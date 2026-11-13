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Penulis: Berliana Rizqia Putri
Jumat, 13 November 2026 | 21.06 WIB

Tinggal Serumah tapi Terasa Jauh, Awas Jebakan ‘Father Hunger’ di Balik Meja Makan

KEDEKATAN EMOSIONAL: Seorang ayah bermain bersama kedua anaknya di rumah. Keterlibatan aktif dan kehadiran penuh ayah dalam rutinitas sehari-hari dinilai menjadi kunci untuk mencegah fenomena father hunger atau kerinduan anak akan perhatian emosional meski tinggal satu atap. (Foto: Dok. Atelier of Minds) - Image

KEDEKATAN EMOSIONAL: Seorang ayah bermain bersama kedua anaknya di rumah. Keterlibatan aktif dan kehadiran penuh ayah dalam rutinitas sehari-hari dinilai menjadi kunci untuk mencegah fenomena father hunger atau kerinduan anak akan perhatian emosional meski tinggal satu atap. (Foto: Dok. Atelier of Minds)

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Menurut Diah, kedekatan batin antara ayah dan anak tidak bisa diukur sekadar dari tempat tinggal yang sama atau berapa lama mereka berada di ruangan yang persis. Kedekatan justru lahir dari akumulasi pengalaman berulang ketika anak merasa ayahnya benar-benar hadir untuk memperhatikan dan merespons apa yang penting bagi mereka.

Anak bisa mengajak ayah terhubung dengan bercerita, menunjukkan sesuatu, atau meminta ditemani. Ketika ayah memperhatikan dan merespons, anak mendapat pengalaman bahwa apa yang penting baginya juga layak mendapat perhatian ayah," ujar Diah dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Menembus Sekat di Rumah Sendiri

Persoalan keterlibatan ayah di ranah domestik selama ini kerap menjadi pekerjaan rumah yang luput. Berdasarkan data Kemendukbangga/BKKBN saat peluncuran Gerakan Ayah Teladan Indonesia pada 2025 lalu, tercatat ada 20,9 persen anak di Indonesia yang tidak memiliki figur ayah yang hadir. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menunjukkan hanya 37,17 persen anak usia 0–5 tahun yang diasuh oleh ayah dan ibu kandung secara bersamaan.

Kendati angka-angka tersebut menggambarkan peta besar pengasuhan, Diah mengingatkan bahwa kedekatan emosional jauh melampaui statistik fisik. Sering kali, ayah kesulitan membaca sinyal karena anak tidak selalu mengekspresikan kedekatan lewat obrolan panjang di meja makan.

Ada anak yang lebih nyaman menunjukkan kedekatannya dengan cara mengajak bermain, menggambar bersama, mengulang cerita tokoh kartun favorit, atau sekadar duduk diam di dekat sang ayah sambil sibuk dengan dunianya sendiri.

"Ayah bisa mengikuti minat anak, memberi waktu untuk menjawab, dan menghargai pilihannya. Anak tidak harus banyak bicara, menatap mata, atau mau dipeluk untuk menunjukkan kedekatan," imbuh Diah, yang juga menekankan relevansi pendekatan ini bagi anak neurotypical maupun neurodivergent.

Pikul Beban Bersama

Di sisi lain, Co-Founder Atelier of Minds M. Donny Eryastha, M.Sc., memandang bahwa upaya mencairkan jarak emosional ini harus dimulai dari keterlibatan nyata dalam pengasuhan sehari-hari. Terlebih, beban mental di rumah sering kali menumpuk pada salah satu pihak saja.

Temuan survei Suara Orang Tua yang digelar Atelier of Minds terhadap 173 orang tua anak neurodivergent pada Mei–Juli 2026 mencatat angka yang cukup mencengangkan: 61 persen responden mengalami burnout atau kelelahan emosional.

Bagi Donny, membagi peran—mulai dari menyiapkan keperluan sekolah, menemani anak makan, hingga aktif berkomunikasi dengan guru di sekolah—bukan sekadar meringankan pasangan, melainkan jalan utama bagi seorang ayah untuk benar-benar mengenal buah hatinya.

"Ketika ayah ikut berkomunikasi dengan guru, memahami kebutuhan anak, dan menjalankan rutinitas pengasuhan, ia punya lebih banyak kesempatan untuk mengenal anak. Tanggung jawab pun terbagi, sehingga mendampingi anak tidak hanya bertumpu pada satu orang tua," tutur ayah dua anak ini.
 

Langkah Kecil Eratkan Hubungan
Untuk mulai meruntuhkan jarak emosional di rumah, Atelier of Minds merumuskan tiga kebiasaan sederhana yang bisa dicoba para ayah mulai hari ini:

• Dengarkan dan dampingi sebelum menghakimi: Saat anak mengeluh atau membawa masalah dari sekolah, tahan keinginan untuk langsung menceramahinya. Tanyakan terlebih dahulu apakah mereka hanya ingin didengarkan atau butuh bantuan mencari jalan keluar.

• Ciptakan satu rutinitas yang konsisten: Pilih momen harian yang realistis, seperti sarapan bersama, mengantar sekolah, atau membacakan buku sebelum tidur, dengan menyingkirkan gawai dari genggaman.

• Jangan gengsi meminta maaf: Ayah tidak selalu sempurna. Jika terlanjur lepas kendali atau membentak, akui kesalahan tersebut dan buka kembali ruang komunikasi. Langkah ini sekaligus menjadi teladan bagi anak tentang arti tanggung jawab.

"Hari Ayah bisa menjadi kesempatan untuk mengenal anak lebih jauh: apa yang sedang ia sukai, apa yang membuatnya khawatir, dan kapan ia membutuhkan kita. Mulailah dari satu rutinitas yang bisa dijaga bersama," ujar Donny.
Editor: Bintang Pradewo
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Father Hungerperan ayah

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