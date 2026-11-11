Hati-Hati dengan Orang Seperti Ini, 7 Tanda Kepribadian yang Terlihat dari Kebiasaan Ingkar Janji

seseorang yang mengingkari janji./Freepik/drobotdean JawaPos.com – Kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan dengan orang lain. Salah satu cara menjaganya adalah melalui komitmen yang dibuktikan dengan menepati setiap janji yang telah diucapkan. Meski terlihat sederhana, sebuah janji sebenarnya mengandung tanggung jawab yang tidak bisa dianggap remeh. Ketika seseorang mengatakan akan melakukan sesuatu, orang lain biasanya akan menaruh harapan dan mengandalkan perkataan tersebut. Masalah mulai muncul ketika janji hanya menjadi ucapan tanpa diikuti tindakan nyata. Kebiasaan mengingkari komitmen secara berulang bukan hanya membuat orang lain kecewa, tetapi juga berpotensi merusak hubungan dan mengurangi kepercayaan. Dalam perspektif psikologi, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah pola kepribadian dan kebiasaan tertentu. Mulai dari kesulitan mengendalikan diri, kurang mempertimbangkan perasaan orang lain, hingga kecenderungan menghindari tanggung jawab. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakteristik yang kerap dikaitkan dengan orang yang terbiasa tidak menepati janji. Berikut penjelasannya. 1. Perilakunya Sering Berubah-ubah Salah satu karakter yang dapat terlihat dari orang yang sering mengingkari janji adalah ketidakkonsistenan dalam bertindak. Mereka mungkin menunjukkan antusiasme tinggi ketika menyampaikan rencana, tetapi tidak memperlihatkan kesungguhan saat waktunya merealisasikan perkataan tersebut. Misalnya, seseorang berulang kali menyatakan kesediaan untuk membantu, tetapi selalu gagal hadir ketika bantuan benar-benar dibutuhkan. Kondisi ini bisa berkaitan dengan lemahnya pengelolaan diri dan kesulitan mempertahankan komitmen. Akibatnya, perkataan yang disampaikan tidak selalu mencerminkan tindakan yang akan dilakukan. 2. Terlalu Mengutamakan Kepentingan Pribadi Sikap egois juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjaga sebuah komitmen. Orang dengan kecenderungan egosentris biasanya lebih banyak mempertimbangkan keuntungan dan kenyamanan dirinya sendiri. Ketika membuat janji, mereka mungkin lebih memikirkan bagaimana caranya mendapatkan penerimaan atau menghindari penolakan dari orang lain. Namun, ketika harus memenuhi komitmen tersebut, kepentingan pribadi justru kembali menjadi prioritas. Mereka terkadang tidak menyadari bahwa keputusan untuk membatalkan atau mengabaikan janji dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain. Jika terus berlangsung, pola ini bisa membuat hubungan menjadi tidak seimbang karena hanya satu pihak yang berusaha menjaga kepercayaan. 3. Kurang Mempertimbangkan Perasaan Orang Lain Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan mempertimbangkan perasaan orang lain. Sikap ini sangat dibutuhkan agar seseorang dapat menjaga hubungan sosial dengan baik. Orang yang sering mengingkari janji terkadang kurang memikirkan bagaimana tindakannya memengaruhi pihak yang sudah menaruh harapan. Mereka mungkin menganggap pembatalan janji sebagai persoalan biasa, padahal orang lain bisa merasa kecewa, tidak dihargai, bahkan kehilangan kepercayaan. Kurangnya kepekaan terhadap dampak emosional tersebut dapat membuat hubungan interpersonal menjadi renggang. Terlebih jika perilaku yang sama terus berulang tanpa adanya upaya untuk memperbaiki keadaan. 4. Gemar Menghindari Tanggung Jawab Ketika gagal memenuhi komitmen, seseorang sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahan dan mencari solusi. Namun, orang yang terbiasa menghindari tanggung jawab cenderung memilih jalan berbeda. Mereka bisa saja memberikan berbagai alasan, menyalahkan keadaan, atau bahkan menganggap orang lain sebagai penyebab kegagalannya. Alih-alih menyelesaikan persoalan, mereka lebih sibuk mencari pembenaran agar tidak perlu menghadapi konsekuensi dari tindakan sendiri. Jika menjadi kebiasaan, sikap tersebut dapat menghambat kedewasaan emosional dan membuat orang di sekitarnya semakin sulit mengandalkan perkataannya. 