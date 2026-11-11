Sering Mengalah dan Sulit Bahagia? 10 Perilaku Ini Bisa Jadi Tanda Kurang Mencintai Diri Sendiri

Ilustrasi perempuan yang belum mencintai dirinya sendiri (Freepik) JawaPos.com – Tidak semua perempuan yang terlihat tangguh dan selalu tersenyum benar-benar merasa bahagia dengan kehidupannya. Di balik kesibukan bekerja, mengurus keluarga, serta memenuhi kebutuhan orang lain, terkadang tersimpan perasaan bahwa dirinya sendiri belum mendapatkan perhatian yang cukup. Kondisi tersebut bisa terlihat melalui kebiasaan sederhana yang sering dianggap biasa. Mulai dari terlalu sering menyalahkan diri sendiri, merasa tidak enak ketika menolak permintaan, hingga mengabaikan kebutuhan pribadi demi membahagiakan orang lain. Padahal, mencintai diri sendiri merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Hal ini bukan berarti menjadi egois atau hanya memikirkan kepentingan pribadi, melainkan mampu menghargai kebutuhan, perasaan, dan batasan diri sendiri. Dilansir dari laman Geediting, terdapat sepuluh perilaku yang dapat menjadi gambaran bahwa seorang perempuan belum sepenuhnya menghargai dan menyayangi dirinya sendiri. Berikut penjelasannya beserta langkah sederhana untuk mulai memperbaikinya. 1. Terlalu Mudah Mengucapkan Kata Maaf Salah satu kebiasaan yang sering tidak disadari adalah meminta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan besar. Misalnya, merasa bersalah ketika meminta bantuan, menyampaikan pendapat, atau sekadar membutuhkan perhatian dari orang lain. Kebiasaan tersebut bisa berkaitan dengan rasa takut dianggap merepotkan atau keinginan berlebihan untuk selalu menyenangkan orang di sekitarnya. Jika terus berlangsung, seseorang bisa terbiasa menempatkan kenyamanan orang lain di atas perasaannya sendiri. Cara memperbaiki: Mulailah membedakan situasi yang memang membutuhkan permintaan maaf dengan keadaan yang cukup direspons melalui ucapan terima kasih. Misalnya, daripada mengatakan maaf karena membuat seseorang menunggu, cobalah mengucapkan terima kasih atas kesabarannya. 2. Merasa Tidak Pantas Beristirahat Sebelum Semua Pekerjaan Selesai Perempuan yang kurang menghargai dirinya terkadang menganggap waktu istirahat sebagai sesuatu yang harus diperoleh setelah menyelesaikan seluruh tanggung jawab. Akibatnya, mereka terus memaksakan diri meskipun tubuh sudah kelelahan. Bahkan, ketika memiliki waktu luang, muncul perasaan bersalah karena dianggap tidak melakukan sesuatu yang produktif. Padahal, istirahat merupakan kebutuhan manusia dan bukan hadiah yang hanya boleh dinikmati setelah bekerja keras. Cara memperbaiki: Biasakan menyediakan waktu khusus untuk beristirahat tanpa harus menunggu semua pekerjaan selesai. Melakukan kegiatan sederhana seperti membaca buku, menikmati minuman kesukaan, atau duduk santai bisa membantu memulihkan energi. 3. Terus Membandingkan Diri dengan Masa Lalu dan Masa Depan Kebiasaan lainnya adalah terlalu sering mengingat versi diri sendiri pada masa lalu atau membayangkan sosok ideal yang ingin diwujudkan suatu hari nanti. Contohnya, merasa penampilan dahulu jauh lebih baik atau berjanji baru akan merawat diri setelah pekerjaan dan kesibukan berkurang. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut membuat seseorang sulit menghargai dirinya dalam kondisi sekarang. Padahal, setiap tahap kehidupan mempunyai proses dan keistimewaannya masing-masing. Cara memperbaiki: Cobalah mengenali hal-hal positif yang masih dimiliki hari ini. Menghargai kemampuan diri, mensyukuri kesehatan, serta menerima perubahan fisik merupakan langkah sederhana untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. 4. Selalu Ingin Mandiri dan Enggan Meminta Pertolongan Menjadi pribadi mandiri memang merupakan hal positif. Namun, keinginan untuk mengerjakan semuanya sendiri justru bisa menjadi beban apabila dilakukan secara berlebihan. Sebagian perempuan merasa meminta bantuan merupakan tanda kelemahan. Mereka khawatir dianggap tidak mampu atau takut mendapatkan penolakan. Akibatnya, berbagai persoalan dipendam dan diselesaikan sendiri meskipun sebenarnya membutuhkan dukungan orang lain. Cara memperbaiki: Mulailah belajar meminta bantuan dari hal-hal sederhana. Misalnya, meminta pendapat, berbagi tugas, atau menceritakan kesulitan kepada orang yang dipercaya. Meminta pertolongan bukan berarti tidak mandiri, melainkan memahami bahwa setiap orang mempunyai keterbatasan. 