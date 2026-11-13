Tinggal Serumah tapi Terasa Jauh, Awas Jebakan ‘Father Hunger’ di Balik Meja Makan



• Jangan gengsi meminta maaf: Ayah tidak selalu sempurna. Jika terlanjur lepas kendali atau membentak, akui kesalahan tersebut dan buka kembali ruang komunikasi. Langkah ini sekaligus menjadi teladan bagi anak tentang arti tanggung jawab.



"Hari Ayah bisa menjadi kesempatan untuk mengenal anak lebih jauh: apa yang sedang ia sukai, apa yang membuatnya khawatir, dan kapan ia membutuhkan kita. Mulailah dari satu rutinitas yang bisa dijaga bersama," ujar Donny.

Pilih momen harian yang realistis, seperti sarapan bersama, mengantar sekolah, atau membacakan buku sebelum tidur, dengan menyingkirkan gawai dari genggaman.