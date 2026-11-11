Terlihat Mandiri, 7 Perilaku Ini Bisa Menandakan Seseorang Kurang Dukungan Emosional

JawaPos.com – Kehadiran orang-orang yang memberikan dukungan dalam kehidupan memiliki peran penting bagi kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang. Dukungan tersebut bisa datang dari keluarga, sahabat, pasangan, maupun lingkungan yang mampu memberikan rasa aman ketika menghadapi persoalan.

Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk merasakan dukungan semacam itu. Sebagian individu terbiasa menghadapi berbagai kesulitan seorang diri karena tidak memiliki tempat bercerita atau orang yang dapat diandalkan ketika membutuhkan pertolongan.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh pola perilaku yang dapat muncul pada seseorang ketika tidak mempunyai support system atau jaringan dukungan sosial yang memadai. Kebiasaan tersebut berkaitan dengan cara seseorang membangun hubungan, menghadapi tekanan, hingga memperlakukan dirinya sendiri.

Meski demikian, perilaku tersebut tidak selalu menjadi bukti bahwa seseorang benar-benar tidak memiliki dukungan sosial. Kondisi setiap individu berbeda dan bisa dipengaruhi oleh pengalaman hidup maupun lingkungan tempat mereka berada. Berikut tujuh perilaku yang perlu diketahui.

1. Lebih Suka Menjauh daripada Berbagi Cerita Salah satu perilaku yang dapat terlihat pada seseorang tanpa dukungan sosial memadai adalah kecenderungan menarik diri dari lingkungan sekitar.

Ketika menghadapi persoalan, mereka biasanya memilih menyimpan masalah sendiri daripada menceritakannya kepada orang lain. Bahkan, tidak sedikit yang sengaja mengurangi interaksi karena merasa tidak ada orang yang benar-benar memahami keadaan mereka.

Kebiasaan tersebut bisa muncul akibat pengalaman kurang menyenangkan, seperti pernah diabaikan, ditolak, atau tidak mendapatkan respons yang diharapkan ketika meminta bantuan.

Jika berlangsung terus-menerus, seseorang dapat semakin terbiasa menjalani kehidupan dalam kesendirian. Padahal, berbagi cerita dengan orang yang dipercaya bisa membantu meringankan tekanan emosional.

2. Selalu Merasa Harus Menyelesaikan Semuanya Sendiri Kemandirian memang merupakan kualitas positif yang dapat membantu seseorang menghadapi berbagai tantangan. Namun, sikap tersebut bisa menjadi beban ketika seseorang merasa tidak boleh bergantung kepada siapa pun.

Orang yang kekurangan support system terkadang terbiasa mengurus seluruh persoalan tanpa melibatkan orang lain. Mereka bahkan bisa menolak bantuan meskipun sedang menghadapi situasi yang cukup berat.

Di balik kebiasaan tersebut, mungkin terdapat keyakinan bahwa meminta pertolongan merupakan tanda kelemahan atau sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan.

Padahal, kemampuan mengenali keterbatasan diri dan menerima bantuan juga merupakan bagian dari kemandirian yang sehat. Terus memaksakan diri dapat meningkatkan risiko kelelahan emosional maupun stres berkepanjangan.

3. Membutuhkan Waktu Lama untuk Mempercayai Orang Lain Kepercayaan menjadi salah satu unsur penting dalam membangun hubungan yang sehat. Sayangnya, seseorang yang jarang mendapatkan dukungan mungkin mengalami kesulitan untuk membuka diri kepada orang lain.

Pengalaman dikecewakan atau merasa tidak dihargai bisa membuat mereka lebih berhati-hati ketika menjalin hubungan baru.

Mereka cenderung mempertanyakan maksud di balik perhatian yang diberikan orang lain. Bahkan, kebaikan sederhana terkadang dianggap memiliki tujuan tertentu.

Jika terus dipertahankan, sikap terlalu waspada tersebut dapat menghambat terbentuknya hubungan yang dekat dan saling mendukung.