5. Menganggap Sikap Keras terhadap Diri Sendiri sebagai Motivasi Tidak sedikit orang yang terbiasa mengkritik dirinya sendiri ketika melakukan kesalahan. Mereka merasa harus terus menuntut kesempurnaan agar bisa berkembang. Bahkan, kegagalan kecil terkadang membuat mereka merasa tidak kompeten dan meragukan kemampuan sendiri. Padahal, kritik yang terlalu keras justru dapat menurunkan kepercayaan diri serta membuat seseorang semakin sulit menikmati proses belajar. Cara memperbaiki: Cobalah mengganti kebiasaan menyalahkan diri dengan kalimat yang lebih membangun. Ketika mengalami kegagalan, katakan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesempatan untuk belajar dan mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. 6. Memilih Menjauh Ketika Terjadi Perselisihan Menghindari pertengkaran terkadang dianggap sebagai cara paling aman untuk menjaga hubungan. Namun, jika selalu memilih menghilang ketika terjadi masalah, persoalan justru bisa semakin sulit diselesaikan. Perempuan dengan kebiasaan ini mungkin merasa takut kehilangan seseorang apabila menyampaikan ketidaksetujuan atau mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Akibatnya, banyak hal dipendam hingga akhirnya menimbulkan kekecewaan berkepanjangan. Cara memperbaiki: Belajarlah menyampaikan perasaan dengan tenang dan jujur. Tidak semua perbedaan pendapat harus berakhir dengan pertengkaran. Komunikasi yang sehat justru dapat membantu kedua pihak memahami kebutuhan masing-masing. 7. Terlalu Sibuk Menjalankan Kewajiban hingga Melupakan Kebahagiaan Rutinitas pekerjaan, urusan rumah tangga, dan tanggung jawab sosial terkadang membuat seseorang lupa menyediakan waktu untuk dirinya sendiri. Setiap hari dipenuhi berbagai tugas yang harus diselesaikan, sementara kegiatan yang sebenarnya disukai justru terus ditunda. Jika berlangsung terlalu lama, kehidupan bisa terasa monoton karena hanya berisi kewajiban tanpa memberikan ruang bagi kesenangan pribadi. Cara memperbaiki: Sisihkan waktu secara rutin untuk melakukan aktivitas yang membuat hati lebih bahagia. Tidak harus berupa kegiatan mahal, berjalan santai, memasak makanan kesukaan, berkebun, atau menikmati hobi sederhana juga bisa menjadi pilihan. 8. Terus Bertahan dalam Hubungan yang Tidak Memberikan Timbal Balik Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedua pihak untuk saling menghargai, mendukung, dan memahami. Namun, ada perempuan yang terus berusaha mempertahankan hubungan meskipun selalu menjadi pihak yang mengalah. Mereka rela memberikan perhatian, memaafkan kesalahan, dan memahami keadaan orang lain, tetapi kebutuhan emosionalnya sendiri jarang diperhatikan. Keinginan untuk mempertahankan hubungan terkadang membuat mereka mengabaikan batasan pribadi. Cara memperbaiki: Cobalah mengevaluasi hubungan yang sedang dijalani. Perhatikan apakah terdapat rasa saling menghormati dan kepedulian dari kedua belah pihak. Jangan ragu menetapkan batasan terhadap perilaku yang terus-menerus merugikan diri sendiri. 9. Selalu Menyalahkan Kondisi Fisik Sendiri Cara seseorang memandang tubuhnya juga dapat menggambarkan bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Perempuan yang belum menerima dirinya terkadang terlalu fokus pada kekurangan fisik, mulai dari bentuk tubuh, warna kulit, berat badan, hingga perubahan penampilan akibat bertambahnya usia. Bahkan, kegiatan seperti makan, berolahraga, dan memilih pakaian bisa dipenuhi perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Padahal, tubuh bukan sesuatu yang harus terus-menerus disalahkan karena tidak sesuai dengan standar tertentu. Cara memperbaiki: Mulailah memperlakukan tubuh sebagai bagian penting yang perlu dijaga, bukan dimusuhi. Pilih makanan yang baik, berolahraga sesuai kemampuan, beristirahat cukup, dan kenakan pakaian yang membuat diri merasa nyaman. 10. Menilai Harga Diri Berdasarkan Seberapa Banyak Membantu Orang Lain Membantu orang lain memang merupakan tindakan terpuji. Namun, persoalan muncul ketika seseorang hanya merasa dirinya berharga setelah berhasil memenuhi kebutuhan orang lain. Mereka mengukur keberhasilan hari berdasarkan seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan untuk orang lain, seberapa besar bantuan yang diberikan, atau seberapa puas orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, kebutuhan dan kebahagiaan pribadi justru sering terlupakan. Cara memperbaiki: Luangkan waktu sebelum tidur untuk mengevaluasi bagaimana diri sendiri menjalani hari. Tuliskan satu hal baik yang telah dilakukan untuk orang lain, satu bentuk perhatian yang diberikan kepada diri sendiri, serta satu hal menyenangkan yang ingin dilakukan esok hari. Pada akhirnya, mencintai diri sendiri bukan berarti harus selalu merasa sempurna atau tidak pernah melakukan kesalahan. Proses tersebut dimulai dari keberanian untuk menerima kekurangan, menghargai kebutuhan pribadi, serta memperlakukan diri dengan lebih baik. Sebab, perempuan juga berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan kebahagiaan yang selama ini mungkin terlalu sering diberikan kepada orang lain.