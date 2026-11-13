Bukan Sekadar Pandai Bicara, Ini 7 Sifat Orang yang Mudah Disukai Banyak Orang

Ilustrasi seseorang yang bisa berteman di manapun JawaPos.com - Kemampuan membangun hubungan dengan orang lain merupakan salah satu keterampilan sosial yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang bisa langsung merasa nyaman ketika berada di lingkungan baru, tetapi ada sebagian individu yang justru mudah menjalin kedekatan dengan siapa saja. Mereka mampu mencairkan suasana, memulai percakapan, hingga membuat orang yang baru dikenal merasa nyaman. Menariknya, kemampuan tersebut tidak selalu berkaitan dengan sifat ekstrover atau kepandaian berbicara, melainkan juga dipengaruhi oleh karakter dan cara seseorang memperlakukan orang lain. Dilansir dari Geediting, sejumlah karakteristik dalam psikologi sosial dapat membantu seseorang membangun hubungan pertemanan dengan lebih mudah. Sifat-sifat tersebut berkaitan dengan empati, keterbukaan, kemampuan berkomunikasi, hingga kepercayaan. Lantas, apa saja karakter yang biasanya dimiliki orang yang mudah berteman di mana pun berada? Berikut tujuh sifat yang bisa menjadi ciri khas mereka. Baca Juga:Jangan Sepelekan! 5 Kebiasaan Buruk Ini Bisa Menguras Energi Mental Menurut Psikologi 1. Pandai Menjadi Pendengar Salah satu karakter yang membuat seseorang mudah disukai adalah kemampuannya mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak selalu berusaha mendominasi percakapan atau mengalihkan pembicaraan kepada dirinya sendiri. Ketika orang lain bercerita, mereka memberikan perhatian penuh, memahami maksud pembicaraan, dan merespons dengan tepat. Sikap ini dikenal sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif. Kebiasaan tersebut membuat lawan bicara merasa dihargai dan diperhatikan. Tidak mengherankan jika orang yang memiliki kemampuan ini lebih mudah membangun kedekatan dengan orang baru. 2. Mampu Memahami Perasaan Orang Lain Empati menjadi salah satu modal penting dalam menjalin hubungan sosial. Seseorang yang mempunyai empati tinggi biasanya mampu memahami apa yang dirasakan orang lain tanpa terburu-buru memberikan penilaian. Mereka berusaha melihat suatu persoalan dari sudut pandang berbeda dan tidak menganggap pengalaman pribadinya sebagai ukuran untuk menilai kehidupan orang lain. Sikap tersebut membuat interaksi terasa lebih hangat dan nyaman. Orang lain pun cenderung lebih mudah terbuka karena merasa mendapatkan pengertian, bukan sekadar nasihat atau kritik. 3. Memiliki Pembawaan Ramah Keramahan sering kali menjadi kesan pertama yang menentukan bagaimana hubungan dengan orang baru dimulai. Senyuman, sapaan sederhana, serta bahasa tubuh yang santai dapat membuat suasana terasa lebih bersahabat. Orang yang mudah berteman biasanya tidak keberatan memulai interaksi terlebih dahulu. Mereka mampu menunjukkan sikap terbuka tanpa membuat orang lain merasa tertekan. Keramahan semacam ini juga membantu mengurangi kecanggungan ketika berada di lingkungan yang belum dikenal. Bahkan, percakapan sederhana bisa menjadi awal dari sebuah pertemanan yang lebih dekat. 4. Mudah Menyesuaikan Diri dengan Lingkungan Setiap lingkungan memiliki kebiasaan, aturan tidak tertulis, dan karakter orang yang berbeda. Individu yang mudah mendapatkan teman biasanya mampu memahami perbedaan tersebut dengan baik. Mereka tidak memaksakan kebiasaan sendiri kepada orang lain, tetapi berusaha menyesuaikan cara berkomunikasi sesuai situasi yang dihadapi. Kemampuan beradaptasi ini bukan berarti harus mengubah kepribadian demi diterima. Sebaliknya, mereka tetap menjadi diri sendiri sambil menghormati kebiasaan dan nilai yang berlaku di lingkungan baru. 5. Memiliki Rasa Ingin Tahu terhadap Orang Lain Orang yang mudah menjalin pertemanan biasanya mempunyai ketertarikan tulus untuk mengenal orang di sekitarnya. Mereka tidak hanya membicarakan diri sendiri, tetapi juga senang menggali cerita dan pengalaman orang lain. Pertanyaan sederhana mengenai pekerjaan, kegemaran, perjalanan hidup, atau aktivitas sehari-hari bisa menjadi pembuka percakapan yang menarik. Rasa ingin tahu yang sehat membuat komunikasi terasa lebih hidup. Selain itu, orang yang diajak bicara akan merasa bahwa keberadaan dan ceritanya memang dianggap penting. 6. Tidak Mudah Menghakimi Orang Lain Setiap orang mempunyai latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang tidak selalu sama. Mereka yang mudah berteman umumnya memahami bahwa perbedaan tersebut merupakan bagian wajar dari kehidupan sosial. Alih-alih langsung mengkritik atau memberikan penilaian, mereka memilih mendengarkan dan mencoba memahami terlebih dahulu. Sikap tidak mudah menghakimi membuat orang lain merasa bebas mengekspresikan diri tanpa khawatir dipermalukan. Hal inilah yang membantu menciptakan hubungan pertemanan yang lebih terbuka dan saling menghargai. 7. Bisa Dipercaya dan Konsisten Mudah mendapatkan teman bukan hanya tentang kemampuan menciptakan kesan menyenangkan pada pertemuan pertama. Hubungan yang bertahan lama membutuhkan kepercayaan dan sikap yang konsisten. Orang dengan karakter ini biasanya berusaha menepati janji, menjaga cerita pribadi orang lain, serta hadir ketika teman membutuhkan dukungan. Mereka juga memahami bahwa membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan tindakan nyata. Karena itu, perkataan dan perilakunya cenderung selaras sehingga orang lain merasa nyaman menjalin hubungan lebih dekat. Pada akhirnya, kemampuan berteman dengan siapa saja bukan hanya ditentukan oleh seberapa pandai seseorang berbicara. Sikap menghargai, empati, keterbukaan, dan kemauan memahami orang lain justru menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan sosial. Kabar baiknya, ketujuh sifat tersebut dapat dilatih melalui kebiasaan sehari-hari. Dengan terus mengembangkan kemampuan sosial, seseorang bisa lebih mudah menjalin pertemanan baru sekaligus menjaga hubungan yang sudah terbangun.