Bukan karena Pemarah, 5 Sikap Ini Bisa Membuat Dirimu Dijauhi dalam Lingkungan Sosial

JawaPos.com – Kemampuan bersosialisasi bukan hanya ditentukan oleh seberapa ramah seseorang ketika bertemu orang lain. Sikap dalam menghadapi perbedaan pendapat, menerima masukan, hingga menyelesaikan konflik juga memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hubungan sosial.

Ada kalanya seseorang merasa sudah bersikap baik dan tidak pernah mencari masalah. Namun, tanpa disadari, beberapa kebiasaan justru membuat orang lain merasa kurang nyaman ketika berada di dekatnya.

Menariknya, pribadi yang sulit diajak bergaul tidak selalu ditandai dengan perilaku kasar, mudah marah, atau gemar mencari keributan. Terkadang, penyebabnya justru berasal dari sikap defensif, terlalu mempertahankan pendapat, hingga kesulitan memahami perasaan orang lain.

Jika dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat menciptakan jarak dalam pertemanan maupun hubungan keluarga dan pekerjaan.

Dilansir dari Geediting, terdapat lima tanda kepribadian yang menunjukkan seseorang mungkin termasuk tipe orang yang sulit bergaul tanpa menyadarinya.

Berikut ulasannya.

1. Selalu Ingin Pendapatnya Dianggap Paling Benar Memiliki keyakinan terhadap pendapat sendiri merupakan hal yang wajar. Namun, persoalan bisa muncul ketika seseorang merasa harus selalu memenangkan setiap perdebatan.

Orang dengan kecenderungan ini biasanya sulit menerima pandangan yang berbeda. Mereka kerap menyela pembicaraan, memperdebatkan persoalan kecil, atau buru-buru mengoreksi perkataan orang lain demi menunjukkan bahwa dirinya lebih memahami suatu hal.

Kebiasaan tersebut terkadang dianggap sebagai bentuk kecerdasan dan kepercayaan diri. Padahal, jika dilakukan terus-menerus, orang di sekitarnya bisa merasa tidak dihargai.

Dalam hubungan sosial, kemampuan mendengarkan sama pentingnya dengan kemampuan menyampaikan pendapat. Tidak semua perbedaan harus berakhir dengan pembuktian siapa yang paling benar.

2. Menganggap Masukan sebagai Serangan Pribadi Tidak semua orang mampu menerima kritik dengan pikiran terbuka. Sebagian justru merasa tersinggung meskipun masukan yang diberikan sebenarnya bertujuan membantu.

Ketika mendapatkan saran, mereka cenderung langsung memberikan pembelaan, mencari alasan, atau menyalahkan orang yang menyampaikan pendapat tersebut.

Sikap seperti ini biasanya muncul karena adanya ketakutan dianggap gagal atau tidak cukup baik di mata orang lain.

Akibatnya, percakapan yang seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri justru berubah menjadi perdebatan.

Padahal, menerima masukan bukan berarti harus selalu menyetujui perkataan orang lain. Seseorang tetap bisa mempertahankan pendiriannya sembari mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda.

3. Sulit Melupakan Kesalahan dan Terlalu Lama Menyimpan Dendam Mengingat pengalaman buruk merupakan hal yang manusiawi. Namun, terus-menerus mengungkit kesalahan orang lain dapat membuat hubungan menjadi tidak sehat.

Seseorang yang sulit melepaskan rasa kecewa biasanya akan terus mengingat kejadian yang pernah menyakitinya. Bahkan, masalah yang sudah lama berlalu bisa kembali dibicarakan ketika terjadi perselisihan baru.

Kebiasaan tersebut perlahan mengurangi rasa nyaman dan kepercayaan dalam sebuah hubungan.

Bukan berarti setiap kesalahan harus dimaafkan begitu saja. Akan tetapi, memahami kapan perlu memberikan kesempatan dan kapan harus menetapkan batasan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat.

Jika terus terjebak dalam perasaan negatif, seseorang justru berisiko kehilangan kedekatan dengan orang-orang yang sebenarnya masih peduli.

4. Sering Menguji Kesetiaan Orang Lain Dalam sebuah hubungan, keinginan untuk diperhatikan dan dihargai merupakan sesuatu yang normal. Namun, kebutuhan tersebut bisa berubah menjadi masalah ketika seseorang terus-menerus menguji kepedulian orang lain.

Misalnya, sengaja menjauh untuk melihat siapa yang akan mencarinya, mendiamkan teman agar diperhatikan, atau memulai pertengkaran demi mengetahui seberapa besar kepedulian seseorang.

Perilaku semacam ini terkadang berakar dari rasa takut ditinggalkan atau kurangnya rasa aman dalam hubungan.

Sayangnya, cara tersebut justru dapat membuat orang lain merasa lelah karena harus terus membuktikan ketulusan mereka.

Daripada menguji perasaan orang lain melalui berbagai cara, akan lebih baik jika kebutuhan emosional disampaikan secara terbuka dan jujur.

5. Sulit Mengucapkan Permintaan Maaf dengan Tulus Meminta maaf mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi sebagian orang, mengakui kesalahan terasa sangat berat.

Mereka cenderung menganggap permintaan maaf sebagai tanda kekalahan atau sesuatu yang dapat merendahkan harga diri.

Tidak jarang, permintaan maaf disertai pembelaan seperti menyalahkan keadaan atau mengingatkan kesalahan pihak lain. Akibatnya, persoalan yang terjadi tidak benar-benar terselesaikan.

Padahal, keberanian mengakui kesalahan merupakan salah satu bentuk kedewasaan emosional.

Permintaan maaf yang tulus menunjukkan bahwa seseorang mampu menghargai perasaan orang lain dan bersedia bertanggung jawab atas tindakannya.