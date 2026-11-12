11 Tanda Seseorang Berselingkuh dari Pasangan, Salah Satunya Mulai Sering Mengabaikan Anda

JawaPos.com-Perselingkuhan selalu meninggalkan bekas luka yang tidak mudah dilupakan.

Korban perselingkuhan bisa kehilangan kepercayaan diri, menyalahkan diri sendiri, bahkan mempertanyakan kekurangan yang mungkin membuat pasangan berpaling.

Namun, ada berbagai faktor lain yang sebenarnya mendorong seseorang melakukan perselingkuhan. Menurut informasi dari laman aconsciousrethink pada (12/11) terdapat sejumlah alasan umum yang melatarbelakangi tindakan perselingkuhan.

Memahami berbagai faktor ini dapat membantu anda menyadari bahwa keputusan berselingkuh tersebut bukan merupakan tanggungjawab pelaku dan bukan karena kesalahan korban.

Mengabaikan keintiman

Keintiman dapat berkurang seiring berjalannya waktu. Jika salah satu pasangan tidak lagi menginginkan keintiman dan kedekatan fisik, sementara pasangan masih menginginkannya, mereka mungkin merasa tidak memiliki pilihan lain selain mencari orang lain untuk memenuhi kebutuhan.

Perubahan emosi signifikan

Saat seseorang tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari pasangannya dalam waktu lama, mereka mungkin akan mulai membangun hubungan dengan orang lain yang benar-benar mampu menunjukkan bahwa dirinya layak untuk diperhatikan dan disayangi.

Self-sabotage

Sebagian dari mereka yang memiliki niat untuk selingkuh justru melakukan berbagai tindakan yang dapat merusak hubungan sendiri.

Seseorang yang takut kehilangan pasangan mungkin sengaja berselingkuh untuk memicu perpisahan.

Dengan demikian, mereka akan menciptakan situasi yang justru mewujudkan ketakutannya sendiri dan akhirnya mengakhiri hubungan, sebelum orang lain memiliki kesempatan untuk menyakiti mereka lebih dulu.

Cepat merasa bosan

Manusia pada dasarnya menginginkan variasi dari pengalaman yang berbeda. Begitu juga dalam hubungan romantis. Kebosanan dalam kehidupan dapat membuat seseorang mencari hal-hal baru, sensasi yang berbeda, dan pengalaman yang lebih seru bersama orang lain.

Low self-esteem

Orang yang mendapatkan harga diri hanya melalui pengakuan eksternal mungkin akan melakukan perselingkuhan karena hanya merasa dirinya berharga saat orang lain menunjukkan ketertarikan.

Saat pasangan sudah tidak mampu membuat mereka merasa dicintai dan diinginkan, sementara ada seseorang yang terus menerus menunjukkan ketertarikan, maka mereka mungkin akan berselingkuh untuk memenuhi validasi eksternal tersebut.

Ingin balas dendam

Saat seseorang merasa sangat tersakiti oleh pasangannya, mereka mungkin akan memilih untuk berselingkuh supaya bisa balas dendam.

Pengalaman tersebut dapat membuat seseorang memilih berselingkuh karena ingin membalaskan rasa sakit hati dengan cara yang dianggap paling efektif dan mampu memberikan luka mendalam pada pasangannya.

Bertindak menyakiti

Perilaku ini muncul dari hubungan masa lalu. Seperti jika seseorang pernah mengalami perselingkuhan sebelumnya, mereka akan memiliki perasaan bahwa pasangan saat ini juga akan melakukan hal yang sama.

Mereka mungkin akan memilih mengambil tindakan lebih dulu dengan berselingkuh sebelum pasangan memiliki kesempatan untuk menyakiti mereka.

Sulit mengendalikan diri

Seseorang yang tidak memiliki integritas yang cukup kuat atau mudah dipengaruhi oleh orang lain cenderung lebih mudah menyerah pada godaan. Mereka juga lebih mungkin berselingkuh saat seseorang terus-menerus menunjukkan ketertarikan dan berusaha mendekati mereka.

Kehilangan ketertarikan

Seseorang yang sebelumnya sangat berkomitmen pada pasangannya mungkin tidak lagi memiliki ketertarikan terhadap anda karena berbagai alasan.

Akibatnya, mereka memilih berselingkuh dengan seseorang yang bisa mengambil hati mereka. Namun di sisi lain, mereka sebenarnya tidak ingin mengakhiri hubungan yang selama ini telah dibangun.

Mencari alasan untuk putus

Saat seseorang ingin mengakhiri hubungan yang sudah tidak lagi sesuai dengan keinginan, mereka justru sengaja menciptakan alasan supaya perpisahan tersebut segera terjadi.

Mereka mungkin memilih berselingkuh sebagai pemicu kuat agar pasangan menyadari bahwa hubungan tersebut sudah benar-benar berakhir dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Mendekati orang baru

Saat seseorang memiliki perilaku narsistik, maka mereka bisa dengan lebih mudah mengalihkan ketertarikan kepada orang baru yang bisa menjadi korban berikutnya.