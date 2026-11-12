Simak! 9 Sifat Positif Ini Justru Bisa Merugikan Sendiri, Penting untuk Tahu Batasan Berbuat Baik

JawaPos.com - Semua orang berkeinginan menjadi sosok yang baik hati, setia, dan suka menolong. Sikap-sikap tersebut kerap dikagumi untuk menjadi teladan bagi setiap orang.

Namun, ada pepatah bahwa orang baik selalu kalah. Artinya tanpa disadari dalam sifat terbaik di dalam diri terkadang bisa berubah menjadi sesuatu yang merugikan saat dilakukan secara berlebihan.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (12/11) batas antara perilaku sehat dan toxic ternyata sangat tipis.

Tanpa disadari, anda bisa saja melewati batas tersebut sehingga perilaku yang awalnya terlihat positif kini justru bisa merugikan diri sendiri.

Berbuat baik perlu disertai batasan agar tidak mengorbankan kesejahteraan diri anda termasuk mental health.

Selalu membantu orang lain

Saat anda terus-menerus menyanggupi setiap permintaan bantuan sampai kehidupan sendiri terbengkalai.

Sikap suka membantu justru bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat merugikan. Padahal, sikap suka menolong yang tetap sehat membutuhkan batasan.

Saat membantu orang lain, utamakan keikhlasan dan bukan karena terpaksa.

Perfeksionis berkedok ketelitian

Orang yang perfeksionis sering membenarkan perilakunya dengan alasan ingin menjaga kualitas atau memastikan segala sesuatu bisa dikerjakan secara menyeluruh.

Kesempatan yang jauh lebih besar justru terlewatkan begitu saja karena anda terlalu sibuk menyempurnakan hal-hal kecil.

Terlalu berempati

Pengalaman emosional yang terlalu berlebihan bisa sangat melelahkan. Punya kepedulian terhadap orang lain memang sesuatu yang baik.

Namun, kondisi tersebut bukan lagi bentuk dari empati yang sehat, melainkan sikap toxic yang bisa merusak diri sendiri.

Setia sampai mengorbankan diri

Kesetiaan berlebih terkadang bisa menjadi masalah. Kesetiaan berlebihan justru dapat membuat anda terus membiarkan perilaku buruk dan menghambat perkembangan semua pihak yang terlibat.

Terlalu dermawan

Memberikan sesuatu pada orang lain memang terasa menyenangkan. Namun, saat kemurahan hati mulai melewati batasan yang sehat, anda bisa merasa dimanfaatkan.

Anda bahkan mungkin akan mengalami kesulitan finansial karena tidak mampu menolak permintaan bantuan dari orang lain.

Selalu berpikir positif

Terkadang, kehidupan memang terasa berat, orang lain bisa berperilaku buruk, dan keadaan benar-benar menjadi tidak menyenangkan.

Saat anda mengakui kenyataan tersebut, bukan berarti anda menjadi pribadi yang negatif. Cara tersebut justru menunjukkan bahwa anda memiliki sisi emosional.

Optimisme yang sehat tetap bisa berjalan beriringan dengan kemampuan untuk mengakui bahwa seseorang sedang menghadapi situasi yang sangat sulit.

Terlalu santai

Bersikap santai dan mudah menyesuaikan diri merupakan sifat yang positif. Namun, perilaku tersebut bisa menjadi masalah saat anda terus menekan keinginan sendiri.

Anda bisa kehilangan pemahaman mengenai apa yang sebenarnya anda inginkan. Anda bahkan bisa membuat orang lain kehilangan kesadaran untuk menyadari apa yang terjadi sebenarnya.

Selalu berkorban

Pengorbanan diri yang berlebihan justru bisa menjadi sesuatu yang toxic. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga dengan orang-orang yang ingin anda bahagiakan.

Pengorbanan tersebut seharusnya tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, apalagi sampai mengorbankan kesehatan fisik dan mental health sendiri.

Rendah hati terhadap keberhasilan sendiri

Rendah hati merupakan sikap yang patut dikagumi. Namun, terlalu rendah hati justru bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman.

Perilaku tersebut terkesan seperti upaya untuk mendapat lebih banyak pujian. Kerendahan hati yang sehat artinya anda mampu menilai kelebihan dan kekurangan secara objektif.

Anda tetap bisa mengakui kemampuan dan keberhasilan tanpa bersikap sombong.