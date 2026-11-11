Tak Banyak Diketahui, Ini 5 Isyarat Tubuh yang Sering Dikaitkan dengan Orang Berwawasan Luas

JawaPos.com – Kecerdasan seseorang sering kali dinilai dari kemampuan akademis, luasnya pengetahuan, atau prestasi yang berhasil diraih. Padahal, cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar juga dapat memberikan gambaran mengenai pola komunikasi dan kemampuan sosialnya.

Selain melalui perkataan, manusia menyampaikan banyak pesan lewat gerakan tubuh, ekspresi wajah, hingga tatapan mata. Isyarat-isyarat tersebut terkadang muncul secara alami ketika seseorang sedang berbicara maupun mendengarkan orang lain.

Dilansir dari YourTango, terdapat lima bentuk bahasa tubuh yang kerap dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Beberapa di antaranya mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat mencerminkan sikap penuh perhatian dan kemampuan memahami situasi sosial.

Meski begitu, bahasa tubuh tidak bisa dijadikan ukuran mutlak untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang. Kebiasaan nonverbal lebih tepat dipahami sebagai salah satu bagian dari cara seseorang membangun interaksi dengan orang lain. Berikut lima bahasa tubuh yang menarik untuk diketahui.

1. Mempertahankan Postur Tubuh yang Terbuka dan Penuh Perhatian Salah satu bahasa tubuh yang sering dikaitkan dengan kemampuan komunikasi yang baik adalah postur tubuh terbuka.

Ketika berbicara dengan orang lain, seseorang yang menunjukkan perhatian biasanya tidak terus-menerus membungkukkan badan atau menghindari interaksi. Sebaliknya, ia cenderung menjaga posisi tubuh yang nyaman dan menghadap ke arah lawan bicara.

Sikap tersebut dapat memberikan kesan bahwa dirinya siap mendengarkan dan terlibat dalam percakapan.

Postur terbuka juga dapat mencerminkan rasa percaya diri serta ketertarikan untuk memahami informasi yang disampaikan orang lain. Hal ini menjadi salah satu unsur penting dalam membangun komunikasi yang efektif.

2. Mendengarkan Lawan Bicara dengan Penuh Konsentrasi Kemampuan mendengarkan sering kali sama pentingnya dengan kemampuan menyampaikan pendapat. Seseorang yang memiliki kebiasaan menyimak pembicaraan dengan baik biasanya memberikan perhatian penuh tanpa terburu-buru menyela.

Hal tersebut dapat terlihat dari sikap tubuh yang mengarah kepada lawan bicara, respons yang sesuai, serta kemampuan mempertahankan fokus selama percakapan berlangsung.

Selain itu, posisi tangan dan lengan yang rileks juga dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman ketika mendengarkan.

Kebiasaan ini menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya ingin menyampaikan pemikirannya sendiri, tetapi juga berusaha memahami sudut pandang orang lain sebelum memberikan tanggapan.

3. Memiliki Ekspresi Wajah yang Tenang Cara seseorang mengendalikan ekspresi wajah juga dapat memengaruhi suasana komunikasi.

Orang yang mampu menjaga ketenangan ketika menghadapi pembicaraan sensitif biasanya tidak langsung menunjukkan reaksi berlebihan. Mereka cenderung memberikan waktu untuk memahami informasi sebelum merespons.

Misalnya, ketika mendengar pendapat yang berbeda, mereka tidak langsung menunjukkan ekspresi meremehkan atau memperlihatkan ketidaksenangan secara berlebihan.

Sikap seperti ini dapat membantu percakapan berjalan lebih nyaman karena lawan bicara merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapatnya.

Kemampuan mengelola ekspresi juga berkaitan dengan kecerdasan emosional, terutama dalam mengendalikan reaksi ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan.

4. Menggunakan Kontak Mata secara Wajar Tatapan mata merupakan salah satu unsur penting dalam komunikasi nonverbal. Ketika seseorang berbicara sambil sesekali melakukan kontak mata, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa ia memperhatikan percakapan yang sedang berlangsung.

Kontak mata juga bisa memberikan kesan bahwa seseorang tertarik dengan informasi yang disampaikan lawan bicaranya.

Namun, mempertahankan tatapan mata bukan berarti harus terus menatap tanpa berkedip atau menghindari arah pandangan lainnya. Kontak mata yang alami justru perlu disesuaikan dengan situasi dan kenyamanan masing-masing individu.

Kemampuan menggunakan tatapan mata secara tepat dapat membantu membangun hubungan komunikasi yang lebih hangat dan saling menghargai.

5. Mampu Mengarahkan Suasana Percakapan Tanpa Banyak Bicara Tidak semua orang harus mendominasi pembicaraan agar dapat memberikan pengaruh dalam sebuah diskusi.

Ada kalanya seseorang mampu membantu percakapan berjalan lebih teratur hanya melalui bahasa tubuh, seperti mengangguk pada waktu yang tepat, mengubah posisi tubuh untuk menunjukkan perhatian, atau memberikan ekspresi yang sesuai dengan situasi.

Kemampuan tersebut dapat membantu lawan bicara merasa lebih nyaman ketika menyampaikan gagasan maupun pengalaman pribadi.

Dalam komunikasi, keterampilan membaca suasana dan memahami respons orang lain merupakan bagian dari kecerdasan emosional.

Seseorang yang mampu menyesuaikan bahasa tubuh dengan kondisi percakapan biasanya lebih mudah membangun interaksi yang terbuka dan saling menghormati.