Membangun kepercayaan memang membutuhkan proses, tetapi hubungan yang sehat dapat dimulai dengan mengenali orang-orang yang konsisten menunjukkan kepedulian.

4. Sering Meragukan Kemampuan dan Nilai Dirinya Sendiri Kurangnya dukungan emosional juga dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Individu yang jarang memperoleh apresiasi atau penguatan positif mungkin lebih mudah merasa tidak mampu. Mereka cenderung membandingkan pencapaian dengan orang lain dan menganggap kekurangan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup baik.

Ketika mengalami kegagalan, mereka juga bisa terlalu keras dalam memberikan penilaian terhadap diri sendiri. Kesalahan kecil terkadang dianggap sebagai gambaran bahwa mereka tidak memiliki kemampuan.

Padahal, kegagalan merupakan bagian wajar dari proses belajar dan perkembangan seseorang.

Dukungan sosial yang sehat dapat membantu seseorang melihat potensi dirinya secara lebih objektif. Karena itu, membangun lingkungan yang memberikan apresiasi dan penghargaan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan diri.

5. Sulit Mengendalikan Emosi ketika Menghadapi Tekanan Tidak mempunyai tempat untuk berbagi perasaan dapat membuat seseorang kesulitan mengelola tekanan emosional.

Ketika berbagai masalah terus dipendam, perasaan sedih, kecewa, marah, maupun cemas bisa menumpuk tanpa mendapatkan ruang untuk diungkapkan.

Akibatnya, seseorang mungkin menjadi lebih mudah tersinggung, mengalami perubahan suasana hati, atau mengambil keputusan secara impulsif ketika sedang tertekan.

Dukungan emosional dari orang terdekat sebenarnya dapat membantu seseorang memperoleh sudut pandang berbeda dalam menghadapi persoalan.

Namun, ketika dukungan tersebut tidak tersedia, proses memahami dan mengatur emosi bisa terasa lebih sulit. Meski begitu, kemampuan mengelola emosi tetap dapat dilatih melalui refleksi diri dan bantuan profesional apabila diperlukan.

6. Terlihat Sangat Kuat dan Tidak Membutuhkan Siapa Pun Menariknya, tidak semua orang yang kekurangan dukungan sosial menunjukkan sikap tertutup atau terlihat kesepian. Sebagian justru berusaha menampilkan citra sebagai pribadi yang sangat kuat dan tidak membutuhkan bantuan siapa pun.

Mereka mungkin terlihat percaya diri, selalu mampu menyelesaikan masalah, bahkan terkadang terkesan terlalu membanggakan kemandiriannya.

Namun, pada situasi tertentu, sikap tersebut bisa menjadi cara untuk melindungi diri dari rasa kecewa atau takut terlihat rentan di hadapan orang lain.

Mereka merasa harus selalu menunjukkan kemampuan agar tidak dianggap lemah. Padahal, setiap manusia tetap membutuhkan perhatian, penerimaan, dan hubungan emosional yang sehat.

Memahami kondisi di balik sikap tersebut dapat membantu kita lebih berempati terhadap orang lain, tanpa terburu-buru memberikan penilaian.

7. Kurang Memperhatikan Kebutuhan dan Kesehatan Diri Perilaku lain yang bisa muncul ketika seseorang tidak mempunyai jaringan dukungan memadai adalah berkurangnya perhatian terhadap perawatan diri.

Mereka mungkin terlalu sibuk menyelesaikan tanggung jawab hingga mengabaikan waktu istirahat, pola makan, aktivitas fisik, maupun kebutuhan emosional.

Tidak adanya orang yang mengingatkan atau membantu membagi beban terkadang membuat seseorang terus memaksakan diri meskipun tubuh dan pikirannya sudah membutuhkan istirahat.

Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Karena itu, penting untuk mulai memberikan perhatian kepada diri sendiri. Menjaga kesehatan, menyediakan waktu untuk beristirahat, dan melakukan aktivitas yang disukai merupakan langkah sederhana untuk membangun kehidupan yang lebih seimbang.