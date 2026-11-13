Jangan Sepelekan! 5 Kebiasaan Buruk Ini Bisa Menguras Energi Mental Menurut Psikologi

JawaPos.com – Menjadi pribadi produktif bukan berarti harus selalu sibuk atau mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan. Produktivitas justru berkaitan dengan kemampuan seseorang mengelola waktu, menjaga konsentrasi, serta menyelesaikan pekerjaan secara efektif.

Tidak sedikit orang yang memiliki aktivitas padat setiap harinya, tetapi merasa hasil yang diperoleh belum sesuai harapan. Kondisi tersebut bisa terjadi karena adanya kebiasaan tertentu yang tanpa disadari menghabiskan energi dan mengganggu konsentrasi.

Dalam perspektif psikologi, pola perilaku seperti terlalu banyak memikirkan sesuatu, sulit menentukan prioritas, hingga selalu berusaha menyenangkan orang lain dapat memberikan beban tambahan bagi pikiran.

Karena itu, mengenali kebiasaan yang kurang produktif menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas hidup. Dilansir dari Expert Editor, terdapat lima kebiasaan yang sebaiknya mulai ditinggalkan jika ingin menjalani kehidupan lebih produktif.

Berikut penjelasannya.

1. Terlalu Sering Mengerjakan Banyak Hal Sekaligus Mengerjakan beberapa pekerjaan secara bersamaan terkadang dianggap sebagai tanda seseorang memiliki kemampuan mengatur waktu yang baik. Padahal, kebiasaan multitasking justru bisa membuat konsentrasi terpecah.

Ketika seseorang terus berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, otak membutuhkan waktu untuk kembali menyesuaikan fokus. Proses tersebut dikenal dengan istilah switching cost.

Akibatnya, energi mental lebih cepat terkuras dan pekerjaan berisiko membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan.

Selain mengganggu konsentrasi, multitasking juga dapat memengaruhi kualitas hasil pekerjaan. Seseorang mungkin terlihat sibuk menyelesaikan banyak tugas, tetapi belum tentu semuanya dikerjakan secara maksimal.

Cobalah membiasakan diri menyelesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu sebelum beralih ke tugas berikutnya. Dengan fokus yang lebih terarah, pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih efektif.

2. Terjebak dalam Keinginan untuk Selalu Sempurna Memiliki standar tinggi dalam bekerja memang dapat membantu seseorang menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Namun, keinginan untuk membuat segala sesuatu sempurna justru bisa menjadi penghambat apabila dilakukan secara berlebihan.

Orang yang memiliki kecenderungan perfeksionis sering kali terlalu lama mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Mereka juga bisa merasa takut memulai sesuatu karena khawatir hasilnya tidak sesuai dengan harapan.

Kondisi tersebut dikenal sebagai paralysis by analysis, yaitu keadaan ketika seseorang terlalu banyak menganalisis hingga kesulitan mengambil tindakan.

Jika terus dibiarkan, kebiasaan ini dapat membuat pekerjaan tertunda dan kesempatan berharga terlewatkan.

Mulailah belajar menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sempurna. Menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik dan melakukan perbaikan secara bertahap sering kali lebih bermanfaat daripada terus menunggu kesempurnaan.

3. Terlalu Memikirkan Hal di Luar Kendali Overthinking merupakan kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan hingga mengganggu ketenangan pikiran. Kebiasaan ini sering muncul ketika seseorang terus mengkhawatirkan masa depan, memikirkan kemungkinan buruk, atau mengulang kejadian yang sudah berlalu.

Tanpa disadari, pikiran yang terus dipenuhi kekhawatiran dapat menghabiskan energi emosional. Akibatnya, seseorang menjadi lebih sulit berkonsentrasi dan kehilangan motivasi untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan.

Memikirkan berbagai kemungkinan memang diperlukan dalam mengambil keputusan. Namun, terlalu larut dalam sesuatu yang belum tentu terjadi justru tidak memberikan manfaat nyata.

Salah satu cara mengatasinya adalah dengan membedakan hal-hal yang masih bisa dikendalikan dan yang berada di luar kemampuan diri.

Alih-alih terus mencemaskan sesuatu yang belum pasti, gunakan waktu dan energi untuk mengambil tindakan nyata yang bisa dilakukan saat ini.

4. Terus Membandingkan Kehidupan dengan Orang Lain Kehadiran media sosial membuat seseorang semakin mudah melihat pencapaian dan kehidupan orang lain. Mulai dari keberhasilan karier, kondisi keuangan, perjalanan liburan, hingga berbagai pencapaian pribadi.

Namun, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain bisa menimbulkan tekanan tersendiri. Seseorang mungkin merasa tertinggal, kurang berhasil, atau tidak puas dengan pencapaiannya sendiri.

Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan social comparison atau kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain.

Padahal, apa yang terlihat di media sosial belum tentu menggambarkan keseluruhan kehidupan seseorang. Setiap orang memiliki perjalanan, tantangan, dan waktu keberhasilan yang berbeda.

Daripada menghabiskan energi untuk mengejar pencapaian orang lain, lebih baik gunakan waktu untuk mengembangkan kemampuan dan memperbaiki kualitas diri.

Menghargai perkembangan pribadi, sekecil apa pun, dapat membantu menjaga motivasi dan kepercayaan diri.

5. Selalu Mengiyakan Permintaan Orang Lain Sulit menolak permintaan orang lain merupakan kebiasaan yang sering terjadi, terutama pada mereka yang tidak ingin mengecewakan orang di sekitarnya.

Keinginan untuk membantu memang merupakan hal positif. Namun, jika setiap permintaan selalu diterima tanpa mempertimbangkan kemampuan diri, waktu dan tenaga bisa terkuras.

Dalam psikologi, kecenderungan ini sering dikaitkan dengan perilaku people pleasing, yaitu kebiasaan mengutamakan keinginan orang lain demi mendapatkan penerimaan atau menghindari konflik.

Akibatnya, seseorang bisa kehilangan kesempatan untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya menjadi prioritas utama.

Belajar mengatakan tidak bukan berarti bersikap egois atau tidak peduli terhadap orang lain. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap waktu, kemampuan, dan kebutuhan pribadi.