Meski Terlihat Baik dan Perhatian, 9 Perilaku Ini Bisa Menunjukkan Sikap Berbeda

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Hubungan antarmanusia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang terlihat bersikap baik dan menyenangkan ketika bertemu, tetapi perilakunya justru menunjukkan adanya jarak dalam hubungan tersebut. Tidak semua orang terbiasa mengungkapkan ketidaksukaan secara langsung. Sebagian memilih menyembunyikan perasaannya dengan tetap tersenyum, berbicara sopan, dan menunjukkan keramahan agar tidak menimbulkan perselisihan. Dilansir dari laman Geediting, terdapat sembilan perilaku yang bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang mungkin menyimpan perasaan kurang nyaman atau ketidaksukaan terhadap Anda meskipun dari luar terlihat ramah. Perubahan sikap, kurangnya perhatian, hingga cara seseorang merespons perasaan Anda dapat memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan yang sedang berlangsung. Namun, tanda-tanda ini sebaiknya tidak langsung dijadikan kesimpulan karena setiap orang memiliki karakter dan kebiasaan komunikasi yang berbeda. 1. Sikapnya Berubah Meski Tidak Terlihat Jelas Salah satu hal yang patut diperhatikan adalah perubahan perilaku seseorang ketika berinteraksi dengan Anda. Orang yang sebelumnya terlihat antusias mungkin mulai memberikan respons seadanya, jarang mengawali percakapan, atau tidak lagi menunjukkan ketertarikan seperti biasanya. Perubahan tersebut terkadang berlangsung secara perlahan sehingga sulit disadari. Meski demikian, jika sikap yang berbeda terus berulang, tidak ada salahnya memperhatikan apakah terdapat persoalan dalam hubungan tersebut. 2. Sering Menghindari Tatapan Mata Tatapan mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang dapat membantu seseorang menunjukkan perhatian ketika berbicara. Ketika berinteraksi, seseorang yang merasa kurang nyaman mungkin lebih sering mengalihkan pandangan atau terlihat tidak fokus pada lawan bicaranya. Namun, menghindari kontak mata tidak selalu berarti seseorang memiliki perasaan negatif. Bisa saja ia sedang merasa gugup, malu, atau memang tidak terbiasa melakukan kontak mata dalam percakapan. Karena itu, perilaku ini perlu dilihat bersama tanda-tanda lainnya. 3. Gerakan Tubuhnya Terlihat Kurang Nyaman Terkadang, bahasa tubuh memberikan gambaran berbeda dibandingkan perkataan yang disampaikan seseorang. Misalnya, ia terlihat menjaga jarak ketika berbicara, menyilangkan tangan, atau lebih sering memalingkan tubuh saat Anda berada di dekatnya. Ada pula orang yang secara tidak sadar menempatkan benda seperti tas, buku, atau gelas di antara dirinya dan lawan bicara. Gerakan tersebut bisa menunjukkan ketidaknyamanan dalam situasi tertentu. Meski begitu, bahasa tubuh tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menilai perasaan seseorang. 4. Sering Menemukan Kesalahan Kecil untuk Dikritik Memberikan kritik sebenarnya merupakan bagian yang wajar dalam sebuah hubungan. Kritik yang disampaikan dengan tujuan baik dapat membantu seseorang memperbaiki diri. Akan tetapi, situasinya bisa berbeda ketika seseorang terus-menerus menyoroti kekurangan Anda, bahkan untuk persoalan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ia mungkin sering memberikan komentar negatif, mempermasalahkan hal kecil, atau membandingkan Anda dengan orang lain. Jika hal tersebut terjadi berulang kali tanpa disertai masukan yang membangun, hubungan tersebut mungkin perlu dievaluasi. 5. Tidak Lagi Menunjukkan Ketertarikan terhadap Kehidupan Anda Dalam hubungan yang sehat, biasanya terdapat keinginan untuk mengetahui kabar dan pengalaman satu sama lain. Namun, seseorang yang mulai menjaga jarak mungkin tidak lagi tertarik mendengarkan cerita Anda. Ketika diajak berbicara, responsnya cenderung singkat dan jarang mengajukan pertanyaan lanjutan. Ia juga mungkin tidak menunjukkan perhatian terhadap hal-hal penting yang sedang Anda alami. Perubahan ini bisa menjadi petunjuk bahwa kedekatan dalam hubungan mulai berkurang, meskipun belum tentu disebabkan oleh rasa tidak suka. 6. Selalu Memiliki Alasan untuk Tidak Menghabiskan Waktu Bersama Kesediaan meluangkan waktu sering kali menjadi salah satu cara seseorang menunjukkan kepedulian terhadap hubungan. Sebaliknya, orang yang ingin menjaga jarak mungkin lebih sering menolak ajakan bertemu atau selalu memiliki alasan ketika diminta meluangkan waktu. Jika penolakan tersebut terjadi sesekali, hal itu tentu masih wajar karena setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Namun, ketika seseorang terus menghindari pertemuan tanpa berusaha mencari waktu lain, kondisi tersebut bisa menunjukkan bahwa ia tidak terlalu ingin mempererat hubungan. 7. Sulit Ditemukan Ketika Anda Membutuhkan Dukungan Salah satu hal yang dapat memperlihatkan kualitas sebuah hubungan adalah bagaimana seseorang memberikan dukungan ketika orang lain sedang menghadapi kesulitan. Jika seseorang selalu terlihat ramah dalam situasi menyenangkan, tetapi berulang kali menghilang ketika Anda membutuhkan bantuan, hal tersebut patut diperhatikan. Ia mungkin tidak memberikan respons, mengabaikan pesan, atau terlihat tidak tertarik ketika Anda sedang menghadapi masalah. Tentu saja, tidak semua orang selalu bisa hadir setiap saat. Namun, hubungan yang saling menghargai biasanya tetap diwarnai usaha untuk menunjukkan kepedulian sesuai kemampuan masing-masing. 8. Bersikap Terlalu Manis hingga Terlihat Tidak Wajar Keramahan merupakan sikap positif yang seharusnya tidak perlu dicurigai. Akan tetapi, perubahan perilaku yang terasa sangat berlebihan terkadang membuat seseorang bertanya-tanya mengenai ketulusan di baliknya. Misalnya, seseorang terus memberikan pujian yang terdengar tidak alami, terlalu sering menyetujui semua perkataan Anda, atau menunjukkan keramahan yang berbeda dibandingkan ketika berinteraksi dengan orang lain. Meski demikian, sikap ramah dan suka memberikan pujian bukan berarti seseorang menyimpan kebencian. Sebaiknya perhatikan konsistensi perilakunya sebelum menarik kesimpulan. 9. Sering Menganggap Remeh Perasaan Anda Rasa saling menghormati merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan antarmanusia. Ketika Anda menyampaikan perasaan atau menceritakan masalah, seseorang yang kurang menghargai Anda mungkin justru memberikan respons yang meremehkan. Ia bisa menganggap masalah Anda berlebihan, menertawakan kekhawatiran yang disampaikan, atau mengalihkan pembicaraan tanpa berusaha memahami situasi. Jika kebiasaan tersebut terus terjadi, Anda mungkin perlu mempertimbangkan kembali batasan dalam hubungan tersebut. Pada akhirnya, tidak semua keramahan mencerminkan kedekatan dan tidak semua perubahan sikap berarti seseorang membenci Anda. Hal terpenting adalah memperhatikan pola perilaku yang terjadi secara konsisten, menjaga komunikasi terbuka, serta tidak terburu-buru menilai perasaan orang lain hanya berdasarkan satu atau dua tindakan.