Lebih Suka Camilan daripada Makan Berat? Ini 6 Sifat yang Sering Dikaitkan dengan Kebiasaan Itu

ilustrasi orang yang makan camilan. (freepik) JawaPos.com – Bagi sebagian orang, waktu makan siang merupakan kesempatan untuk beristirahat sejenak dari kesibukan. Namun, ada pula individu yang justru memilih tetap bekerja atau beraktivitas sambil mengonsumsi makanan ringan sebagai pengganti hidangan utama. Kebiasaan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi pola seseorang dalam mengatur waktu makan terkadang berkaitan dengan rutinitas, kondisi emosional, hingga cara mereka menghadapi berbagai tuntutan sehari-hari. Dilansir dari Geediting, orang yang terbiasa melewatkan makan siang dan lebih memilih menyantap camilan dapat menunjukkan sejumlah kecenderungan perilaku tertentu. Meski demikian, kebiasaan makan tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menentukan kepribadian seseorang. Berikut enam karakter yang mungkin berkaitan dengan pola tersebut. 1. Memiliki Orientasi Kuat terhadap Tujuan Sebagian orang begitu tenggelam dalam pekerjaan atau aktivitas yang sedang dijalani hingga tidak menyadari bahwa waktu makan siang sudah tiba. Mereka cenderung lebih memprioritaskan penyelesaian tugas dibandingkan berhenti sejenak untuk makan. Karakter ini sering dikaitkan dengan pribadi yang berorientasi pada target dan memiliki motivasi tinggi. Ketika sudah fokus mengejar sesuatu, mereka bisa mengesampingkan kebutuhan pribadi demi mencapai hasil yang diinginkan. Namun, kebiasaan tersebut juga memiliki sisi yang perlu diperhatikan. Terlalu sering menunda makan dapat membuat tubuh kekurangan energi, sehingga konsentrasi menurun dan suasana hati menjadi lebih mudah berubah. 2. Menyukai Kebebasan dalam Mengatur Rutinitas Tidak semua orang nyaman mengikuti jadwal makan yang teratur. Ada individu yang lebih senang menentukan sendiri kapan harus makan dan jenis makanan apa yang ingin dikonsumsi. Memilih camilan dibandingkan hidangan utama bisa memberikan keleluasaan karena mereka dapat makan dalam porsi kecil sesuai kebutuhan dan waktu yang tersedia. Kecenderungan ini terkadang berkaitan dengan kebutuhan untuk memiliki kendali atas aktivitas sehari-hari. Mereka merasa lebih nyaman ketika tidak harus mengikuti aturan atau kebiasaan yang berlaku bagi orang lain. 3. Kurang Memperhatikan Kesadaran Saat Makan Pernahkah seseorang menghabiskan sebungkus camilan tanpa benar-benar menyadari rasanya? Hal seperti ini cukup sering terjadi ketika seseorang terlalu sibuk dengan pekerjaan atau pikirannya sendiri. Kebiasaan tersebut dikenal sebagai mindless eating, yaitu pola makan yang dilakukan secara otomatis tanpa perhatian penuh terhadap makanan yang dikonsumsi. Orang yang mengalami hal ini mungkin tidak menyadari kapan dirinya mulai lapar, sudah kenyang, atau justru makan hanya karena bosan. Mereka juga bisa melewatkan waktu makan utama karena terlalu larut dalam aktivitas. Melatih kesadaran saat makan dapat membantu seseorang lebih memahami kebutuhan tubuh dan menikmati makanan dengan lebih baik. 4. Mudah Mengalami Kecemasan atau Terlalu Banyak Berpikir Kondisi emosional juga dapat memengaruhi kebiasaan makan seseorang. Ketika sedang menghadapi tekanan, sebagian individu justru kehilangan selera makan meskipun tubuh sebenarnya membutuhkan asupan energi. Orang yang mudah cemas atau terlalu banyak memikirkan sesuatu terkadang sulit mengenali sinyal lapar. Pikiran yang dipenuhi berbagai kekhawatiran membuat perhatian mereka teralihkan dari kebutuhan fisik. Dalam kondisi seperti ini, camilan sering menjadi pilihan karena dianggap lebih praktis dan mudah dikonsumsi tanpa harus meluangkan banyak waktu. Meski begitu, pola tersebut tidak selalu menandakan gangguan kecemasan. Perubahan nafsu makan bisa dipengaruhi banyak faktor, termasuk stres, aktivitas, dan kondisi kesehatan. 5. Mempunyai Sifat Mandiri Individu yang terbiasa melewatkan waktu makan siang terkadang memiliki kecenderungan untuk mengatur kehidupannya berdasarkan kebutuhan dan preferensi pribadi. Mereka tidak selalu merasa perlu mengikuti rutinitas orang-orang di sekitarnya. Jika orang lain memilih makan bersama pada jam tertentu, mereka mungkin lebih suka menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu atau menikmati camilan ketika merasa lapar. Sifat mandiri ini dapat membantu seseorang menjadi lebih fleksibel dalam menjalani aktivitas. Mereka cenderung nyaman mengambil keputusan sendiri tanpa terlalu bergantung pada kebiasaan lingkungan sekitar. Namun, kemandirian tetap perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesehatan dan kebutuhan tubuh. 6. Sering Mendahulukan Kepentingan Orang Lain Kebiasaan melewatkan makan siang juga dapat ditemukan pada orang yang memiliki banyak tanggung jawab terhadap orang lain. Misalnya, orang tua yang sibuk menyiapkan makanan untuk anak-anak, pekerja yang harus melayani kebutuhan pelanggan, atau seseorang yang selalu memastikan rekan kerjanya menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Dalam situasi tersebut, kebutuhan pribadi sering kali ditempatkan di urutan terakhir. Mereka mungkin baru menyadari belum makan setelah seluruh pekerjaan atau urusan orang lain selesai. Sikap peduli dan suka membantu memang merupakan hal positif. Namun, terlalu sering mengabaikan kebutuhan diri sendiri juga dapat berdampak kurang baik jika berlangsung terus-menerus. Pada akhirnya, kebiasaan melewatkan makan siang dan menggantinya dengan camilan bisa dipengaruhi berbagai hal, mulai dari kesibukan, pola pikir, hingga kondisi emosional. Enam karakter di atas merupakan kecenderungan yang mungkin ditemukan, bukan gambaran kepribadian yang berlaku untuk semua orang. Karena itu, sesibuk apa pun aktivitas yang dijalani, menjaga pola makan dan memenuhi kebutuhan nutrisi tetap penting agar tubuh memiliki energi yang cukup untuk menjalani kegiatan sehari-hari.