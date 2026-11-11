Ternyata Berbeda! Ini 9 Cara Pandang Orang yang Sejak Kecil Hidup Berkecukupan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Lingkungan tempat seseorang dibesarkan ternyata dapat memberikan pengaruh besar terhadap cara berpikir dan menjalani kehidupan ketika dewasa. Pola asuh keluarga, kondisi ekonomi, serta kesempatan yang diperoleh sejak kecil ikut membentuk kebiasaan seseorang dalam mengambil keputusan.

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga berkecukupan umumnya memiliki pengalaman berbeda dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga kelas pekerja. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari cara mengelola keuangan, membangun relasi, menentukan karier, hingga memandang peluang yang datang dalam kehidupan.

Dilansir dari Geediting, terdapat sembilan kebiasaan yang cenderung berbeda pada orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga kaya dibandingkan mereka yang tumbuh di lingkungan dengan keterbatasan ekonomi. Perbedaan ini berkaitan dengan pola pikir, rasa aman finansial, dan akses terhadap berbagai kesempatan sejak usia dini.

Meski demikian, hal tersebut bukan aturan mutlak yang berlaku bagi semua orang. Latar belakang keluarga tidak sepenuhnya menentukan masa depan seseorang karena pendidikan, pengalaman, dan usaha pribadi juga memiliki peran penting. Berikut sembilan kebiasaan yang menarik untuk diketahui.

1. Tidak Mudah Dikuasai Kekhawatiran tentang Uang Orang yang tumbuh dalam keluarga berkecukupan biasanya memiliki pengalaman finansial yang relatif lebih aman sejak kecil.

Kondisi tersebut membuat mereka tidak selalu dibayangi ketakutan mengenai kebutuhan sehari-hari atau kemungkinan munculnya pengeluaran mendadak. Mereka juga cenderung memiliki ruang lebih besar untuk mempertimbangkan berbagai peluang tanpa terlalu khawatir kehilangan seluruh sumber penghasilan.

Berbeda dengan individu yang sejak kecil terbiasa menghadapi keterbatasan ekonomi, persoalan keuangan terkadang menjadi sumber kecemasan tersendiri.

Pengalaman tersebut dapat membentuk kebiasaan untuk lebih mengutamakan keamanan dan menghindari keputusan yang berpotensi menimbulkan kerugian.

2. Tidak Menganggap Jejaring Pertemanan sebagai Hal Sepele Membangun hubungan dengan orang lain merupakan salah satu kebiasaan yang sering diperkenalkan sejak dini dalam keluarga berkecukupan.

Mereka terbiasa mengenal berbagai kalangan melalui lingkungan pendidikan, kegiatan sosial, maupun hubungan profesional keluarga.

Dari pengalaman tersebut, mereka memahami bahwa relasi bukan sekadar sarana bersosialisasi, tetapi juga dapat membuka akses terhadap informasi, pengalaman, dan kesempatan baru.

Sementara itu, sebagian orang dari keluarga kelas pekerja mungkin lebih terbiasa mengandalkan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan.

Padahal, membangun jaringan yang sehat dapat memberikan manfaat bagi siapa pun, terlepas dari latar belakang ekonomi masing-masing.

3. Tidak Hanya Mengandalkan Satu Sumber Penghasilan Pola pikir mengenai keuangan juga menjadi salah satu hal yang membedakan pengalaman sebagian orang dari keluarga kaya.

Mereka biasanya lebih familiar dengan berbagai cara untuk mengembangkan kekayaan, mulai dari menjalankan bisnis, memiliki aset produktif, hingga mempelajari investasi.

Karena itu, pekerjaan dengan gaji bulanan bukan selalu menjadi satu-satunya pilihan yang dipertimbangkan.

Sebaliknya, seseorang yang tumbuh dalam kondisi ekonomi terbatas mungkin lebih mengutamakan pekerjaan tetap karena menawarkan kepastian pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kedua pendekatan tersebut memiliki pertimbangan masing-masing. Namun, memahami pentingnya diversifikasi pendapatan dapat menjadi bekal untuk membangun kondisi finansial yang lebih kuat.

4. Tidak Selalu Memilih Sesuatu Hanya karena Takut Mengalami Kerugian Pengalaman tumbuh dalam lingkungan yang memberikan banyak pilihan dapat memengaruhi keberanian seseorang dalam mengambil keputusan.

Orang yang berasal dari keluarga kaya mungkin mempunyai kesempatan lebih besar untuk mencoba hal baru karena tersedia dukungan finansial maupun keluarga ketika menghadapi kegagalan.

Mereka cenderung mempertimbangkan potensi keuntungan jangka panjang dibandingkan hanya berfokus pada risiko dalam waktu dekat.

