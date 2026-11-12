Tanpa Disadari, 7 Kebiasaan Sehari-hari Ini Bisa Mempercepat Penuaan Kulit

ilustrasi kulit yang berjerawat. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Memiliki kulit sehat, bersih, dan bercahaya tentu menjadi keinginan banyak orang. Namun, tidak sedikit yang masih menghadapi masalah kulit kusam, jerawat, hingga iritasi meskipun sudah menggunakan berbagai produk perawatan wajah. Ternyata, penyebabnya tidak selalu berasal dari pemilihan skincare yang kurang tepat. Rutinitas sederhana yang dilakukan setiap hari juga dapat memengaruhi kondisi dan kesehatan kulit. Beberapa kebiasaan yang terlihat tidak berbahaya justru berpotensi memicu penumpukan kotoran, mengganggu kelembapan alami, hingga mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan. Kabar baiknya, masalah tersebut dapat diminimalkan dengan memperbaiki pola hidup dan lebih memperhatikan kebersihan serta cara merawat kulit. Baca Juga:Hati-Hati dengan Orang Seperti Ini, 7 Tanda Kepribadian yang Terlihat dari Kebiasaan Ingkar Janji Dilansir dari NDTV, terdapat tujuh kebiasaan sehari-hari yang sebaiknya mulai dikurangi karena berpotensi memberikan dampak buruk bagi kesehatan kulit. Berikut penjelasannya. 1. Jarang Mengganti Sarung Bantal Sarung bantal yang digunakan setiap malam ternyata bisa menjadi tempat berkumpulnya berbagai kotoran. Sisa minyak wajah, keringat, debu, hingga produk perawatan rambut dapat menempel pada permukaannya. Jika dibiarkan terlalu lama, penumpukan tersebut berpotensi meningkatkan paparan kotoran dan mikroorganisme pada kulit wajah. Kondisi ini dapat memperburuk jerawat maupun memicu iritasi pada kulit yang sensitif. Untuk menghindarinya, biasakan mengganti sarung bantal setiap tiga hingga empat hari. Jika kulit mudah berjerawat, kebersihan perlengkapan tidur sebaiknya lebih diperhatikan. Sarung bantal berbahan satin atau sutra juga bisa menjadi pilihan karena permukaannya lebih halus sehingga membantu mengurangi gesekan antara wajah dan kain ketika tidur. 2. Tidak Menggunakan Sunscreen Saat Berada di Dalam Ruangan Banyak orang menganggap tabir surya hanya diperlukan ketika beraktivitas di luar rumah. Padahal, paparan sinar ultraviolet tetap perlu diperhatikan, terutama jika seseorang sering berada di dekat jendela atau mendapatkan paparan sinar matahari secara langsung. Paparan sinar UVA dalam jangka panjang dapat merusak kolagen dan elastin, yaitu komponen penting yang membantu menjaga kekencangan serta elastisitas kulit. Akibatnya, kulit berisiko mengalami penuaan dini, muncul garis halus, dan kehilangan kekenyalannya. Karena itu, penggunaan sunscreen dengan perlindungan yang memadai tetap penting, terutama ketika terdapat paparan sinar matahari melalui jendela atau saat beraktivitas di luar ruangan. 3. Terlalu Sering Menyentuh Wajah Kebiasaan memegang wajah tanpa disadari ternyata dapat memengaruhi kebersihan kulit. Tangan yang digunakan untuk menyentuh berbagai benda berpotensi membawa kotoran, minyak, dan mikroorganisme. Ketika tangan tersebut berkali-kali menyentuh wajah, kotoran dapat berpindah ke permukaan kulit. Pada kondisi tertentu, hal ini bisa memperburuk jerawat dan memicu iritasi. Kebiasaan memencet jerawat juga sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan risiko peradangan dan meninggalkan bekas pada wajah. Mulailah membiasakan diri untuk tidak menyentuh wajah sembarangan. Pastikan tangan dalam keadaan bersih sebelum menggunakan skincare atau mengaplikasikan produk kosmetik. 4. Mencuci Wajah atau Mandi Menggunakan Air Terlalu Panas Mandi dengan air hangat memang terasa nyaman, terutama setelah menjalani aktivitas yang melelahkan. Namun, penggunaan air dengan suhu terlalu tinggi justru dapat berdampak kurang baik bagi kulit. Air panas berlebihan dapat menghilangkan sebagian minyak alami yang berfungsi menjaga kelembapan dan melindungi permukaan kulit. Jika dilakukan berulang kali, kulit bisa menjadi lebih kering, terasa tertarik, gatal, bahkan mengalami iritasi. Untuk menjaga kondisi kulit, sebaiknya gunakan air bersuhu suam-suam kuku ketika mandi maupun mencuci wajah. Hindari pula menggosok kulit terlalu keras setelah selesai membersihkannya. 5. Kurang Memenuhi Kebutuhan Cairan Tubuh Asupan cairan memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuh, termasuk mendukung kondisi kulit. Ketika tubuh kekurangan cairan, kulit dapat terlihat lebih kering dan kurang segar. Kondisi dehidrasi juga dapat membuat garis-garis halus akibat kekeringan terlihat lebih jelas. Oleh sebab itu, penting untuk memenuhi kebutuhan air putih setiap hari sesuai kondisi tubuh dan tingkat aktivitas masing-masing. Selain minum air putih, kebutuhan cairan juga bisa didukung melalui konsumsi buah dan sayuran yang memiliki kandungan air tinggi. Batasi pula konsumsi alkohol berlebihan karena dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Dengan asupan cairan yang cukup, fungsi alami kulit dapat terjaga dengan lebih baik. 6. Melakukan Eksfoliasi Secara Berlebihan Eksfoliasi merupakan salah satu langkah perawatan kulit yang bertujuan membantu mengangkat sel-sel kulit mati. Namun, melakukannya terlalu sering justru dapat menimbulkan masalah baru. Penggunaan scrub dengan tekstur kasar atau produk eksfoliasi yang terlalu kuat berpotensi mengganggu lapisan pelindung kulit. Dampaknya bisa berupa kemerahan, rasa perih, kulit mengelupas, hingga meningkatnya sensitivitas terhadap produk perawatan lainnya. Bahkan, eksfoliasi berlebihan dapat memperburuk kondisi jerawat pada sebagian orang. Agar lebih aman, sesuaikan frekuensi eksfoliasi dengan jenis dan kondisi kulit. Hindari menggabungkan terlalu banyak produk eksfoliasi dalam satu rutinitas perawatan. 7. Terlalu Sering Mengonsumsi Makanan Tinggi Gula dan Olahan Apa yang dikonsumsi setiap hari juga dapat memengaruhi kesehatan kulit. Pola makan yang didominasi makanan tinggi gula tambahan dan produk ultra-proses berpotensi memberikan dampak kurang baik bagi tubuh. Konsumsi gula berlebihan dapat memicu proses glikasi, yaitu reaksi yang melibatkan gula dengan protein dalam tubuh. Proses tersebut dapat memengaruhi kolagen dan elastin yang berperan menjaga struktur kulit. Selain itu, pola makan yang kurang seimbang juga dapat memengaruhi kesehatan mikrobiota usus. Keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan diketahui memiliki hubungan dengan kondisi kulit. Untuk mendukung kesehatan kulit, biasakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak sayuran, buah-buahan, sumber protein, serta makanan yang mengandung lemak sehat. Mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan produk ultra-proses juga menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.