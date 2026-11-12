Mengapa Seseorang Memilih Mati Rasa daripada Menghadapi Emosi? Ini Penjelasan Psikologinya

Gambar Ilustrasi Trauma Emosional (magnific)

JawaPos.com - Pernah mengalami situasi menyakitkan, tetapi justru tidak merasakan apa pun? Ketika orang lain menangis karena kehilangan atau kecewa akibat kegagalan, sebagian orang malah merasa kosong seolah-olah emosinya menghilang.

Kondisi ini dikenal sebagai emotional numbing atau mati rasa emosional. Fenomena tersebut bukan berarti seseorang tidak memiliki perasaan, melainkan bisa menjadi cara pikiran melindungi diri ketika menghadapi tekanan yang terlalu berat. Pembahasan ini diangkat Jaron Vesely, MSW, yang diterbitkan Psychology Today.

Menurut Vesely, mati rasa emosional dapat muncul ketika seseorang menghadapi pengalaman yang berpotensi menimbulkan kesedihan, kekecewaan, atau tekanan berlebihan.

Dalam kondisi tertentu, pikiran seolah-olah memutus hubungan dengan perasaan agar seseorang tetap mampu menjalankan aktivitas sehari-hari.

Akibatnya, seseorang mungkin masih mengingat peristiwa yang terjadi, tetapi kesulitan mengingat bagaimana perasaannya ketika menghadapi kejadian tersebut.

Mekanisme ini dapat membuat seseorang terlihat baik-baik saja meskipun sebenarnya sedang menyimpan pengalaman emosional yang belum terselesaikan.

Vesely juga menceritakan pengalaman pribadinya ketika gagal mendapatkan peran utama dalam sebuah musikal Broadway.

Ia masih mengingat kejadian ketika jas peninggalan kakeknya terkena kotoran kuda sebelum audisi, tetapi hampir tidak bisa mengingat perasaan setelah mengetahui dirinya gagal mendapatkan peran tersebut.

Pengalaman itu menggambarkan bagaimana mati rasa emosional dapat membuat seseorang melupakan bukan hanya rasa kecewa, tetapi juga seberapa besar arti sebuah impian baginya.

Fenomena ini juga memiliki keterkaitan dengan alexithymia, yaitu kesulitan mengenali dan menggambarkan emosi yang sedang dirasakan.

Vesely turut membahas konsep normative male alexithymia yang diperkenalkan psikolog Ronald Levant. Konsep tersebut menjelaskan pola kesulitan mengenali dan mengungkapkan emosi pada sebagian pria, yang dapat dipengaruhi oleh norma sosial tentang maskulinitas.

Sejak kecil, sebagian laki-laki terbiasa mendengar pesan seperti tidak boleh menangis, tidak boleh terlalu sensitif, atau tidak boleh memperlihatkan kelemahan. Kebiasaan tersebut dapat membuat mereka semakin sulit mengekspresikan perasaan ketika dewasa.

Bagaimana cara menghadapi mati rasa emosional? Vesely menyarankan agar seseorang tidak memaksakan diri untuk langsung merasakan emosi tertentu.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memperhatikan kapan perasaan kosong tersebut muncul dan mencoba memahami apa yang mungkin sedang dilindunginya.

Seseorang juga bisa mulai menuliskan pengalaman pribadi, mengenali emosi melalui kata-kata sederhana seperti sedih, kecewa, takut, atau menyesal, serta memberikan waktu untuk memproses pengalaman tersebut.

Jika kondisi berlangsung lama atau mengganggu kehidupan sehari-hari, bantuan psikolog atau tenaga kesehatan mental dapat membantu proses pemulihan.

Pada akhirnya, merasa mati rasa bukan berarti seseorang tidak peduli terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Terkadang, justru karena pengalaman tersebut terlalu berarti atau menyakitkan, pikiran memilih menjauh dari emosi untuk sementara waktu.

Namun, terus-menerus menghindari perasaan juga dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan memahami kebutuhan emosionalnya sendiri.