Sementara itu, individu yang memiliki tanggungan ekonomi lebih besar biasanya perlu berpikir lebih hati-hati sebelum mengambil keputusan.

Bagi mereka, kehilangan penghasilan atau mengalami kegagalan usaha bisa berdampak langsung terhadap kebutuhan hidup.

5. Tidak Menganggap Gelar Pendidikan sebagai Satu-satunya Penentu Kesuksesan Pendidikan formal tetap menjadi bagian penting dalam membangun masa depan. Namun, sebagian keluarga kaya tidak hanya memperkenalkan anak-anak mereka pada pencapaian akademis.

Mereka juga didorong untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan pengalaman di luar ruang kelas.

Berbagai kegiatan seperti mengikuti organisasi, belajar bisnis, membangun proyek pribadi, hingga memperluas pergaulan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran.

Dengan demikian, kesuksesan tidak selalu dipandang sebatas mendapatkan nilai bagus, memperoleh gelar, kemudian bekerja di perusahaan tertentu.

Kemampuan mengenali peluang dan mengembangkan keterampilan praktis juga dianggap memiliki nilai penting dalam perjalanan karier.

6. Tidak Hanya Berorientasi pada Pengeluaran Hari Ini Cara memandang uang sejak kecil dapat memengaruhi kebiasaan finansial seseorang ketika dewasa.

Individu yang dibesarkan dalam keluarga berkecukupan umumnya lebih familiar dengan pembicaraan mengenai aset, investasi, tabungan, dan perencanaan keuangan jangka panjang.

Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga bagaimana mengembangkannya agar memberikan manfaat di masa mendatang.

Sebaliknya, keluarga dengan sumber daya terbatas sering kali harus memprioritaskan kebutuhan yang sifatnya mendesak.

Kondisi tersebut membuat perencanaan jangka panjang terkadang lebih sulit dilakukan karena sebagian besar pendapatan sudah dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari.

7. Tidak Selalu Merasa Bersalah Ketika Memanfaatkan Keuntungan dari Privilege Kesempatan yang diperoleh sejak kecil juga dapat membentuk cara seseorang memandang keistimewaan atau privilege.

Mereka yang tumbuh dalam keluarga berkecukupan biasanya lebih terbiasa memanfaatkan fasilitas, pendidikan, koneksi, maupun bantuan keluarga untuk mengembangkan potensi diri.

Hal tersebut tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang perlu disembunyikan atau disesali.

Sementara itu, sebagian individu yang tidak memiliki akses serupa mungkin merasa harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan mereka sebelum berani mengambil kesempatan besar.

Padahal, memanfaatkan peluang yang tersedia bukan sesuatu yang salah selama dilakukan secara bertanggung jawab.

Yang terpenting adalah menggunakan berbagai keuntungan tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang positif, bukan sekadar membanggakan latar belakang keluarga.

8. Tidak Ragu Meminta Bantuan dari Tenaga Profesional Mendapatkan bantuan dari orang yang memiliki keahlian khusus juga menjadi salah satu hal yang relatif lebih mudah diakses oleh keluarga berkecukupan.

Mereka mungkin sudah terbiasa menggunakan jasa konsultan keuangan, mentor bisnis, penasihat karier, hingga psikolog ketika menghadapi persoalan tertentu.

Kebiasaan tersebut membuat mereka memahami bahwa meminta bantuan bukan berarti tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri.

Sebaliknya, bantuan profesional dapat memberikan sudut pandang baru sekaligus membantu seseorang mengambil keputusan dengan lebih terarah.

Bagi sebagian keluarga kelas pekerja, layanan tersebut terkadang dianggap sebagai pengeluaran tambahan yang belum menjadi prioritas.

Padahal, mencari bantuan sesuai kebutuhan merupakan langkah yang dapat dilakukan siapa saja selama tersedia akses dan kemampuan finansial.

9. Tidak Menjadikan Barang Mewah sebagai Alat untuk Membuktikan Status Cara seseorang memandang barang mahal juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tumbuh.

Bagi individu yang sejak kecil terbiasa hidup berkecukupan, kendaraan mewah, pakaian bermerek, atau akses terhadap fasilitas eksklusif mungkin bukan sesuatu yang terlalu istimewa.

Mereka tidak selalu merasa perlu menunjukkan kepemilikan barang mahal untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar.

Sementara itu, bagi sebagian orang yang baru merasakan peningkatan kondisi ekonomi, barang mewah terkadang menjadi simbol keberhasilan setelah melalui perjuangan panjang.

Namun, hal ini tentu tidak berlaku bagi semua orang karena setiap individu memiliki alasan dan prioritas berbeda dalam menggunakan uang.

Pada akhirnya, kemampuan mengelola keuangan dan memahami kebutuhan pribadi jauh lebih penting daripada sekadar menunjukkan status melalui barang yang dimiliki.