8 Langkah yang Bisa Dilakukan Orang Tua agar Anak Tumbuh Percaya Diri dan Mandiri

JawaPos.com - Ada masa dimana orang tua perlu menghadapi keinginan anak untuk menjalani hidup yang lebih mandiri.

Meski merasa anak belum sepenuhnya siap, sebagian orang tua mungkin memilih membantu menyelesaikan pekerjaan mereka agar terasa lebih cepat dan aman.

Namun, menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (12/11) kemandirian yang tidak dilatih dapat membuat anak terus mengandalkan bantuan orang tua hingga dewasa.

Cara ini perlu dilakukan supaya dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk belajar bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri.

Langkah ini penting supaya mereka tidak terus bergantung pada orang tua, terutama saat mereka tumbuh dewasa.

Biarkan anak menyelesaikan masalah

Orang yang terbiasa meminta bantuan orangtua daripada berusaha mencari solusi sendiri, umumnya akan terus melakukan hal yang serupa sampai mereka dewasa.

Jika berlangsung secara berlebihan, kebiasaan ini dapat menghambat anak dalam mempelajari keterampilan penting.

Seseorang akan belajar saat mereka mencoba melakukan sesuatu secara mandiri.

Anda boleh mendampingi mereka selama mencari jalan keluar, namun jangan langsung mengambil alih dengan memberikan solusi instan.

Mereka perlu belajar menyelesaikan berbagai hal secara mandiri, meskipun harus melewati kesalahan.

Ajarkan keterampilan hidup

Mungkin sering terasa lebih cepat jika anda langsung memperbaiki masalah yang terjadi.

Namun, kebiasaan tersebut justru dapat merugikan mereka dalam jangka panjang. Ajak anak anda untuk mengerjakan sesuatu bersama anda agar mereka dapat mempelajari berbagai keterampilan yang sudah anda kuasai.

Dengan demikian, mereka memiliki bekal untuk menjadi lebih mandiri.

Batasi bantuan finansial

Salah satu bagian terpenting dari kehidupan orang dewasa adalah mengelola anggaran.

Jika anak terbiasa mendapatkan uang dari anda setiap saat, mereka tidak akan belajar bagaimana mengelola tabungan dengan lebih bijak.

Mungkin akan terasa merepotkan bagi mereka saat harus menabung selama beberapa bulan.

Namun perilaku tersebut dapat memberikan pelajaran berharga soal uang, terutama bagaimana mereka harus lebih berhati-hati dalam merawat suatu benda, karena memahami besarnya biaya yang harus dikeluarkan saat membelinya.

Tetapkan batasan yang sehat

Saat anak anda menikmati berbagai fasilitas di rumah, maka kondisi ini secara alami dapat menghambat perkembangan keterampilan mereka dalam menjalani kehidupan saat sudah dewasa.

Anda bisa mengajarkan beberapa pekerjaan dan kebutuhan rumah. Selain itu, mereka juga harus bertanggung jawab dalam memasak, mencuci, membersihkan rumah beberapa kali dalam seminggu.

Hindari memanjakan anak

Sebagai orang tua, anda perlu memahami perbedaan kondisi disaat anak anda benar-benar membutuhkan bantuan dan saat anda hanya merasa ingin membantu mereka.

Cara utama untuk membantu anak dewasa menjadi lebih mandiri adalah dengan memberikan dukungan yang bisa memberdayakan, dan bukan hanya sekadar memfasilitasi ketergantungan mereka.

Anda dapat membantu mereka mencari strategi dan kepercayaan diri untuk mengurangi kesulitan yang sedang mereka hadapi.

Dorong anak bepergian

Saat anda tidak berada di dekat mereka, anak harus belajar mengambil tanggung jawab dan menjadi lebih mandiri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Berada jauh dari orang tua dapat membuat anak anda untuk lebih percaya pada kemampuannya, belajar mengurus diri, serta bekerja sama dengan teman-temannya.

Biasakan belajar dari kesalahan

Orang yang memiliki kecenderungan perfeksionis sering takut melakukan kesalahan, sampai mereka memilih untuk tidak mencoba sama sekali.

Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal terpenting adalah mengajarkan bahwa sebagian besar persoalan dalam hidup sebenarnya dapat diperbaiki, meskipun membutuhkan waktu,usaha, tekanan dan pengorbanan.

Namun, menghindari setiap situasi yang berpotensi menimbulkan masalah bukanlah cara yang tepat untuk menjalani kehidupan.

Terima kemandirian anak

Salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan orang tua adalah memberikan ruang bagi anak untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sendiri.

Mereka memang akan selalu menjadi anak anda, namun bukan berarti mereka masih anak-anak.

Sebagai orang dewasa, mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan mandiri tanpa harus merasa khawatir dan mengecewakan anda.