9 Tanda Pasangan Belum Berubah Setelah Selingkuh, Sering Berbohong Bisa Jadi Petunjuk

JawaPos.com - Setiap orang pernah melakukan kekhilafan termasuk berselingkuh.

Meski seseorang mungkin merasa menyesal, permintaan maaf akan selalu kehilangan makna jika kesalahan yang sama terus berulang.

Terkadang, anda mungkin merasa bingung saat pasangan sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhan, tetapi justru kembali melakukan hal yang sama.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (12/11) ada sejumlah tanda yang perlu diwaspadai saat pasangan berpotensi kembali selingkuh.

Memahami tanda-tadna ini penting agar anda tidak terus terjebak dalam hubungan toxic.

Jangan sampai anda harus terus berpura-pura baik-baik saja, padahal sebenarnya merasa sangat terluka dalam hubungan tersebut.

Mengingat kasus perselingkuhan pertamanya

Pikirkan seberapa besar rasa hormat yang ditunjukkan pasangan anda. Terlepas dari perselingkuhan yang telah terjadi.

Pertimbangkan sejauh mana anda memikirkan perasaan anda. Jika pasangan berani bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka merasa bersalah dan ingin memperbaiki keadaan.

Sebaliknya, jika pasangan tidak mau mengakui kesalahannya, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap persoalan tersebut secara serius dan kurang menghargai anda.

Lebih sering berbohong

Berbohong merupakan kebiasaan yang mudah terbentuk, tetapi cukup sulit dihentikan bagi sebagian orang.

Pasangan mungkin mulai menunjukkan sikap yang lebih tertutup. Misalnya, lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya tanpa memberi tahu siapa saja yang ikut.

Jika pasangan anda yang pernah berselingkuh menunjukkan perilaku demikian, maka ada kemungkinan mereka sedang mengulangi kesalahan yang sama.

Playing victim

Jika pasangan mulai membuat anda merasa bersalah atau bersikap seolah-olah anda adalah pihak yang melakukan kesalahan, maka pertimbangkan kembali apakah hubungan tersebut masih layak untuk dipertahankan.

Menyalahkan anda atau menganggap anda sebagai penyebab perselingkuhan merupakan tindakan yang buruk.

Berselingkuh lebih dari sekali

Perselingkuhan tersebut mungkin terjadi berulang kali, baik saat menjalin hubungan dengan anda maupun dalam hubungan sebelumnya.

Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Namun, penting untuk memperhatikan pola perilaku yang berulang.

Tidak memperbaiki keadaan

Anda perlu mendapatkan kepastian bahwa kejadian serupa tidak akan berulang. Coba pikirkan kembali apa yang sebenarnya anda dapatkan dari hubungan ini, setelah seseorang mengkhianati anda.

Dalam situasi seperti ini, mungkin sudah saatnya anda mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan selama ini.

Faktor selingkuh berulang

Cobalah mengingat kembali situasi yang melatarbelakangi perselingkuhan anda dengan pasangan.

Jika pasangan anda terus-menerus berselingkuh, maka hal tersebut menunjukkan kurangnya rasa hormat pada anda.

Saat pasangan terlanjur memiliki perasaan pada orang lain, ada kemungkinan mereka akan kembali berselingkuh dengan orang yang sama.

Kecenderungan menghindar

Seseorang yang kesulitan menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri biasanya terus mencari perhatian dari orang lain.

Mereka mungkin membutuhkan pengakuan dan kasih sayang. Pasangan anda mungkin akan berdalih bahwa perselingkuhan terjadi karena sangat merindukan anda versi dulu, mereka merasa kesepian saat ada orang lain berusaha mendekati mereka.

Padahal, seseorang yang tetap menghargai anda bisa tetap rindu tanpa harus mengkhianati komitmen dalam hubungan.

Komunikasi yang buruk

Jika pasangan pernah berselingkuh dan anda memutuskan untuk tetap bersama, komunikasi yang terbuka dan jujur perlu dibangun kembali.

Komunikasi diperlukan supaya anda dan pasangan dapat menemukan cara untuk melanjutkan hubungan dengan lebih nyaman dan saling percaya.

Jika pasangan menghindar dari percakapan dan terus mengelak saat ditanya, maka pertimbangkan bagaimana intuisi anda terhadap situasi tersebut.

Intuisi tidak beres

Cobalah melihat bagaimana yang terjadi pada hubungan anda berdasarkan kondisi saat ini. Bisa jadi pasangan juga merasakan perubahan sikap anda yang akhirnya menunjukkan perilaku yang berbeda.

Pada akhirnya, anda tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi di dalam sebuah hubungan.

Anda tidak akan pernah tahu bagaimana hubungan akan berjalan kedepannya. Jika and amerasa pasangan tidak memberikan rasa hormat yang kayak diterima dan mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa secara berulang, maka cobalah untuk mempertimbangkan kebahagiaan anda sendiri.