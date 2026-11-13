Kebiasaan Memakai Emoji saat Chat Bisa Mengungkap 7 Karakter Anda

ilustrasi emoji. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Dalam komunikasi digital, ada orang yang hampir selalu menyisipkan emoji ketika chattingan atau menuliskan komentar di media sosial.

Bagi mereka, emoji seolah menjadi bagian penting untuk melengkapi setiap kalimat.

Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi ternyata cukup menarik jika dilihat dari sudut pandang psikologi.

Penggunaan emoji dapat memberikan gambaran tentang cara seseorang mengekspresikan perasaan dan berkomunikasi dengan orang lain.

Bahkan, pilihan emoji yang digunakan terkadang mencerminkan gaya komunikasi serta kecenderungan karakter tertentu.

Melansir baseline, ada tujuh karakter yang kerap dikaitkan dengan orang yang sering menggunakan emoji saat chat.

1. Mereka komunikator yang ekspresif

Emoji adalah perpanjangan digital dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh.

Bagi yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menempelkan emoji biasanya itu karena mereka ingin menyampaikan emosi sejelas mungkin.

2. Mereka kreatif

Orang yang menggunakan banyak emoji cenderung memiliki bakat kreatif.

Mereka memiliki sisi kreativitas yang menyebar ke setiap aspek kehidupannya, termasuk emoji.

Alhasil penggunaan emoji berlebihan bukan hanya soal komunikasi, tetapi soal ekspresi kreatif.

3. Mereka lebih berempati

Penelitian telah menemukan hubungan antara penggunaan emoji dan empati.

Sebuah studi dalam jurnal Trends in Cognitive Sciences menunjukkan bahwa pengguna emoji lebih pandai menafsirkan emosi dalam pesan teks.

Artinya, orang-orang ini sering kali lebih memahami konteks emosional suatu percakapan, bahkan ketika hal itu tidak diungkapkan secara eksplisit dalam kata-kata.

Sifat ini terkait erat dengan empati, kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain.

4. Mereka mudah bergaul

Emoji merupakan bentuk interaksi sosial digital, yang mencerminkan senyuman, cemberut, dan kedipan mata di dunia nyata.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang yang sering menggunakan emoji sering kali memiliki sifat sosial yang kuat.

5. Mereka menghargai koneksi

Dalam dunia di mana komunikasi digital sering kali terasa dingin dan impersonal, penggunaan emoji secara berlebihan dapat menjadi upaya tulus untuk menciptakan rasa koneksi dan kedekatan.

Orang-orang ini tidak hanya menggunakan emoji untuk membuat pesan mereka lebih berwarna atau menyenangkan.

Mereka menggunakannya sebagai alat untuk menyampaikan perasaan dan emosi secara lebih akurat.

6. Mereka paham tren

Mereka terus berkembang dengan tambahan baru yang mencerminkan fenomena budaya terkini, masalah sosial, dan bahkan meme.

Orang-orang yang terlalu sering menggunakan emoji sering kali mengetahui perkembangan tren ini.

Mereka tahu bahwa menggunakan emoji terbaru dapat membuat mereka tampak kekinian dan berpengetahuan.

7. Mereka asli

Pada akhirnya, orang-orang yang terlalu sering menggunakan emoji sebenarnya sedang mengungkapkan perasaan dan emosi dengan jujur.