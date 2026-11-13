Orang yang Makan Lambat Biasanya Punya 7 Sifat Menarik Ini, Kata Psikologi

ilustrasi orang yang makan lambat. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Cara seseorang menikmati makanan ternyata bisa berbeda-beda.

Sebagian orang lebih suka makan cepat agar segera selesai, sementara sebagian lainnya memilih menikmati hidangan sedikit demi sedikit.

Di balik kebiasaan tersebut, terdapat sisi psikologi yang menarik untuk diperhatikan.

Cara seseorang makan terkadang dapat mencerminkan bagaimana mereka menikmati kehidupan dan merespons lingkungan di sekitarnya.

Melansir expert editor, ada tujuh sifat menarik yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan makan lambat.

1. Mereka penuh perhatian

Orang yang makan perlahan mendapatkan skor lebih tinggi dalam penilaian kesadaran penuh (mindfulness).

Mereka tidak hanya hadir selama makan, kesadaran ini meluas ke area lain dalam kehidupannya.

Mereka memperhatikan pikiran, perasaan, dan sensasi tanpa langsung bereaksi terhadapnya.

2. Mereka memiliki pengaturan emosi yang baik

Orang yang makan perlahan cenderung lebih pandai mengelola emosi.

Kemampuan untuk makan dengan tenang dan penuh kesadaran membutuhkan tingkat pengendalian diri tertentu.

Alih-alih langsung bereaksi terhadap rasa lapar atau stres dengan melahap makanan, orang yang makan perlahan akan berhenti sejenak.

3. Mereka lebih peka terhadap tubuh

Orang yang makan lambat tahu kapan mereka kenyang.

Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang mengenali isyarat kenyang cenderung memiliki hubungan lebih sehat dengan makanan secara keseluruhan.

Mereka menyadari kapan perlu istirahat sebelum mengalami kelelahan ekstrem dan terhubung dengan pengalaman fisik lewat cara yang telah dilupakan oleh banyak orang.

4. Mereka memprioritaskan kualitas daripada kuantitas

Orang yang makan lambat sering kali memilih makanan yang lebih baik.

Mereka akan memilih sepotong cokelat hitam berkualitas tinggi daripada sebatang cokelat murahan.

Preferensi terhadap kualitas daripada kuantitas ini terlihat dalam kehidupan mereka, mulai dari hubungan yang mereka bina hingga karya yang dihasilkan.

5. Mereka merasa nyaman dengan keheningan

Orang yang makan lambat saat makan merasa nyaman membiarkan percakapan mengalir secara alami, memberikan ruang untuk momen tenang di antara topik pembicaraan.

Kenyamanan dalam keheningan ini menunjukkan kehadiran dan kepercayaan diri yang lebih dalam.

Mereka tidak makan dengan cepat untuk menghindari rasa canggung atau terburu-buru menyelesaikan makan agar bisa segera beralih ke hal berikutnya.

6. Mereka fokus

Orang yang makan perlahan cenderung memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik secara keseluruhan.

Mereka mampu bekerja dengan konsentrasi tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, membaca tanpa pikiran melayang, dan mendengarkan ketika seseorang berbicara kepadanya.

7. Mereka mudah bersyukur

Orang yang makan perlahan cenderung mendapatkan skor lebih tinggi dalam penilaian rasa syukur.

Ketika mereka meluangkan waktu untuk benar-benar menikmati makanan, secara alami mereka akan lebih menghargainya.