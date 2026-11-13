Orang yang Selalu Membawa Ponsel ke Toilet Cenderung Memiliki 6 Sifat Ini

ilustrasi orang yang memegang HP. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Ada orang yang merasa belum lengkap jika pergi ke kamar mandi tanpa membawa handphone.

Bahkan, untuk sekadar ke toilet sebentar, ponsel tetap menjadi barang yang selalu mereka bawa.

Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele atau bahkan tidak biasa bagi sebagian orang.

Namun, dari sudut pandang psikologi, ada sejumlah alasan menarik yang dapat menjelaskan perilaku tersebut.

Orang yang terbiasa membawa ponsel ke toilet sering kali dikaitkan dengan pola kebiasaan, kebutuhan hiburan, hingga cara mereka mengisi waktu luang ketika sedang sendirian.

Melansir geediting, terdapat enam sifat unik yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang tidak bisa lepas dari handphone, bahkan saat berada di toilet.

1. Mereka bisa mengerjakan banyak hal sekaligus

Menurut psikologi, kamar mandi telah berevolusi dari tempat kebutuhan menjadi tempat istirahat.

Dalam dunia serba cepat, ini menjadi ruang di mana Anda bisa mengecek email, menelusuri media sosial, atau bahkan mengirim pesan kepada orang terdekat.

Kebutuhan untuk tetap produktif, bahkan di ruang paling pribadi menunjukkan banyak hal tentang kemampuan Anda dalam mengerjakan banyak tugas sekaligus.

2. Mereka bergantung pada teknologi

Anda mungkin merasa hampir mustahil berada di mana pun tanpa ponsel, termasuk kamar mandi. Ini adalah sifat yang menunjukkan ketergantungan seseorang pada teknologi.

Hubungan dengan handphone sangatlah erat dan intim. Anda memeriksa ponsel di pagi hari dan di malam hari. Ponsel adalah jam alarm, kalender, sistem hiburan, dan bahkan perpustakaan.

3. Takut ketinggalan

Pernahkah Anda mengalami perasaan tidak enak karena tidak tahu harus berbuat apa saat meninggalkan ponsel?

Ini adalah ciri klasik FOMO atau Fear of Missing Out, suatu bentuk kecemasan bahwa Anda kehilangan sesuatu yang mengasyikkan, menarik, atau penting yang terjadi di tempat lain.

Jika Anda membawa handphone ke toilet, mungkin itu bukan sekadar kebiasaan. Bisa jadi itu adalah alam bawah sadar yang sedang berjuang melawan FOMO.

4. Mereka mendambakan stimulasi yang konstan

Ciri khas lain dari orang yang membawa handphone ke toilet adalah kebutuhan akan stimulasi mental yang konstan.

Baik itu menelusuri media sosial, bermain game, atau membaca artikel, Anda sudah terbiasa dengan rangsangan mental yang terus-menerus di ujung jari.

Jika termasuk orang yang selalu membawa ponsel ke toilet, bisa jadi otak Anda hanya menginginkan rangsangan ekstra.

5. Mereka menghargai waktu

Bagi sebagian orang, ini soal meluangkan sedikit waktu untuk diri sendiri.

Beberapa menit di kamar mandi dengan handphone bisa menjadi pelarian singkat dari hiruk pikuk kehidupan.

Ini adalah kesempatan untuk mengejar ketinggalan informasi atau menyelami artikel menarik dengan kecepatan sendiri.

6. Mereka merasakan hubungan emosional

Bila Anda selalu membawa ponsel ke kamar mandi, ini bisa menunjukkan adanya hubungan emosional dengan perangkat.