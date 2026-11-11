Bukan Sekadar Tidur, Ini 7 Kebiasaan Malam yang Membantu Orang Sukses Menjaga Ketenangan

Ilustrasi kebiasaan malam orang orang sukses yang wajib ditiru (freepik) JawaPos.com – Setelah menjalani berbagai kesibukan sepanjang hari, malam menjadi waktu yang tepat untuk mengistirahatkan tubuh sekaligus menenangkan pikiran. Sayangnya, tidak sedikit orang yang masih membawa beban pekerjaan dan persoalan sehari-hari hingga menjelang waktu tidur. Padahal, memiliki waktu luang pada malam hari bukan sekadar kesempatan untuk bersantai. Momen tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi aktivitas yang telah dilakukan, memulihkan energi, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai tanggung jawab keesokan harinya. Dilansir dari laman Geediting, ada tujuh kebiasaan malam yang kerap diterapkan orang-orang sukses untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan ketenangan hidup. Rutinitas ini tergolong sederhana sehingga bisa mulai dicoba tanpa perlu mengubah seluruh pola kehidupan. Menariknya, kebiasaan tersebut tidak selalu berkaitan dengan pekerjaan atau pencapaian besar. Justru, hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan ponsel, menyiapkan kebutuhan esok hari, hingga meluangkan waktu untuk keluarga dapat membantu menciptakan malam yang lebih berkualitas. 1. Menentukan Waktu Berhenti Bekerja dan Mulai Beristirahat Salah satu kebiasaan penting yang perlu dimiliki adalah mengetahui kapan harus menyelesaikan pekerjaan. Sebab, sebagian orang masih memikirkan urusan kantor meskipun seluruh aktivitas profesionalnya sudah berakhir. Orang yang mampu menjaga keseimbangan hidup biasanya memiliki cara tersendiri untuk memisahkan tanggung jawab pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Misalnya, berjalan santai setelah pulang kerja, mengganti pakaian dengan yang lebih nyaman, atau meluangkan waktu untuk berbincang bersama keluarga. Kegiatan sederhana tersebut dapat menjadi penanda bahwa waktu bekerja telah selesai. Dengan demikian, perhatian bisa dialihkan pada kebutuhan pribadi dan kesempatan menikmati waktu istirahat. 2. Menyusun Rencana untuk Aktivitas Keesokan Hari Daripada terus memikirkan berbagai pekerjaan yang belum selesai, cobalah membuat daftar singkat mengenai hal-hal yang perlu dilakukan esok hari. Orang-orang yang terbiasa mengatur waktu biasanya menentukan beberapa tugas paling penting sebagai prioritas utama. Tidak perlu membuat jadwal terlalu panjang, cukup tuliskan tiga pekerjaan yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Kebiasaan ini membantu membuat aktivitas lebih terarah karena seseorang sudah memiliki gambaran mengenai apa yang harus dilakukan. Setelah semuanya tercatat, pikiran pun bisa lebih mudah beralih pada waktu istirahat. 3. Mengurangi Penggunaan Gadget Sebelum Tidur Kebiasaan memainkan ponsel hingga larut malam dapat membuat waktu istirahat menjadi kurang optimal. Apalagi jika seseorang terus membuka media sosial, membaca pesan pekerjaan, atau menonton berbagai tayangan tanpa menyadari waktu. Untuk mengatasinya, orang yang ingin menjaga kualitas istirahat dapat mulai membatasi penggunaan perangkat digital menjelang tidur. Sebagai gantinya, gunakan waktu tersebut untuk membaca buku, mengobrol dengan anggota keluarga, atau menikmati suasana malam. Memberikan jeda dari layar juga membantu mengurangi gangguan yang dapat membuat pikiran terus aktif sebelum tidur. 4. Meluangkan Waktu untuk Aktivitas yang Membawa Kebahagiaan Hidup yang produktif bukan berarti setiap waktu harus diisi dengan pekerjaan. Memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menikmati aktivitas menyenangkan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain membaca bacaan favorit, mendengarkan musik, menulis jurnal, atau berbincang santai dengan orang-orang terdekat. Meskipun terlihat sederhana, aktivitas tersebut dapat menjadi sarana untuk melepaskan ketegangan setelah menjalani hari yang melelahkan. Dengan begitu, seseorang tidak hanya berfokus pada target pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kebahagiaan pribadinya. 5. Mengevaluasi Hari Tanpa Terus Menyalahkan Diri Sendiri Menjelang tidur, tidak sedikit orang yang kembali mengingat berbagai kejadian sepanjang hari. Sayangnya, kebiasaan tersebut terkadang justru membuat seseorang terus memikirkan kesalahan dan kekurangan yang telah dilakukan. Orang yang mampu mengelola pikirannya dengan baik cenderung menjadikan momen tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi secara positif. Cobalah mengingat hal-hal baik yang berhasil dilakukan hari ini dan pelajaran apa yang bisa diperoleh dari pengalaman kurang menyenangkan. Kamu juga bisa menuliskan satu atau dua kalimat refleksi dalam jurnal pribadi. Dengan cara ini, evaluasi diri tidak harus berakhir dengan penyesalan, melainkan menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. 6. Merapikan Lingkungan Sebelum Mengakhiri Hari Suasana rumah yang tertata dapat memberikan kenyamanan ketika seseorang hendak beristirahat. Karena itu, meluangkan sedikit waktu untuk merapikan lingkungan sekitar bisa menjadi kebiasaan malam yang bermanfaat. Tidak perlu melakukan pekerjaan rumah secara menyeluruh. Cukup kembalikan barang-barang ke tempatnya, rapikan meja, siapkan pakaian untuk esok hari, dan pastikan barang penting seperti kunci mudah ditemukan. Selain membuat rumah lebih teratur, persiapan tersebut juga membantu mengurangi kerepotan pada pagi berikutnya. Ketika kebutuhan dasar sudah dipersiapkan sejak malam, seseorang bisa memulai hari dengan lebih terorganisasi tanpa harus terburu-buru mencari berbagai perlengkapan. 7. Membentuk Ritual Sebelum Tidur Secara Konsisten Kebiasaan terakhir yang tidak kalah penting adalah memiliki rutinitas khusus sebelum memejamkan mata. Ritual tersebut dapat membantu tubuh dan pikiran mengenali bahwa waktu beraktivitas sudah berakhir. Setiap orang bisa memiliki kebiasaan yang berbeda sesuai kenyamanan masing-masing. Beberapa contohnya adalah melakukan peregangan ringan, mandi air hangat, berdoa, membaca buku, atau mendengarkan musik dengan suasana menenangkan. Hal terpenting bukan seberapa rumit aktivitas yang dilakukan, melainkan konsistensi dalam menjalankannya. Rutinitas yang teratur dapat membantu membangun kebiasaan tidur yang lebih baik. Pada akhirnya, menjalani kehidupan yang produktif sekaligus tenang tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Memulai tujuh kebiasaan malam sederhana tersebut bisa menjadi langkah awal untuk membangun keseimbangan antara pekerjaan, kesehatan mental, dan kehidupan pribadi.