebih mudah menentukan cara yang tepat untuk merespons emosinya. Pada akhirnya, menyukai lagu sedih bukan berarti seseorang selalu murung atau memiliki masalah emosional. Bagi sebagian orang, musik justru menjadi teman untuk memahami perasaan, mengenang pengalaman, dan menemukan ketenangan. Kebiasaan tersebut juga menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai cara berbeda dalam mengelola emosi. Selama tidak membuat seseorang semakin terpuruk atau mengganggu aktivitas sehari-hari, mendengarkan lagu sedih bisa menjadi salah satu bentuk hiburan yang bermakna.