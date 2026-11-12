Bukan Hanya Guru dan Konselor, Ini Alasan Psikolog Sekolah Dibutuhkan Anak

Psikolog Juga Dibutuhkan di Sekolah (magnific)

JawaPos.com - Sekolah bukan hanya tempat anak memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga lingkungan tempat mereka tumbuh secara emosional, sosial, dan psikologis.

Di balik kegiatan belajar, tidak sedikit siswa yang menghadapi kecemasan, kesulitan beradaptasi, perundungan, hingga masalah perilaku. Karena itu, kehadiran psikolog sekolah menjadi semakin penting.

Dalam artikel Psychology Today, yang ditulis oleh Miriam Thompson, Ph.D., menyoroti kekurangan tenaga psikolog sekolah di Amerika Serikat dan pentingnya peran mereka dalam mendukung perkembangan anak.

Thompson menjelaskan bahwa psikolog sekolah tidak hanya bertugas memberikan konseling kepada siswa. Mereka juga melakukan asesmen psikologis, merancang intervensi, membantu mengatasi hambatan belajar, serta bekerja sama dengan guru, keluarga, dan komunitas.

Peran tersebut membuat psikolog sekolah memiliki tanggung jawab yang luas, mulai dari mendukung kebutuhan akademik hingga membantu siswa menghadapi persoalan sosial dan emosional.

Menurut data yang dikutip dalam artikel tersebut, para ahli merekomendasikan satu psikolog sekolah untuk setiap 500 siswa. Namun, rata-rata nasional di Amerika Serikat justru menunjukkan lebih dari 1.000 siswa untuk setiap psikolog sekolah.

Ketimpangan ini membuat banyak anak belum mendapatkan dukungan psikologis yang memadai di lingkungan pendidikan, terutama di wilayah yang sulit menjangkau tenaga profesional.

Sejarah psikologi sekolah sendiri telah berkembang sejak 1896, ketika Lightner Witmer membuka klinik psikologi pertama di University of Pennsylvania.

Klinik tersebut membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, perhatian, dan perilaku melalui pemeriksaan serta rencana penanganan khusus.

Seiring waktu, bidang ini berkembang menjadi profesi yang menggabungkan pemahaman psikologi, pendidikan, perkembangan anak, dan kebutuhan sistem sekolah.

Thompson juga menekankan bahwa psikolog sekolah memiliki kemampuan untuk membantu menghadapi situasi krisis, termasuk perundungan, pelecehan, ancaman keselamatan, hingga kondisi darurat di lingkungan pendidikan.

Mereka dilatih melakukan penilaian risiko, membantu meredakan situasi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Karena itu, keberadaan mereka bukan sekadar pelengkap fasilitas sekolah, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung.

Kebutuhan terhadap psikolog sekolah menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari nilai akademik.

Kondisi mental, perkembangan sosial, dan rasa aman siswa juga perlu mendapat perhatian. Thompson mendorong lebih banyak calon profesional psikologi untuk mempertimbangkan bidang ini, terutama mereka yang ingin bekerja bersama anak-anak dan keluarga.