Sering Bertengkar dengan Partner Kerja? Kenali Pentingnya Memahami Latar Belakang Emosi

Ilustrasi Bertengkar dengan Patner (magnific)

JawaPos.com - Terapi pasangan selama ini identik dengan pasangan suami istri atau mereka yang menjalani hubungan romantis. Padahal, pendekatan serupa juga dapat membantu orang-orang yang memiliki hubungan dekat dalam konteks pekerjaan.

Dalam artikel Psychology Today berjudul, terapis pernikahan dan keluarga Phil Stark, LMFT, menjelaskan bahwa rekan kerja, pendiri bisnis bersama, hingga tim kreatif dapat menghadapi persoalan hubungan yang membutuhkan penanganan layaknya terapi pasangan.

Stark menceritakan bahwa praktik terapinya mulai berkembang dari pengalaman menangani tim penulis skenario. Seiring waktu, pendekatan tersebut juga diterapkan kepada rekan bisnis dan para pendiri perusahaan dari berbagai industri.

Mereka mungkin tidak memiliki hubungan romantis, tetapi tetap membangun kerja sama yang erat, berbagi tanggung jawab, dan saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Karena itu, konflik di antara mereka dapat memengaruhi pekerjaan sekaligus hubungan personal.

Tujuan terapi pasangan bukan hanya menyelesaikan pertengkaran, melainkan membantu setiap pihak membangun hubungan yang lebih sehat dan membahagiakan.

Dalam konteks pekerjaan, proses ini dapat dimulai dengan mengenali perilaku yang memicu frustrasi, memahami alasan di balik tindakan masing-masing, serta memperbaiki cara berkomunikasi.

Terapis tidak sekadar menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi membantu kedua pihak melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah membangun kedekatan emosional melalui keterbukaan. Rekan kerja dapat belajar menyampaikan perasaan, menceritakan pengalaman masa lalu, serta membicarakan harapan dan ketakutan mereka.

Stark menilai kerentanan emosional seperti ini dapat memperkuat kepercayaan. Hal tersebut penting karena hubungan profesional sering kali hanya berfokus pada pembagian tugas dan target, sementara pengalaman pribadi yang memengaruhi perilaku seseorang jarang dibicarakan.

Stark juga mencontohkan bagaimana pengalaman masa kecil dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan saat bekerja.

Misalnya, partner bisnis yang enggan mengambil risiko mungkin memiliki pengalaman keluarga yang membuatnya sangat berhati-hati terhadap kemungkinan kehilangan atau kegagalan.

Ketika latar belakang tersebut dipahami, rekannya dapat melihat perilaku itu dengan lebih empatik. Konflik yang semula dipenuhi keluhan pun berpeluang berubah menjadi percakapan yang lebih suportif.

Hubungan kerja yang sehat tidak hanya dibangun melalui strategi bisnis dan pembagian tanggung jawab. Kemampuan memahami emosi, menghargai pengalaman masing-masing, dan menciptakan komunikasi terbuka juga berperan besar dalam menjaga kerja sama.