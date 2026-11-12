Mengapa Meminta Bantuan Tidak Membuat Seseorang Menjadi Lemah? Intip Penjelasannya

Gambar Ilustrasi Meminta Bantuan (magnific)

JawaPos.com - Kehilangan penglihatan dapat mengubah banyak aspek kehidupan seseorang, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga cara memandang dirinya sendiri.

Namun, keterbatasan fisik tidak seharusnya menjadi alasan untuk menganggap seseorang memiliki kehidupan yang kurang utuh dibandingkan orang lain.

Sayangnya, stigma masyarakat masih sering mengaitkan kebutaan dengan ketidakberdayaan dan ketergantungan. Persoalan ini dibahas oleh Jeffry Ricker, Ph.D., dalam artikel Psychology Today.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah bagaimana stereotip sosial dapat memengaruhi kepercayaan diri penyandang disabilitas.

Penggunaan tongkat putih, misalnya, sering membuat penyandang tunanetra menjadi pusat perhatian ketika berada di tempat umum.

Alih-alih melihat mereka sebagai individu dengan kepribadian dan kemampuan masing-masing, sebagian orang justru lebih dahulu mengidentifikasi mereka berdasarkan keterbatasan penglihatannya. Akibatnya, identitas seseorang seolah-olah hanya ditentukan oleh disabilitas yang dimiliki.

Fenomena tersebut juga berkaitan dengan internalized stigma, yaitu kondisi ketika seseorang menyerap pandangan negatif masyarakat dan mulai menggunakannya untuk menilai dirinya sendiri.

Dalam artikel tersebut, Ricker mengangkat pengalaman seorang perempuan bernama Alice yang merasa dirinya bukan lagi manusia seutuhnya setelah mulai menggunakan tongkat penuntun.

Pengalaman ini memperlihatkan bahwa stigma tidak hanya datang dari lingkungan sosial, tetapi juga dapat memengaruhi cara penyandang disabilitas memahami harga diri dan identitas mereka.

Ricker mempertanyakan anggapan bahwa seseorang harus mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan agar dianggap mandiri. Filsuf Eva Feder Kittay menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar hidup tanpa bergantung pada orang lain.

Setiap orang memiliki jaringan dukungan yang membantu mereka menjalani kehidupan, meskipun bentuk bantuan tersebut terkadang tidak terlihat.

Perbedaannya, bantuan bagi orang tanpa disabilitas sering dianggap sebagai hal biasa, sedangkan bantuan kepada penyandang disabilitas justru kerap dipandang sebagai tanda ketidakmampuan.

Karena itu, konsep interdependence atau saling ketergantungan menjadi penting untuk dipahami. Kehidupan manusia pada dasarnya dibangun melalui hubungan dan dukungan timbal balik.

Seseorang mungkin membutuhkan bantuan untuk berpindah tempat, sementara orang lain membutuhkan dukungan dalam pekerjaan, keluarga, atau aktivitas lainnya.

Meminta pertolongan bukan berarti kehilangan kemampuan maupun martabat. Sebaliknya, memberikan dan menerima bantuan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia.

Pada akhirnya, kehilangan penglihatan tidak mengurangi nilai seseorang sebagai manusia. Penyandang tunanetra tetap memiliki impian, kemampuan, kepribadian, serta hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.

Masyarakat perlu berhenti mengukur kemandirian hanya berdasarkan kemampuan melakukan segala sesuatu tanpa bantuan.