5. Bertindak Secara Impulsif Impulsivitas merupakan kecenderungan mengambil keputusan secara spontan tanpa mempertimbangkan akibatnya secara matang. Karakter ini bisa terlihat ketika seseorang terlalu mudah menyanggupi permintaan atau membuat janji tanpa terlebih dahulu memikirkan kemampuan dan waktunya. Pada awalnya, mereka mungkin benar-benar berniat memenuhi komitmen tersebut. Namun, setelah situasi berubah atau muncul keinginan lain, janji yang sudah dibuat justru terlupakan. Kesulitan mengatur prioritas dan mengendalikan dorongan sesaat dapat membuat seseorang tidak konsisten dalam menjalankan tanggung jawab. Karena itu, kemampuan mempertimbangkan konsekuensi sebelum memberikan kesanggupan menjadi hal penting agar seseorang tidak terus mengulang kesalahan serupa. 6. Lebih Mementingkan Citra Diri Ada pula orang yang gemar memberikan janji karena ingin mendapatkan penilaian positif dari lingkungan sekitarnya. Mereka ingin terlihat sebagai sosok yang perhatian, mudah diandalkan, dan selalu bersedia membantu. Namun, keinginan membangun kesan baik tersebut tidak selalu diikuti kesungguhan untuk memenuhi perkataannya. Akibatnya, janji terkadang hanya digunakan sebagai cara untuk menjaga citra diri di hadapan orang lain. Ketika situasi tidak lagi menguntungkan, komitmen yang sebelumnya disampaikan bisa dengan mudah ditinggalkan. Perilaku seperti ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesan yang ingin ditampilkan dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. 7. Tidak Menjaga Integritas Pribadi Integritas berkaitan dengan kesesuaian antara perkataan, nilai yang diyakini, dan tindakan seseorang. Orang yang memiliki integritas biasanya berusaha bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disanggupi. Sebaliknya, kebiasaan mengatakan sesuatu tetapi berulang kali melakukan hal yang bertentangan dapat membuat kepercayaan orang lain semakin berkurang. Seseorang yang sering mengingkari janji perlu mengevaluasi bagaimana dirinya memandang tanggung jawab dan komitmen. Meski demikian, perilaku tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang memiliki kepribadian buruk. Penilaiannya perlu mempertimbangkan alasan, situasi, serta pola perilaku yang muncul secara berulang. Mengapa Kebiasaan Ingkar Janji Bisa Merusak Hubungan? Kebiasaan tidak menepati janji dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sosial. Ketika seseorang terus-menerus gagal memenuhi perkataannya, orang lain perlahan akan kehilangan keyakinan untuk mempercayainya. Dalam lingkungan keluarga, perilaku ini bisa memicu pertengkaran, kekecewaan, dan perasaan tidak dihargai. Sementara dalam dunia pekerjaan, reputasi seseorang dapat terganggu karena dianggap tidak mampu menjaga komitmen. Jika dibiarkan, hubungan yang sebelumnya terjalin baik bisa berubah menjadi penuh keraguan. Orang-orang di sekitarnya mungkin mulai enggan meminta bantuan atau melibatkan dirinya dalam berbagai urusan penting. Oleh sebab itu, kemampuan menjaga perkataan perlu dibarengi dengan kesadaran untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Bagaimana Menghadapi Orang yang Sering Ingkar Janji? Menghadapi seseorang yang berulang kali tidak menepati janji membutuhkan sikap tegas sekaligus bijaksana. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menyesuaikan harapan berdasarkan tindakan nyata, bukan sekadar perkataan. Jangan langsung menggantungkan kebutuhan penting kepada seseorang yang belum menunjukkan konsistensi. Jika sebuah komitmen tidak terpenuhi, komunikasikan kekecewaan secara jelas dan sampaikan batasan yang perlu dihormati. Sebaliknya, apabila kebiasaan mengingkari janji justru muncul dari diri sendiri, mulailah dengan lebih jujur ketika menerima permintaan orang lain. Tidak perlu selalu mengatakan sanggup hanya demi menyenangkan hati seseorang. Lebih baik menolak dengan sopan daripada memberikan harapan yang pada akhirnya tidak bisa diwujudkan. Pada akhirnya, kepercayaan tidak dibangun melalui banyaknya janji yang diucapkan, melainkan melalui kesungguhan dalam membuktikan setiap perkataan lewat tindakan.